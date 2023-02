Putin dezimiert ein weiteres Adrenochrom-Lagerhaus in der Ukraine und fängt Lieferung in die USA ab?

Folgende Meldung wurde am 08. Februar 2023 über die Seite Real Raw News verbreitet:

Russische Spezialeinheiten in der Ukraine haben einen gekühlten Sattelzug abgefangen, der veredeltes Adrenochrom aus der Ukraine nach Warschau, Polen, transportierte, wo die Lieferung auf Flugzeuge in Richtung der Vereinigten Staaten verladen worden wäre, sagte ein russischer FSB-Agent, Andrei Zakharov, gegenüber Real Raw Nachricht. (Titelbild: Symbolbild)

Wie im letzten Monat berichtet, behauptete der FSB, dass „Deep State“-Adrenochrom-Hersteller in den Vereinigten Staaten so große Angst vor militärischen Vergeltungsmaßnahmen hatten, dass sie sich in osteuropäischen Ländern niederließen, insbesondere in der Ukraine, die mit dem kriminellen Biden-Regime sympathisierten.

Im Januar rettete Spetznas 50 inhaftierte, abgemagerte Kinder von einer „Adrenochrom-Farm“ in der Nähe von Schostka, Ukraine. Ihre Entführer hatten ihren spröden Körpern so häufig Blut und Nebennierenflüssigkeit entzogen, dass ihr Überleben davon abhing, in einem medizinisch induzierten Koma gehalten und intravenös ernährt zu werden. Zakharov sagte, dass fünf der 50 an den in der Gefangenschaft erlittenen Wunden ums Leben gekommen seien.

Auf Befehl von Putin hat der FSB seitdem eine weit verbreitete Initiative gestartet, um Adrenochrom-Hersteller, Verkäufer, Käufer, Zwischenhändler und jeden, der an der Produktion und dem Export eines pharmazeutischen Cocktails beteiligt ist, den Putin „das Werk des Teufels“ genannt hat, aufzuspüren und zu eliminieren.

Zakharov sagte, der russische Präsident habe eine „Adrenochrom-Taskforce“ aus Spezialagenten und handverlesenen Spetznas gebildet, um die wachsende Krise zu bewältigen.

Die Task Force hat am Sonntag einen Sieg errungen, indem sie einen mit gekühltem Adrenochrom gefüllten 18-rädrigen Wagen erbeutete, der die Küste der Vereinigten Staaten hätte erreichen können.

Das Abfangen fand Berichten zufolge entlang der P94 statt – einer Straße, die sich von der Südukraine nach Brest erstreckt, einer Grenzstadt und einem Kontrollpunkt mit Ausgangspunkten, die nach Warschau, Polen, führen – und umfasste mindestens ein Dutzend Spetznas- und FSB-Agenten.

Zakharov wollte nicht sagen, wie sie von der Lieferung erfahren haben oder warum das Team den Lastwagen auf der Autobahn statt an seinem Abfahrtsort beschlagnahmt hat, aber er sagte, dass ein Ladungsverzeichnis den Inhalt des Lastwagens als Penicillin und andere injizierbare Antibiotika identifiziert habe. Die wichtigsten Exportgüter der Ukraine sind landwirtschaftliche Produkte, keine Medikamente.

„Wenn wir ukrainische Bürger abschlachten, wie Selenskyj sagt, warum schickt er dann Medikamente außer Landes? Das macht keinen Sinn. Der Trailer hatte keine Medizin, nur Adrenochrom-Gift“, sagte Zakharov.(DUMBs: Deutscher Ex-Oberst glaubt an Kinderfolter-Tunnels und Bunker in der Schweiz)

Spetznas hielten den Fahrer und einen Beifahrer mit vorgehaltener Waffe fest, während er den Lastwagen inspizierte. Laut Zakharov wurde die Task Force darauf trainiert, Adrenochrom ohne Labortests visuell zu identifizieren. Ob Infusion oder Injektion, die Flüssigkeit ist leicht viskos, funkelt bei Sonneneinstrahlung und hat einen kaum wahrnehmbaren Rotstich, sagte Zakharov.

Die Insassen des Lastwagens, ukrainische Staatsbürger, wollten nicht kooperieren und wurden gemäß Wladimir Putins Dauerbefehl als Kriegsverbrecher auf der Stelle erschossen.

„Dieser Dreck verdient keine Gnade“, sagte Zakharov. „Sie sind Agenten des Bösen.“

Er fügte hinzu, dass die Task Force Proben für die chemische Analyse genommen habe, bevor sie das Halbzeug abfackelte.

Laut Manifest sollte die Sendung zum internationalen Flughafen Warschau gebracht und an Bord eines Frachtflugzeugs von Atlas Air verladen werden, das nach Dover AFB in Delaware fliegen sollte.

Hinweis: Wir müssen diese Geschichte noch durch inländische Quellen bestätigen. In der Vergangenheit hat Wladimir Putin Präsident Trump Einzelheiten zu Adrenochrom-Interdiktionen mitgeteilt. Wir hoffen, dass unsere Mar-a-Lago-Quellen von einem solchen Gespräch erfahren, und wenn ja, werden wir diese Geschichte entsprechend aktualisieren.

Hier die zweite Meldung vom 18. Februar 2023:

Russische Streitkräfte haben am Freitag eine Adrenochrom-Fabrik in der Westukraine „stillgelegt“, dieses Mal mit Marschflugkörpern darauf gehämmert, die von einer Fregatte in der Nordsee abgefeuert wurden, sagte der russische FSB-Agent Andrei Zakharov gegenüber Real Raw News.

Die Nachricht von der Zerstörung der Fabrik kommt Wochen, nachdem Spetznas einen Adrenochrom-beladenen Sattelzug auf dem Weg nach Polen abgefangen hat.

Wladimir Putin, sagte Zakharov, habe keine Kosten gescheut, um Berichte über Dutzende von Adrenochrom-Farmen zu untersuchen, die in der umkämpften Ukraine auftauchten, und „viele, viele Soldaten“ eingesetzt, um einen pharmazeutischen Cocktail zu zerstören, den Putin „das Elixier des Teufels“ nannte.

Letzte Woche erfuhr FSB, dass ein Industrielager in der ukrainischen Stadt Khmelnytskiy in eine Anlage zur Ernte von Adrenochrom umgebaut wurde.

Satellitenbilder zeigten, dass das Gebäude von Getreide geleert und mit medizinischer Ausrüstung gefüllt war, die im Adrenochrom-Handel verwendet wurde – Krankenhaustragen, Zentrifugen, medizinische Gefrier- und Kühlschränke, Anästhesiegeräte, Sterilisatoren, Lampen und elektrochirurgische Einheiten.

„Diese Gegenstände können in jedem Krankenhaus sein, aber es gibt ein perfektes Krankenhaus in weniger als 1 km Entfernung. Und es ist ein leeres Krankenhaus. Ihre westlichen Medien verbreiten Lügen über ukrainische Opfer, die Krankenhäuser füllen. Wir haben dieses Lagerhaus sehr verdächtig gesehen“, sagte Zakharov.

Putin war jedoch nicht bereit, das Gebäude auszulöschen, ohne vorher Stiefel auf den Boden zu stellen, um zu bestätigen, dass das Lagerhaus dazu verwendet werden würde, Blut und Nebennierenflüssigkeit von entführten russischen Kindern abzusaugen.

Der verdeckte FSB, sagte Sacharow, sei unentdeckt in die Westukraine eingedrungen und habe ein Auge auf das Lagerhaus geworfen. Sie verbrachten zwei Tage damit, es zu überwachen, und sahen „rauchende Colts“, die darauf hindeuteten, dass das Lagerhaus kein gewöhnliches Triage-Zentrum während des Krieges war.

Zuerst entdeckten sie einen Mann namens Eldric Spitz, einen Biotechnologen des deutschen Pharmaunternehmens Fresenius Kabi, der mittags das Lager betrat und es um 2:00 Uhr verließ, eine ungewöhnliche Arbeitszeit. Spitz war seit letztem Monat auf Putins Radar, als Spetznas ein Adrenochrom-Erntezentrum in Schostka, Ukraine, zerstörte.

Darüber hinaus bemerkte das FSB-Überwachungsteam einen Lastwagen, der Kisten mit ausgestopften Tierspielzeugen am Lagerhaus absetzte.

„Diese dreckigen Kidnapper benutzen Spielzeug, um Kindern ein falsches Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, bevor sie sie auslaugen“, sagte Zakharov.

„Unsere Männer haben thermische Optiken verwendet, um Wärmesignaturen im Inneren zu sehen. Nie mehr als vier. Dies ließ Putin glauben, dass Kinder noch nicht dazu gebracht wurden. Präsident Putin traf mutig die Entscheidung, es zu zerstören, bevor es betriebsbereit war.“

Am Freitag feuerte eine Fregatte der russischen Marine eine Salve hochpräziser schiffsgestützter Landangriffs-Marschflugkörper vom Typ Kalibr auf das Lagerhaus ab, das laut Zakharov verwüstet wurde, bis die einzige Spur seiner Existenz ein Haufen schwelender Trümmer war.

„Wir haben es außer Betrieb genommen“, sagte er.

Bitte beachten Sie das die Webseite Real Raw News seit Jahren abenteuerliche und durch zweite unabhängige Quellen nicht verifizierte Meldungen publiziert.

Die Seite schreibt selbst:

Die Informationen auf dieser Website dienen Informations-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken. Diese Website enthält Humor, Parodie und Satire. Diesen Haftungsausschluss haben wir zu unserem Schutz in die Rechtsberatung aufgenommen.

Wenn Sie die White Hats, das „gute Militär“ oder Q oder eine andere PsyOp erwähnt finden, dann wissen Sie, dass es um ein Erlöser-Programm der Elite geht. Die die Menschheit seit Jahren befreien, seit Jahren DUMBs sprengen und uns eine andere Weltordnung bringen sollen.

Wer`s glaubt!?

Mehr Fakten erfahren Sie im neuen Buch „Illuminatenblut 2″ im Kapitel „Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland"

