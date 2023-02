So viele sind in letzter Zeit „plötzlich gestorben“ – COVID-Impfung verkürzt das Leben eines Menschen um bis zu 24 Jahre!

Teile die Wahrheit!

Ein neuer und zunehmend beliebter Twitter-Hashtag ist „#diedsuddenly“ als Reaktion auf eine Welle plötzlicher ungeklärter Todesfälle unter meist jungen und gesunden Menschen, einschließlich Sportlern, in den vergangenen zwei Jahren.

Hier sind nur einige der jüngsten Meldungen.

In Australien: „Gesunder 21-jähriger Sohn stirbt plötzlich im Schlaf“. Von der Universität von Arizona: „Ein kürzlich verstorbenes Mitglied des Schwimmteams der Männer von Arizona ist unerwartet verstorben.

In Detroit erlitt ein Highschool-Basketballspieler während eines Basketballspiels einen Herzstillstand. Obwohl sein Herz wieder in Gang gesetzt wurde, ist er nicht mehr aufgewacht.

Oder dieser Sportler Anfang 20: „Ein ehemaliger Offensivspieler der Florida Gators ist nach mehreren Medienberichten am Donnerstagabend plötzlich verstorben.“

Von der US-Armee: „Ein Soldat, der in Fort Stewart stationiert war, starb am Dienstag, als er zu einer Trainingsübung nach Kalifornien reiste.“ Ist das eine Art schwarze Magie? Unwahrscheinlich: „America’s Got Talent-Magier stirbt plötzlich im Alter von nur 52 Jahren.“

Nicht zu vergessen der Spieler der Buffalo Bills, Damar Hamlin, der nach einem unauffälligen Tackle während eines NFL-Spiels im Januar einen Herzstillstand erlitt. Dies sind Anekdoten, die zwar überzeugend sind, aber nicht dasselbe sind wie gesammelte Daten.

Mehrere mutige Forscher haben diese „plötzlichen“ und „unerklärlichen“ Todesfälle, wie sie in den Medien beschrieben werden, aufgezeichnet. Hier ein Bericht:

„Eine Untersuchung der offiziellen Statistiken hat ergeben, dass die Zahl der seit Anfang 2021 verstorbenen Sportler exponentiell gestiegen ist, verglichen mit der jährlichen Zahl der zwischen 1966 und 2004 offiziell erfassten Todesfälle von Sportlern.“

Dieser Trend sei sehr besorgniserregend: „So ausgesprochen, dass die durchschnittliche monatliche Zahl der Todesfälle zwischen Januar 2021 und April 2022 um 1.700 % höher ist als der monatliche Durchschnitt zwischen 1966 und 2004.“

Wo sind die Gesundheitsbehörden mit den 3 Buchstaben? Warum haben die FDA, die NIH oder die CDC nicht ihre eigenen Daten zur Verfügung gestellt, um diesen angeblichen Anstieg der plötzlichen Todesfälle zu widerlegen?

Wenn dies alles „Fehlinformationen“ sind, wie Big Tech und die Konzernmedien es beschreiben, sollten die Gesundheitsbehörden leicht in der Lage sein, sie zu widerlegen, anstatt die Giganten der sozialen Medien aufzufordern, alles zu zensieren oder zu verbieten, was ihrem Mantra „sicher und wirksam“ widerspricht.

Die große Medizin und die Medien versuchen, das alles als normal hinzustellen, aber die Durchschnittsamerikaner bemerken es und sind verständlicherweise besorgt.

Seit wann ist es „normal“, dass Highschool- und College-Sportler Herzinfarkte und Blutgerinnsel erleiden, die oft tödlich enden? Warum sind dies heute tägliche Nachrichten im Vergleich zu früher, als man nur von wenigen Fällen pro Jahr hörte, die in der Regel auf einen zuvor nicht diagnostizierten angeborenen Herzfehler zurückzuführen waren? (Erhöhte Übersterblichkeit im Dezember 2022: Gefährlicheres Corona Virus oder geschwächtes Immunsystem bei Geimpften?)

Warum sind diese Todesfälle häufig „unerklärlich“ und stellen die Ärzte vor ein „Rätsel“?

Amerika verfügt über die beste medizinische Versorgung der Welt, und im Jahr 2023 gibt es nur noch wenige „unerklärliche“ Krankheiten, abgesehen von der jüngsten Zunahme plötzlicher Todesfälle bei jungen und gesunden Menschen.

Nehmen die Menschen das wahr? Rasmussen Reports hat die Amerikaner gefragt, was sie über all dies denken. In einer nationalen Telefon- und Online-Umfrage unter 1000 erwachsenen Amerikanern, die vor einem Monat veröffentlicht wurde, wurden vier Fragen gestellt.

Haben Sie eine COVID-19-Impfung erhalten?

Wie wahrscheinlich ist es, dass Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen eine signifikante Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben?

Kennen Sie persönlich jemanden, dessen Tod Ihrer Meinung nach durch Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen verursacht worden sein könnte?

Was liegt Ihrer Meinung nach näher: dass es berechtigte Gründe gibt, sich über die Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen Sorgen zu machen, oder dass Menschen, die sich um die Sicherheit von Impfstoffen sorgen, Verschwörungstheorien verbreiten?

Wie haben sie geantwortet? 71 % der Befragten sind geimpft, was dem nationalen Durchschnitt entspricht. Nahezu die Hälfte der Befragten glaubt nicht an die „Desinformation“, die von „Faktenprüfern“, Mainstream-Medien und der Regierung verbreitet wird.

„49 % der amerikanischen Erwachsenen halten es für wahrscheinlich, dass die Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe eine erhebliche Anzahl ungeklärter Todesfälle verursacht haben, darunter 28 %, die dies für sehr wahrscheinlich halten.

Außerdem sagen 28 % der Erwachsenen, dass sie persönlich jemanden kennen, dessen Tod ihrer Meinung nach durch Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen verursacht wurde.

Und „48 % der Amerikaner glauben, dass es berechtigte Gründe gibt, über die Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen besorgt zu sein.“

Der Film „Died Suddenly“ aus dem Jahr 2022 untermauert die oben genannten Bedenken, obwohl Kritiker den Film als „haltlos“, „Propaganda“ oder „Pseudowissenschaft“ bezeichnen.

Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Wenn das alles Unsinn ist, sollte es so einfach zu widerlegen sein wie die Vorstellung, dass die Sonne die Erde umkreist und nicht umgekehrt.

Warum führt die CDC nicht eine einfache Analyse durch, wie Steve Kirsch vorgeschlagen hat, und verknüpft Todesfälle und Impfungen? Kirsch hat sogar eine 10-fache Rendite angeboten, wenn jemand mit ihm wettet und seine Analyse oder Schlussfolgerungen widerlegt.(„Damit bringen sie uns jetzt alle um“ Mutter ist empört, nachdem sie ihre achtjährige Tochter nach einer COVID-Impfung verloren hatte)

Möchte jemand wetten?

Seit Beginn der COVID-19-Studie vor 3 Jahren ist das Vertrauen in die medizinischen Behörden gesunken. Laut Pew Research sagen 29 % der Erwachsenen in den USA, dass sie großes Vertrauen in medizinische Wissenschaftler haben, im besten Interesse der Öffentlichkeit zu handeln; im November 2020 sagten dies noch 40 %.

Vieles von dem, was man uns in den vergangenen Jahren erzählt hat, hat sich als falsch erwiesen. Eine kürzlich durchgeführte Studie der Cleveland Clinic ergab, dass mehr Impfdosen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an COVID-19 zu erkranken.

Oder eine Cochrane-Analyse, die zu dem Schluss kommt, dass Masken in der Bevölkerung „wenig bis keinen Unterschied“ bei COVID-19-Infektionen oder Todesfällen machen.

Wurde uns von den maßgeblichen Ärzten in weißen Kitteln nicht etwas anderes gesagt? Wenn man die anerkannte Parteilinie infrage stellte, drohte man mit dem Verlust der ärztlichen Zulassung, des Arbeitsplatzes oder des Rufes.

Eines Tages wird es einen weiteren gesundheitlichen Notfall geben, und es wäre gut, wenn die Gesundheitsbehörden ihre Behauptungen richtig stellen würden, indem sie entweder ihre Behauptungen beweisen oder zugeben, dass sie sich geirrt haben, und die Gründe dafür sorgfältig analysieren.

Andernfalls werden sie in Zukunft wenig Glaubwürdigkeit haben, ähnlich wie der Junge, der vor dem Wolf Angst hatte.(Plötzlich und unerwartet – Berliner Bestatter packt aus: Die Toten stapeln sich – rückläufiger Geburtenrate und mRNA-«Impfstoffen» inzwischen unbestreitbar)

expose-news.com berichtet weiter:

CDC-Daten bestätigen, dass die COVID-Impfung das Leben eines Menschen um bis zu 24 Jahre verkürzt

Die Langzeitfolgen der Covid-19-Impfung werden jetzt erkannt…

Vor einem Jahr war die Wahrscheinlichkeit, dass sich doppelt geimpfte Australier mit Omicron infizieren, 10,72-mal höher als bei ungeimpften. Jetzt sind sie 20-mal wahrscheinlicher und dreifach oder mehr geimpfte Personen sind 35-mal wahrscheinlicher, wie die neuesten NSW-Gesundheitsstatistiken zeigen (siehe unten).

Unterdessen zeigen die neuesten Cleveland Clinic Data und die neuesten US-Daten, die von Josh Stirling, Gründer von Insurance Collaboration to Save Livess und ehemaliger Versicherungsanalyst Nr. 1, analysiert wurden, einen wirklich sehr, sehr beunruhigenden Trend.

Der Gesundheitsschaden, der durch jede Impfdosis verursacht wird, wird mit der Zeit nicht geringer. Es geht unendlich weiter.

Tatsächlich zeigen CDC-Daten zur Gesamtmortalität, dass jede Impfdosis die Sterblichkeit im Jahr 2022 um 7 % im Vergleich zur Sterblichkeit im Jahr 2021 erhöhte.

Wenn Sie also 5 Dosen erhalten haben, war die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Jahr 2022 sterben, um 35 % höher als im Jahr 2021. Wenn Sie eine Dosis erhalten haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Jahr 2022 sterben, um 7 % höher als im Jahr 2021. Wenn ja ungeimpft, dann war es nicht wahrscheinlicher, dass Sie 2022 sterben als 2021.

Die Daten der Cleveland Clinic

Hier sind die Covid-Infektionsraten für die ersten 98 Tage ab dem 12. September 2022, als der bivalente Impfstoff erstmals Mitarbeitern der Cleveland Clinic angeboten wurde. Es war nicht vorgeschrieben. Es wurde angeboten.

So wurden am 12. September 2022 6199 Mitarbeiter nicht geimpft, 2359 mit Einzelimpfung, 13804 mit Doppelimpfung, 20798 mit Dreifachimpfung und 3538 mit Quad- oder Pentaimpfung mit dem ursprünglichen Impfstoff, der gegen das NICHT isolierte Wuhan-Hu1-Referenzvirus entwickelt wurde.

Die Ergebnisse ihrer Studie , die oben grafisch dargestellt sind, zeigen, dass je mehr Dosen des ursprünglichen Impfstoffs Sie einnahmen, desto wahrscheinlicher war es, dass Sie sich mit Covid infizieren. Mit anderen Worten, der ursprüngliche Covid-Impfstoff ist nicht nur gegen Omicron wirkungslos. Es ist tatsächlich anti-wirksam.

Es ist daher kein Impfstoff gegen den aktuellen Covid-Stamm. Es ist ein Antiimpfstoff. Es schädigt dosisabhängig Ihr Immunsystem. Je mehr Schüsse Sie abgegeben haben, desto mehr Schaden haben Sie Ihrem Immunsystem zugefügt.

Der Autor sah dies zuerst aus Berichten der PHE-Impfstoffüberwachung und veröffentlichte seine Ergebnisse am 10. Oktober 2021 gegenüber PHE selbst UND auf meiner Website und in The Expose.

„The Science“ wurde nun von der Cleveland Clinic gegründet. Genetische Impfstoffe schädigen Ihr Immunsystem und machen Sie nicht weniger wahrscheinlich, sondern wahrscheinlicher, sich mit Covid zu infizieren.

Nicht nur das, sie haben auch schreckliche Nebenwirkungen auf das kardiovaskuläre, neurologische und reproduktive System.

Sie sind nichts weniger als eine obligatorische progressive Euthanasie.

CDC-Gesamtmortalitätsdaten zeigen, dass jedes Jahr die Wahrscheinlichkeit, dass jede geimpfte Person stirbt, mit einer Rate von 7 % PRO Impfung PRO JAHR zunimmt. Das ist ein langsam wirkendes genetisches Gift.

Wenn sich die Menschen von der 1. Impfung erholten, hätte dies nicht genau die gleiche Wirkung wie die 5. Impfung (nämlich eine 7%ige Erhöhung der Sterblichkeit). Das ist das langfristige Problem. Die Menschen erholen sich nicht von den Schäden, die die Schüsse in Bezug auf die übermäßige Sterblichkeit angerichtet haben.

Wenn man also das Jahr 2021 als Basislinie nimmt, würde eine Person mit 5 Dosen im Jahr 2031 mit 350 % höherer Wahrscheinlichkeit und im Jahr 2041 mit 700 % höherer Wahrscheinlichkeit und im Jahr 2051 mit 1050 % höherer Wahrscheinlichkeit sterben als eine nicht geimpfte Person. Es ist wie bei Zinseszinsen.

Anhand dieses Ergebnisses können wir den Verlust der Lebenserwartung für einen 30-jährigen Mann wie folgt berechnen… Die Lebenserwartung eines 30-jährigen ungeimpften Mannes in Großbritannien beträgt etwa 80 Jahre. Er kann also mit weiteren 50 Lebensjahren rechnen.

Statistisch gesehen ist die Hälfte seiner Kohorte mit 80 tot. Die Lebenserwartung eines 30-jährigen fünffach geimpften Menschen in Großbritannien beträgt 56 Jahre.

Angenommen, britische Männer reagieren auf die Impfstoffe genauso wie US-Bürger. Alternativ haben fünffach geimpfte 30-jährige Männer in den USA ebenfalls 24 Jahre Lebenserwartung verloren.

Die Daten zur Lebenserwartung in Großbritannien stammen von Statista . In der folgenden Tabelle addieren wir die zusätzlichen 7 % Sterblichkeit pro Impfung und Jahr zu den in Spalte 2 gezeigten Werten für 2020 im Vereinigten Königreich hinzu.

In einem Zeitraum von 5 Jahren wäre der durchschnittliche Anstieg der erwarteten Sterblichkeit also –

(0 % + 35 %)/2 = 17,5 % von einem Stoß

(0 % + 70 %)/2 = 35 % von zwei Jabs

(0 % + 105 %)/2 = 52,5 % aus drei Stößen

(0 % + 140 %)/2 = 70 % von vier Jabs

(0 % + 175 %)/2 = 87,5 % von fünf Stößen

Lebenserwartung für ungeimpfte und 1-5 verabreichte Männer aus Großbritannien

1 Stoß raubt 30-jährigen Männern 13 Jahre

2 Stoß raubt 30-jährigen Männern 18 Jahre

3 Stoß raubt 30-jährigen Männern 20 Jahre

4 Stoß raubt 30-jährigen Männern 23 Jahre

5 Stoß raubt 30-jährigen Männern 24 Jahre

Das ist der Preis, den Sie zahlen, wenn Sie dem NHS vertrauen, der Regierung vertrauen und der BBC und den Mainstream-Medien vertrauen.

Das versuchen Medien wie The Expose zu verhindern.

Die Bevölkerung von New South Wales in Australien betrug im Jahr 2022 6.505.883. Der Impfstatus ist wie folgt…

https://www.health.gov.au/our-work/covid-19-vaccines/vaccination-numbers-and-statistics

NSW Australia-Daten für Krankenhaus- und Intensivaufnahmen in den letzten 6 Wochen des Jahres 2022 zeigen eine dosisabhängige Zerstörung des Immunsystems

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/weekly-reports.aspx

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221231.pdf

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19 /Documents/weekly-covid-overview-20221217.pdf

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221210.pdf

https://www.health .nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221203.pdf

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid- Übersicht-20221126.pdf

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/weekly-covid-overview-20221119.pdf

NSW Covid Intensivaufnahmen 2022 19. Nov.-31. Dez

Krankenhauseinweisungen in NSW Covid 2022 19. Nov.-31. Dez

Es gibt den Nachweis der Zerstörung des Immunsystems durch Impfung vermittelte Spike-Proteine. Wir sehen das gleiche Muster bei Krankenhauseinweisungen in Australien wie bei den Infektionsraten in Cleveland. Je mehr Schüsse Sie nehmen, desto schwächer wird Ihr Immunsystem. Und das ist das Ziel der Therapie! Die obigen Diagramme behandeln KEINE der Nebenwirkungen.

Abschluss

Die Bevölkerung von NSW in Australien beträgt 6½ Millionen Menschen. Sie sind eine stark geimpfte Gruppe. Wenn wir uns die Daten der australischen Regierung für die letzten 6 Wochen des Jahres 2022 ansehen, sehen wir das.

1. Personen mit 1 oder 2 Dosen werden mit 20-mal höherer Wahrscheinlichkeit mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert als Personen ohne Dosen.

2. Personen mit 3 oder 4 oder mehr Dosen werden mit 35-mal höherer Wahrscheinlichkeit mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert als Personen ohne Dosen.

3. Ungeimpft zu sein bietet 100% Schutz davor, auf die Intensivstation gehen zu müssen. Wenn Sie geimpft sind, haben Sie eine Chance von 6 zu 100.000, auf der Intensivstation ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

4. Impfstoffe sind unsicher und extrem antiwirksam.

5. Die Covid-Impfung übt einen unhaltbaren Druck auf Krankenhäuser und Intensivstationen in NSW und damit auf der ganzen Welt aus.

6. Der NHS in Großbritannien wird zerstört, wenn Impfungen nicht sofort verboten werden. Es kann schon zu spät sein.

7. Die Impfstoffe verhindern eine Herdenimmunität. Die Herdenimmunität wird im Impfungen niemals erreicht. Es wurde bereits mit den ungeimpften

erreicht.

Das letzte Mal, als ich mir die Daten in NSW für die letzten 6 Wochen des Jahres 2021 angesehen habe , war die Wahrscheinlichkeit, dass doppelt geimpfte Personen Omicron fangen, 2,18-mal höher als bei nicht geimpften Personen.

Hier waren heute, 12 Monate später in den letzten 6 Wochen des Jahres 2022, und die doppelt geimpften sind nicht 2,18x, sondern tatsächlich 20x wahrscheinlicher, die neueste Variante einzufangen. Und die dreifach gestochenen sind 35x wahrscheinlicher!

Da ist also die Zerstörung des Immunsystems, die ich im Oktober 2021 vorhergesagt habe. Es gibt das fortschreitende impfstoffvermittelte AIDS. Das sind absurde Monty-Python-Zahlen. So wie ich es verstehe, wird die australische Regierung jetzt aufhören, Krankenhausdaten nach Impfstatus zu klassifizieren.

Apropos Kopf in den Sand stecken. In jedem Fall. Es ist zu spät. Die Katze ist aus dem Sack. Diese Zahlen sind eine sich beschleunigende immunologische Katastrophe.

Die von uns analysierten Daten beziehen sich auf die Krankheit, vor der uns die Impfstoffe schützen sollen (Covid-19). Sie gehen nicht auf die Fülle von kardiovaskulären, neurologischen, immunologischen, reproduktiven und systemischen Nebenwirkungen der genetischen Anti-Impfungen ein, die weitere Krankenhauseinweisungen verursachen.

Wir haben die Kontrolle über unsere großen Pharmaunternehmen im Gesundheitswesen abgegeben, und sie haben diese Dienste zerstört. Der Tag wird kommen, wenn er es noch nicht getan hat, an dem 50 % der Patienten in unseren Krankenhäusern an einer impfstoffvermittelten Pathologie leiden werden.

Dann stellt sich die Frage, wie viele andere zusätzlich durch die Impfstoffe geschädigte durch Big Pharma vermittelten Pathologien leiden, die aus anderen „Medikamenten“ von Big Pharma resultieren?

Die Glaubwürdigkeit und Lebensfähigkeit der gesamten Gesundheitsversorgung weltweit hängt daher vollständig von der sofortigen Beendigung der genetischen Impfung ab.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Hollywood sagte die Pandemie voraus“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 16.02.2023