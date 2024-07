Ist Joe Biden tot?

Bill Ackman tweetete: „Wenn dies eine Geiselnahme wäre, würde dieser Brief nicht als Lebensbeweis gelten.“ Das Fehlen eines Siegels des Weißen Hauses oder eines Briefkopfes löste zudem weitere Spekulationen aus.

Tucker Carlson fasste die skurrile Realität zusammen: So würde, während sich die USA sich mitten in zwei Kriegen befinden, niemand weiß, ob Biden – immerhin noch immer der Präsident – überhaupt noch „existiert“.

Montagabend konferierte Harris mit Biden öffentlich via Videoanruf. Ein Bild von Biden war nicht zu sehen. Und Skeptiker behaupten, die Rede sei entweder voraufgezeichnet oder von künstlicher Intelligenz (KI) generiert worden. In der Tat klingt es kaum nach Biden. Schon gar nicht nach einem erkrankten Biden. Die Szene mutet absurd an:

Harris im Übrigen verweigerte gegenüber Fox Antworten auf Bidens Verbleib und seinen Gesundheitszustand. Das befeuerte die Spekulationen.

Jedenfalls: Seitdem Biden – per Twitter-Post – seinen Rückzug bekannt gegeben hat, eskaliert die politische Truman-Show. Zugleich geht der Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Attentat auf Trump beschäftigt, ziemlich unter.

Das sollte man nicht unerwähnt lassen. Die Aussage der Direktorin des Secret Service Kimberly Cheatle im Kongress hat für viele Beobachter gezeigt, dass der Öffentlichkeit wahrscheinlich eine Menge Dinge über den Möchtegern-Attentäter Thomas Crooks und seine möglichen Beziehungen zum FBI verheimlicht werden.

Der Analyst Simplicius formuliert die Turbulenzen abschließend so:

Ich kann nur wiederholen: Seien Sie darauf vorbereitet, dass sich die Ereignisse weiter in unerwartete Richtungen entwickeln werden, denn es ist klar, dass sogar die Eliten untereinander eine schwere Krise durchmachen, ohne dass es einen klaren Konsens über einen gangbaren Weg nach vorn gibt. Ihre einzige wirkliche Option könnte darin bestehen, Trump erneut ins Visier zu nehmen, da ein „fairer“ Wahlsieg zu diesem Zeitpunkt nicht infrage kommt.

Wir sind also voll im US-Wahlkampf angekommen. Und er ist wilder als man denken mag.

Denn gerade ist die Frage, ob der US-Präsident überhaupt noch „existiert“.

Democrats give ‘proof’ that Joe Biden is still alive by getting him to speak on a phone call before Kamala Harris gives a speech.

The woman at the podium knows something is wrong. She never has an actual conversation with Biden. This was recorded or AI.pic.twitter.com/AArWgBstyx

— Cillian (@CilComLFC) July 22, 2024