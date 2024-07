„Die Simpsons“ überraschen erneut mit ihrer Prophezeiung der amerikanischen Politik

Kürzlich kündigte Joe Biden seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftswahlkampf an, was einen bedeutenden Wandel in der demokratischen Landschaft markierte. Bidens Amtszeit war von beachtlichen Erfolgen, aber auch von Kontroversen geprägt, und sein Abgang hinterlässt ein Vakuum, das Kamala Harris füllen wird. Mit Unterstützung von Schlüsselfiguren wie Hillary Clinton ist Harris nun die Spitzenreiterin der Demokraten.

Diese Entwicklung ist nicht nur ein politisches Manöver; sie ist vielmehr Ausdruck der sich entwickelnden Dynamik innerhalb der Demokratischen Partei. Bidens Abgang bedeutet einen Übergang von der traditionellen Führung zu einer progressiveren und vielfältigeren Vertretung, die von Kamala Harris verkörpert wird.

Es ist ein strategischer Schachzug, der darauf abzielt, die Unterstützung zu konsolidieren und eine geschlossene Front gegen die republikanische Herausforderung zu bilden.

(Selbst der Mainstream, hier in Form von CNN muss die Prophezeiung der Simpsons anerkennen)

Wie vorhergesagt steigt Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 aus – und unterstützt Kamala Harris

Wie wir schon seit mehreren Jahren sagen, würde der Schauspieler, der den verrückten Joe Biden spielt, aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 aussteigen und damit den Weg für Kamala Harris und die Obamas ebnen. Von Joachim Bartoll

Da sich diese Geschichte weiterentwickelt und CNN über mehr als 155 Beiträge verfügt, werde ich nur auf die Grundlagen dieses Rituals auf der Weltbühne eingehen und darauf, warum diese Ankündigung am 21. Juli 2024 erfolgte.

Der offensichtlichste Hinweis ist die Numerologie des 21. Juli mit 72 , da die Zahl 72 mit den beiden Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump sowie mit dem Jesuitenorden, der das Sagen hat, in Verbindung steht. Außerdem ist die Zahl 72 mit dem Satz „Biden steigt aus“ verbunden, den die Medien und insbesondere CNN verbreitet haben.

Und denken Sie daran, Biden soll aufgrund des Drucks der Demokratischen Partei ausgestiegen sein. Außerdem wurde Biden 1972 zum Senator gewählt und verlor seinen Sohn Beau, als er 72 Jahre alt war.

21.07.2024 = 7 + 21 + 20 + 24 = 72

Biden steigt aus = 72, 72

Jesuitenorden = 72, 72 (darauf kommen wir später zurück)

Präsident Biden = 72

Präsident Trump = 72

Demokratische Partei = 72

Dieser Code geht Hand in Hand damit, dass der 21. Juli genau 8 Monate und 1 Tag, also 81 , nach Joe Bidens Geburtstag am 20. November liegt. 81 ist die zweite Zahl, die ebenfalls sowohl mit Biden als auch mit Trump in Verbindung gebracht wird.

Bedenken Sie auch, dass Biden bei der Wahl 2020 angeblich 81 Millionen Stimmen erhalten hat, was natürlich durch die Zahlen vorgegeben war.

Und noch einmal: All diese vorgegebenen Ereignisse sind Rituale.

Präsident Biden = 81, 81, 81

Präsident Trump = 81, 81, 81

Ritual = 81, 81

Freimaurer = 81, 81

Präsident Joe Biden gab am 21. Juli seinen Ausstieg aus dem Rennen bekannt, also 17 Wochen und 4 Tage (also 174 Tage ) vor seinem Geburtstag.

Präsident Joe Biden = 174

Der 21. Juli, als Joseph Biden seinen Ausstieg aus dem Rennen bekannt gab, war zugleich 107 Tage vor der US-Wahl am 5. November.

Joseph Biden = 107

Biden-Harris = 107 (zu Harris kommen wir gleich)

Joseph Robinette Biden = 107

Oder man könnte sagen, dass Joseph Robinette Biden Jr. 108

Tage vor der US-Wahl aus dem Rennen ausgestiegen ist .

Biden steigt aus dem Rennen aus = 108

Joseph Robinette Biden Jr. = 108

Man könnte auch sagen, dass „Biden“ 15 Wochen und 2 Tage, also 152 Tage , vor der Wahl raus ist.

Biden ist raus = 152

Joe Biden = 152

Und Joe Biden unterstützte Kamala Devi Harris als nächste „Präsidentin“.

Kamala Devi Harris = 152

Präsidentinnen = 152

Natürlich waren es, wenn man das Enddatum mit einrechnet, noch 15 Wochen und 3 Tage bis zur Wahl, also 153. Und die Schlagzeilen schrien: „Biden steigt aus dem Präsidentschaftsrennen aus.“

Biden steigt aus dem Präsidentschaftsrennen aus = 153

Jesuitenorden = 153 (und zu ihnen kommen wir als Nächstes)

Joe Biden ist der zweite katholische Präsident der Vereinigten Staaten. Die katholische Kirche und ihr Jesuitenorden sind das Instrument der Elitefamilien, die diese Welt regieren.

Sie haben die absolute Macht, und alle Regierungen und Präsidenten sind lediglich ihre Marionetten, ihre Schauspieler auf der Weltbühne. Der 21. Juli war eine Zeitspanne von 35 Wochen nach Joe Bidens Geburtstag. 35 ist die Zahl, die mit Katholizismus und Jesuitismus in Verbindung gebracht wird, wie in der Theologie und Praxis der katholischen Kirche und der Jesuiten.

Katholiken = 35

Jesuiten = 35

Demokraten = 35

Das Christogramm des Jesuitenordens ist IHS, was „Iesus Hominum Salvator“ bedeutet, eine Phrase, die oft in politischen Drehbüchern versteckt ist, insbesondere in Bezug auf den Präsidenten, da er ihre Marionette ist.

Während die Ankündigung am 21. Juli erfolgte, wurden die Pläne am 20. Juli in die Tat umgesetzt, genau 274 Tage nach dem Geburtstag von Vizepräsidentin Kamala Harris, wie die von Joe Biden angeführte Kandidatin betonte. Das bedeutet auch, dass der 20. Juli eine Zeitspanne von 244 Tagen oder genau 244 Tage am 21. Juli nach Bidens Geburtstag war und der 21. Juli 122 Tage vor seinem bevorstehenden Geburtstag lag.

Iesus Hominum Salvator = 274, 122, 244

Normalerweise ist der 20. Juli, an dem die Pläne in die Tat umgesetzt wurden, der 201. Tag des Jahres für Jesuiten. Da 2024 jedoch ein Schaltjahr ist, war der 20. Juli der 202. Tag des Jahres, was perfekt dazu passt, dass DC die Vorwahl ( 202 ) hat. Außerdem war Kamala Harris die 27. Bezirksstaatsanwältin von San Francisco, was umgekehrt 202 ergibt .

Biden unterstützte Kamala als demokratische Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2024, und der 20. Juli war genau 123 Tage vor seinem Geburtstag, während die Ankündigung am 21. Juli eine Zeitspanne von 123 Tagen umfasste, wenn man das Enddatum vor seinem Geburtstag mitzählt.

Kamala = 123

US-Wahl = 123

Kamala wurde am 20. Oktober geboren und die Bestätigung am 21. Juli erfolgte 91 Tage vor ihrem Geburtstag und 9 Monate und 1 Tag, also 91 , nach ihrem letzten Geburtstag. Das sind zwei 91er , und wer hat hier das Sagen? Ja, die Gesellschaft Jesu, auch bekannt als der Jesuitenorden.

Die Gesellschaft Jesu = 91

Und wie Sie wissen, „dient“ die Gesellschaft Jesu (im Sinne einer uneingeschränkten Herrschaft) in 112 Ländern.

Kamala Harris = 112

Nun, dieses Ritual hat noch viel mehr zu bieten. Allerdings ist jetzt schon eine Stunde vergangen und meine Zeit für heute Morgen ist fast um. Die Frage ist, ob sie Joe Biden vor der Wahl wegen eines „gesundheitlichen Notfalls“ absetzen und Kamala für ein paar Wochen zur ersten „Präsidentin“ machen, um die Massen zu verspotten.

Obwohl ich nicht die Zeit hatte, mir alle ihre Zahlen und Daten anzusehen, taucht eine interessante Zahl auf: die „ 222 “. Wie Sie wissen, wird die „ 222 “ mit Donald Trump in Verbindung gebracht und damit, dass er der „Siebte König“ ist , der König, der zurückkommen und herrschen wird, bevor der Antichrist zurückkehrt .

Präsidentin Kamala Harris = 222

Präsidentin Harris = 222

Siebter König Trump = 222

Donald John Trump Sr = 222

Und was geschah an Kamalas 222. Geburtstag in diesem Jahr? Das war am 29. Mai und Joe Biden postete einen Tweet auf X, in dem er Kamala, „schwarze Amerikaner“ und natürlich Trump erwähnte.

Sein Kontaktmann schrieb: „ Leute , falls sich jemand fragt, ob eure Stimme zählt, denkt daran. Weil schwarze Amerikaner gewählt haben, bin ich Präsident, Kamala Harris ist eine historische Vizepräsidentin und Donald Trump ist ein Verlierer. “

Und noch einmal: All dies geschah am 21. Juli, 15 Wochen und 2 Tage vor der Wahl, wie im Fall 152 .

Kamala Devi Harris = 152

Präsidentinnen = 152

Wir werden sehen. Aber es würde mich nicht überraschen.

…

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 23.07.2024