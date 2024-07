Enthüllungen: CERN – Tor zur Hölle! Wissenschaftler und die Elite verheimlichen die Wahrheit über dämonische Wesenheiten und Extradimensionen (Videos)

CERN bereitet sich auf eine wichtige Ankündigung vor: Es heißt, man habe bei den Kollisionen am Large Hadron Collider (LHC) etwas entdeckt.

Ich habe ausführlich vor CERN gewarnt und glaube, dass die Illuminaten die Öffnung der fünften Dimension feiern, einer Dimension jenseits von Raum und Zeit. CERN hat auch das Internet erfunden, ein Matrixsystem, das heute die Erde umgibt. Das Internet hat mittlerweile alles Lebende übernommen. Von amg-news.com

Alles ist „verdrahtet“. Das letzte, was nicht verdrahtet ist, ist der menschliche Körper. Implantierbare Geräte sind notwendig, um die Verdrahtung des menschlichen Körpers mit dem WWW (Internet) zu erreichen.

Deshalb wird es obligatorisches Chippen geben, denn jeder Mensch muss buchstäblich ein Teil des WWW werden, das die 666 ist.

Eine Sache, die mich schon immer interessiert hat, war die Finanzierung des CERN. Wer steckt hinter der Maschine? Wir wissen, dass das CERN Steuergelder von verschiedenen Regierungen aus aller Welt erhalten hat, aber viele Leute wissen nicht, dass die Rockefellers hinter einer gemeinnützigen Wohltätigkeitsorganisation stehen, die ALLE SPENDEN AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN DIREKT NACH GENF LEISTEN .

Das bedeutet, dass die Rockefellers einen RIESIGEN Teil der Finanzierung der CERN-Aktivitäten kontrollieren.

Die Rockefellers schicken auch ihre eigenen Wissenschaftler zum CERN, um Experimente durchzuführen. Diese Teilchenphysiker kommen von der Rockefeller University und gehören in ihren jeweiligen Fachgebieten zu den weltweit führenden Wissenschaftlern. Sie waren maßgeblich an der Entdeckung neuer Teilchen am CERN beteiligt. (DARPAs 5G-Endspiel für die Menschheit: Aufdeckung der unheilvollen Verbindung zwischen HAARP, CERN und der dunklen Zukunft menschlicher Kontrolle)

CERN bereitet sich nun darauf vor, in Kürze eine RIESIGE Entdeckung bekannt zu geben. Einige Wissenschaftler haben gesagt, diese Entdeckung werde ein neues goldenes Zeitalter für die Menschheit einleiten.

Hat CERN ein schwarzes Loch im Erdinneren geschaffen? Eine Stadt wurde verschluckt, Millionen Dolinen taten sich auf, der Meeresspiegel sank. CERN öffnet Portale in andere Dimensionen, möglicherweise sogar in die Hölle.

Alles, was Sie gleich sehen werden, ist real.

CERN greift diesen Planeten an, indem es versucht, die Existenz von Dämonen und möglicherweise sogar des Teufels (Satans) selbst zu beweisen? Das Zerschmettern von Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit (oder annähernd) ist meiner Theorie nach ein Angriff auf Gott selbst, und wie wir wissen, gäbe es ohne Licht kein Leben, möglicherweise weder auf der Erde noch auf dem Mond?

Die LHC-Anlage an der französisch-schweizerischen Grenze verändert Wettermuster und zieht mit ihrer enormen magnetischen Kraft möglicherweise sogar Meteoriten an?

CERN hat viele Unterstützer und viele Gegner, aber das Wichtigste ist CERN selbst. Nur „es“ kann sich um die Sorgen der einfachen Leute kümmern, und sie entscheiden sich, dies nicht zu tun. Warum?

Ich habe kürzlich online eine Veröffentlichung mit „unheimlich aussehenden“ Fotos gefunden, die über dem CERN aufgenommen wurden. Dort spielen sich einige ziemlich seltsame, merkwürdige und erschreckende, ja sogar gruselige und apokalyptische Szenen ab, genau in den Wettermustern, die den Himmel durchziehen.

Die ungewöhnlichen Wettermuster haben wieder einmal Verschwörungstheoretiker von der Spitze des Turms schreien lassen, aber dieses Mal glaube ich, dass sie auch einen echten Grund haben!

Die Europäische Organisation für Kernforschung wird von Skeptikern angegriffen, die der Ansicht sind, dass sich hinter den erklärten wissenschaftlichen Zielen der Organisation dunklere Absichten verbergen .

(20min.chh berichtet hingegen: Der Fotograf, der das Bild auf Facebook gepostet hat, hält nicht viel von den Verschwörungstheorien. Die Wolke sei auch gar nicht über dem Collider, sondern eher über dem Zentrum von Genf, betont er. «Das Cern hat sicher nichts mit der Entstehung der Wolke zu tun und sie schwebte auch nicht nur über einem einzigen Ort», sagt der Meteorologe Frédéric Glassey von MeteoNews zu LeMatin.

«In der besagten Nacht gab es um ein Uhr eine grosse Wolkenfront über Genf. Die Front verlief von Besançon Richtung Morges.» Auch die Form der Wolke mit dem Namen Cumulonimbus sei nichts Ungewöhnliches. «Es können fast bei jedem Gewitter solche Wolken gesichtet werden.»)

Ein Foto vom Himmel über CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, hat einige Internettheoretiker über die Aktivitäten unter ihnen besorgt gemacht. Am 24. Juni 2016 veröffentlichte eine Facebook-Nutzerin namens Joelle Rodrigue ein Foto eines Sturms über dem Forschungszentrum an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz.

NEUE Bilder von bizarren Wolkenformationen über dem Large Hadron Collider (LHC) des CERN könnten ein Beweis dafür sein, dass das größte Experiment der Welt dabei ist, ein Portal in eine andere Dimension aufzureißen. Das heißt, wenn man der neuesten Verschwörungstheorie rund um die Monstermaschine Glauben schenken möchte.

Ein Video behauptet, dass am 24. Juni zwei Bilder aufgenommen wurden, die Wolken und Licht über dem LHC in Genf an der französisch-schweizerischen Grenze zeigen – am selben Tag, an dem CERN-Wissenschaftler ein neues Awake-Experiment begannen, um die Art und Weise zu verändern, wie Partikel zusammengeschlagen werden. Der Film mit dem Titel Welches Portal hat CERN jetzt geöffnet?

„Seltsame Wolken schweben über dem LHC“ wurde von Freedom Fighter Times, einem YouTube-Kanal für religiöse Verschwörungstheorien, erstellt und wirft „große Bedenken“ darüber auf, wofür der LHC verwendet wird.

Der Sprecher des Videos von CERN, auch bekannt als europäische Organisation für Kernforschung, behauptet, die beiden Bilder seien forensisch untersucht worden und es habe sich herausgestellt, dass sie echt und nicht bearbeitet seien.

Er sagte:

„Das ist kein Hintergrund, den man bei Google bekommen kann. Es ist ein echtes Bild, aufgenommen am 24. Juni 2016. Es befindet sich direkt über dem CERN und die Wolkenformation ist sehr interessant.

„Die erzeugte Energie kann man tatsächlich sehen, abzüglich der Blitzeinschläge.“

Er fragte die Zuschauer, ob sie wegen CERN besorgt seien, und riet ihnen, dies zu tun. Er sagte:

