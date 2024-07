Es wird BIBLISCH: Der große Sonnenblitz, das große Erwachen 2024–2025 und der Fall der alten Garde!

Während die Uhr auf die entscheidenden Jahre 2024 und 2025 zusteuert, steht die Menschheit am Rande einer beispiellosen Transformation. Das Wassermannzeitalter mit seinem Versprechen der Erleuchtung und Offenbarung steht vor der Tür.

Der Schleier hebt sich und enthüllt lange verborgene Wahrheiten. Bereiten Sie sich auf den Großen Sonnenblitz und das Große Erwachen vor, Ereignisse, die den Lauf der Geschichte für immer verändern werden. Von amg-news.com

Dies sind keine bloßen astrologischen Phänomene oder verschwörungstheoretischen Vorhersagen, sondern entscheidende Momente, die das menschliche Bewusstsein und die gesellschaftlichen Strukturen neu definieren werden.

Wassermannzeitalter: Der Schleier lüftet sich. Das Wassermannzeitalter steht für eine neue Ära des spirituellen Erwachens und des kosmischen Verständnisses. Dieser Wandel ist gekennzeichnet durch eine kollektive Bewegung hin zu höherem Bewusstsein, in der sich der Schleier der Unwissenheit und Täuschung, der die Menschheit seit Jahrtausenden umhüllt hat, endlich lüftet.

Dieses Zeitalter wird den Zusammenbruch alter Paradigmen und die Entstehung einer Gesellschaft erleben, die auf Wahrheit, Transparenz und Einheit aufbaut. Astrologen und spirituelle Führer haben diesen Übergang als eine Zeit vorhergesagt, in der verborgenes Wissen zugänglich wird, was zu einer weit verbreiteten spirituellen Renaissance führt. Dies ist nicht nur ein persönliches Erwachen, sondern eine globale Veränderung des Bewusstseins und der Werte.

Das Jahr des Drachen: Entfesseltes Karma. 2024, das Jahr des Drachen, läutet eine Zeit immenser Macht und Transformation ein. In vielen Kulturen symbolisiert der Drache Stärke, Weisheit und die Entfesselung karmischer Kräfte.

Dieses Jahr wird den Höhepunkt karmischer Zyklen erleben, in denen Taten aus der Vergangenheit Früchte tragen werden. Diejenigen, die sich an Betrug, Korruption und Unterdrückung beteiligt haben, werden ihre Abrechnung erhalten.

Diese Zeit wird von dramatischen Enthüllungen und dem Sturz langjähriger Machtstrukturen geprägt sein. Die Energie des Drachen wird bedeutende soziale, politische und spirituelle Veränderungen vorantreiben und das Große Erwachen katalysieren.

Der Große Sonnenblitz: Ein Himmelsereignis. Der Große Sonnenblitz ist ein erwartetes astronomisches Ereignis mit einem massiven Ausbruch von Sonnenenergie, der die Erde tiefgreifend beeinflussen wird.

Dieses Ereignis wird voraussichtlich eine bedeutende Veränderung des menschlichen Bewusstseins auslösen, ruhende DNA aktivieren und ein kollektives spirituelles Erwachen ermöglichen. Wissenschaftler und Mystiker vermuten gleichermaßen, dass dieser Blitz mit anderen kosmischen Ereignissen wie Sonnenfinsternissen und Aktivitäten schwarzer Löcher synchronisiert wird und so einen perfekten Sturm transformativer Energie erzeugt.

Dieses Himmelsphänomen wird nicht nur unsere physische Welt beeinflussen, sondern auch als Katalysator für ein tieferes Verständnis unseres Platzes im Universum und unserer Verbundenheit mit allem Leben wirken. (Das Video, das die Freimaurerei Ihnen nicht zeigen möchte! Henker im Todeslager der FEMA … Die Schürze des Henkers! (Video))

300x250

Biblische Ereignisse: Die Tage Noahs und des Schlangensamens

Da wir uns dem Großen Erwachen nähern, glauben viele, dass wir Zeugen einer Neuinszenierung biblischer Ereignisse werden, insbesondere der Tage Noahs und des Schlangensamens. Diese Erzählungen, die auf alten Texten basieren, beschreiben eine Zeit großer Umwälzungen und göttlicher Intervention. Die Flut der Enthüllungen wird die alte Garde hinwegspülen und die doppelten Blutlinien und verborgenen Wahrheiten enthüllen, die die Menschheitsgeschichte geprägt haben.

Das Buch Henoch und die Gnostischen Evangelien, einst als apokryph betrachtet, erregen wieder neues Interesse, da sie Einblicke in diese transformativen Zeiten bieten. Diese Texte enthüllen die Existenz alter Abstammungslinien und den andauernden Kampf zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit.

Lilith und die Septuaginta: Die Wiederentdeckung alter Weisheit. Alte Texte wie die Septuaginta und Geschichten von Lilith tauchen wieder auf und bieten neue Perspektiven auf spirituelles und kosmologisches Wissen.

300x250 boxone

Die Septuaginta, eine griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, enthält Nuancen und Interpretationen, die in späteren Übersetzungen verloren gegangen sind. Die Figur der Lilith, oft als dämonisches Wesen dargestellt, repräsentiert unterdrückte Aspekte des weiblichen Göttlichen und die unerzählten Geschichten der menschlichen Ursprünge.

Diese Texte stellen etablierte religiöse Lehren in Frage und fördern ein breiteres Verständnis der biblischen Kosmologie. Das 6. und 7. Buch Mose sowie die magischen Bücher Salomos werden wegen ihres esoterischen Wissens und ihrer praktischen Weisheit, die in dieser Ära des Erwachens zunehmend an Bedeutung gewinnen, wieder aufgegriffen.