Geheimes „Bohemian Grove Ritual« enthüllt: Das tun die Eliten wenn sie sich heimlich treffen (Video)

Jedes Jahr in der zweiten Julihälfte trifft sich die US-Elite in einem Wald aus Mammutbäumen in Sonoma County im US Bundesstaat Kalifornien zum Bohemian Grove.

Fünf US Präsidenten waren Mitglied des Clubs, der als Schmiede republikanischer Präsidenten gilt. Um den Club ranken sich viele Gerüchte. Seit seiner Gründung Ende des 20. Jahrhunderts sollen bei dem jährlichen Treffen die Geschicke der Welt gelenkt werden. Zeit, einen Blick hinter die Kulissen des geheimen Herrenclubs zu werfen. Ein Report von Frank Schwede

Eine riesige, hohle Eule aus Beton wacht an einem künstlichen See über die Reichen und Mächtigen. Hier, in Sonoma County im US Bundesstaat Kalifornien treffen sich in einem Wald aus Mammutbäumen jährlich in der zweiten Julihälfte ehemalige und kommende US-Präsidenten, milliardenschwere Industriemagnaten, Hollywoodstars und namhafte Militärs zu einem rustikalen Stelldichein. Hier kamen Ronald Reagan und Richard Nixon 1967 überein.

Vor allem viele wichtige republikanische Politiker waren Mitglied im Club. Teddy Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan und nicht zu vergessen Vater und Sohn Bush. Das hört sich schwer nach Hinterzimmerpolitik an.

Man munkelt, dass an diesem geheimnisvollen Ort der Physiker Ernest Lawrence den Banker William Crocker zur Finanzierung der Atombombenforschung überredet haben soll. Das war gewissermaßen der Starschuss zum Manhattan Projekt.

Wer im Bohemian Club Mitglied werden will, braucht tausende US Dollar, mindestens zwei Mitglieder, die ihn vorschlagen und jede Menge Geduld. Manchmal sogar zwanzig Jahre. Frauen sind allerdings von der Mitgliedschaft ausgeschlossen.

Der Elite-Club wurde 1872 in San Francisco gegründet. Zunächst mieteten die ersten Mitglieder das elf Quadratkilometer große Gelände an, bevor sie es 1899 kauften. Die Treffen finden dort seit 1889 statt.

Um den Club, dem ursprünglich nur Künstler angehörten, ranken sich viele Gerüchte. Glaubt man dem umstrittenen Journalisten und Moderator Alex Jones, stehen die Clubmitglieder dem Okkultismus und Satanismus sehr nahe. Jones hat für seine Dokumentation Dark Secrets – Inside Bohemian Grove mit versteckter Kamera ein Feuerritual auf dem Gelände gefilmt. (Illuminati-Hexe Marina Abramovic führt vor 250.000 Menschen in Glastonbury ein satanisches Ritual durch (Video))

Die Sorgen ins Feuer werfen

Ein gruseliges Ritual. Von einer Holztribüne aus verfolgen alljährlich die rund zweitausend Mitglieder des Clubs in rabenschwarzer Nacht ein Ritual, bei dem vor einer fünfzehn Meter großen Eulenstatue aus Stein mit Roben und Kapuzen als Hohepriester verkleidete Personen eine Menschenpuppe auf einem Altar verbrennen.(Satanisches Ritual: Vereinte Nationen beim Anrufen des Antichristen ertappt)

Es heißt, das Ritual symbolisiere die Entledigung der Sorgen, die die Mitglieder des Clubs aufgrund ihrer Verantwortung täglich auf ihren Schultern trügen, die durch die Verbrennung der Puppe in Feuer aufgingen.

Der US amerikanische Soziologe Professor G. William Domhoff, der viel über den Club weiß, schreibt auf seiner Website Who Rules America?: „dass Ritual schweißt die Eliten zusammen.“

Rituale haben in der Welt der Mächtigen und Reichen seit eh und je einen hohen Stellenwert, weil sie glauben, durch schwarzmagische Rituale Geistwesen zu beschwören, die ihnen mehr Macht verleihen.

Die Puppenverbrennung könnte also eine Art schwarzmagisches Opferritual sein, um bestimmte Geister oder andere Lebensformen anzurufen, die in anderen Welten oder Dimensionen existieren und sich unserer Sinne entziehen.

Zeremonien und Rituale der unterschiedlichsten Art gehen in der höheren Ebene weit über das hinaus, was man sich vorstellen kann. Historikern berichten, dass in den zurückliegenden 150 Jahren geradezu eine Renaissance okkulter Praktiken, deren Bedeutung die breite Öffentlichkeit kaum oder gar nicht kennt, nicht nur in Religionsgemeinschaften, sondern auch in Elitekreisen zu beobachten ist.

Okkulte Rituale spielen auch bei Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen oder bei der Eröffnungsfeier des Gotthard-Basistunnel eine für die Elite wichtige Rolle. Das, was nach außen wie eine Performance aussieht, entpuppt sich in Wahrheit oft als ein schwarzmagisches Ritual.

Das mag ein Grund sein, dass sich die Mächtigen und Reichen auf Bohemian Grove nicht gerne in die Karten schauen lassen. Der elitäre Herrenclub hat kein Interesse an Öffentlichkeit. Zwei Wochen lang wollen sie ganz unter sich sein. Die Wirtschaftsbosse und die meist republikanischen Größen des öffentlichen Lebens der USA.