Studie zeigt, dass geimpftes Blut mit mRNA des COVID-Impfstoffs kontaminiert ist

Eine neue Studie wurde gerade von Castruita et al. veröffentlicht.

Die Wissenschaftler untersuchten „etwas anderes“ im Zusammenhang mit Hepatitis und beschlossen, Blutproben ihrer Patienten, die mit mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 geimpft worden waren, auf das Vorhandensein von Impfstoff-mRNA zu untersuchen. (So viele sind in letzter Zeit „plötzlich gestorben“ – COVID-Impfung verkürzt das Leben eines Menschen um bis zu 24 Jahre!)

Ihr Ansatz war umfassend:

Sie untersuchten geimpfte und ungeimpfte Personen, um eine Kontrollgruppe zu haben.

Sie unterschieden zwischen Impfstoff-mRNA und viraler RNA von Sars-Cov-2

Es wurde darauf geachtet, dass Verunreinigungen nicht als positive Reads für Impfstoff-mRNA auftauchen.

Sie unterschieden in ihren Analysen zwischen den mRNA-Gencodes von Moderna und Pfizer. Diese beiden Impfstoffe kodieren für dieselben Spike-Proteine, enthalten aber unterschiedliche Nukleotide (dies wird als Codonoptimierung bezeichnet).

Ich bin stolz auf Castruita et al. für ihre akribischen Analysen. Ich wünschte, alle „COVID-Forschungen“ würden mit solch gründlichen Sicherheitsvorkehrungen gegen Fehler durchgeführt.(Erhöhte Übersterblichkeit im Dezember 2022: Gefährlicheres Corona Virus oder geschwächtes Immunsystem bei Geimpften?)

Dies ist ihr Ergebnis:

Wir fanden überraschenderweise Fragmente von COVID-19-Impfstoff-mRNA bis zu 28 Tage nach der Impfung im Blut von chronischen HCV-Patienten, die mit mRNA-Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna geimpft worden waren.

Von den 108 Patientenproben wiesen 10 Proben (9,3 %) Teil- oder Vollsequenzen der Impfstoff-mRNA-Sequenz auf (Abb. 1), die ein bis 28 Tage nach der Impfung identifiziert wurden.

Es bestand eine ~100%ige Identität zwischen den im Plasma gefundenen mRNA-Nukleotidsequenzen und der spezifischen mRNA des verabreichten Impfstoffs. Für die 10 Proben waren im Median 5,5 Millionen Rohdatenpaare verfügbar (siehe Tabelle S1).

Breite und Tiefe der Abdeckung der Impfstoff-mRNA-Sequenzen reichten von Vollständigkeit bzw. >20 000 bis zu kurzen Fragmenten mit einer Abdeckungstiefe von 100 (Abb. 1). Keine der negativen oder HCV-positiven Kontrollen hatte SARS-CoV-2 übereinstimmende Reads.

Sie wiesen Blutproben nach, die erst 28 Tage nach der Verabreichung von Impfstoffdosen Impfstoff-mRNA enthielten.

Ich bin mir nicht sicher, wie die 108 Proben zeitlich verteilt waren. Daher wissen wir nicht mit Sicherheit, ob am Tag 28 viel weniger Patienten mRNA in ihrem Blut haben als beispielsweise am 14. Tag.

Verschiedene Proben (vergleichen Sie die 14-Tage-Probe eines Patienten mit der 15-Tage-Probe von Pfizer bei einem anderen Patienten) enthalten sehr unterschiedliche Mengen an mRNA. Wenn ich raten sollte, würden die Autoren bei der Analyse von mehr Proben sehr unterschiedliche Mengen an mRNA bei verschiedenen Personen finden, sogar für dieselben Probentage nach der Impfung.

Ist geimpftes Blut frei von COVID-Impfstoff?

Die Frage ist rhetorisch, und die obige Studie beweist, dass die Antwort nein lautet.

Die mRNA des Covid-Impfstoffs ist in einem Teil des geimpften Blutes mindestens 28 Tage lang vorhanden (dies ist der Höchstwert, auf den die Autoren der Studie getestet haben).

Ist solches Blut sicher oder unsicher? Diese Frage kann ich nicht allein auf der Grundlage der oben genannten Studie beantworten. Es gab jedoch eine traurige Geschichte über ein Baby, das nach einer Bluttransfusion von einem Geimpften ein Blutgerinnsel entwickelte und daran starb.

Den Studienergebnissen zufolge könnten 9,3 % der Blutproben von Geimpften mit Covid-Impfstoff-mRNA kontaminiert sein.

Es ist möglich, dass „Baby Alex“ zu den unglücklichen Empfängern von Blut mit einer großen Menge an Covid-Impfstoff-mRNA gehörte.

Gute Nachrichten für geimpfte Menschen

Die Studie entlarvt zwar den Mythos, dass der Impfstoff an der Injektionsstelle verbleibt“ und einen weiteren Mythos, dass geimpftes Blut keine Impfstoff-mRNA enthält“, zeigt aber auch, dass in 98 von 108 Proben KEINE Impfstoff-mRNA nachgewiesen wurde.

Das bedeutet, dass wir uns zwar darüber aufregen sollten, dass wir belogen wurden, dass aber bei den meisten Menschen, die mit Covid geimpft wurden, das Blut nicht mit dem Impfstoff kontaminiert war.

Nur bei einer Minderheit (einer beträchtlichen) war dies der Fall.

Gesundheitliche Bedenken bei geimpftem Blut

Die Bedenken der Menschen, mit Covid geimpfte Bluttransfusionen zu akzeptieren, sind nicht unbegründet, wie wir wissen. Die Studie zeigt, dass 9,3 % der Blutproben mRNA-Nanopartikel aus Covid-Impfstoffen enthalten.

Mit der Zeit, die nach der letzten Dosis vergeht, nimmt jedoch die Menge und Häufigkeit der Kontamination wahrscheinlich ab.

Das Problem ist, dass wir nie wissen, welches Blut wir erhalten!

Eine dringend benötigte Bluttransfusion abzulehnen, ist ebenfalls sehr riskant. Transfusionen werden schließlich verabreicht, wenn der Empfänger vom Tod bedroht ist.

All dies erklärt die starke Nachfrage nach ungeimpftem Blut.

Was sollten wir Ihrer Meinung nach dagegen tun?

…

Quellen: PublicDomain/igorchudov.substack.com am 22.02.2023