Top 3 Videobearbeitungsprogramme

Teile die Wahrheit!

Versuchen Sie als Marketingleiter, Ihre Videoinhalte zu verbessern? Wenn der Gedanke an die Bearbeitung von Videos für mehrere Social-Media-Plattformen und die Aufnahme von Voiceovers Sie einschüchtert, kann Videobearbeitungssoftware Ihre Rettung sein.

Egal, ob Sie Instagram Reels oder lange Video-Tutorials und -Anleitungen erstellen, mit einer Videobearbeitungssoftware können Sie das Material ganz einfach schneiden und anordnen.

Die meisten Softwarelösungen für die Videobearbeitung bieten auch Standardinhalte und -vorlagen, die Ihnen bei Ihren Videoprojekten einen Vorsprung verschaffen. Sie können mit der Software auch Begleitkommentare aufnehmen, um Ihre Videos noch ansprechender zu gestalten.

Beste 3 Videobearbeitungsprogramme

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 3 besten Videobearbeitungsprogramme vor, mit denen Sie ganz einfach professionell aussehende Videoinhalte erstellen können.

Wondershare Filmora

Eines der wichtigsten Merkmale von Wondershare Filmora ist seine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Software ist so konzipiert, dass sie intuitiv und einfach zu navigieren ist, was sie perfekt für Anfänger und Benutzer mit wenig Erfahrung in der Videobearbeitung macht.

Die Benutzer können ihre Medien mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche importieren und organisieren. Mit verschiedenen Werkzeugen und Effekten können sie schnell und einfach professionell aussehende Videos erstellen.

Wondershare Filmora verfügt auch über eine eingebaute Funktion zur Bildschirmaufnahme und -erfassung, mit der der Benutzer seinen Computerbildschirm und seine Webcam gleichzeitig aufnehmen kann.

Diese Funktion ist nützlich für die Erstellung von Tutorial-Videos, Cinematic-Videos, die Aufzeichnung von Webinaren und die Aufnahme von Gameplay-Material.

Mit der Möglichkeit, das aufgenommene Material zu bearbeiten, können Benutzer Effekte, Anmerkungen und mehr hinzufügen, um ausgefeilte und professionell aussehende Bildschirmaufnahmen zu erstellen.

Mit der Wondershare Filmora können Benutzer auch mit ihrem Team und ihren Freunden zusammenarbeiten, indem sie ihre Projekte mit anderen teilen. Dies ist eine großartige Funktion für Unternehmen, Vermarkter und Inhaltsersteller, die mit mehreren Personen an einem einzigen Videoprojekt arbeiten.

Movavi

Movavi Video Editor Plus ist eine Lösung für die Erstellung und Bearbeitung von Videos, die vorgefertigte Video-Intro-Vorlagen bietet, mit denen Sie Ihre Videoprojekte starten können.

Sie können dieses Tool verwenden, um Titel, Filter und Übergänge zu Ihren Videos hinzuzufügen. Sie können Hintergründe erstellen, indem Sie den Chroma-Key- oder Greenscreen-Effekt verwenden.

Mit diesem Tool können Sie auch wackelige Videos stabilisieren. Darüber hinaus können Sie Sprachaufnahmen machen, um die Geschichte Ihres Videos zu erzählen oder Audiokommentare hinzuzufügen.

Dieser Videoeditor unterstützt Bild-in-Bild, mit dem Sie eine Szene aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zeigen können. Sie können diese Funktion auch nutzen, um Videokommentare zu bestehenden Videos hinzuzufügen.

Movavi Video Editor Plus ist für Mac und Windows PCs erhältlich. Das Programm bietet Unterstützung über FAQs, Chat und E-Mail.

Windows Video Editor

Windows Video Editor ist eine Videobearbeitungslösung, die Ihnen hilft, Videodateien in einer Vielzahl von Formaten zu bearbeiten und zu speichern, unter anderem.

Mit diesem Tool können Sie Videos von jeder Kamera (DV/HDV, Webcam oder VHS) übertragen oder Medien über einen PC-Bildschirm aufnehmen. Sie können auf Videos zeichnen, Textanmerkungen hinzufügen und Details mit Kreisen, Rechtecken und Pfeilen markieren. Sie können auch eine bestimmte Szene herausschneiden oder verwackelte Aufnahmen mit der Videostabilisierung korrigieren. Sie haben auch die Möglichkeit, den Hintergrund mit dem Chroma-Key-Effekt zu ändern.

Windows Video Editor hat eine Anwendung für Windows-PCs. Das Programm bietet Unterstützung über eine Wissensdatenbank, ein Benutzerhandbuch, FAQs und E-Mail.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann man ein passendes Videobearbeitungsprogramm auswählen?

Wenn Sie sich entschlossen haben, Videos für YouTube zu erstellen, kann die Suche nach der richtigen Videobearbeitungssoftware überwältigend sein. Bei der großen Auswahl wollen Sie sichergehen, dass Sie die richtige Entscheidung treffen.

Hier sind sechs Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Budget und Preis.

Lernkurve/Benutzerfreundlichkeit.

Unterstützung von Videoformaten und Multi-GPGPU-Beschleunigung.

Erweiterte Bearbeitungswerkzeuge.

Spezialeffekte, Musik und andere Vorzüge.

Qualitativer Kundensupport.

Welche Grundfunktionen sollte ein Videobearbeitungsprogramm haben?

Übliche Videobearbeitungssoftware enthält Werkzeuge zum Konvertieren von Dateiformaten, Zusammenfügen von Clips, Re-Sequenzieren von Clips, Schneiden von Segmenten (Trimmen), Drehen oder Beschneiden von Filmmaterial, Hinzufügen von Ton, Ändern von Helligkeit/Kontrast oder Hinzufügen von Übergängen und Spezialeffekten.

Was ist das beste Videobearbeitungsprogramm für Anfänger?

Das beste Videobearbeitungsprogramm für Anfänger ist Filmora. Mit Filmora können Nutzer ihre Videos für soziale Medienplattformen wie YouTube, Facebook, Instagram und andere optimieren.

Dazu gehören das Hinzufügen von Untertiteln und die Anpassung des Video-Seitenverhältnisses an die für die Plattform geeignete Größe.

Darüber hinaus ermöglicht die Software das Hinzufügen von Endbildschirmen und Kommentaren zu ihren Videos, um das Engagement zu erhöhen und ihre Marke zu fördern.

Quellen: PublicDomain am 08.02.2023