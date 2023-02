Wettermodifikation: Die zweifelhaften Auswirkungen auf den Klimawandel und den Polsprung

Der Mensch wird für den Klimawandel und die daraus resultierenden Wetterextreme verantwortlich gemacht. Wenn wir jedoch alle Faktoren berücksichtigen, die unser Klima und Wetter beeinflussen, können wir uns fragen, wie groß der Einfluss des Menschen ist. Der größte Einfluss ist auf Wettermodifikation und Geo-Engineering zurückzuführen. Von Ella Ster

Prof. Skidmore ist Wirtschaftsprofessor an der Michigan State University. Seine Forschung umfasst Themen wie öffentliche Finanzen, Regionalökonomie und die Ökonomie von Naturkatastrophen. In der Videopräsentation unten (± 30 Minuten) erklärt er sowohl die natürlichen als auch die vom Menschen verursachten Ursachen des „Klimawandels“.

Wettermodifikation und Klimawandel

Sowohl das Wetter als auch das Klima werden durch Wetteränderungen und die weltweite Anwendung von Geoengineering-Techniken beeinflusst. Es ist wichtig zu erkennen, dass Klima und Wetter nicht dasselbe sind.

Das Wetter ist lokal, während das Klima global ist. Geoengineering soll beispielsweise das Klima global verändern, während Wettermodifikation das Wetter lokal beeinflussen soll.

Positive und negative Anwendungen

Prof. Skidmore betont, dass die Wettermodifikation auch positive Anwendungen hat, wie zum Beispiel das Verhindern einer Naturkatastrophe und das Abwenden eines drohenden Sturms.

Das ändert nichts daran, dass es auch militärische Anwendungen gibt, bei denen Wettermodifikation als Waffe eingesetzt wird, um beispielsweise Überschwemmungen oder Wirbelstürme zu erzeugen, die eine bestimmte Region treffen.

Ein bekanntes Beispiel ist die Operation Popeye während des Vietnamkrieges, bei der Wolken gesät wurden, um den Monsun in Vietnam zu verlängern… (Die Erdkerndrehung, der bevorstehende Polsprung und die Auswirkungen auf uns (Video))

Über einen längeren Zeitraum betrachtet kommt es zu keiner Temperatur- oder CO2-Erhöhung

Prof. Skidmore erklärt, dass das Klima der Erde immer gewissen Schwankungen unterliegt, er schließt sich aber nicht der Aussage an, dass diese besorgniserregend oder weitgehend vom Menschen beeinflusst seien.

Obwohl die Temperatur in den letzten vierzig Jahren leicht angestiegen ist, ebenso wie die CO2-Emissionen in den vergangenen Jahrhunderten zugenommen haben, kann man, wenn man dies in einen größeren historischen Kontext stellt oder andere Faktoren berücksichtigt, nicht von einem alarmierenden Anstieg sprechen.

Die Durchschnittstemperatur ist in den letzten 40 Jahren leicht gestiegen, im Kontext von 500 Millionen Jahren sehen wir große Temperaturschwankungen und wir befinden uns derzeit noch in einer Kälteperiode.

Sonnenaktivität und Magnetfeld

Um die Dinge in einen realen, breiteren Kontext zu stellen: Es gibt eine Reihe anderer Faktoren, die Klima und Wetter beeinflussen. „Zwei dieser Dinge sind der Sonnenzyklus und das sich gerade ändernde Magnetfeld“, sagt Prof. Skidmore.

Außerdem sei der Luftstrom ein anderer: „Wenn Sie 40 oder 50 Jahre zurückgehen, hatten wir einen viel stabileren Luftstrahl (Art des Luftstroms). Jetzt haben wir einen schwächeren Jetstream. Ich neige dazu zu glauben, dass es mit einer Änderung des Magnetfelds und einer Änderung der Sonnenaktivität zusammenhängt.“

„Ich würde gerne zwischen Änderungen der globalen Temperatur und diesem wellenförmigen Jetstream unterscheiden, bei dem es in den mittleren Breiten mehr Extreme (in der Temperatur, Anm. d. Red.) gibt.“

In den letzten zehn Jahren hat sich das Magnetfeld um die Erde als Folge von Sonneneruptionen extrem verändert.

Polverschiebungen

Ein weiterer Faktor, den Prof. Skidmore diskutiert, sind Polverschiebungen. „Viele Menschen wissen vielleicht nicht, dass die Erde in der Geschichte viele Male physische Polverschiebungen erlebt hat“, sagt er.

„Die jüngste ereignete sich vor etwa 12.000 Jahren. Der vorherige physische Standort des Nordpols war in Hudson Bay, Kanada.“ Prof. Skidmore bedeutet den physischen, nicht den magnetischen Nordpol. Anhand von Arbeiten von Mark Carlotto erklärt er, wie man zeigen kann, dass sich der physische Nordpol verschoben hat.

Der geografische Norden ist die exakte Position des physischen Nordpols der Erde, der Spitze der Erdkugel. Der magnetische Nordpol ist dort, wo Ihre Kompassnadel immer hinzeigt. Der magnetische Norden verschiebt sich im Laufe der Zeit und kann sich an einer anderen Position befinden als der exakte Nordpol. Es ist ein Kraftfeld irgendwo nördlich von Kanada.

Menschlicher Einfluss auf Wetter und Klima

Auffallend ist, dass die Treiber der Klimaagenda, die auf Verhaltensänderungen und die Begrenzung des CO2-Fußabdrucks durch den „Klimawandel“ abzielen, all diese Faktoren nicht erwähnen.

Sie deuten darauf hin, dass extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, lokale Überschwemmungen oder anhaltende Dürre das Ergebnis des vom Menschen verursachten „Klimawandels“ sind. Diese Aussage ignoriert auch die vom Menschen verursachte Wettermodifikation.

Eine lange Liste von Patenten zeigt, dass es eine Vielzahl von Wettermodifikations- und Geoengineering-Technologien gibt, die laut Prof. Skidmore sowohl vom öffentlichen als auch vom privaten Sektor für offene und verdeckte Aktivitäten verwendet werden.

Als kommerzielles Beispiel nennt er die Bestellung von gutem Wetter für eine Hochzeit.

Die Hauptform der Wettermodifikation ist Cloud Seeding, aber andere Ansätze zur Beeinflussung des Wetters umfassen die Verwendung von Ultrakurzlasern, Satellitensystemen, elektrischen Ladungen und Schallwellen.

Geoengineering umfasst die Kontrolle der Sonnenstrahlung durch Injektion von Aerosolen in die Stratosphäre sowie die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff.

Die offizielle Erzählung ist, dass Wissenschaftler sich einig sind, dass CO2-Emissionen für die globale Erwärmung verantwortlich sind. Daraus würden extreme Wetterbedingungen resultieren.

Aber wenn Wetter und Klima offen und verdeckt verändert oder beeinflusst werden, ist es auch denkbar, dass sie manipuliert und verändert werden, um die Klimaagenda voranzutreiben.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 15.02.2023