Das Finanzsystem der khasarischen Mafia steht kurz vor dem Zusammenbruch, und die Credit Suisse ist wahrscheinlich der erste Dominostein

Der Zusammenbruch des Finanzsystems der khazarischen Mafia steht unmittelbar bevor, wobei die Credit Suisse der erste Dominostein sein dürfte. Wenn sie fällt, wird sie einen Prozess auslösen, der zum Zusammenbruch mehrerer großer Banken und danach der Weltbank, des IWF und des großen Kahuna, der UNITED STATES CORPORATION, führen würde. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Ein regelrechter Ansturm auf die Credit Suisse ist bereits im Gange, da die Kunden allein im letzten Monat 120 Milliarden Dollar abgezogen haben. Jetzt berichtet die New York Post, dass sensible persönliche Daten wie Sozialversicherungsnummern, Beschäftigungsinformationen und Kontaktdaten von Kunden, die 50 Millionen Dollar oder mehr bei der Bank haben, in die Hände gefallen sind.

https://nypost.com/2023/03/02/credit-suisse-breach-spills-info-of-high-net-worth-clients/

„Ja, die Sache mit der Credit Suisse ist sehr ernst, wenn man bedenkt, wie viele Konten mit jedem bekannten Elitekriminellen der Welt in Verbindung stehen“, sagt eine CIA-Quelle.

Dieser „Suisse Secrets“-Bericht von vor einem Jahr berührt nur die Spitze des Eisbergs.

https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/

„Die Suisse wird höchstwahrscheinlich die erste große KM-kontrollierte Bank sein, die entlassen wird… Das riecht nach Endspiel“, sagt eine Mossad-Quelle.

Der Leiter des MI6 stimmt dem zu und sagt: „Die Credit Suisse ist in der Tat in internationalen kriminellen Betrug verwickelt, in diesem Fall in die Geldwäsche der Europäischen Union in Genf, die alle Premierminister der Königin bestochen hat, um Hochverrat zu begehen. Wir haben alle Beweise. Aus diesem Grund entlasse ich immer wieder Premierminister in London. Die Königin und der Ehemann Ihrer Majestät wurden beide unter anderem deswegen ermordet.“

Die Schießbefehle 001 und 002 seien nun in vollem Umfang in Kraft, fügt er hinzu.

Diese Implosion betrifft nicht nur hochrangige Gangster, sondern wird wahrscheinlich zur Beseitigung der meisten so genannten Führer in der Welt führen, sagen Quellen der White Dragon Society.

Die Enthüllungen über die Bestechungskonten der Vatikanbank, die unten von der Obama-Regierung aufgeführt sind, sind ein Beispiel für systematische KM-Bestechung, die in den meisten westlich kontrollierten Ländern der Welt reproduziert werden könnte.

Da alle Banken Kredite an dieselben Personen vergeben, können die Kreditnehmer andere Kredite nicht mehr bezahlen, so dass das gesamte System zusammenbricht, wenn eine Bank fällt und ihre Kredite zurückzieht.

„Ich weiß aus sehr glaubwürdigen Quellen, dass die Bank of America, Wells Fargo und JP Morgan Chase insolvent sind und Konkursverfahren laufen. Sie sind für die Öffentlichkeit ‚versiegelt'“, so die Mossad-Quelle weiter.

Trotz des Versuchs, dies zu vertuschen, sickern immer wieder Teile davon durch. Chinesische Immobilienentwickler haben Kredite in Höhe von 53,6 Mrd. USD an westliche Banken gestoppt, Blackstone ist mit 580 Mio. USD für ein Gebäude in Manhattan (40 % Leerstand) in Verzug geraten; der zweite Verzug bei Nordic REIT (46 % Leerstand) beläuft sich auf insgesamt 2,1 Mrd. USD… PIMCO ist mit 1,7 Mrd. USD in Verzug geraten, und Brookfield ist mit Hypotheken in Höhe von 783 Mio. USD für zwei Gebäude in Los Angeles in Verzug geraten.

https://www.henrymakow.com/

Es wird erwartet, dass dies die Schweizer Octagon-Gruppe zu Fall bringt und damit auch ihre Kontrolle über die G7-Länder und verschiedene Sklavenstaaten auf der ganzen Welt.

Die große Frage ist, wo all das physische Gold ist, das die Schweizer seit mehr als 50 Jahren in ihren Tresoren gelagert haben? Sie haben sich bisher geweigert, legitime Forderungen nach Rückgabe des kaiserlichen chinesischen oder japanischen Goldes zu erfüllen. Wenn sie das Gold nicht mehr haben, ist das sehr wichtig, weil an der Spitze des Finanzsystems nur reale Vermögenswerte wie Gold akzeptiert werden: Papier ist es nicht.

Die khasarische Mafia hat sich auf die Drohung beschränkt, Erdbebenwaffen einzusetzen, um Länder zur Herausgabe von Gold zu zwingen. Die indonesischen Behörden haben uns mitgeteilt, dass sie aufgefordert werden, Gold und andere natürliche Ressourcen auszuhändigen, oder es wird noch in diesem Monat ein sehr großes Erdbeben stattfinden. Die Drohungen kamen von der niederländischen Botschaft in Jakarta. Sie wurden an einen hochrangigen Beamten im indonesischen Außenministerium in Jakarta weitergeleitet, so indonesische Geheimdienstquellen.

Das erklärt, warum der niederländische „Seismologe“ Frank Hoogerbeets – der durch die Vorhersage der verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu internationaler Bekanntheit gelangte – ein „Mega-Erdbeben“ mit einer Stärke von 8,5 oder mehr „aufgrund der besonderen Stellung der Erde, des Merkurs und des Saturns“ vorhersagt. Diese Pseudowissenschaft ist nichts anderes als eine kaum verhüllte Drohung.

Dies ist eine Botschaft der WDS an die Niederländer: „Menschen, die unter dem Meeresspiegel leben, sollten nicht mit Tsunamis werfen.“

Indonesien ist nicht allein. Die KM versucht auch, die Philippinen einzuschüchtern, damit sie ihr Gold und andere Ressourcen herausgeben. Das philippinische Volk schlägt zurück.

Ein philippinisches Gericht hat einen internationalen Haftbefehl gegen Bill Gates ausgestellt, der als Gründer der Bill and Melinda Gates Foundation „im Zusammenhang mit Hunderttausenden von Todesfällen gesucht wird, eine Zahl, die derzeit nicht geschätzt werden kann und mit Sicherheit mit der Zeit exponentiell ansteigen wird.“

https://newspunch.com/bill-gates-arrest-warrant-issued-in-philippines-for-premeditated-murder-linked-to-vaccine-roll-out/

Dieser Haftbefehl steht im Zusammenhang mit der Ermordung des Gouverneurs von Negros Oriental, Roel Degamo, die Sie unter dem unten stehenden Link sehen können.

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/video-governor-in-philippines-assassinated-today

Eine philippinische Regierungsquelle sagte: „Bill Gates und David Rockefeller Jr. sind daran beteiligt. Weitere Drohungen und Attentatsversuche sind in Planung. Die KM-Kabale strebt verzweifelt nach der Kontrolle über die Philippinen“. Weder Gates noch Rockefeller waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts für eine Stellungnahme erreichbar.

Auf jeden Fall waren diese finanziellen Turbulenzen und die damit einhergehenden Drohungen auf dem G20-Außenministertreffen in der vergangenen Woche zu sehen, das ohne ein Kommuniqué zu veröffentlichen abgebrochen wurde. Das ist höchst ungewöhnlich, denn normalerweise werden bei solchen Treffen Risse zumindest durch die Herausgabe einer fadenscheinigen Erklärung überspielt.

„Einige westliche Delegationen haben die G20-Agenda in eine Farce verwandelt und versucht, Moskau für ihr eigenes wirtschaftliches Versagen verantwortlich zu machen“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Auf dem G20-Gipfel forderten Länder wie Brasilien, Indien, China, Mexiko, Südafrika und die Türkei die „Abschaffung des westlichen Monopols“ in internationalen Organisationen. Die westlichen Länder reagierten mit einer Taktik des „Schlagens unter die Gürtellinie“, indem sie drohten, Länder, die nicht gehorchen, zu „bestrafen“, so Lawrow.

https://tass.com/politics/1583729

Das würde auch die Tsunami-Drohungen gegen Indonesien usw. erklären.

Der Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Nikolaj Patruschew, ging noch weiter und sagte, dass Washington und seine Verbündeten auf „politischen Druck, militärische Erpressung, finanzielle Versklavung, Wirtschaftssanktionen und natürlich betrügerische Propaganda“ zurückgreifen.

https://www.daily-sun.com/printversion/details/676866/%E2%80%98Russian-allies-facing-%E2%80%98unprecedented-pressure%E2%80%99-from-US%E2%80%99#:~:text=%E2%80%98Russian%20allies%20facing%20%E2%80%98unprecedented%20pressure%E2%80%99%20from%20US%E2%80%99%202,Nikolay%20Patrushev%2C%20said%20during%20a%20visit%20to%20Venezuela

Das folgende Video über die Bedingungen in den Sklavenlagern einer Kobaltmine (die für die Herstellung von Mobiltelefonen usw. benötigt wird) zeigt die Art von Wirtschaftsmanagement, die der Rest der Welt satt hat.

Wäre die westliche Führung kompetent, wären die Menschen vielleicht eher bereit, über ihre Schikanen hinwegzusehen, aber sie sind es nicht. Ihre paranoide Führung hat wiederholt bewiesen, dass sie Krankheiten verbreitet, Umweltkatastrophen verursacht und Kriege fördert.

Erst letzten Dienstag warnte ein russischer Kommandeur, dass ein Zug mit einer Ladung giftiger Chemikalien in der Stadt Kramatorsk eingetroffen sei und dass die Vereinigten Staaten planten, die darin enthaltenen „hochgiftigen und verbotenen Substanzen“ zu verwenden, um eine Operation unter „falscher Flagge“ in der Ukraine zu inszenieren und Moskau die Schuld zu geben,

https://www.presstv.ir/Detail/2023/02/28/699048/Russia-Military-America-preparing-for-chemical-attack-in-Ukraine

Jetzt schreit Israel, das seit 30 Jahren behauptet, dass der Iran innerhalb von drei Monaten eine Atombombe bekommen wird: „Der Iran würde jetzt nur noch 12 Tage brauchen, um Raketenmaterial im Wert einer Bombe herzustellen,

https://www.debka.com/pentagon-iran-can-make-fissile-material-for-a-nuke-in-12-days-israel-we-are-ready-for-final-steps-of-irans-nuclear-issue/

Ihr KM-Refrain lautet: „Russland angreifen, Iran angreifen, China angreifen usw.“

Sie versuchen nicht nur, einen totalen Atomkrieg anzuzetteln, sondern wurden auch auf frischer Tat ertappt, als sie versuchten, den Großteil der Weltbevölkerung mit giftigen Impfstoffen zu töten. Offizielle Daten der britischen Regierung zeigen, dass die Impfstoffe 24 Mal mehr Menschen getötet haben als die sogenannte Pandemie, vor der sie schützen sollten.

https://expose-news.com/2023/03/01/covid-vaccination-8x-deadlier-than-disease/

Wenn Sie glauben, dass dies nicht vorsätzlich geschah, sollten Sie sich fragen, warum genau die Behörden und Hersteller, die den Covid-Impfstoff in Auftrag gegeben haben, sich nie impfen lassen mussten!

Nun wurde der britische Gesundheitsminister Matt Hancock dabei ertappt, wie er Zeitungen aufforderte, Panik zu verbreiten, um die Zahl der Covid-Tests künstlich zu erhöhen. Im Dezember 2020 fragt er: „Wann setzen wir die neue Variante ein?

Hier ist ein britischer Wissenschaftler, der seine öffentliche Meinung von der Aussage, dass Covid im Labor hergestellt wurde, auf natürlich vorkommend geändert hat, nachdem Fauci ihm einen Zuschuss in Höhe von 1,88 Millionen Dollar und zusätzliche 16,5 Millionen Dollar an Fördermitteln gegeben hat.Jeder wusste vom ersten Tag an, dass Covid aus einem Labor stammte… und Millionen von Dollar wurden ausgegeben, um Wissenschaftler dazu zu bringen, die Öffentlichkeit absichtlich zu belügen… wenn sie dies mit Covid-Wissenschaftlern tun… denken Sie nur daran, wie viel sie für Klimawandel-Wissenschaftler ausgeben… Wissenschaft ist zu 100% käuflich… das höchste Preisschild gewinnt…

Die schiere Bosheit und Inkompetenz dieser Führung hat dazu geführt, dass sich immer mehr ehemals „normale“ Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gegen die KM stellen.

Hier können Sie Woody Harrelson als Gastgeber von Saturday Night Live sehen, wie er in seinem Eröffnungsmonolog die Reaktion von Big Pharma auf COVID-19 kritisiert:

„Die größten Drogenkartelle der Welt tun sich zusammen und kaufen alle Medien und alle Politiker auf und zwingen alle Menschen auf der Welt, in ihren Häusern eingesperrt zu bleiben, und die Menschen können nur herauskommen, wenn sie die Drogen des Kartells nehmen und sie immer wieder nehmen.“

Die Reaktion der KM besteht nun darin, verzweifelt zu versuchen, die ganze Sache auf China zu schieben. Ihre Hoffnung scheint nicht nur darin zu bestehen, der Justiz zu entgehen, sondern auch darin, ihren lange geplanten Dritten Weltkrieg zu beginnen.

https://trendingpoliticsnews.com/breaking-senate-unanimously-passes-bill-to-declassify-all-docs-related-to-the-origins-of-covid-mace/

Das Problem ist, dass die G7-Sklavenführer so oft und so oft gelogen haben, dass ihnen fast niemand mehr glaubt.

Sie können zum Beispiel eine jüngere, dünnere Version von Kanadas Castrudeau sehen, die bei einer Lüge ertappt wird. Das Video scheint darauf hinzudeuten, dass der Schauspieler, der jetzt „Trudeau“ spielt, nicht vollständig informiert wurde.

Sein sogenanntes Regime verwandelt Kanada nun auch in eine große Geldwaschanlage mit legalisiertem Drogenhandel. Perfektes Timing, während die Ukraine den Bach runtergeht:

Sunshine Earth Labs teilte in einer Erklärung mit, dass es von Health Canada die Erlaubnis erhalten hat, Kokablätter und Kokain sowie Morphin, MDMA (Ecstasy) und Heroin legal zu besitzen, zu produzieren, zu verkaufen und zu vertreiben“.

https://insiderpaper.com/canadian-companies-licensed-to-sell-cocaine/

https://ca.finance.yahoo.com/news/sunshine-earth-labs-ltd-provides-140000519.html

Es wird nicht mehr lange dauern, bis KM-Handlangern wie Castrudeau in Kanada der Stecker gezogen wird.

Auch Benyamin Netanyahu wird wahrscheinlich nicht mehr lange leben, da eine massive jüdische Revolte gegen die KM im Gange ist. Als Zeichen dafür ist die Verwendung der ukrainischen Flagge in Israel verboten worden. Das Zeigen ukrainischer Flaggen ist in Häusern, auf der Straße und an allen öffentlichen Orten bei einer Geldstrafe von 10.000 Schekel (etwa 3.000 Dollar) verboten.

In den USA ist der Prozess der Absetzung von KM bereits in vollem Gange. Zuletzt wurde Bürgermeisterin Lori Lightfoot bei den Bürgermeisterwahlen in Chicago abgewählt. Sie war Chicagos erste schwarze Frau und erste offen schwule Bürgermeisterin sowie die erste amtierende Bürgermeisterin Chicagos, die seit vier Jahrzehnten verloren hat.

https://www.axios.com/2023/03/01/lori-lightfoot-ousted-in-chicago-mayoral-election

Noch wichtiger ist, dass ihr Verlust in Barack Obamas Heimatland bedeutet, dass Obama selbst wahrscheinlich nicht mehr die Marionettenfäden der verschiedenen Schauspieler zieht, die vorgeben, „Präsident Joe Biden“ zu sein.

Auch in Florida braut sich etwas Großes zusammen. Der Sunshine State hat jetzt die Macht über den ehemals selbstverwalteten, steuerbefreiten Sonderbezirk, der das gesamte Walt Disney World Resort umfasst. Disney verliert den Selbstverwaltungsstatus, der Staat Florida ist der neue Sheriff in der Stadt“, sagte Gouverneur Ron de Santis am Montag bei einer Pressekonferenz. Schnallen Sie sich an – es gibt eine Menge zu tun.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11798887/Ron-DeSantis-signs-bill-STRIPPING-Disneys-control-Reedy-Creek-district.html

Mal sehen, ob die Polizei von Florida eine Razzia durchführt und die Adrenochrom-Fabriken aufdeckt, die sich angeblich unter Disney Land befinden.

Gouverneur de Santis, ein Christ, weiß, dass er gegen satanische Kräfte kämpft.

„Das Werk des Teufels wird sogar in die Kirche eindringen, so dass man Kardinäle gegen Kardinäle, Bischöfe gegen Bischöfe sehen wird.

So sagte Unsere Liebe Frau von Akita, Japan, zu Schwester Agnes Sasagawa am 13. Oktober 1973.

Am Eingang der Stellenbohm-Universität in Südafrika hängt ein Schild, das erklärt, wie es dazu kam:

Es braucht keine Atombomben oder Langstreckenraketen, um eine Nation auf der Welt zu zerstören. Es genügt, die Qualität der Bildung zu senken und Studenten bei Prüfungen schummeln zu lassen. Patienten sterben durch die Hand solcher Ärzte. Gebäude stürzen durch die Hand solcher Ingenieure und Architekten ein. Geld geht durch solche Ärzte und Wirtschaftswissenschaftler verloren. Die Gerechtigkeit verschwindet durch die Hände solcher Anwälte und Richter. Der Zusammenbruch der Bildung ist der Zusammenbruch der Nation.

Während der Westen weiter implodiert, zeigt China, was eine Regierung, die tatsächlich ihrem Volk dient, zu tun versucht.

Auf ihrem letzten großen Treffen hat die chinesische Regierung die folgenden Pläne und Ziele dargelegt:

Das Streben nach einer qualitativ hochwertigen Entwicklung ist die erste und wichtigste Aufgabe in China

Die Steigerung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die Ausweitung der Produktion sauberer Energie und die Förderung von Wachstumspolen mit regionalen Entwicklungsstrategien… Chinas Modernisierungsanstrengungen bringen der Öffentlichkeit Science-Fiction näher… China hat sich bemüht, die Verwaltung zu straffen, Macht zu delegieren, die Regulierung zu verbessern und die Dienstleistungen zu verbessern, während es gleichzeitig ein Marktumfeld mit fairem Wettbewerb pflegt… China hat das weltweit größte Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz, ein Schnellstraßennetz und Hafencluster von Weltrang aufgebaut. Es hat Luft- und Seewege eröffnet, die alle Teile der Welt erreichen… Harmonie zwischen Mensch und Natur… Die Idee, dass „klare Gewässer und üppige Berge unschätzbare Werte“ sind, ist zum Konsens geworden… Verringerung der Einkommensunterschiede… Der Index des Sicherheitsgefühls der Chinesen erreichte 98,62 Prozent.

https://english.news.cn/20230304/649b101c913f4370a97a6c066717923e/c.html

Hätte der Westen eine leistungsorientierte Regierung, würde er China wieder einmal in den Schatten stellen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, welche Wunder geschehen könnten, wenn die über 6000 Patente, die aus „nationalen Sicherheitsgründen“ zurückgehalten werden, der Öffentlichkeit auf verantwortungsvolle Weise zugänglich gemacht würden. Zumindest hätten wir alle Anti-Schwerkraft-Fahrzeuge und praktisch freie Energie. So wie die Dinge stehen, wird uns China umso mehr überholen, je länger der Westen unter der Diktatur von KM bleibt.

Das große Fragezeichen bleibt jedoch, wann der Westen dem Rest der Welt mehr von seinen Geheimnissen offenbaren wird.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Senator Robert F. Kennedy Jr. kürzlich ein paar Worte über Außerirdische verloren hat. Sie treiben das Projekt Blue Beam so weit wie möglich voran.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass sich das geheime US-Raumfahrtprogramm zu erkennen gibt, wie dieses Video aus Hawaii andeutet.

https://www.spacebasedelta1.spaceforce.mil/Kaena-Point-SFS-Hawaii/

Siehe auch das beigefügte Foto mit allen Space Force Basen, einschließlich Thule und Cheyenne Mountain.

Hier sind also die Bilder dieser Woche aus dem Ausland.

1. UFO-Kugel über Manhattan, New York

2. UFOs über Phoenix, Arizona

3. UFO über San Antonio, Texas

4. UFO über Sydney, Australien

5. Eine Ansammlung von außerweltlichen UFOs

6. UFO über Serbien

7. Himmelsanomalie in Australien

Alles, was wir tun können, ist, den Blick zum Himmel zu richten und mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben, während wir weiter für die Befreiung des Planeten kämpfen.

