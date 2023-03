Der Hollywood-Code: Ghostbusters: Geister aus der Flasche, bis die Hölle losbricht

„Ich persönlich ziehe die Universität vor. Die haben uns immer Geld und Einrichtung gegeben und wir brauchten nichts zu produzieren. Du weißt nicht, wie das draußen zugeht. Ich war schon mal in der Privatwirtschaft. Die erwarten Resultate!“ Dr. Raymond Stantz (Ghostbusters)

Ghostbusters ist eine US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 1984, die von Ivan Reitman inszeniert und produziert und von Dan Aykroyd und Harold Ramis geschrieben wurde. (Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2„)

Es spielt Bill Murray, Aykroyd und Ramis als Peter Venkman, Ray Stantz bzw. Egon Spengler, ein Trio exzentrischer Parapsychologen, die in New York City ein Geschäft als Geisterjäger gründen. Im Film spielen auch Sigourney Weaver und Rick Moranis sowie Annie Potts, William Atherton und Ernie Hudson in Nebenrollen.

Das erste Element, welches im Film hervorsticht, ist Peter Venkmans Arbeit als „PhD“, Doktor der Psychologie und Parapsychologie, was auf etwas hinweist, wie das berüchtigte Programm des Sanford Research Institute „Stargate“, oder bizarre Elemente wie Gedankenkontrolle, Löffelverbiegen und Remote Viewing (Fernwahrnehmung).

Es gibt auch ein subtiles Nebenthema im Film, bei dem Peter erkennt, dass sie viel mehr erreichen können, wenn sie eine private Institution sind – was bedeutet, dass die eigentliche Arbeit des Social Engineering des Establishments von privaten Institutionen geleistet wird.

Venkman repräsentiert diesen Trend, während das Drehbuch sogar auf ihren Wunsch verweist, die Finanzierung vom „MIT und Stanford“ zu erhalten. Ich habe vor kurzem eine eingehende Diskussion mit Tom Secker und Pearse Redmond zu diesem Thema im Zusammenhang mit dem Film Männer, die auf Ziegen starren geführt, und die wichtigste Verbindung hier ist das Esalen-Institut.

Esalen, gezeigt im Finale von Mad Men und im Film Inherent Vice – Natürliche Mängel, versuchte, Elemente des Okkultismus, der Mystik, des Paranormalen und der Meditation in ihrer Philosophie zu kombinieren, und obwohl Esalen nicht nur ein grundlegendes Element der aufstrebenden New Age-Bewegung ist, stehen auf seiner Mitgliederliste einige der Top-Globalisten wie Aldous Huxley sowie Schlüsselfiguren von MKULTRA wie Gregory Bateson und Timothy Leary. Komischerweise scheint sich Venkman sogar seiner Rolle als Manipulator bewusst zu sein, da er den eigentlich hellseherischen Außenseiter-Geek absichtlich mit Elektroschocks versetzt, während er der dummen süßen Blondine sagt, sie habe „Kräfte“. MKUltra beinhaltete auch Elektroschockfolter durch die Arbeit von Dr. Ewan Cameron.

Abb. 95: Peter Venkman Research Institute, während ein CIA-ähnliches Vorhersage-Experiment durchgeführt wird und den männlichen Probanden mit schwachen Elektroschocks traktiert und die junge Blondine unfair gewinnen lässt

Ich sage nicht wörtlich, dass Venkman MKULTRA repräsentiert, aber es scheint eine vage Anspielung auf das Programm zu sein, da die SRI-Programme Aspekte von MKULTRA und Massenbewusstseinskontrolle waren. Die Männer, die auf Ziegen starren demonstriert dies tatsächlich, indem es kurz auf MKULTRA verweist, als ob es geschlossen würde, wenn das eigentliche Programm am Ende des Films demonstriert wird, indem Kevin Spaceys Charakter durch explizite Kulturschaffung an privaten PsyOps involviert ist.

In Anbetracht Ghostbusters als einen der bekanntesten Filme mindestens der 80er und möglicherweise aller Zeiten könnte der Hinweis tatsächlich bedeuten, dass Ghostbusters eine Kulturschaffung ist? Der Film ist nicht besonders heimtückisch oder wirbt heimlich für abscheuliche Botschaften, aber es könnte möglicherweise eine künstlerische Aussage sein, dass „Ghostbusting“ („Geisterjagd“) mehr bedeutet als verschleimt zu werden.

Was könnte „Ghostbusting“ bedeuten? Eines der kuriosen Elemente des Films ist der hohe Stellenwert der Wissenschaft inmitten einer Vielzahl paranormaler und okkulter Phänomene. Das „Ghostbusting“-Team ist sowohl von Skeptikern als auch von Gläubigen umgeben, aber sie geben nicht zu, entweder Fans von Wissenschaftlichkeit oder Aberglauben zu sein. Als Außenseiter betrachtet, scheinen sie sich einer tieferen, verborgenen Metaphysik bewusst zu sein, die nicht im Widerspruch zu Wissenschaft und Skepsis steht – Ray deutet sogar an, dass ihre Arbeit „die ätherische Ebene berührt“.

Ein weiterer Hinweis auf diese These ist das Poster in Peters Labor, das eine Darstellung von Hermes Trismegistos, dem angeblichen Autor des Corpus Hermeticum, zu sein scheint.

Tatsächlich fallen die meisten Nebenfiguren entweder in das Lager der Skeptiker von Michael Shermer oder das Lager des übermäßig abergläubischen Edgar Cayce, während sogar Winston, der übermäßig abergläubisch erscheint, (ziemlich richtig) an die beste Erklärung für die apokalyptischen Ereignisse glaubt, die beginnen sich zu entfalten, es seien die biblischen letzten Tage.

Ganz genau, sogar der römisch-katholische Erzbischof denkt, dass die dämonischen Erscheinungen real sind, aber wie ein Großteil der römischen Kirche in unseren Tagen leugnet er diese Themen. …

Wenn Sie sich erinnern, erlebt Dana in ihrer Wohnung „gespenstische“ Phänomene, was einen Anruf bei den Ghostbusters provoziert.

Wie im Laufe des Films deutlicher wird, sind fast alle Erscheinungsformen dämonisch. Sogar der bibliothekarische „Geist“ am Anfang entpuppt sich als Dämon, während der Geist, der Dana besitzt, Zuul ist, ein Diener-Dämon von Gozer, einem androgynen Halbgott des sumerischen Pantheons.

Als Randnotiz bedeutet der Name „Dana“ Danu eine keltische Fruchtbarkeitsgöttin, was angesichts von Danas Rolle als „Tor“ für Vinz Clorthos „Schlüssel“ relevant sein könnte, was ganz offensichtliche Referenzen für Sexmagie sind.

Diese Vereinigung findet an der Stelle eines langjährigen rituellen Hochplatzes statt, einem ehemaligen Kult, der von „Ivo Shandor“ – ein Architekt oder der Große Architekt. (Der Hollywood-Code – Poltergeist: Die Altersfreigabe ist ein Verbrechen an den Kindern – frag Steven Spielberg, warum ein Kind starb)

Abb. 97: Zwei Opfer, zwei Obelisken und ein Altar. Könnte es nicht einen besseren Ort für ein Ritual geben?

Obwohl nicht genau, ist „Ivo Shandor“ Anton Szandor (LaVey), dem Gründer der Church of Satan, sehr ähnlich, während die sexuelle Magie-Komponente auf Crowley passt. Tatsächlich behauptet das Drehbuch, dass Shandors Kult geschaffen wurde, um das Ende der Welt durch rituelle Magie und die Entfesselung des Zerstörers herbeizuführen.

Dies spiegelt die Apokalypse von Johannes und die Crowleysche Neuinterpretation des Textes in Bezug auf Apollyon den Zerstörer wider, der durch einen Schlüssel aus dem Abgrund befreit wird:

„Der fünfte Engel ließ seine Posaune ertönen, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Der Stern erhielt den Schlüssel zum Schacht des Abgrunds. Als er den Abyss öffnete, stieg Rauch aus ihm auf wie der Rauch aus einem riesigen Ofen. Die Sonne und der Himmel wurden durch den Rauch des Abgrunds verdunkelt … Sie hatten als König den Engel des Abgrunds, dessen Name auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon (das heißt Zerstörer) bedeutet.“ (Apok. 9:1-11)

Abb. 98: Schauen Sie sich die Treppe und den Aufstieg an, als ob das CERN ein Portal zu einer sumerischen Zikkurat geöffnet hat

Wie bereits erwähnt, geht es im Film eindeutig um Sexmagie, denn Vinz Clortho (Rick Moranis) und Zuul (Dana Barrett) sonnen sich im Nachglühen des Post-Orgasmus auf dem Altar – der Akt, der Gozer das Tor öffnet. An dieser Stelle sollte die Pyramide von Gozer als Zikkurat selbstverständlich sein.

Jamie Hanshaw hat in der Tat ausführlich über die sexuellen Komponenten der sumerischen und mesopotamischen religiösen Praxis geschrieben, die nahtlos mit dem Crowleyanismus verschmilzt. Auch wenn es für manche seltsam klingen mag, die Inspiration für die Geschichte stammt von der Familie von Dan Akroyd (angeblich ein Freimaurer) selbst. Dies wird in der Fortsetzung deutlich, in welcher Ray Stantz eine okkulte Buchhandlung besitzt. Sean Hutchinson schreibt:

„Aykroyd wuchs umgeben von Spiritualisten auf. Sein Urgroßvater, Samuel A. Aykroyd, war ein bekannter psychischer Ermittler des 19. Jahrhunderts, der mit einem Medium namens Walter Ashurst Séancen im Bauernhaus der Familie Aykroyd im Osten Ontarios durchführte. Diese Vorliebe für das Paranormale wurde an Aykroyds Großvater Maurice weitergegeben, der Ingenieur bei der ‚Bell Telephone Company‘ war. Maurice versuchte angeblich, sein Know-how zu nutzen, um ein hochschwingendes Kristallradio zu entwickeln, das mit der Geisterwelt in Kontakt treten konnte. Dans Vater Peter führte eine beträchtliche Bibliothek mit Büchern über gruselige Themen (einschließlich der Séancen seines Urgroßvaters), die Geister und Monster im Hinterkopf des jungen Aykroyd einprägte. Nachdem er 1979 ‚Saturday Night Live‘ verlassen hatte, las er in einer Veröffentlichung der ‚American Society of Psychical Research‘ einen Artikel über Parapsychologie, der zu ‚Ghostbusters‘ inspirierte.“ (104)

Abb. 99: Die Geisterjäger sind prometheische Kämpfer der Götter durch verborgene Wissenschaft. Rockefeller Plaza mit der Prometheus-Statue

Während die Ghostbusters sich der verborgenen Metaphysik und Wissenschaften bewusst zu sein scheinen, scheint das Gesamtthema des Films die Überwindung des Geistes und aller Götter durch Technologie zu sein, was in den „Atompaketen“ und der Eindämmungseinheit bezeichnet wird, die die EPA abschaltet.

Die Kirche und die Religionen sind ohnmächtig, den Menschen zu retten (denken Sie an die betenden Juden und den rückgratlosen Erzbischof – die sich auf die Ghostbusters verlassen). „Laserströme kreuzen“ führt in gewisser Science-Fiction-Manier zu einer Umkehrung von Zeit und Raum, und dies wird zum Mittel, mit dem das spirituelle Tor geschlossen wird. Verborgene Technik, die Öffnung spiritueller Ebenen, der Triumph des Menschen durch die Wissenschaft – und deshalb zeigt der Film die Prometheus-Statue am Rockefeller Plaza.

Kernenergie bedeutet die Dominanz des Menschen über die Natur im rituellen Akt der Atomspaltung, einer Form der Zerstörung der Urmaterie.

Abb. 100: Okkulte Version der amerikanischen Film-„Kultur“. Interessanterweise beinhalten mehrere prominente Filme der 80er Jahre dieses Thema, wie beispielsweise Poltergeist

„Ghost Busting“ hat also eine tiefere Bedeutung – es ist nicht nur die Ablehnung des Spirituellen für den Materialismus (nackter Szientismus) oder die naive Akzeptanz der letzten Tage der Bibel, da die Apokalypse im Film als geheimes Mittel im Crowley-Stil angedeutet wird, um die Apokalypse zu beschwören (was Ivors Kult tut).

Während sich der Schleier zwischen den spirituellen Ebenen lichtet, sehen wir Stargates und die Veränderung der Raumzeit – Sie denken jetzt an retardierte CERN-Youtube-Videos „Madela Effect“, aber es war nur die Handlung eines Massenkultur-Tummelns, den Sie als Kind aufsaugen – Geisterjäger eben. Oder was ist es sonst?

Wenn die EPA das CERN jemals schließt, wissen Sie, wen Sie anrufen müssen. Somit folgt die wahre Botschaft von Ghostbusters dem dritten Gesetz von Arthur C. Clarke, dass fortschrittliche Technologie oder Wissenschaft von Magie nicht zu unterscheiden ist. Die These des Szientismus kollidiert mit der Antithese des Aberglaubens, um eine prometheische Synthese des Triumphs für den Menschen durch technische Magie zu erzeugen, die selbst die Götter der alten Zeit stürzt.

Wenn Gozer fragt: „Bist du ein Gott?“ Die alchemistische, prometheische Antwort lautet: „Ich werde es sein.“

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ ab 26. August 2022 lieferbar.

