Der Hollywood-Code: Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers – Die okkulte Freimaurersymbolik

Das Star Wars-Science-Fiction-Medien-Franchise wurde von vielen Quellen inspiriert. Dazu gehören süd- und ostasiatische Religionen, Qigong, Philosophie, klassische Mythologie, römische Geschichte, Manichäismus, Zoroastrismus, Gnostizismus, die abrahamitischen Religionen, Buddhismus, Konfuzianismus, Shintō und Taosim sowie unzählige filmische Vorläufer.(Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2„)

Schöpfer George Lucas erklärte: „Der größte Teil der spirituellen Realität in dem/den Film(en) basiert auf einer Synthese aller Religionen. Eine Synthese durch die Geschichte; die Art und Weise, wie der Mensch das Unbekannte und das große Mysterium wahrgenommen und versucht hat, damit umzugehen“ (siehe Science of Star Wars, Dokumentarfilm 2005).

Es wird spekuliert, dass sich Star Wars von der vorrömischen keltischen Folklore inspirieren lässt, wie etwa der Artus-Legende, die nachrömisch ist und um das 3. Jahrhundert n. Chr. spielt. Lucas hat auch gesagt, dass Rittertum, die Samurai und verbundene Institutionen in feudalen Gesellschaften einige Konzepte in den Star Wars-Filmen inspiriert haben, insbesondere die Jedi-Ritter.

Die Arbeit des Mythologen Joseph Campbell, insbesondere sein Buch „Der Heros in tausend Gestalten“, beeinflusste Lucas direkt und trieb ihn dazu, den modernen Mythos von Star Wars mit einer Vielzahl von Jungianischen Archetypen zu erschaffen. Es wird angenommen, dass der natürliche Energiefluss, bekannt als die Macht, aus dem Konzept von Qi/Chi/Ki stammt, der alles durchdringenden Lebensenergie des Universums. Sie ähnelt der göttlichen Vitalität, die aus dem gnostischen Pleroma hervorgeht, was der Psychoanalytiker Wilhelm Reich Orgonenergie nannte. (110)

Der letzte Star Wars-Film lässt Fans jedes kleinste Detail analysieren. Überraschenderweise konzentrieren sich nur wenige Fanreaktionen auf die religiöse Symbolik des Films. Hier ist eine Analyse der christlichen Elemente von Episode IX.

Religiöse Symbolik war schon immer Teil von Star Wars. Die Art und Weise, wie Obi-Wan Kenobi die Macht in Episode IV erklärt, ist eine Science-Fiction-Adaption des hinduistischen Konzepts von Brahman. Darth Maul ähnelt dem Teufel und die Betonung der Balance ähnelt dem daoistischen Konzept von Yin und Yang. Aus irgendeinem Grund wurde die spirituelle Seite der Saga weniger betont, als Disney übernahm.

Bis jetzt. Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers ist mit christlichen Bildern überladen. Nach zwei aufbauenden Filmen erfährt Rey endlich ihre Abstammung. Sie ist die Enkelin von Imperator Palpatine, dem Erzschurken der Star Wars-Filme. Als ihre Mutter zum ersten Mal vorgestellt wird, trägt sie einen blauen Umhang, der an traditionelle Darstellungen der Jungfrau Maria erinnert.

Der Film führt auch eine neue Machtkraft ein: Heilung. Rey kann Menschen heilen, indem sie sie berührt. In den Evangelien zeigt Jesus Christus die gleiche Kraft, indem er Kranke und Blinde heilt, indem er sie einfach berührt.

Schließlich opfert sich Rey, um Palpatine zu töten. Nach ihrem Tod wiegt Kylo Ren sie traurig in seinen Armen. Die Art, wie er sie hält, erinnert an Michelangelos „Pietà“. Die „Pietà“ ist eine äußerst berühmte Statue der Jungfrau Maria, die den Körper Jesu nach seiner Kreuzigung wiegt. Die Szene zieht eine offensichtliche Parallele zwischen dem Opfer Christi und dem von Rey.

Abb. 106: Oben: Kylo Ren hält Rey. Unten: Die Statue von Michelangelo, die Marmorstatue ist in den Jahren 1498 bis 1499, nach anderen Quellen bis 1500, in Rom entstanden

Kylo Ren entscheidet, dass er nicht so wichtig ist wie Rey. Er überträgt seine Lebenskraft auf sie und sie wird auferstehen. Die Parallele zwischen Christus und Rey ist sogar noch stärker, da beide für das größere Wohl starben, nur um von den Toten aufzuerstehen.

Der Film tut alles, um Parallelen zwischen Christus und Rey zu schaffen, aber sie sind ein bisschen gekünstelt. Rey ist nicht Gott. Rey ist nicht perfekt. Rey wird nicht zum Zentrum einer neuen Religion. Sie hat nicht einmal Anhänger, da sie nicht für den Widerstand verantwortlich ist.

Vielleicht verwendet der Film christliche Bilder, weil sie zu den Themen des Films passen. Endlich findet Kylo Ren Erlösung in Episode IX. Erlösung war schon immer eines der wichtigsten spirituellen Konzepte im Christentum.

Star Wars: Der Aufstieg der Sykwalkers bekräftigt auch den Wert jedes Menschen. Rey ist das Kind belangloser Eltern und die Enkelin des bösesten Mannes der Galaxis. Nach ihrer Abstammung zu urteilen, sollte sie unbedeutend oder böswillig sein. Stattdessen kann Rey ein Held werden. In ähnlicher Weise sind viele biblische Gestalten – von Jakob über Rahab bis hin zu David – niedere Menschen, die letztendlich eine Rolle in Gottes Plan spielen. (111)

Schauen wir uns nun den Film genauer an und gehen auf ein paar Basics ein: Djedi (auch Dedi oder Djedi von Djed-Sneferu) ist der Name eines fiktiven altägyptischen Magiers, der im vierten Kapitel einer Geschichte erscheint, die im legendären Westkar-Papyrus erzählt wird. Er soll während der Herrschaft von König (Pharao) Khufu (4. Dynastie) Wunder gewirkt haben.

Abb. 107: Links zeigen die Bilder das symbolische Erheben der Säule, rechts das Laserschwert der Jedi

Das Wort „Jedi“ scheint vom ägyptischen Begriff „Djedi“ abgeleitet worden zu sein. Das Ziel des Djedi ist es, metaphorisch „die Djed-Säule“ in sich selbst zu „ERHEBEN“, um Erleuchtung zu erlangen (Repräsentant der aufgehenden Sonne im Inneren). Die Djed-Säule ist ein phallisches Symbol und hängt wahrscheinlich mit dem Ritual des „Maibaums“ zusammen, das von alten Heiden zelebriert wurde.

Abb. 108: Vor diesem Hintergrund ist es interessant festzustellen, dass der Helm von Darth Vader einem dunklen, glänzenden Penis ähnelt, der effektiv die „generative Kraft“ der dunklen Seite symbolisiert

Sein schweres, rhythmisches Atmen trägt zu dieser Interpretation bei, ganz zu schweigen von Parallelen zu den ägyptischen Mythen um Osiris/Horus/Set. Viele der Lichtschwerter, die von „Trägern der Macht“ verwendet werden, ähneln auch kleinen Djed-Säulen, der Laser selbst repräsentiert den Samen, der aus dem Phallus schießt, oder den Schlangenpfad der inneren Erleuchtung. (112)

Tatsächlich war es früher üblich, einen menschlichen Schädel als Briefbeschwerer und Momento Mori (eine „Erinnerung an den Tod“) im Arbeitszimmer aufzubewahren. In der Zeit von Jesus und Johannes war es ein allgemeiner Glaube, dass die mumifizierten Köpfe oder Schädel von Propheten, Magiern und Wundertätern eine besondere Macht besaßen … Die Tempelritter behaupteten in ihren Bekenntnissen auch, dass ihr Baphomet-Kopf ihnen „prophezeien“ könne… (113)

Kylo Ren ist besessen von Darth Vaders Helm und benutzt ihn als eine Art Wahrsagewerkzeug – in Anlehnung an die Baphomet-Rituale der Templer. Dann baut er seinen eigenen zerstörten Helm wieder zusammen, was einen „geknackten“ Geisteszustand und seine Tendenz widerspiegelt, eine „lose Kanone“ zu sein (die phallische Anspielung ist hier scheinbar endlos). ..

Abb. 117: Wiederholende Freimaurer-Symbolik

Wenn Sie mein vorheriges Buch „Der Hollywood-Code“ über die neueste Star Wars-Trilogie gelesen haben, sollte es inzwischen sehr offensichtlich sein, wie offenkundig das Freimaurer-Winkel und der Kompass „versteckt“ in vielen der Werbebilder erscheinen.

Dies weist darauf hin, dass die Person(en), die letztendlich diese Filme produzieren, entweder Freimaurer sind oder den Menschen einen Grund geben wollen, zu glauben, dass sie es sind.

Abb. 120: Ramses II. mit überkreuzten Armen formen ein „X“

Das „X“ als Symbol hat sowohl in der Freimaurerei als auch in den altägyptischen Mysterien eine tiefgreifende symbolische Bedeutung.

Letztendlich ist das „X“ oder Kreuz wahrscheinlich ein uralter Hinweis auf den Übergang der Sonne über den Horizont, wenn sie im Westen untergeht.

Dann erhebt sie sich wieder (geht von unten über den Horizont) im Osten und wird „wiedergeboren“.

Es gibt auch die größere jährliche Skala der Reise der Sonne entlang der Ekliptik, von ihrem allmählichen „Fall“ über den Äquator Ende September bis zu ihrem tiefsten Punkt entlang des Wendekreises des Steinbocks.

Sie wird dann im Dezember „wiedergeboren“, wenn sie die Reise zurück in Richtung der nördlichen Hemisphäre antritt, dabei im Frühling den Äquator „überquert“ und den Sommer einleitet, wenn sie im Juni ihren Gipfel entlang des Wendekreises des Krebses erreicht. …

Abb. 129: Der „Sith-Wegfinder“

Eines der wichtigsten Artefakte, das von den wichtigsten Charakteren in Der Aufstieg der Skywalkers gesucht wird, ist eine Pyramide – die sie „Wegfinder“ nennen. Der Name ist selbsterklärend.

Es soll ihnen helfen, den Weg zu finden … zu Exegol (beachten Sie das X). Es wurden nur zwei gemacht.

Der erste wird von Kylo Ren während der ersten Szene des Films gefunden, eingebettet in eine Platte aus glattem Quader.

Immer wieder projizieren uns diese Filme okkulte symbolische Bezüge ins Gesicht, die von Mainstream-Kritikern einfach nicht kommentiert werden. Das Publikum ignoriert diese Symbole dann, weil „naja, die Mainstream-Kritiker kommentieren es nicht, also muss es nichts bedeuten!“

Aber alles, was wir tun müssen, ist, dies in Bezug auf das Denken von „linker Gehirnhälfte“ vs. „rechter Gehirnhälfte“ zu untersuchen, dann beginnen sich die Dinge kohärenter zu fügen. Symbole und abstrakte Metaphern kommunizieren direkter mit unserer rechten Gehirnhälfte, während sich die linke Gehirnhälfte mehr mit „Fakten“, rationalen Informationen und Logik beschäftigt – und sich mehr auf die seichte Handlung, Musik und beeindruckende Spezialeffekte konzentriert.

Die linke Gehirnhälfte sagt: „Eine Explosion ist nur eine Explosion.“ Die rechte Gehirnhälfte sagt: „Wow, sieh dir die Form und Farbe dieser Explosion an!“

Die meisten Menschen neigen dazu, die Welt durch die Linse ihrer linken Gehirnhälfte zu interpretieren, während die rechte Gehirnhälfte einfach nur dasitzt und all diese verdeckten Botschaften der Massenmedien aufnimmt. Mit anderen Worten, wir sind mental programmiert und haben auf rationaler Ebene keine Ahnung, weil uns nie beigebracht wurde, die Realität auf diese Weise zu erkennen.

Die Mysterienschulen scheinen die selbsternannten „Hüter dieser Geheimnisse“ zu sein, die sie nur den Eingeweihten offenbaren, und wahrscheinlich auf sehr spezifische, begrenzte Weise, die den wenigen an der Spitze ihrer hierarchischen Strukturen zugute kommen. Aus diesem Grund kann der Begriff Mysterienschulen auf eine Vielzahl von Geheimgesellschaften angewendet werden. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ ab 26. August 2022 lieferbar.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood

1.1 Der Pate-Trilogie: Schattenregierungen – die globale Mafia

1.2 Goonies: Die okkulten Verweise und der Klassenkampf gegen die Elite

1.3 Lost Boys: Alles Vampire – von vermissten Kindern und Pädophilen-Ringen

1.4 X-Akte – Der Film: Die Pläne des Syndikats aka der Illuminati

1.5 V wie Vendetta: Der inszenierte Revolutions-Terror hinter der Anonymous-Maske

1.6 Tribute von Panem: Willkommen in der Neuen Weltordnung

1.7 Produzent von Tribute von Panem entlarvt alles über Hollywood-Pädophile und die globalen Netzwerke

2 Symbolismus und der verborgene Narrativ

2.1 Monty Python: Die Ritter der Kokosnuss und die esoterische Astralsymbolik

2.2 Time Bandits: Im Gefängnis-Labyrinth zwischen Gut und Böse

2.3 Der Exorzist: Per okkultem Wissen zur Dämonenaustreibung

2.4 Poltergeist: Die Altersfreigabe ist ein Verbrechen an den Kindern – frag Steven Spielberg, warum ein Kind starb

2.5 Ghostbusters: Geister aus der Flasche, bis die Hölle losbricht

2.6 Doctor Strange: Ein Skelett der Weltreligionen

2.7 Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers – Die okkulte Freimaurersymbolik mit sexuellen Anspielungen

2.8 Rogue One: Die Reise der Heldin in einem Anti-Familien-Film

2.9 Stranger Things: Gedankenkontrolle der Schattenregierung

2.10 Moonfall und das Geheimnis des Mondes

2.11 Don’t Look Up und wie wir das Ende der Welt erleben sollen

3 Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus

3.1 H. G. Wells, Steven Spielberg und die Alien-Agenda

3.2 E.T. – Der Außerirdische oder der vertraute Geist

3.3 Die unheimliche Begegnung der dritten Art: Leitet die Schattenregierung den Alien-Mythos?

3.4 Die Alien-Trilogie: Der Kampf ums Überleben – im Namen der „Firma“

3.5 Star Trek: Die futuristische Konditionierung der Öffentlichkeit

3.6 Arrival: Die durch Sprache geteilte Menschheit liest Alien-Kaffeeflecken

4 Prophetisch enthüllende Filmwerke

4.1 Idiocracy und die Erben der Wohlstandsverblödeten

4.2 Geostorm: Wir können unser Wetter kontrollieren

4.3 Sie leben: Ist eine Dokumentation!

4.4 Squid Game: Die unheilbare Krankheit der Elite

5 Hollywood sagt die Pandemie voraus

5.1 Dead Zone: Der unsichtbare Tod

5.2 V wie Vendetta und die Simpsons: Das Corona-Virus-Endspiel

5.3 Wie die Serie Utopia das Jahr 2020 auf unheimliche Weise vorhersagte

5.4 Der Pandemie-Thriller Songbird ist reine vorhersagende Programmierung

Fazit

Ein handsigniertes Exemplar erhalten Sie für Euro 30,- inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain am 20.03.2023