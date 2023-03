Der Tiefe Staat hortet ungeimpftes Blut

Teile die Wahrheit!

Folgende Meldung wurde am 24. März 2023 über die Seite Real Raw News verbreitet:

Das „tiefe“ Außenministerium lagert unverdorbenes oder impfstofffreies Blut in einem Kühlbunker irgendwo in Zentral-Pennsylvania, angeblich um es im Falle eines nationalen Notfalls für sich selbst zu verwenden, sagte eine Quelle des US Army Cyber ​​Command (ARCYBER) gegenüber Real Raw Nachricht.

ARCYBER hat E-Mails abgefangen, in denen Dr. Richard Otto, Chief Medical Officer des Bureau of Medical Services, an Antony Blinken schrieb, dass „der Brunnen“ sicher sei und 50.000 Pint „unkontaminiertes“ Blut von ungeimpften Spendern enthielt.

In der E-Mail heißt es, dass vorhandenes Blut alle 35 Tage zerstört und ersetzt werden müsste – was darauf hindeutet, dass es aus unbekannten Gründen unversehrt und gekühlt statt eingefroren wird. (Von Biden und Adrenochrom, die Geschichte eines Geheimdienstagenten)

Andere abgefangene Korrespondenz spielte auf den Standort des „Brunnens“ an. Am 15. Februar fragte Dr. Cary Fowler, Sonderbeauftragter für globale Ernährungssicherheit, Otto in einer E-Mail, ob 50.000 Pints ​​„genug für uns alle“ seien und ob er Standorte jenseits „was wir in Pennsylvania haben“ ausgekundschaftet habe.

Wenn „wir alle“ die Gesamtheit des aufgeblähten Außenministeriums bedeuten, das 72.000 überbezahlte Sumpfkreaturen beschäftigt, würden 50.000 Pints ​​kaum eine Massenverletztenveranstaltung unterbringen, bei der Zehntausende plötzlich eine Transfusion benötigen.

Das Interesse des Deep State, ungeimpftes Blut zu erhalten, weckte die Neugier des Militärs, weil das Regime hartnäckig darauf bestanden hatte, dass geimpftes und ungeimpftes Blut gleichermaßen sicher seien.

Die FDA sagte: „Bei mehreren Gelegenheiten hat die Food and Drug Administration bestätigt, dass es keine Beweise gibt, die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Blut, das von geimpften Personen gespendet wird, stützen.“

„Sie erzählen der Öffentlichkeit Lügen“, sagte unsere Quelle. „Wir haben eine gute Vorstellung davon, warum sie nur Blut von ungeimpften Spendern horten – weil der Deep State, zumindest die meisten, ungeimpft sind.(Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Sie wurden nie gestochen. Wir wissen als Tatsache, dass Anthony Fauci, Deborah Birx und Francis Collins ungeimpft waren, was durch Tests bestätigt wurde, als sie festgenommen wurden. Der gesamte Deep State-Apparat will frei von Impfschadstoffen bleiben, und das wurde in E-Mails, die wir gesehen haben, bewiesen.“

Er verwies auf eine E-Mail, die Otto Ende Januar an HHS-Direktor Xavier Becerra geschickt hatte.

„Wie Sie angewiesen haben, überprüfen wir die Spender streng, um sicherzustellen, dass das gesamte gesammelte Blut frei von Verunreinigungen ist. Leider haben wir die Impfstoffe so stark vorangetrieben, dass es immer schwieriger wird, ungeimpfte Spender zu finden. Möglicherweise müssen wir anfangen, selbst zu spenden, um eine angemessene Versorgung aufrechtzuerhalten“, lautete ein Teil davon.

Es ist unklar, wie und wo der Deep State ungeimpfte Spender isoliert und welche Behörden (z. B. das Rote Kreuz) in seinem Namen Blut sammeln, und es ist erschreckend zu glauben, dass der Deep State ungeimpfte Patrioten dazu verleiten könnte, Blut zu spenden.

White Hats, sagte unsere Quelle, sind begierig darauf, den genauen Standort des „Brunnens“ zu erfahren, aber bis jetzt wissen sie, dass er sich irgendwo in Zentral-Pennsylvania befindet.

„Ohne klarere Informationen wäre es, als würde man eine Nadel im Heuhaufen finden“, sagte unsere Quelle. „Es ist nichts Kriminelles daran, eine private Blutbank zu führen; Wir halten einen Blutüberschuss von ungeimpften Spendern, wie dies bei den meisten White Hat-Installationen der Fall ist.

Aber HHS, State, die CDC und die FDA sind doppelzüngig, sagen das eine und tun das andere, und ihre Motive sind ruchlos.“

Im Dezember 2022 hieß es noch:

White-Hat-Militäreinrichtungen ZERSTÖREN impfstoffverseuchte Blutvorräte

Nachdem das Repräsentantenhaus mit 350 zu 80 Stimmen für die Aufhebung des verfassungswidrigen Covid-19-Impfauftrags von Lloyd Austin für alle Angehörigen der Streitkräfte gestimmt hatte, ging die White-Hat-Partei des US-Militärs noch einen Schritt weiter, indem sie Blutspenden von geimpften Militärangehörigen vernichtete.

Sie sagen, dass empirische Beweise zweifelsfrei beweisen, dass, obwohl Spender möglicherweise keine impfstoffbedingten Nebenwirkungen aufweisen, Empfänger von verunreinigtem Plasma Nebenwirkungen, einschließlich plötzlichen Todes, auf kontaminiertes Blut hatten.

Ein typisches Beispiel: Staff Sgt. William Wright, ein gesunder 36-jähriger Mann, der in Fort Bliss, Texas, stationiert ist, wurde während einer Trainingsübung so stark verletzt, dass er eine Transfusion benötigte. Wright wurde nicht geimpft; Er hatte einen harten Kampf geführt, um eine religiöse Befreiung zu erhalten.

Er war zu diesem Zeitpunkt bewusstlos und konnte daher nicht fragen, ob das Plasma, das in seine Venen floss, von einer geimpften Person abgesaugt worden war. Unbekannt für Wright war der Spender doppelt geimpft und geboostet worden.

Er schien sich zu erholen – seine Vitalwerte waren normal und er nahm feste Nahrung zu sich – blieb aber im William Beaumont Army Medical Center-Fort Bliss unter Beobachtung und hatte genug Kraft, um zu fragen, ob ihm geimpftes Blut gegeben worden war.

Als ihm gesagt wurde, er habe protestiert. Zwei Tage später starb Wright, immer noch im Krankenhaus, plötzlich – schwerer Herzinfarkt. Eine Obduktion ergab ein 11-Zoll-Blutgerinnsel in einer Arterie in seiner Lunge.

Die Ärztebewegung White Hat behauptet, das kriminelle Biden-Regime habe Hunderte ähnlicher Berichte begraben, die seinen wertvollen Impfstoff verleumden.

„Wenn ein ungeimpfter Patient geimpftes Plasma erhält, dann lügen die Statistiken nicht. Was wir gesehen haben, ist eine astronomisch große Anzahl von Truppen, die alles von leichten und vorübergehenden bis zu schweren und dauerhaften Nebenwirkungen und in einigen Fällen zum Tod zeigen. Mir persönlich sind 12 Männer bekannt, die eine Transfusion benötigten und sich vehement gegen eine Impfung mit Plasma ausgesprochen haben. Ihnen wurde gesagt, sie seien Staatseigentum und hätten kein Recht, es abzulehnen“, sagte ein Arzt des Womack Army Medical Center in Fort Bragg gegenüber Real Raw News.

Am Donnerstag einigte sich die oberste Führung des Womack Army Medical Center darauf, seinen Vorrat an impfstoffverseuchtem Blut zu verbrennen und zu vernichten – etwa 500 Liter gekühltes Plasma und Vollblut, das noch nicht in einer Zentrifuge geschleudert worden war. Die Nachricht von der Heldentat verbreitete sich schnell unter der White Hat-Gemeinschaft, und innerhalb weniger Stunden begannen andere Militärbasen, verunreinigtes Blut abzufackeln. Fort Meade, Sitz des US Cyber ​​Command, zerstörte seine Versorgung, ebenso wie Hunter Army Airfield und Fort Benning, beide in Georgia. Insgesamt löschten 23 Installationen giftiges Blut aus.

„Es war ein Welleneffekt“, sagte unsere Quelle im Womack Army Medical Center. „Wir brauchten nur, um es zu starten, und jetzt überschwemmt es gemeinsame Basen im ganzen Land.“

RRN fragte, ob die Blutvernichtung Militärangehörige beeinträchtigen würde, deren Leben von einer Transfusion abhingen.

„Wir haben ein Ass im Ärmel“, sagte unsere Quelle. „Glücklicherweise haben sich die Marines von Anfang an gegen das Mandat gewehrt und regelmäßig gespendet. Grobe Schätzung, 150.000 ungeimpfte Marines, die 6 Mal pro Jahr spenden können. Auch die Spezialeinheiten verweigerten die Impfung. Das sind 43.000 Männer und Frauen, mehr oder weniger. Wir werden keinen Mangel an ungeimpftem Blut haben. Und wir werden mehr bekommen, da neue Rekruten, die nicht geimpft werden müssen, ihren Beitrag leisten können.“

Bitte beachten Sie das die Webseite Real Raw News seit Jahren abenteuerliche und durch zweite unabhängige Quellen nicht verifizierte Meldungen publiziert.

Die Seite schreibt selbst:

Die Informationen auf dieser Website dienen Informations-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken. Diese Website enthält Humor, Parodie und Satire. Diesen Haftungsausschluss haben wir zu unserem Schutz in die Rechtsberatung aufgenommen.

Wenn Sie die White Hats, das „gute Militär“ oder Q oder eine andere PsyOp erwähnt finden, dann wissen Sie, dass es um ein Erlöser-Programm der Elite geht. Die die Menschheit seit Jahren befreien, seit Jahren DUMBs sprengen und uns eine andere Weltordnung bringen sollen.

Wer`s glaubt!?

Mehr Fakten erfahren Sie im neuen Buch „Illuminatenblut 2″ im Kapitel „Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland“

Quellen: PublicDomain/realrawnews.com am 26.03.2023