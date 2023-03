Die wahre Bedeutung des Wortes Antarktis und was auf uns in 2023 zukommt (Video)

Nach offizieller Lesart soll sich das Wort Antarktis vom griechischen Wort arktikos ableiten und das würde für „beim Bären“ oder „der große Bär“ stehen, wenn man es googelt.

Aber wer sich nicht sofort von den Google-Antworten verwirren lässt und nur einen kurzen Blick auf das Wort wirft, der erkennt schnell das Wort „arc“ in der Mitte des Wortes. Arc bedeutet „Bogen“. Lasst uns eintauchen. Von Martin Vrijland

In der Tat scheint das Wort Antarktis griechische Wurzeln zu haben, aber dann muss man nur die Programmierung im Kopf ausschalten und es in „anti“, „arc“ und „tikos“ aufteilen.

Dann heißt es ‚gegen den Bogenmacher‘. Auf den ersten Blick ist das eine merkwürdige Wortzusammensetzung. Die Antarktis würde also ‚gegen den Bogenmacher‘ bedeuten? Wer würde einen solchen Namen wählen?

„Nein, ich bin für die Bedeutung des Bären, denn wenn man sich die Antarktis auf der Weltkarte ansieht, sieht sie einem Eisbären ziemlich ähnlich, deshalb hat man sie wohl so genannt“, werden viele denken.

Diejenigen, die sich mit der Theorie der Simulationskuppel befassen, werden jedoch einen Heureka-Moment erleben, wenn sie den hier verwendeten Namen Antarctica analysieren.

Nach dieser Theorie leben wir nämlich unter einer Plasmakuppel, die sozusagen den Bildschirm bildet, auf dem sich die Materie aus dem Code (der von dem KI-Supercomputer hinter dieser Simulation erzeugt wird) materialisiert.

Diese Plasmakuppel wird durch ein rotierendes elektromagnetisches Ringfeld im Vakuumuniversum erzeugt, und innerhalb dieser Plasmakuppel bilden sich atmosphärische Kugelschalen, die jeweils verschiedene atmosphärische Gasschichten und Temperaturen repräsentieren (wie in diesem Artikel gezeigt).

Diese Schichten sind eine kugelförmige Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre usw., wobei die Hälfte der Kugel (die Plasmakuppel) die Oberfläche der (ursprünglichen) Erde darstellt, in der wir als materialisierte Avatare in einer materialisierten Realität (wie auf einem Computerbildschirm) „leben“ (und die Simulation durch unsere Körperavatare wahrnehmen).

Dieses Konzept kann für neue Leser schwer zu verstehen sein, weshalb es ratsam ist, zunächst die grundlegenden Konzepte in dem Buch „Die Simulationskuppel“ zu verinnerlichen. (Die wilden Theorien rund um die Antarktis (Video))

Was wird nun unweigerlich klar, wenn wir das Simulationsmodell nehmen und nur einen Moment lang annehmen, dass diese atmosphärischen Schichten unter der Plasmakuppel ebenfalls in einem Ring um die Oberfläche der (teilweise) bekannten Erdoberfläche liegen?

Dann wird klar, dass im Übergang von der ersten Kuppelschale zur zweiten (dem Übergang der troposphärischen und stratosphärischen Kugelschichten – daher das Wort Atmosphäre – englisch für Kugel) die Temperatur bei etwa -60º Celsius liegen muss. Dort bildet sich also logischerweise eine Eisschicht wie ein Ring um die gesamte (uns nur teilweise bekannte) Erde.

Der „Lichtbogenmacher“ ist also das elektromagnetische Ringfeld, das Plasmosphären (Plasmakugeln) erzeugt (die aus verschiedenen Plasmaschichten bestehen).

Die Hälfte dieser Plasmasphären befindet sich unter der Erde und die andere Hälfte über der Erde und bildet dort eine Plasmakuppel. Der Bogen ist also die Plasmakuppel in 2D-Perspektive.

Der Anti-Acrticus, der „Anti-Bogenmacher“, ist also der Eisring, der sich logischerweise in dieser Übergangszone bilden muss, wo es -60º Celsius ist. Antacrtics sind die Eisschichten, die sich als Ergebnis des Bogens (der Plasmakuppel in der 2D-Perspektive) ringförmig bilden; dieser Bogen (die Plasmakuppel) wird durch den Bogenmacher (den Plasmakuppel-Generator) erzeugt.

In diesem Sinne ist der Name also völlig logisch. Antarktis die Eisschicht, die sich gegen (anti) den Rand des Bogens (arc) bildet, um die Erdoberfläche unter diesem Bogen (unter dieser Plasmakuppel – der Plasmakugel, die aus verschiedenen Plasmahüllen besteht).

Diese Plasmakuppel wird vom „Bogenmacher“ (arctikos) erzeugt; dem Generator der Plasmakuppel.

Warum wollen Sie das wissen? Nun, das Simulationsmodell erklärt nicht nur die Geschichte und das Hier und Jetzt, sondern auch religiöse Schriften, religiöse Prophezeiungen, Astrologie, Astronomie, Persönlichkeit und Ego, die bevorstehende „Alien-Invasion“, das Skript „Rolling up the deepstate“, das Phoenix-Phänomen, Hollywoods prädiktive Programmierung und vieles mehr.

In der Tat wird alles erklärt, sogar die Entstehung des antarktischen Eiswalls.

Die schwedische Wahrsagerin Izabela sagte die Entlassung von Jacinda Ardern voraus, bevor sie geschah (und mehr)

Heute wurde mir das folgende Video von einer schwedischen Wahrsagerin, Izabela, zugeschickt. Sie hat nicht nur den Rücktritt von Jacinda Ardern, der neuseeländischen Premierministerin, vorausgesagt, sondern auch das Ende des WEF mit Klaus Schwab, die Verurteilung von Bill Gates und Nürnberger Tribunale, bei denen Fauci kurz vor der Verurteilung verschwindet und Joe Biden auf mysteriöse Weise von der Bildfläche verschwindet.

Sie sieht auch den seit langem vorhergesagten Bürgerkrieg (oder größere Aufstände) in den USA voraus, sowie den Fall des Dollars. Sie sieht eine ganze Reihe von Dingen voraus, die eigentlich nur positiv klingen. Sie wird auch zeigen, wer hinter der Q-Anon-Bewegung steckt. Bolsonaro wird wieder das Ruder in Brasilien übernehmen.

Es wird eine Expedition von freien Forschern in die Antarktis geben. Russland wird die NATO-Länder in Angst und Schrecken versetzen und Europa wird auseinander fallen. Trudeau wird zurücktreten. Das klingt wirklich nach dem großen Aufräumen auf der Weltbühne!

Die Liste lässt sich fortsetzen, mit dem gemeinsamen Nenner, dass die ganze Wahrheit im Jahr 2023 ans Licht kommen wird. Die Lügen über Impfstoffe und den Krieg in der Ukraine werden ans Tageslicht kommen, und viele führende Politiker werden daraufhin zurücktreten müssen. Dies wird von großen Volksaufständen begleitet sein.

Es lohnt sich, das Video selbst anzuschauen und festzustellen, dass es weder aufgesetzt noch künstlich wirkt. Wenn Sie mich fragen, kann diese Dame den Code der Simulation anzapfen. Wie diese Simulation funktioniert, erkläre ich in meinem Buch über Simulationskuppeln.

Es handelt sich um eine materialisierte Simulation, die auf der Basis von Code abläuft. Es scheint, dass sie diesen Code (das Programm) lesen oder irgendwie durchdringen kann. Vieles von dem, was sie sagt, kann ich nachvollziehen, zumal es viel von dem enthält, was ich selbst vorausgesagt habe, dessen Ausgang aber noch offen ist.

Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass sie vorhersagt, dass wir bis Ende 2023 mit der Existenz von Außerirdischen konfrontiert werden. Ich teile dieses Wort immer in die Worte „Extra“ und „Terra“ auf und zeige in meinem Buch, warum es sich um Menschen aus anderen Teilen der Terra (Erde) aus anderen Simulationskuppeln auf der Oberfläche der größeren Erde handelt.

Ich sage auch voraus, dass die Verschmelzung mehrerer Kuppeln unmittelbar bevorsteht, und erkläre, wie das Reisen zwischen Simulationskuppeln über Plasmatunnel bereits möglich ist.

Wenn Sie mich also fragen, dann ist an der folgenden Vorhersage viel Wahres dran. Das Außergewöhnlichste ist, dass sie den Rücktritt von Jacinda Ardern vorausgesagt hat und dies tatsächlich eingetreten ist. Was bedeutet das für den Rest ihrer Vorhersagen?

Wenn sie wahr werden, verspricht das wenig Gutes für die herrschende politische Klasse weltweit und viel Gutes für die Erwachten. Diejenigen, die noch nicht erwacht sind, werden ebenfalls erwachen, so Izabela.

Oder ist dies das kontrollierte Erwachen, das für die Verschmelzung der Simulationskuppeln erforderlich ist, wie in meinem letzten Buch erläutert?

Was meinen Sie dazu? Glauben Sie, dass das alles Unsinn ist, oder finden Sie es im Gegenteil sehr glaubwürdig und geben Ihnen Hoffnung? Ich würde gerne Ihre Meinung hören. Ich fand das Video außerordentlich interessant.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 05.03.2023