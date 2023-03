Die X-Men-Menschheit: das Medbed, ewige Jugend, Körpertransformation auf Abruf und Gehirn-Apps

Der Transgender-Trend, bei dem man sich ebenso schnell verwandeln kann, ist nur der Anfang dessen, was kommen wird (viel schneller als man denkt).

In naher Zukunft werden wir nicht nur in der Lage sein, unsere Körper auf Wunsch zu verwandeln (auf direkte Anfrage, sofort), sondern auch das Alter, die Farbe und was auch immer zu ändern. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Bevor Sie jetzt denken „Was für ein lächerlicher Unsinn!“, empfehle ich Ihnen, trotzdem zu warten und sich das folgende Video von Harvard-Professor David Sinclair anzusehen.

Dann werden Sie feststellen, dass all diese Hollywood-Filme vielleicht keine SciFi sind, sondern genau das, was uns bevorsteht.

In dem folgenden Video erklärt David Sinclair, wie sie eine Labormaus altern ließen, bis sie erblindete, um dann den genetischen Schalter umzulegen und das Alter der Maus um 80 % zu senken, so dass sie wieder jung wurde und gut sehen konnte.

Wahnsinn! Was geht hier eigentlich vor? Nun, wenn Sie verstehen, dass Materie die materialisierte Wahrnehmung von Code ist (ähnlich wie das Bild, das Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen), dann verstehen Sie, dass man auf der Code-Ebene herumpfuschen kann.

Sie lesen diesen Artikel, weil der Code in Form von Einsen und Nullen über das Internet zu Ihrem Computer teleportiert wird. Ihr Computer empfängt diesen Code drahtlos von Ihrem WiFi-Netzwerk, und der Prozessor Ihres Computers übersetzt ihn wieder in ein Bild, das sich auf Ihrem Bildschirm als Artikel mit einem Film darstellt.

Wenn man erkennt, dass unsere Realität mehr oder weniger auf die gleiche Weise konstruiert ist, kann man viel über die kommende Zukunft, aber auch über das Hier und Jetzt verstehen. (Freie Energie: Vor über 100 Jahren – Auto fährt mit Energie aus dem Äther)

Wenn man versteht, dass wir in einer Art X-Men-Welt leben sollen, in der Körperveränderung das Normalste der Welt ist, dann versteht man auch, warum jetzt so viel über Transgender oder „Ich fühle mich jünger als das Alter in meinem Ausweis“ und ähnliche Trends gesprochen wird.

Es geht darum, sich an diese Zeit zu gewöhnen, in der es den Menschen erlaubt ist, sich zu verwandeln.

Das kann mit den weichen Varianten beginnen, an die sich die Masse ein wenig gewöhnen kann. Zum Beispiel kann man zuerst das Medbed einführen, das an den Film Elysium erinnert, auf dem man sich hinlegen kann, um Krankheiten zu heilen und entstandene Organ- oder Hautschäden zu reparieren.

Das ist schon sehr bald in greifbare Nähe gerückt. Die Technologie ist schon da, wie Sie von David Sinclair zwischen den Zeilen gehört haben.

Das ist jedoch nur die Vorstufe. Sobald wir erkennen, dass alles, was wir sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken können, die materialisierte Version des Codes ist, können wir die Dinge auf der Code-Ebene ändern, und zwar sehr schnell und in einem Augenblick.

Nun erkläre ich in meinem letzten Buch, dass wir in einer materialisierten Simulation unter einer Plasmakuppel (dem Bildschirm) leben. Diese materialisierte Simulation folgt einerseits einem bestimmten Drehbuch, andererseits muss sie den freien Willen der „Spieler“ respektieren.

Dies ist einfach die Voraussetzung für eine Simulation, ansonsten handelt es sich um einen deterministischen (deterministisch bedeutet „alles ist bereits festgelegt“) Film. Es wird in naher Zukunft immer wichtiger werden, dies zu wissen, denn es erklärt vieles, wenn nicht sogar alles, was um uns herum geschieht (und noch geschehen wird).

Die Simulation ist ein vorprogrammiertes Programm mit einem bestimmten Skript, innerhalb dessen die Teilnehmer freie Wahl haben. Zu diesem Skript gehört, dass die Teilnehmer irgendwann ihren Avatar (das, was wir uns als unseren Körper vorstellen) individuell gestalten können.

Zu diesem Zweck möchte man ihnen keine völlige Freiheit geben (nicht zu verwechseln mit freiem Willen), denn dann könnte man zu viel und zu sehr außer Kontrolle geraten, also möchte man ihnen über die Cloud, über einen Playstore, Zugang dazu geben. So hält man sie im Zaum und kann auch bestimmte Avatare ausschließen.

Die Technologie, die dies ermöglicht, befindet sich bereits im Körper der Geimpften. Ihnen wurde die Injektionsnadel als mRNA verkauft, und diese mRNA ist eigentlich eine CRISPR CAS 12+ Technologie, die das Lesen und Schreiben des Codes Ihres Avatars (Ihres Körpers) in Echtzeit ermöglicht.

Und nicht nur das: Über das Graphenoxid in der Injektion ist jede Zelle (sowohl im Körper als auch im Gehirn) mit der Cloud verbunden. Sie können also Dinge auf Zellebene einstellen (beachten Sie, dass die Zelle der materialisierte Code ist, aus dem der Körperavatar aufgebaut ist), aber Sie können auch auf Neuronenebene mit der Geschwindigkeit des Netzwerks lesen und schreiben. Es handelt sich also um eine Anpassung auf der Code-Ebene.

Was bedeutet das nun konkret und was ist bereits möglich? Schon jetzt ist es zum Beispiel möglich, jemandem externen Input ins Gehirn zu geben (wie in diesem Artikel erklärt).

Es werden also bald App-Anbieter auftauchen, die Apps für das Gehirn bauen. Im App-Store für das Gehirn können Sie dann auswählen, welche zusätzliche Funktion Sie in Ihrem Gehirn nutzen möchten. Möchten Sie infrarot sehen?

Dann können Sie Infrarot-Kontaktlinsen einsetzen, die drahtlos mit Ihrem Gehirn verbunden sind (über den Cloud Appstore) und im Dunkeln sehen. Möchten Sie mit Radar durch Gebäude hindurchsehen können? Dann können Sie einen Sensor einbauen lassen oder ihn extern tragen und die App aktivieren.

Technisch ist das bereits möglich. Der Stoff ist bereits in unserem Körper (in den Körpern der Geimpften). Es muss nur Schritt für Schritt eingeführt werden.

Mit dem Zugriff auf die Code-Ebene im Körper kann man auch die körpereigenen Zellen dazu bringen, neue Zellen zu produzieren. Genau genommen ist dies die Materialisierung von Code im Avatar, aber wir wollen nicht zu technisch werden.

Konkret bedeutet das, dass man den Körper zum Beispiel anweisen kann, eine Kevlarhaut zu entwickeln, um unverwundbar gegen Kugeln zu werden. Sie können aber auch einfach ein Organ, das eine Zeit lang nicht mehr so gut funktioniert, neu programmieren und es wieder materialisieren lassen.

Kurzum: Man kann alles reparieren, verändern oder hinzufügen, dessen Code bekannt ist. Man könnte den Körper sogar einen Sensor entwickeln lassen, wie es Fledermäuse tun. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Es ist nicht mehr die SciFi der bekannten Marvel-Filme. Diese Marvel-Filme wurden nur gemacht, um (vor allem die jüngeren Generationen) bereits daran zu gewöhnen.

Die Technologie ist bereits in den größten Teil der Menschheit eingeflossen. So kann man den Menschen sogar Unsterblichkeit anbieten. Dies wird also nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Jeder, der denkt, dass es noch nicht da ist oder es einfach als filmische SciFi-Fantasie abtut, ist einfach nicht gut informiert. Wenn Sie mein Buch gelesen haben und inzwischen wissen, dass die Bibel das Drehbuch der Simulation zeigt, sollten Sie sich den folgenden Text aus Offenbarung 9, Vers 6 ansehen.

Die Technologie ist bereits da und war schon immer da.

Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden; und sie werden zu sterben begehren, und der Tod wird vor ihnen fliehen.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 09.03.2023