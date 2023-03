Drohende Verhaftung: Russlands Ex-Präsident hat die Amerikaner zum Aufstand für Donald Trump aufgerufen

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew (57) hat die Amerikaner zum Aufstand für Donald Trump (76) aufgerufen – weil der befürchtet, dass er am Dienstag festgenommen werden soll.

„Holt euch das Land zurück, Amerikaner! In den Kampf!“, schrieb Medwedew am Samstag in seinem Telegram-Kanal. Wie ernst er seine Forderungen meinte, blieb allerdings unklar.

Medwedew schloss seinen Kommentar mit der wohl ironischen Bemerkung, er habe dies auf Bitten des Präsidentschaftskandidaten „Oberst Daniil Fjodorowitsch Trump“ geschrieben. Damit spielte er offenbar auf Spekulationen um die Beziehungen zwischen dem früheren US-Präsidenten und dem Kreml an.

Trump hatte kurz zuvor seine Anhänger zu Protesten aufgerufen, weil er angeblich am Dienstag festgenommen werden soll. Gegen den Ex-Präsidenten der USA wird im Zusammenhang mit einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin ermittelt. Trump weist die Vorwürfe zurück.

Medwedew ging in seinem Text auch noch einmal auf den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Kreml-Diktator Wladimir Putin ein. „Die Idioten in Europa wollen einen Fremden verhaften, und am 21. März wird in Amerika ihr Eigener verhaftet“, schrieb Medwedew.

Donald Trump schrieb heute auf TRUTH Social, dass er am Dienstag verhaftet werden würde und rief seine Wähler öffentlich dazu auf, ihr Recht auf Protest wahrzunehmen.

Tatsächlich hätte er das wahrscheinlich nicht einmal machen müssen, denn wenn das geschehen sollte, dann wird Amerika auf die Straße gehen. (Trump entfesselt epischen Schlachtruf: Verspricht den Tiefen Staat zu zerstören und die „Schattenmächte zu feuern“ (Videos))

Vielleicht sogar nicht nur die Republikaner, denn auch viele demokratischen Wähler merken inzwischen, dass diese Verfolgung eines Präsidenten offenbar nur einen Zweck verfolgt: Ihn davon abzuhalten, die nächste Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 zu gewinnen.

Denn jemand, der einmal verurteilt wurde, darf in den USA nicht zur Präsidentschaft antreten.

Donald Trump schrieb am 18. März auf TRUTH Social:

JETZT lassen illegale Leaks einer korrupten & hochpolitischen MANHATTAN Bezirksstaatsanwaltschaft, die neue Rekorde bei Gewaltverbrechen zugelassen hat & deren Leiter von GEORGE SOROS finanziert wird, darauf schließen, dass, ohne dass ein Verbrechen nachgewiesen werden konnte, & basierend auf einer alten & vollständig widerlegten (von zahlreichen anderen Staatsanwälten!) Märchenerzählung, DER MIT ABSTAND FÜHRENDE REPUBLIKANISCHE KANDIDAT UND EHEMALIGE PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA AM DIENSTAG NÄCHSTER WOCHE VERHAFTET WERDEN WIRD. PROTESTIEREN SIE, EROBERN SIE UNSERE NATION ZURÜCK!

Meine Meinung dazu: Wenn das geschieht, werden sie aus Trump einen Märtyrer machen.

Er wird mehr denn je Stimmen dazugewinnen, denn kein Richter wird ihn verurteilen, und wenn doch, dann wird eine Berufung dieses Urteil aufheben. Weil das, was ihm vorgeworfen wird, keine Basis hat. Es hat schon viele Versuche gegeben, ihn zu verurteilen, und nie kam etwas dabei heraus. Jede einzelne Anklage musste fallengelassen werden.

Auch dieses hier ist wieder nur Theater.

Es ist ein Schauspiel ohne Ende, aber der letzte Akt wird spätestens in einem Jahr gespielt werden. Denn die nächste Wahl kommt ganz bestimmt.

Nicht nur, dass man Trump verhindern möchte, diesmal möchten seine politischen Gegner wahrscheinlich auch wieder einmal von den eigenen Enthüllungen ablenken, die derzeit fast im Minutentakt hereinkommen und insbesondere auch die demokratische jetzige Präsidentschaft betreffen. Aber nicht nur.

Elon Musks Twitter ist hier recht aktiv, aber auch die republikanischen Untersuchungsausschüsse im Repräsentantenhaus halten ihre Versprechen, genau hinzuschauen und Dinge aufzuarbeiten, die den Demokraten nicht lieb sein dürften. Zum Beispiel die wahre Geschichte des 6. Januar 2021.

Tucker Carlson von Fox News dürfte einer der mutigsten Moderatoren und Journalisten sein, die sich trauen, heiße Eisen anzupacken und darüber zu berichten, aber auch bei der New York Times und der Washington Post sieht man bei einigen Themen zuweilen bereits Zweifel.

Ich habe bereits öfter geschrieben, dass das Chaos erst noch größer werden wird.

Damit das Alte, das vergehen wird, noch sichtbarer wird. Und genau das tut es bereits.

Amerika benötigt allerdings keinen weiteren Bürgerkrieg, denn der bedeutet Blutvergießen und weitere Rechtewegnahme. Wenn das Militär dem Befehl des Präsidenten folgt, dem es den Eid geschworen hat, wird das wahrscheinlich unvermeidbar sein, denn die Amerikaner werden sich wehren. Viele dieser Staatsdiener werden dann Befehlen folgen, die ihrer eigenen Gesinnung entgegenstehen.

Ein interessantes psychologisches Phänomen ist allerdings, dass nur einer den Anfang machen muss. Nur einer. Und dann folgen immer mehr andere. Egal, ob es ein Politiker ist, der sich auf die Seite der Menschen stellt, oder jemand von den Ordnungskräften. Es hat eine Sogwirkung.

Mittlerweile sind die Republikaner dabei, in die „Biden-Familie“ zu ermitteln, und sind offenbar bereits fündig geworden.

„EILMELDUNG: House Oversight deckt Bankunterlagen auf, die zeigen, dass Bidens Mitarbeiter Rob Walker seine Firma Robinson Walker LLC benutzt hat, um Geld von einem chinesischen Energieunternehmen an Hunter Biden, James Biden, Hallie Biden und einen unbekannten „Biden“ zu überweisen.”

Es passiert gerade alles auf einmal.

Und das passt zu dem, was ich bereits seit Monaten für diese Zeit wahrnehme. Es wird gefühlt noch einmal etwas dunkler, aber dann werden wir erleben, dass eins nach dem anderen ans Tageslicht kommt.

Die Mehrheit der Menschen dürfte das erschüttern. Meinen Lesern traue ich allerdings zu, dass sie gelassen bleiben, da sie selbst schon vieles ahnten.

Die alte Fassade bröckelt und wir sehen darunter das wahre, oft hässliche Gesicht. Wir dürfen uns nicht dazu provozieren lassen, unsere eigene innere Mitte zu verlassen. Die ist immer friedlich, immer wohlwollend und niemals egoistisch und keinesfalls ängstlich.

Das, was jetzt geschieht, ist vor allen Dingen eine spirituelle Revolution. Egal, ob jemand auf die Straße geht und friedlich protestiert, oder ob er zu Hause sitzt und einfach „nur“ um Frieden bittet. Wenn viele den Weg des Friedens mit einem offenen Herzen gehen, dann wird das die Früchte tragen, die sich auch der Rest der Menschheit wünscht, der vielleicht noch nicht so bewusst ist.

Jeder von uns lebt in seiner eigenen Welt und hat von dort eine Schnittstelle zu der von anderen. Das bedeutet letztendlich, dass wir das, was wir tun, vor allen Dingen für uns selbst tun. Niemand hindert uns daran, zu wachsen, außer wir selbst.

Wenn es so weit ist, dann klettern wir allein eine Bewusstseinsstufe weiter. Und das ist heute sehr leicht, denn unsere bisherige Geschichte hat dazu geführt, dass viele Menschen schon früher aufgewacht sind.

Jetzt ist die Zeit gekommen, wo jeder erkennen sollte, wie wichtig er ist. Für sich und auch für unsere Erde. Denn natürlich dient das, was wir tun, auch immer dem Kollektiv.

Eine Welt, in der der eine für etwas bestraft wird, was er nicht getan hat,, wo dann ein anderer geschützt wird, obwohl er nachweislich Dinge getan hat, die nicht in Ordnung sind, ist keine gerechte Welt. Da darf man an einer Justiz zweifeln, der man nicht mehr vertrauen kann.

Dass gleichzeitig noch gegen Putin ein internationaler Haftbefehl ausgestellt wurde, könnte eine gewisse Koordination anzeigen…

…

