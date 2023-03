HAARP-Superwaffe wird für „apokalyptische“ Geokriegsführung verwendet, warnt ein rumänischer General

Ein hochrangiger rumänischer General hat davor gewarnt, dass das High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) nie eingestellt wurde, sondern kontinuierlich verbessert und gegen die allgemeine Bevölkerung eingesetzt wird.

Der Geo-Engineering-Experte General Emil Strainu diskutierte die Gefahren von HAARP mit Mitgliedern der serbischen Medien. Er bezeichnete es als „Waffe der Apokalypse“ und sagte dem Journalisten Dragan Vujicic, dass es für Wirtschaftskrieg, Klimawandel und Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden könne.

„Das HAARP-System ist seit 1993 in Betrieb“, erklärte Strainu. „Die Anzahl der Antennen und Sender ist von Jahr zu Jahr gestiegen, wobei mehr als 180 Antennen und Hauptgeneratoren im Einsatz sind. Heute hat HAARP die höchste Leistung in seiner Geschichte und kann überall auf der Welt entfernte Missionen durchführen.“

Infowars.com berichtet: Strainu erklärte drei Hauptrichtungen im Geoengineering. Das erste ist das Carbon Geoengineering, das darauf abzielt, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen. Zweitens ist Solar-Geoengineering, das versucht, die Menge der absorbierten und in die Erdatmosphäre abgegebenen Sonnenstrahlung zu modifizieren.

Militärisches Geoengineering, die dritte Richtung, nutzt Umweltmodifikationstechnologien für militärische Zwecke in allen drei Umgebungen – Land, Meer und Luft. Laut Strianu scheint das aktuelle Problem des „Klimawandels“ durch solche Geoengineering-Projekte verursacht zu werden, die jahrzehntelang heimlich durchgeführt wurden.

Die leistungsstärkste HAARP-Installation befindet sich in Gakona, Alaska, die 2014 geschlossen wurde und zwei Jahre später, 2016, in den Zuständigkeitsbereich der University of Alaska Fairbanks (UAF) überging. Strianu wies jedoch darauf hin, dass dies eine Tarnung der US-Armee sei und die Central Intelligence Agency, dort die HAARP-Operationen fortzusetzen.

HAARP hat möglicherweise ein tödliches Beben in der Türkei und Syrien verursacht

Strianu erzählte auch, dass er in der HAARP-Einrichtung der UAF war und entdeckte, wie die Waffe eingesetzt wird. Er teilte mit, dass einige seiner Anwendungen das Verursachen von Explosionen beinhalten, die denen ähneln, die durch Atombomben verursacht werden; Veränderung der Umwelt und Schaffung von Hurrikanen, Tornados, Wasserhosen und Tsunamis in Gebieten, in denen sie normalerweise nicht auftreten. (HAARP als Waffe: Universität bestätigt „Externe Manipulation der atmosphärischen Schichten der Erdbebengebiete“ (Video))

Die Waffe kann auch Erdbeben und Vulkanausbrüche erzeugen, indem sie Gebiete stimuliert, die für solche Phänomene anfällig sind. Es kann auch Gehirnwellen verändern und das Denken der Menschen kontrollieren.(Löste ein HAARP-Experiment der NASA Schneesturm Elliot aus? Experten warnen schon lange vor dieser Technologie!)

Angesichts der Enthüllungen des Generals zeigen viele in den sozialen Medien mit dem Finger auf HAARP, weil sie das massive Erdbeben im Februar 2023 verursacht haben, das die Türkei und Syrien getroffen hat. Die Katastrophe forderte mindestens 54.387 Tote.

Strianu ist nicht der Einzige, der an die Existenz einer Geoengineering-Waffe glaubt. Seine rumänische Landsfrau, Senatorin Diana Iovanovici Sosoaca, argumentierte während einer Rede im rumänischen Parlament, dass das Erdbeben in der Türkei möglicherweise das Ergebnis einer Geowaffe war, die die Globalisten gegen Ankara eingesetzt haben.

Der Trotz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegenüber den Globalisten, so der Gesetzgeber, komme bei diesen nicht gut an.

Sosoaca wies auf „150 Nachbeben [des] verheerenden Erdbebens, das zweite stärker als das erste“ als Beweis dafür hin, dass die Beben künstlicher Natur sind.“ Sie fügte hinzu, dass Geowaffen „seit sehr langer Zeit existieren“ und „bisher verwendet wurden, ohne zu viele Opfer zu fordern, wahrscheinlich für Experimente“.

„Nun ist es in die Tat umgesetzt worden“, bemerkte der Senator. „Aber niemand hätte gedacht, dass Menschen sterben müssten – so viele Menschen und auf so schreckliche Weise.“

Zahlreiche Social-Media-Beiträge haben behauptet, dass HAARP verwendet wird, um Stürme und Hitzewellen zu erzeugen. Einige haben sogar vorgeschlagen, es als Instrument zu verwenden, um den Klimaalarmismus zu übertreiben und die Menschen empfänglicher für Klimasperren zu machen. Schlimmer noch, HAARP soll ein Werkzeug zur Entvölkerung der Welt sein.

Hier das Interview:

Dragan Vujicic (DV): Was sind Geowaffen und Geoengineering?

General Emil Strainu (GES): Geo-Waffen oder Umweltwaffen sind Kampfmittel, mit denen der Feind neutralisiert oder zerstört werden soll. Grundlage ihrer Nutzung sind Techniken und Technologien zur Veränderung der Umwelt (Lithosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre) für militärische Zwecke.

Geoengineering bezieht sich auf eine Reihe neuer Interventionstechnologien, die die Atmosphäre, Lithosphäre und Hydrosphäre manipulieren können, um die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen, oder für militärische Zwecke.

Derzeit gibt es im Geoengineering drei Hauptrichtungen: Kohlenstoff-Geoengineering, das darauf abzielt, Kohlendioxid/Bioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, Solar-Geoengineering, das darauf abzielt, die Menge der absorbierten und in die Erdatmosphäre abgegebenen Sonnenstrahlung zu modifizieren, und Geoengineering, das die Umwelt mit Modifizierungstechnologien für militärische Zwecke in allen drei Umgebungen nutzt – terrestrisch (Lithosphäre), ozeanisch (Hydrosphäre) und Erdatmosphäre und Ionosphäre. Es gibt Expertenmeinungen, die besagen, dass der aktuelle Klimawandel einige militärische Geoengineering-Projekte (z. B. HAARP-Projekt) verursacht hat, die teilweise jahrzehntelang im Geheimen durchgeführt wurden.

Geoengineering kann den Planeten retten, aber auch zerstören, je nachdem, wie wir ihn nutzen. Es gibt internationale Abkommen, die die Nutzung des Weltraums für militärische Zwecke verbieten und das aktive Eingreifen in die Atmosphäre und den Einsatz von Umweltmodifikationstechnologien für militärische Zwecke verbieten, aber das sind sie nicht derzeit respektiert

DV: Was versuchen all die mächtigen Länder mit unserem Klima und unserer Atmosphäre anzufangen und wie gefährlich sind diese Experimente?

GES: Derzeit gibt es weltweit mindestens zehn Länder mit Installationen vom Typ HAARP. Der mächtigste befindet sich in den USA, in Alaska in Gakona [2016 offiziell an die University of Fairbanks, Alaska übertragen]. Das für unser Land gefährlichste Gebiet ist die HAARP-Anlage in Norwegen im Raum Tromso, die zur Europäischen Union gehört.

Obwohl wir keine Beweise haben, könnten HAARP-Installationen möglicherweise für Wirtschaftskrieg, Klimawandel und Bevölkerungskontrolle eingesetzt werden.

DV: Sie waren in Alaska im Hauptquartier von HAARP, was wird dort gemacht, was kann und was kann nicht erwähnt werden?

GES: Ich war in Alaska an der University of Fairbanks, die von der US-Armee und der CIA als Tarnung für die Aktivitäten verwendet wird, die in der Stadt Gakona stattfinden, wo die HAARP-Installationen über Hunderte von Morgen verteilt sind.

Die HAARP-Waffe kann für folgende Zwecke verwendet werden:

Gerichtete Energiewaffe; Kommunikationssystem für U-Boote; System zur Bekämpfung von Satelliten durch Blendung oder Abschuss; Verbesserte Kommunikation mit eigenen Satelliten unter Bedingungen elektronischer Kriegsführung und Sonneneruptionen; Röntgenstrahler; Mittel zur freiwilligen Schaffung lokaler, zonaler oder kontinentaler Stromausfälle; Elektronische Kriegswaffe; Drahtlose Hochleistungs-Energieübertragung nach dem Nikola-Tesla-Verfahren; Mittel zum Aufspüren fremder Objekte und Fahrzeuge im Weltraum; Mittel zur Abwehr eines außerirdischen Angriffs aus dem Weltraum; Ein Gerät, das Explosionen verursachen kann, die mit nuklearen Explosionen vergleichbar sind; Waffe, die in der Lage ist, die Umgebung zu modifizieren, die bereits in Geoclimate Warfare verwendet wird; Entstehung von Hurrikanen, Tornados, Wasserhosen und Tsunamis in Gebieten, die nicht spezifisch für diese Art von Naturphänomenen sind; Erzeugung von Erdbeben durch Stimulierung von Gebieten, die für solche Phänomene anfällig sind, und Aktivierung von Vulkanen; In der psychotronischen Kriegsführung verwendete Waffen, die Gehirnwellen verändern und das Denken und die Reaktionsfähigkeit von Menschen kontrollieren können (z. B. Havanna-Syndrom). Die Untersuchung und Bewertung von unterirdischen Öl-, Gas- und Mineralvorkommen Tausende von Kilometern entfernt; Fernvermessung und Zerstörung von Bunkern, Depots und anderen unterirdischen Stützpunkten;

Ich möchte erwähnen, dass diese oben aufgeführten Maßnahmen eng mit der Emissionsleistung und dem Betriebsregime von HAARP-Anlagen zusammenhängen.

HAARP wird auch die ultimative Waffe oder die Waffe der Apokalypse genannt.

DV: Die Amerikaner sagen, dass HAARP gestoppt ist und nicht funktioniert?

GES: Das HAARP-System ist seit 1993 in Betrieb und wurde nicht nur nie abgeschaltet, sondern es wurde kontinuierlich aktualisiert und verbessert, wodurch seine Leistung und der Umfang der Missionen, die es ausführen kann, erhöht wurden. Die Anzahl der Antennen und Sender ist von Jahr zu Jahr gestiegen, wobei mehr als 180 Antennen und Hauptgeneratoren im Einsatz sind. Heute hat HAARP die höchste Leistung in seiner Geschichte und kann überall auf der Welt entfernte Missionen durchführen.

DV: In nur einem Jahr wurden drei Attentate gegen Sie verübt. Wer sind diese Leute?

GES: Nach dem frühen Tod des ehemaligen Gründungspräsidenten Cornelui Vadim Tudor war ich Präsident einer echten nationalistischen Partei in Rumänien, der Great Romania Party. Derzeit gehöre ich keiner politischen Partei an. Ich habe an Kundgebungen und Protesten gegen die abweichenden Maßnahmen während der sogenannten Covid-19-Pandemie teilgenommen und mich in der Presse und im Fernsehen gegen die von der neoprogressiven Strömung geförderten Abweichungen und den Globalismus als gefährliche Meinung ausgesprochen Führer für den Deep State gestellt. Also wurde ich stillgelegt und anschließend unter großen Druck gesetzt, damit aufzuhören, meine Ansichten und Meinungen öffentlich zu äußern. Nach sehr harten Drohungen gegen mich und meine Familie musste ich mich aus dem politischen Leben zurückziehen, woraufhin ein öffentliches Programm durchgeführt wurde, um mich zu diskreditieren und zu diffamieren.

DV: Was sollte ein gewöhnlicher Mensch heute nicht wissen, weil er von den Mächtigen bestraft wird?

GES: Derzeit findet weltweit ein erbitterter Kampf zwischen der Gruppe der souveränen Staaten und der Gruppe der Staaten statt, die den Neoprogressivismus, die sogenannte Globalisierung oder mit anderen Worten den internationalistischen Korporatismus fördern, der die Nationen und die Souveränität der Staaten nicht berücksichtigt. Wissen als Phänomen, die Speicherung und Verwendung von Informationen ist nicht gefährlich, bis Sie über die Ebene hinausgehen, die Ihnen in diesem Bereich und in der sozialen Hierarchie zugewiesen ist. Es gibt geheime und diskrete Gruppen und Bewegungen, die die Welt beherrschen.

DV: Wie sehen Sie den serbischen Kampf von 1991 bis zu den heutigen Versuchen des Westens, Kosovo von den Serben zu erobern? Was ist Ihre Meinung dazu.

GES: Der Westen will die osteuropäischen Staaten, insbesondere die ehemals sozialistischen, monopolisieren und Kleinstaaten nach ethnisch auferlegten Prinzipien gründen, um sie leichter kontrollieren und ausbeuten zu können. So geschah es mit der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, die in kleine Staaten zersplittert wurde, die mit Ausnahme Serbiens alle vom Westen kontrolliert werden. Ein weiteres Beispiel ist das Auseinanderbrechen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik in zwei kleine Staaten, die vom Westen, insbesondere von Deutschland, leicht manipuliert werden können.

Gegenwärtig setzt sich der Prozess der Farimitarisierung der Nationalstaaten fort, indem die sogenannten Euroregionen aufgezwungen werden, die in Wirklichkeit die Kerne der zukünftigen Kleinstaaten sind, die mit dem Segen des Westens entstehen werden, was bestimmte Probleme und innere Brüche bei einigen Nationalstaaten bis zu ihrer Sezession verschärft.

Der Westen ist der wichtigste sezessionistische Motor in Osteuropa.

Seit 1991 führt die Republik Serbien einen direkten Kampf um die Eigenstaatlichkeit und die Bewahrung der nationalen Identität des serbischen Volkes. Die ehemalige autonome Region Kosovo in der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien ist ein integraler Bestandteil der Republik Serbien, der Wiege der serbischen Nation. Das Kosovo muss ein integraler Bestandteil des Territoriums und der Verwaltung Serbiens sein, und im Geiste des Völkerrechts müssen lokale ethische Probleme ohne ausländische Einmischung gelöst werden.

Der Westen beurteilt Völker mit zweierlei Maß: Der Westen will die Unabhängigkeit des serbischen Kosovo, aber nicht die Unabhängigkeit des Donbass. Kosovo ist ein historisches Territorium Serbiens und die Wiege der sirbischen Nation!

Der rumänische Reservegeneral Emil Strainu ist ein auf Funkortung spezialisierter Physiker. Er veröffentlichte über 50 Bücher, Tausende von Büchern, Artikeln und Studien im Bereich der Luftraumforschung zu Radarmethoden, geophysikalischen Waffen, Klimatologie, UFO-Phänomen. In seiner Biografie heißt es, er habe fünfmal den Polarkreis (Alaska, Grönland, die Spitzbergen, nördlich von Murmansk und Kamtschatka) und den südlichen Polarkreis überquert.

Er nahm an Expeditionen und Reisen in Gebieten wie Alaska, Sibirien, Tibet, Osterinsel, Grönland, Island, Spitzbergen, Himalaya, Baikalsee, Kamtschatka, Beringstraße (Wladiwostok-Russland, Elena Kozebuse-USA) teil. Ein General, der Sperrgebiete wie Area 51, Gakom – HAARP oder gefährliche Gebiete wie die Wüsten von Nevada, Atacama, New Mexico, Arizona, Mojave betritt.

…

Quellen: PublicDomain/newspunch.com am 23.03.2023