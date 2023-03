Hat Putin die Vernichtung aller Covid-Impfstoffe angeordnet?

Im Internet kursiert eine Geschichte, die alles in den Schatten stellen würde. Putin soll die Vernichtung jeder Dosis Covid-“Impfstoff” angeordnet haben. Das Militär würde den Befehl bereits umsetzen.

Das ist die Meldung, die „Real Raw News“ am 4. März veröffentlicht hat: „Putin ordnet Vernichtung aller Covid-19-Impfstoffe in Russland an.“ Noch mehr: „Die Hinrichtung von 130 Wissenschaftlern, die für die Entwicklung des Sputnik-Impfstoffs verantwortlich waren“, sei ebenfalls angeordnet worden.

Die Quelle soll ein FSB-Agent sein.

Größte Story

Im letzten Monat hatte „Real Raw News“ übrigens „exklusiv“ berichtet, dass Bill Gates heimlich exekutiert worden wäre. Seine Ex-Frau Melinda wäre verhaftet worden. Doch sie wäre eigentlich Kevin Kline, der sich verkleidet hatte. Echte Verschwörungstheorien!

Nur, dass Gates letzte Woche durch Indien streifte. Doch anders als die Geschichte über Gates geht die Nachricht der Impfstoffvernichtung seit einigen Tagen ordentlich viral.

Tausende Menschen dürften die Schlagzeile von „Real Raw News“, wo es „echte, unverfälschte“ Nachrichten geben soll, bejubelt haben. Man hat den Schampus rausgeholt. Ein Fehler. (Kardiologe erklärt, man könne Spike-Protein nach der Impfung wieder aus dem Körper bekommen)

Riley Waggaman, der sich auf die Covid- und Impfpolitik in Russland spezialisiert hat, griff auf seinem Substack am Freitag die Geschichte über die Impfstoffvernichtung auf.

Er erinnert, dass „Putin grünes Licht für Sputnik V gegeben“ hätte, „selbst, nachdem russische Wissenschaftler ihm direkt ins Gesicht gesagt hatten, dass der ‘Impfstoff’ auf einer unbewiesenen und potenziell gefährlichen Technologie basiere“.

Und noch im Oktober 2022 forderte Putin die Russen auf, sich auffrischen zu lassen. Ganz so wie Politiker im Westen. Sehr viel wahrscheinlicher als das der Kreml einen geheimen Feldzug gegen Big Pharma führt, ist, dass Ungeimpfte für den Kreml das Problem wären.

Sie bezeichnete Putin-Sprecher Peskow 2021 auch „gefährliche Irre“.(Studie zeigt, dass geimpftes Blut mit mRNA des COVID-Impfstoffs kontaminiert ist)

Waggaman:

„Wenn Sie sehnsüchtig darauf warten, dass Putin in Russland alle Impfungen (Clot-Shots, Anm.) konfisziert und in einen aktiven Vulkan wirft, habe ich gute Nachrichten für Sie. Bill Gates wurde von „White Hats“ der US-Marine hingerichtet, und Gates’ Frau – die eigentlich Kevin Kline mit einer Perücke ist – wird in Gitmo verhört. Kevin ist kooperativ.“

Ein echter Toter

Eine offizielle Ankündigung zur Impfstoffvernichtung steht noch aus, sagt immerhin auch „Real Raw News“. Aber laut „Real Raw News“ habe das russische Militär bereits Impfstoffe in Krankenhäusern in Moskau, Sankt Petersburg, Kasan, Tscheljabinsk, Samara, Nischni Nowgorod und Saratow vernichtet und war gezwungen, Krankenhauspersonal, das sich der Impfstoffsäuberung widersetzte, “niederzuschlagen”“.

Putin würde „nicht ruhen“, bis jedes Fläschchen Impfstoff vernichtet wäre, heißt es weiter. TKP empfiehlt aber, den Champagner erstmal weiter eingekühlt zu lassen.

Übrigens ist am 4. März tatsächlich was passiert: Andrej Botikow, der maßgebliche Entwickler von „Sputnik“ wurde als tot gemeldet. Er soll in seiner Wohnung erdrosselt worden sein. Russische Nachrichtenagenturen sagen, er sei im Streit mit einem anderen Mann erwürgt worden.

Botikow hatte von Putin einen Verdienstorden für die Entwicklung des Impfstoffs erhalten. Er soll am 1. März ermordet worden sein.

Hier einer der Artikel von RRN übersetzt:

Putin tötet „verrückten“ Covid-19-Impfstoffwissenschaftler

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Sonntag die Hinrichtung eines Impfstoffwissenschaftlers angeordnet, der Covid-19-Impfstoffe mit lebendem HIV verunreinigt hatte, sagte FSB-Agent Andrei Zakharov gegenüber Real Raw News. Zufälligerweise hatte dieser Wissenschaftler an der Entwicklung des CoviVac-Impfstoffs mitgewirkt und verdiente auf Dauer enorme Tantiemen.

Samuil Kiselev, 47, schloss sein Studium an der Staatlichen Universität Moskau ab und bekleidete später prestigeträchtige Positionen bei den russischen Biotech-Unternehmen Fosun Pharma und Hepatera. Mitte 2019, kurz vor der Plandemie, wechselte Kiselev zum Chumakov Federal Scientific Center, das den CoviVac-Schuss herstellte. An deren Entwicklung war er maßgeblich beteiligt.

Wladimir Putin, sagte Zakharov, hat eine Tranche von Dokumenten, die belegen, dass Kiselev im Jahr 2020 wusste, dass der Impfstoff – damals in seiner ersten Testphase – HIV auf Impfstoffempfänger übertragen könnte. Kiselev hatte Papiere verfasst, in denen er und seine Kollegen sagten, er und seine Kollegen hätten lebendes HIV abgeschwächt, um einen Antikörper und eine Immunantwort hervorzurufen, die stark genug seien, um Covid abzuwehren, ohne eine Person in Gefahr zu bringen, sich mit HIV zu infizieren.

Die HIV-verstärkten Impfstoffe wurden im August 2020 37 von 600 Teilnehmern der Phase-I-Studie verabreicht, und diese unglücklichen Seelen wurden aufgefordert, 90 Tage nach der ersten Impfung zu einer Blutentnahme zurückzukehren. Das Chumakov-Zentrum hat ihnen nie das Vorhandensein von HIV in den Aufnahmen mitgeteilt.

Obwohl körperliche Symptome von HIV möglicherweise bis zu 10 Jahre nach der Infektion nicht auftreten, können Bluttests das Vorhandensein von HIV-Antikörpern innerhalb von 90 Tagen nach der Exposition nachweisen.

Laut den Dokumenten, die Putin überprüfte, wurden 6 der 37 Opfer bei der Blutuntersuchung positiv auf HIV getestet, aber das Chumakov Center hielt den Opfern auf Drängen von Kiselev diesen entscheidenden Informationsbrocken vor, der ihnen im Wesentlichen erlaubte, das Virus an Sexualpartner unwissentlich zu verbreiten.

Den sechs wurde dann ohne Grund gesagt, sie sollten sich in 30 Tagen noch einmal melden. Unbekannt wurden weitere Bluttests durchgeführt, um falsch positive Ergebnisse auszuschließen, aber alle sechs wurden erneut positiv getestet.

„Diese verrückten Experimente hätten aufhören sollen, aber nein, das sind verrückte Wissenschaftler. Von den sechs Menschen, die an AIDS erkrankt waren – einem … explodierte sein Herz in seiner Brust. Kiselev setzte seinen Wahnsinn in Phase-II-Studien fort. Wie Sie sagen, wenn Sie beim ersten Mal keinen Erfolg haben, versuchen Sie es erneut. Weitere 16 haben die Krankheit bekommen, und niemand hat es ihnen gesagt“, sagte Zakharov.

Nach Durchsicht der Dokumente fragte Putin seinen medizinischen Beirat, ob Kiselevs nicht genehmigte Experimente einen medizinischen Wert hätten. Es war eine rhetorische Frage. Putin kenne die Antwort bereits, sagte Zakharov.

Die Antwort schien knapp und trocken: Kiselev hat Verrat begangen.

„Es spielt keine Rolle, warum Kiselev getan hat, was er getan hat. Er tat es ohne Vollmacht. Vielleicht dachte er, dass es den Menschen helfen würde, AIDS in Covid-Impfstoffe einzufügen, wie seine Notizen sagen, aber sein Team – und wir werden sie auch bekommen – tat dies hinterhältig. Das können wir nicht zulassen“, sagte Zakharov.

Am Sonntag schickte der FSB Agenten zu Kiselevs großzügigem Haus in Nowosibirsk, wo sie ihm zwei Kugeln in die Stirn jagten.

„Präsident Putin wollte, dass Kiselev es kommen sieht“, sagte Sacharow. „Er hat um sein Leben gebettelt.“

Wie letzte Woche berichtet, hat Putin das Militär angewiesen, alle Covid-19-Impfstoffe in Russland zu vernichten, denn der fünffache Anstieg der registrierten HIV-Infektionen im Land im Jahr 2022 und das Auftauchen von HIV-verseuchten Fläschchen haben ihn davon überzeugt, dass Millionen von Russen das Virus unwissentlich tragen könnten.

„Menschen sollten nicht auf Covid getestet werden; Sie sollten zu ihren Ärzten laufen, um sich auf AIDS testen zu lassen“, sagte Zakharov.

…

