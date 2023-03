Machthaber beginnen mit der Etablierung eines „Vogelgrippe“-Narrativs: Neuer Impfstoff wird vorbereitet

Teile die Wahrheit!

Eine Impfung gegen die Vogelgrippe für Menschen wird vorbereitet, „nur für den Fall“, dass sie mutiert. Aber wenn sie noch nicht so mutiert ist, dass sie Menschen infizieren kann, woher haben die „Wissenschaftler“ dann den Zugang zur Sequenzierung, um einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln?

Der derzeitige Ausbruch der Vogelgrippe, bekannt als H5N1 Klon 2.3.4.4b, hat eine Rekordzahl von Vögeln und infizierten Säugetieren getötet. Menschliche Fälle sind jedoch nach wie vor sehr selten, und die weltweiten Gesundheitsbehörden halten das Risiko einer Übertragung von Mensch zu Mensch nach wie vor für gering.

Dennoch ist Big Pharma bereit, Geld zu verdienen, wenn die Medien den Menschen erzählen, dass die Vogelgrippe sie töten wird, so wie sie es mit COVID-19 getan haben.

Führungskräfte von drei Impfstoffherstellern erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass sie als Vorsichtsmaßnahme gegen eine künftige Pandemie bereits Musterimpfstoffe für Menschen entwickeln oder testen, die dem zirkulierenden Subtyp besser entsprechen.

Andere Pharmariesen sagen, sie seien „bereit“, Impfstoffe in Massenproduktion herzustellen und von einer weiteren Pandemie zu profitieren.

Die Unternehmen drängen auch darauf, einen Impfstoff gegen die Vogelgrippe für Geflügel zu entwickeln, ein Markt, der potenziell viel größer ist als der für Menschen. –Reuters

Das Ziel ist offensichtlich, aus dem Aussterben der Vögel (und der Menschen, falls es dazu kommen sollte) Profit zu schlagen. Ob die Vogelgrippe nun echt ist oder eine völlig erfundene und aufgebauschte Sache, ist irrelevant.

Leider sind bereits viele Menschen darauf hereingefallen und werden sich impfen lassen oder an dem erkranken, was auch immer als „Vogelgrippe“ bezeichnet werden wird. (Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird)

Die meisten der potenziellen Dosen für Menschen sind in langjährigen Bereitschaftsverträgen für wohlhabende Länder vorgesehen, sagten globale Gesundheitsexperten und die Unternehmen.(Kardiologe erklärt, man könne Spike-Protein nach der Impfung wieder aus dem Körper bekommen)

In den Pandemieplänen vieler Länder heißt es, dass die Grippeimpfungen zuerst an die am stärksten gefährdeten Personen verteilt werden sollten, solange der Vorrat begrenzt ist. Doch während COVID-19 haben viele impfstoffreiche Länder einen großen Teil ihrer Bevölkerung geimpft, bevor sie die Verteilung der Dosen in Erwägung zogen.

Die herrschende Klasse ist also plötzlich besorgt, dass verarmte Menschen Zugang zu den von ihr geschaffenen „Impfstoffen“ haben? Dieses ganze Schema stinkt nach Erzählung.

„Wir könnten bei einem Grippeausbruch ein viel größeres Problem mit Impfstoffhortung und Impfstoffnationalismus haben als bei COVID“, sagte Dr. Richard Hatchett, Geschäftsführer der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die die Impfstoffforschung mitfinanziert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach eigenen Angaben mit 14 Herstellern rechtsverbindliche Vereinbarungen über die Lieferung von 10 % ihres pandemischen Grippeimpfstoffs unterzeichnet, und zwar in einer Mischung aus gespendeten und von der Organisation zu einem erschwinglichen Preis zu erwerbenden Dosen, „sobald dieser vom Band läuft“..(Studie zeigt, dass geimpftes Blut mit mRNA des COVID-Impfstoffs kontaminiert ist)

Die Vereinbarungen umfassen sechs der größten Hersteller von Impfstoffen gegen die saisonale Grippe, darunter Glaxo Smith Klein, Sanofi und CSL Seqirus, so die WHO.

Da sie einen „Impfstoff“ vorbereiten und den „Sprung auf den Menschen“ der Vogelgrippe in die Wege leiten, sollten wir alle davon ausgehen, dass dies der nächste Schritt in dem großen Plan ist, uns alle zu ständigen Sklaven zu machen?

Machthaber beginnen, eine „Vogelgrippe“-Erzählung aufzustellen

Die herrschende Klasse hat mit Hilfe der Mainstream-Medien begonnen, ihr offizielles „Vogelgrippe“-Narrativ zu etablieren. Obwohl es immer noch keine Anzeichen dafür gibt, dass sich das Virus zwischen Menschen ausbreiten kann, beobachten Experten den Ausbruch angeblich genau.

Letztes Jahr haben wir eine außerordentliche Anzahl von Vorfällen gesehen, bei denen eine große Anzahl von Tieren plötzlich starb. The Daily Exposé veröffentlichte zuvor eine von Down the Chupacabra Hole zusammengestellte Liste mit 94 solcher Vorfälle .

Was Down the Chupacabra Hole in Bezug auf diese Vorfälle bemerkte, ist gleichermaßen auf die Erzählung anwendbar, die wir um die Vogelgrippe herum aufgebaut sehen:

„Was sich derzeit entfaltet, scheint ein absichtliches Muster kalkulierter Handlungen zu sein. Die moderne Kriegsführung hat sich zu viel heimtückischeren Techniken entwickelt. Wettermodifikation, elektromagnetische Waffen und Bioterrorismus sind echte Bedrohungen.

Gibt es einen besseren Weg, die Gesellschaft anzugreifen, als nach dem Wesentlichen zu greifen, das zum Erhalt des Lebens benötigt wird?“

Ein Narrativ rund um die Vogelgrippe zu entwerfen, die derjenigen ähnelt, die sie um den COVID-Betrug aufgebaut haben, bedeutet, dass die herrschende Klasse sozusagen „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“ könnte. Es würde unsere bereits verwüsteten Nahrungsmittelvorräte zerstören und gleichzeitig die naive Öffentlichkeit terrorisieren, damit sie sich mit höchstwahrscheinlich experimentelleren und bekanntermaßen schädlichen mRNA-Injektionen impfen lässt, die zur Entvölkerung führen werden.

Laut ABC News wird der besondere Ausbruch, um den die Herrscher eine Erzählung entwerfen, durch das Vogelgrippevirus H5N1 verursacht, das erstmals 1996 in China entdeckt wurde. Im Jahr 2021 tauchte eine neue Variante dieses Virus auf und begann sich auf der ganzen Welt zu verbreiten. Das Virus begann im Februar 2022, Hühner auf Geflügelfarmen in den Vereinigten Staaten zu infizieren.

Nichola Hill, eine Virologin an der University of Massachusetts Boston, trägt dazu bei, dass diese Erzählung Bestand hat. Die Behauptung ist, dass dies der tödlichste Ausbruch der Vogelgrippe in der Geschichte der USA ist, von dem fast 60 Millionen Geflügel betroffen sind. Und mit „betroffen“ meinen sie geschlachtet und gekeult, ob sie krank waren oder nicht. Wildvögel in allen 50 Staaten haben das Virus.

Und es betrifft auch andere Arten. „Es wurde noch nie zuvor in dieser Anzahl verschiedener Wildarten gesehen“, sagt Hill. Es infiziert auch Säugetiere: Stinktiere, Bären, Robben, Füchse, Delfine und Tiere anderer Arten zeigen sich mit dem Virus. „So sollte sich die Vogelgrippe eigentlich nicht verhalten“, sagt sie.

„Es trifft immer noch nicht auf diese magische Kombination von Mutationen, die notwendig sind, um eine effiziente menschliche Übertragung freizuschalten“, sagt Hill. Aber es ist immer noch wichtig, die Ausbreitung von H5N1 in anderen Tierarten zu beobachten und einzudämmen, denn jedes Mal, wenn es sich an einen neuen Wirt anpasst, besteht die Möglichkeit, dass diese Mutationen auftreten. „Wir würfeln jedes Mal“, sagt sie.

Ist es nur eine Frage der Zeit, bis dies zur nächsten Plandemie wird?

…

