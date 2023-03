Teile die Wahrheit!

Die fortgesetzten Waffenlieferungen an die Ukraine bergen nach Angaben des russischen Spitzenpolitikers Dmitri Medwedew das Risiko einer globalen nuklearen Katastrophe.

„Natürlich kann das Hineinpumpen von Waffen … weitergehen und jede Möglichkeit der Wiederaufnahme von Verhandlungen verhindern“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates der regierungsnahen Tageszeitung „Iswestija“.

„Unsere Feinde tun genau das und wollen nicht begreifen, dass ihre Ziele mit Sicherheit zu einem totalen Fiasko führen werden. Ein Verlust für alle. Ein Zusammenbruch. Apokalypse. Wo man für Jahrhunderte sein früheres Leben vergisst, bis die Trümmer aufhören zu strahlen“, sagte Medwedew.

Der russische Ex-Präsident hat bereits öfter vor einer nuklearen Konfrontation mit dem Westen gewarnt, zuletzt nach der von Russland angekündigten Aussetzung des letzten atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA.

Schoigu: Langstreckenraketen für Ukraine? Umso weiter schieben wir Bedrohung von unseren Grenzen weg

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu bringt die Notwendigkeit, die Bedrohung von den Grenzen zu entfernen, mit den westlichen Waffenlieferungen an Kiew in Zusammenhang. Davon soll abhängen, wie weit das gehen könnte.

Wie weit Russland die vom Westen ausgehende Bedrohung von seinen Grenzen wegdrängen werde, entscheide man danach, welche Waffen für die Ukraine weiter bereitgestellt würden. So lautete die Antwort des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu auf die einschlägige Frage eines Journalisten. (Putin: Die westlichen Eliten wollen einen lokalen Konflikt in einen globalen verwandeln)

Wörtlich hieß es:

„Es hängt davon ab, welche Waffen geliefert werden.“

Der Kommentar von Schoigu ist auf die Worte des Präsidenten Wladimir Putin zurückzuführen, der in seiner Rede vor dem russischen Parlament, der Föderationsversammlung, erklärt hatte, dass die Bedrohung von den russischen Grenzen angemessen zurückgedrängt werde. Der Staatschef warnte dabei die westlichen Länder vor weiteren Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte:

„Je mehr westliche Langstreckensysteme in der Ukraine eintreffen, desto weiter werden wir die Bedrohung von unseren Grenzen wegschieben müssen.“

Wladimir Putin fügte hinzu, dass die westlichen Länder ihre Waffenlieferungen an Kiew erhöhten, um das Szenario der speziellen Militäroperation zu drehen und die Ukrainer als Rammbock gegen Russland zu nutzen.

Seinerseits schlug der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und der Ex-Präsident, Dmitri Medwedew, vor, die Grenzen der Bedrohung „so weit wie möglich hinauszuschieben, selbst wenn es die Grenzen Polens sind“.

Medwedew zufolge werden künftige Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew nicht einfach sein, da die wirklichen Entscheidungen nicht von der ukrainischen Führung, sondern „hinter dem Ozean“ getroffen würden.

Jedoch wurde die These der russischen Behörden und Diplomaten über die Absicht des Westens, Russland zu zerstören, von europäischen und US-amerikanischen Politikern widerlegt. (Medwedew: „Alles wird zu Staub zerfallen“ – Beendet Russland die Sonderoperation, wird die NATO es in Stücke reißen)

Am 21. Februar hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij erklärt, dass Kiew mit Washington über die Lieferung von Langstreckenwaffen und anderen Rüstungsgütern diskutiere, die bisher nicht für die Streitkräfte geliefert worden seien.

Laut Selenskij habe es dazu von Präsident Biden „eine solche Entschlossenheit“ gegeben.

Nicht ganz korrekt, denn der Bericht aus The Sun stammt vom 11. November 2021. Hier ein Bericht der hessenschau vom 13. Januar 2022:

Die US-Armee hat in Wiesbaden das 56. Artillerie-Kommando reaktiviert. Die Einheit kontrollierte einst nuklear bestückte Mittelstreckenraketen. Manche glauben, dass nun in der Stadt neue Waffensysteme installiert werden. Was ist da dran?

Es war eine eher schmucklose Zeremonie auf einem Sportfeld der US-amerikanischen Lucius D. Clay Kaserne im wolkenverhangenen Wiesbaden Anfang November vergangenen Jahres.

Keine Politprominenz, kein Blitzlichtgewitter: Zwei-Sterne-General Stephen Maranian dankte für den erfolgreichen Umzug der Einheit, eine Kapelle schmetterte mal schnell die deutsche und amerikanische Nationalhymne und die Militärpolizei donnerte ein paar Salutschüsse in den Himmel. Doch kaum waren die verhallt, dröhnte es ganz mächtig aus dem 2.000 Kilometer entfernten Moskau.(Putin warnt: Russland wird reagieren – „Sie bedrohen uns wieder mit deutschen Panzern, die ein Kreuz auf ihrer Seite haben“)

Vergleiche zur Kuba-Krise

Der stellvertretende russische Außenminister Sergey Rjabkow sah sich nicht weniger als an die Kuba-Krise erinnert, in der die USA und die Sowjetunion einst am Rande eines nuklearen Krieges standen. Er sprach davon, dass Russland seinerseits nun gezwungen sein könnte, nukleare Mittelstreckenwaffen in Europa zu stationieren. Viel Rauch, viel Kalter Krieg. Was war geschehen?

Was die amerikanische Armee da an jenem Novembertag in Wiesbaden feierte, war die Reaktivierung des 56. US-Artilleriekommandos. Das Kommando steht in der Tradition der 56. Küstenartilleriebrigade, die im Zweiten Weltkrieg unter anderem in Nordfrankreich kämpfte und von 1986 an als 56. Feldartilleriekommando die nuklear bestückten Pershing-Raketen kontrollierte.

Nachdem die USA und Russland sich in einem Vertrag auf die Abschaffung nuklear bestückbarer Mittelstreckenraketen geeinigt hatten, wurde die Einheit 1991 aufgelöst. Nun also die Reaktivierung. Standort ist der Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel. Warum dort?

„Die US-Armee hatte in Mainz-Kastel noch alte Einrichtungen, die für das neue Hauptquartier genutzt werden konnten“, erklärt Ben Hodges, der bis 2017 die US Army in Europa kommandierte.

Der Standort erleichtere auch die Planung und Koordination mit dem in der Nähe liegenden übergeordneten Hauptquartier US Army Europe and Africa in Wiesbaden-Erbenheim. An dem Stützpunkt sind rund 20.000 amerikanische Soldaten und Angehörige stationiert.

Internationales Pressethema

Nicht nur in Russland wurde die Reaktivierung des 56. US-Artilleriekommandos in Wiesbaden aufmerksam verfolgt, auch britische Medien griffen das Thema auf. Das Boulevard-Blatt Sun druckte eine schrille Grafik, in der US-Raketen nach ihrem Start in Mainz-Kastel nach 21 Minuten die russische Hauptstadt „blitzen“.

Und in der seriöseren Times analysierte Verteidigungsexperte Michael Evans akribisch die Waffensysteme, mit denen das 56. US-Artilleriekommando ausgerüstet werden sollte: neue Langstrecken-Hyperschallwaffen vom Typ „Dark Eagle“, die auf 4.000 Meilen die Stunde beschleunigen.

Airbase: „Keinen Plan, Waffensysteme zu stationieren“

Hyperschallraketen in Hessen? Die US-Armee sagt dazu: „Anders als im Kalten Krieg ist die jetzige Einheit kein Raketenkommando, sondern eher ein konventionelles Artillerie-Befehlszentrum.“ Das heutige Kommando sei für Planung, Organisation und Aufsicht von Artillerieeinheiten in Europa zuständig, heißt es auf Anfrage: „Es gibt zurzeit keinen Plan, Waffensysteme in Mainz-Kastel zu stationieren.“

Ende des Auszugs.

Wer weiß was die US-Besatzer wirklich auf dem Boden der BRD-Kolonie treiben….

…

