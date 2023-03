Selbstmord von Clemens Arvay: «Sie machen mich fertig» (Video)

Teile die Wahrheit!

transition-news.org/ berichtet: Diese kurze Mitteilung hinterliess der österreichische Biologe Clemens Arvay, der sich im Februar das Leben nahm, in seinem Rucksack.

Der Suizid des österreichischen Biologen Clemens Arvay, der während der Hochzeit des Corona-Terrors fundierte Aufklärung über die mRNA-Impfstoffe lieferte, hat viele Menschen erschüttert.

In den unabhängigen Medien und sozialen Netzwerken wurde vermutet, dass die Hetzkampagnen, die im Mainstream und auf Wikipedia gegen ihn durchgezogen wurden, mitverantwortlich für seinen «Freitod» waren.

Diese Annahme hat der österreichische Neurowissenschaftler, Psychiater, Psychotherapeut und Mitbegründer des RPP-Instituts, Raphael Bonelli, nun in einem Video bestätigt.

Denn mittlerweile konnte er mit der Mutter von Clemens Arvay sprechen. Diese erzählte ihm, dass ihr Sohn im Laufe der letzten Jahre so fertiggemacht worden sei, dass er immer mehr Angst gehabt und keinen anderen Weg mehr gesehen hätte.

Der musikalisch begabte Biologe, der seinem Leben im Wald ein Ende setzte, hat nach Angaben seiner Mutter in seinem Rucksack einen Zettel hinterlassen, auf dem stand: «Sie machen mich fertig». Davor habe er Angst gehabt, betont Bonelli, Clemens habe ihm das auch zuvor mehrfach geschrieben.

Clemens Arvay hinterlässt einen Sohn, der eine Behinderung hat und laut Bonelli viel Hilfe braucht. Die Mutter von Jonas habe nicht viel Geld, und er werde nächste Woche eine Sammlung starten, damit die Familie von Clemens zumindest abgesichert sei. (Mediale Hetze: Wurde Clemens Arvay dadurch in den Tod getrieben? (Nachtrag))

Seine Botschaft an alle, die Clemens Arvay für seine unermüdliche und differenzierte Aufklärungsarbeit geschätzt haben, nahm Raphael Bonelli auf dem Weg zu einem Talk bei Servus TV auf.

«Alle, die Clemens zu Lebzeiten schlecht behandelt haben und [in die Sendung] eingeladen waren, haben abgesagt», erklärt Bonelli.

Das sei eine lange Liste, er habe ein wenig lachen müssen, als er davon erfuhr. Aber er freue sich auf das Gespräch, denn die Rolle der Medien und die Veränderung in der kollektiven Psychologie müssten angesprochen werden.

«Die Mutter von Clemens sieht das genauso», resümiert Bonelli.

Mittlerweile wurde Clemens Arvay in Graz unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt.

Tyrannei der Selbstgerechten und deren identitäres Weltbild

Knapp zwei Wochen nach dem Suizid von Clemens Arvay lief gestern auf Servus TV eine Diskussion, die eigentlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemäß dessen Bildungsauftrags ausgestrahlt werden sollte.

Dies war aber nicht der Fall, was angesichts der obszönen Corona- und Ukrainepolitik der Regierung und der “Leit- und Qualitätsmedien” leider auch keine Überraschung ist. Ein Beitrag zur Debattenkultur und einige Vorschläge, wie man das Leben in unserer “offenen Gesellschaft” (Karl Popper) verändern könnte.

Die Stimmung ist aufgeheizt in Österreich, und die aktuelle Lage verspricht wenig Besserung. Da war die Diskussion gestern auf Servus TV ein rarer Lichtblick, insbesonders angesichts der Erfahrungen der letzten drei Jahre.

Unter dem Titel “Tyrannei der Selbstgerechten” diskutierten Heinz Sichrovsky, Birgit Kelle, Sandra Kostner, Eva Glawischnig und der mit Arvay persönlich bekannte Psychiater Raphael Bonelli. Aus dem Ankündigungstext von Servus TV:

„Friedensschwurbler“: Mit diesem Begriff werden neuerdings all jene abqualifiziert, die sich für ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und für Verhandlungen mit Russland aussprechen. Kein neues Phänomen: Seit Beginn der Corona-Pandemie steigt die Lust daran, das Meinungsspektrum in richtig und falsch oder sogar gut und böse zu teilen. Man gefällt sich darin, öffentlich mit dem Finger auf die jeweils andere Seite zu zeigen.

Mancher zerbricht an Hass und Hetze, wie aktuell der Fall des impfkritischen Biologen und Sachbuchautors Clemens Arvay zeigt. Andere ziehen sich aus der öffentlichen Debatte zurück: Laut einer Umfrage des MDR hat mittlerweile jeder Zweite Angst davor, die eigene Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern. Wer oder was ist schuld an der Verhärtung der Fronten? Ist dieser tiefe Riss noch zu kitten? Oder sind wir alle zu empfindlich geworden? Und was braucht es, damit Aufarbeitung und Versöhnung gelingen können?

Eine überfällige Diskussion, die jedem empfohlen sei.

Politik-Pharisäer preschen mit schlechtem Beispiel voran

Jeder noch so kursorische Blick auf das aktuelle Geschehen zeigt, dass just die Angehörigen der Politikerkaste hier mir ausgesprochen schlechtem Beispiel vorangehen:

Vizekanzler Kogler (Grüne): “Wer neutral ist, macht sich mitschuldig.”

Johannes Rauch (Grüne) meinte zu der “Corona-Versöhnung” (Karl Nehammer) jüngst:

Ich sehe auch nicht die Notwendigkeit, mich mit Menschen zu versöhnen, die die Wissenschaft infrage stellen oder Tatsachen leugnen.

Angesichts dieser – und vieler anderer – Aussagen sowie dem Totalversagen der vonseiten der Politik angesichts von Corna zusätzlich hochsubventionierten “Leit- und Qualtitätsmedien” stellt man nahezu verzweifelt fest (Matt, 7:3):

Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?

Klarnamenpflicht und Medienförderung einstellen

Mir fielen da schon einige Dinge ein, die es sich zu diskutieren lohnen würde. Diese sind allesamt jedoch nicht unbedingt eindeutig, d.h. es gibt bei all diesen Überlegungen jeweils Positives wie Negatives zu bedenken.

Klar erscheint, dass wir etwas gegen das Phänomen der Online-Hetze unternehmen müssen. Viel (virtuelle) Tinte ist darob bereits vergossen, daher erfolgt an dieser stelle ein klarer Vorschlag:

1. Abschaffung der Anonymität im Internet

Bevor Sie aufjaulen: auf Demonstrationen und im öffentlichen Raum gilt ein Vermummungsverbot, doch im “Cyberspace” ist dies offenbar Usus. Klar ist, dass dies alleine kein Allheilmittel ist, doch wir werden nicht umhin kommen, als Gesellschaft über die Natur und das Wesen sozialer Medien – zuzüglich der Kommentarfunktion in Online-Medien zu sprechen.

Mir ist auch bewusst, dass dies in manchen Zusammenhängen schlicht unmöglich ist, doch ist mittlerweile ersichtlich, dass “das Internet” und insbesondere “die (sozialen) Medien” Teil der Öffentlichkeit sind. Und als solche sollten wir dies auch legistisch und regulatorisch angehen: Klarnamenpflicht für alle, die sich in der Öffentlihckeit äußern wollen, erscheint angesichts republikanisch-demokratischer wie auch strafrechtlicher Normen und Gepflogenheiten das Minimum.

Man könnte ja den Spieß gleichsam umdrehen und für Online-Anonymität – nicht aber für die Bekanntgabe des Klarnamens bei Registrierung bzw. vor Kommentierung – eine “Verarbeitungsgebühr” o.ä. einführen: wer gerne weiter anonym online bleiben möchte, soll dafür – und für die allfälligen rechtlichen Konsequenzen – bezahlen.

Im Umkehrschluss bedeutet dies wohl, dass dafür einiges an “Content-Moderatoren” eingespart werden kann, da es wohl auf der Hand liegt, dass Menschen sich “anders” verhalten, wenn sie sich “in der Öffentlichkeit” wissen.

2. Medienmacht einschränken

Das Ausmaß der Einflussnahme seitens “der Medien” ist bekanntlich enorm. Wie aber die aktuelle Diskussion über die avisierte ORF-Haushaltsabgabe zeigt, werden die “Leit- und Qualitätsmedien” hierbei vielfach für die Propagierung von Inhalten und Meinungen bezahlt, die zum Teil zwischen unverantwortlich bis unerwünscht rangieren.

Klar ist, dass wir mehr, nicht weniger Meinungsfreiheit brauchen, aber dazu gehört eben auch die Tatsache, dass man in einer “offenen Gesellschaft” auch die Möglichkeit haben sollte, seinen Unmut kundzutun.

Wie aber just die “Leit- und Qualitätsmedien” andere Meinungen nicht nur unterdrückten, nach “rechts außen” in die Schmuddelecke drängen bzw. einseitig Partei ergreifen, ist nach rund drei Jahren Corona-Politik und etwas mehr als einem Jahr nach der russischen Intervention in der Ukraine ebenso klar ersichtlich.

Wie wäre es denn mit einem dezentralisierten Modell? Ich schreibe seit einiger Zeit u.a. auf Substack, einer Plattform, wo der Großteil der möglichen Profite direkt an die Schreibenden fließt (bevor Sie fragen: meine Beiträge sind frei zugänglich).

Das bekannte Modell großer Medienunternehmen mit Deutungshoheit ist so oder so auf dem Weg auf den sprichwörtlichen Scheiterhaufen der Geschichte: die meisten US-Amerikaner sind der Ansicht, dass die großen “Cable News”-Organisationen (CNN, MSNCB, FoxNews) eben keine Nachrichtenportale sind.

Jack Shafer schrieb kürzlich (2021) einen Kommentar im linksliberalen Politico, in dem er für die Abschaffung dieser “Cable News”-Organisationen (CNN, MSNCB, FoxNews) eintrat.

Detaillierte Hintergrundinformationen hierzu finden Sie u.a. in einem Beitrag von Daniel Hanlin im Center for Media Literacy, der dies am US-Beispiel – dem wir in Europa ja geradezu sklavisch folgen – darlegt.

Epilog: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht

Sie mögen mich einen Optimisten heißen, aber eines erscheint klar: das aktuelle “System” der Kollaboration von “Politik” und “Medien” wird alsbald den Weg allen Irdischen gehen. Zu eng sind die Verstrickungen (here’s looking at you, Thomas Walach) zwischen diesen, zu weit der Abgrund zwischen Realität und dem, was in den Medien transportiert wird.

Gleich, ob wir über Corona, die Ukraine oder etwa die ORF-Haushaltsabgabe sprechen.

Es steht zu erwarten, dass diese Abgründe noch größer werden, wobei ebenso davon auszugehen ist, dass die Anzahl der Konsumenten weiter abnehmen wird. Eines Tages wird sich dies dann auch in den Abonenntenzahlen und Wahlergebnissen niederschlagen, und dieser Tag ist nicht mehr allzu fern.

2022 erhob OGM ja im Vertrauensindex, dass “die Medien” auf dem vorletzten Platz im Vertrauen der Bevölkerung lagen, gefolgt “nur” noch von der Regierung und den Angehörigen der Politikerkaste.

Werte “Medienschaffende” des Landes: stellen Sie sich doch die Frage, wie lange die Regierung noch das Füllhorn über Ihnen ausschütten wird, wenn der Effent (“return on investment”) nicht mehr in Relation zu den Ergebnissen steht.

Weder “die Politik” noch “die Medien” haben im Moment eine Antwort auf diese Frage, also, von dem Reflex zu Hetze und Zensur abgesehen. Der Krug geht bekanntlich nur solange zum Brunnen, bis er bricht. Die Schrammen und Bruchstellen sind schon so offensichtlich – und diese werden nur größer, je länger die Politikerkaste und ihre Wasserträger in den Systemmedien zu Hetze wie gegen Clemens Arvay schweigen (Schande über Sie, Herr Bundespräsident).

Dieses “System” des Polit-Medialen Komplexes ist tot, der Verwesungsgeruch klar wahrnehmbar, aber ähnlich dem sprichwörtlichen “kopflosen Huhn” irrlichtert der Polit-Mediale Komplex noch ein wenig umher.

Bald aber ist wohl auch damit Schluss.

…

