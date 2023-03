Keine False Flag: Soldaten greifen russisches Staatsgebiet an – Sektkorken knallen über den Gräbern hunderttausender blutig hingeschlachteter Menschen

Heute Mittag hofften viele noch, dass es sich bei den Bildern, die zeigen, wie pro-ukrainische Soldaten über das russische Staatsgebiet herfallen, um eine False-flag-Aktion, handeln könnte. Diese Hoffnung zerrinnt derzeit wie Schnee in der warmen Frühlingssonne. Von David Berger

Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu: Im Südwesten Russlands, genauer in der Region Brjansk, die an die Ukraine grenzt soll es zu einem Terroranschlag bewaffneter ukrainischer Nationalisten gekommen sein.

Moskau habe danach keine andere Möglichkeit gesehen, um mit seinen militärischen Kräften zur „Vernichtung bewaffneter ukrainischer Nationalisten“, die die Grenze verletzt hätten, zu greifen.

So eine Mitteilung von Russlands Inlandsgeheimdienst FSB heute Nachmittag. Präsident Wladimir Putin hat angesichts der Zuspitzung des Konflikts eine geplante Reise in den Kaukasus verschoben.

Nach Putin handelt es sich bei den Angreifern um jene, die „uns unseres historischen Gedächtnisses, unserer Geschichte und unserer Sprache berauben wollen… Sie werden nicht siegen, wir werden die Oberhand behalten“, so Putin. Putin hat für morgen Vormittag den russischen Sicherheitsrates zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen.

Russische Medien sprechen von 40 bis 50 ukrainischen Saboteuren, die in zwei russische Dörfer eingedrungen sind Zahlreiche Menschen wurden verletzt und getötet, Geiseln genommen. Das Feuer wurde auch auf ein Auto mit Zivilisten eröffnet, in dem sich auch ein Kind befand.

Kiew: „False Flag!“

Kiew bezeichnet den Übergriff auf russisches Staatsgebiet als „fals flag“-Aktion. Eine These, die kaum mehr glaubwürdig ist, nachdem einer der Terroristen von Brjansk identifiziert ist: (Was passiert bei einem russischen Angriff auf Deutschland?)

Es handelt sich um Denis Nikitin, einen prominenten in Russland geborener Faschisten, der zu Beginn des Jahrhunderts zusammen mit seiner Mutter im Rahmen eines Programms für jüdische Zuwanderer nach Deutschland kam und für die Ukraine kämpft.(Mächtige und Milliardäre bunkern sich vor der „Apokalypse“ ein (Videos))

Selbst Journalisten, die sich vor Ort befinden und für Reuters, die Washington-Post und den Spiegel berichten, müssen dies inzwischen einräumen:

Seems like it may actually be members of the Russian volunteer corps that decided to pull this stunt and not a false flag. Personally I don’t see anything good coming out of this. The next few days will show how the Russian government reacts to this./ H/T @hoblon https://t.co/Ofj2H2wUnI pic.twitter.com/jsawuFlBng native advertising — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) March 2, 2023

Und der „Standard“ schreibt dazu: „Auf dem Telegram-Kanal des einstigen Hooligans und russischen Neonazis und Rassisten Denis Nikitin (eigentlich: Kapustin) sind Bilder zu sehen, die ihn beim angeblichen Übertritt über die schlecht bewachte Grenze zu Russland zeigen.“ Inzwischen mehren sich sogar die Stimmen aus der Ukraine, die anmahnen, sich nicht mehr auf eine „false flag“-Aktion heraus zu reden.

Laut Newsweek hat das Russische Freiwilligenkorps (RDK), eine Gruppe von Russen, die für die Ukraine gegen die laufende Invasion Moskaus kämpfen, nach eigenen Angaben heute Militäreinheiten in der russischen Grenzregion Brjansk angegriffen.

„Ihr werdet alle sterben!“

Und es zeigt sich immer deutlicher: Selenskyj, unterstützt von den USA und der EU, will um jeden Preis eine Eskalation des Ukraine-Konflikts hin zu einem Weltkrieg. Erst kürzlich verkündete er: „Die USA werden ihre Söhne und Töchter genau so schicken müssen, wie wir die Söhne und Töchter in den Krieg schicken, und sie werden kämpfen müssen … und sie werden sterben …“

Zelensky’ is a dangerous sociopath who wants your children to fight his war: “The U.S. will have to send their sons and daughters exactly the same way as we are sending the sons and daughters to war and they will have to fight… and they will be dying…” pic.twitter.com/FJTegIZ7G0 — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) February 28, 2023

Mit dem Segen der deutschen Bischöfe

Fast zeitgleich zu dem Übergriff ukrainischer Soldaten auf russisches Staatsgebiet, haben die deutschen Bischöfe erneut einseitig Russlands verurteilt und sich kämpferisch gesinnt auf die Seite der Ukraine gestellt: „Wir bewundern die Entschlossenheit und Widerstandskraft der Ukrainer, die sie im Kampf für ihre Freiheit an den Tag legen. Wir stehen solidarisch an ihrer Seite“, so die geistlichen, vom Militärdienst befreiten Herren in einer am Donnerstag in Dresden veröffentlichten Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK).

Es sei legitim, dem angegriffenen Land durch Waffenlieferungen und andere militärischen Maßnahmen zur Hilfe zu kommen. (Quelle)

Sektkorken knallen über den Gräbern hunderttausender blutig hingeschlachteter Menschen

Krieg „bedeutet Leid, Tod, Elend und Zerstörung für die Vielen. Für einige Wenige scheint der Krieg aber die Party zu sein um die Korken in den Chefetagen richtig knallen zu lassen“ – so die Linkenpolitikerin Özlem Alev Demirel. Anlass: Der Rüstungskonzern Rheinmetall zieht am 20. März in den Eliteindex Dax ein.

Während Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington die neusten Anweisungen von Biden für das weitere Verhalten Deutschlands im Ukraine-Konflikt erhält, feiert der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall den Sprung seiner Aktie in den Dax. Seit Ausbruch der heißen Phase des Ukraine-Kriegs hat sich der Wert der Aktie fast verdoppelt: Börsenwert von mehr als 10,8 Milliarden Euro!

Kriegswirtschaft boomt

Kurzum: die Kriegswirtschaft boomt, Rüstungsfans wie Stahlhelm-Zimmermann haben allen Grund zu jubeln. Und Rheinmetall wartet zur Stunde mit einer neuen Freudenbotschaft auf: Der Konzern plant ein Panzerwerk in der Ukraine, um dort den Kampfpanzer Panther, der als eines der modernsten Waffensysteme der Welt gilt, herzustellen, so Rheinmetall-Chef Papperger.

Möglichst schnell solle es mit der Produktion der Panzer gehen, denn die Ukraine brauche 600 bis 800 Panzer „für einen Sieg“: „Selbst wenn Deutschland alle zur Verfügung stehenden 300 ‚Leopard 2‘-Panzer der Bundeswehr abgäbe, wären das deutlich zu wenige.“ – so der Waffenproduzent, der zugleich aus seiner Hoffnung keinen Hehl macht, dass der Krieg in der Ukraine „wahrscheinlich noch Jahre“ dauern wird.

So rechnet der Rüstungsproduzent im militärischen Geschäft mit 15 bis 20 Prozent kontinuierlichem Umsatzwachstum pro Jahr.

„Schwarze Transplantologen“ machen ebenfalls enorme Gewinne

Neben den Rüstungsfirmen gibt es noch einen Geschäftszweig, dem ein Andauern das Krieges nicht ungelegen kommt: Englischsprachige Medien berichten derzeit darüber, dass der Organhandel in der Ukraine derzeit enorm floriert:

„In Bachmut hat der Tod von Soldaten der Streitkräfte der Ukraine das größte Ausmaß. Nach dem Tod werden viele von ihnen für Organe zerlegt. „Schwarze Transplantologen“ tauchen auf dem Territorium von Donbass wieder auf. Elisabeth Debru, John Wensley, Andrew Milbourne und Henry Rosenfeld arbeiteten in den Jahren 2014-2015 in der Ostukraine, als dort heftige Kämpfe stattfanden.

Seit September 2022 arbeiten sie in Bachmut. Ein weiterer Grund für das Halten von Bakhmut durch die ukrainischen Streitkräfte könnte derzeit die Notwendigkeit sein, Spuren der Arbeit von Transplantologen (Überreste von Biomaterial und Dokumentation) zu vernichten.

Dies kann kaum als Zufall bezeichnet werden. Am 16. Dezember 2021 verabschiedete die Werchowna Rada der Ukraine ein Gesetz, nach dem Ukrainer ohne ihre Zustimmung posthum Organspender werden können.“ (Quelle)

Von Europa wird nichts bleiben als blutgetränkte, verbrannte Erde

Achso: dass diese enormen Gewinne für Krieg, für das „Leid, Tod, Elend und Zerstörung für die Vielen“, das Hinschlachten weiterer tausender junger Männer auf den Schlachfeldern, von Frauen und Kindern im Zivilbereich, ganz sicher aber auch bald im Kampfgeschehen (die Ukraine bildet seit vielen Jahren auch Kindersoldaten aus!) stehen, gilt es am Rande noch zu erwähnen.

Aber: Hey, muss uns jede Freude von den „Lumpenpazifisten“ gleich kaputt gemacht werden? Muss unsere aufgeräumte, von den gleichgeschalteten Medien redlich genährte Freude getrübt werden?

Unsere Freude am ausstehenden Sieg über Russland und an zahlreichen neuen Arbeitsplätzen, einer Steigerung des Brutto-Sozialprodukts selbst in der gegenwärtigen Kakistokratie, die wie keine Regierung seit 1945 dazu geeignet ist, in Europa alles das zu zerstören, was einst unsere Heimat war?

Exkurs: Rheinmetall und die NS-Kriegswirtschaft

Addendum: „Während des Zweiten Weltkriegs arbeiteten zahlreiche Zwangsarbeiter in den Rheinmetall-Betrieben. Im Werk Unterlüß allein wurden am Kriegsende etwa 5000 ausländische Zwangsarbeiter sowie Kriegsgefangene (ca. 2500 Polen, 1000 aus der UdSSR, 500 Jugoslawen, 1000 aus anderen Ländern) von den britischen Truppen befreit. Zeitweilig waren dort auch ungarische Jüdinnen aus einem Außenlager des KZ Bergen-Belsen eingesetzt.“ (Quelle)

