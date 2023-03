Seriöse und sichere Online Casinos in Österreich – Ein Einblick in die Technik

Teile die Wahrheit!

Sicherheitstechnologien im Online Casino 2023 – Einfach erklärt!

Wir erklären dir ganz einfach wie sich online Casinos gegen Hacker schützen und welche Sicherheitstechnologien diese zum Schutz der Spieler einsetzen.

Wenn man an Online Casinos denkt, dann denkt man meistens an sehr viel Geld, große Gewinne und an das schnelle Geld. Doch heute wollen wir die Online Casinos einmal von einer ganz anderen Sichtweise betrachten. Wir wollen uns heute nämlich einmal die Technik hinter den Online Casinos anschauen und wie diese dazu beitragen, dass die Online Spielbanken sicher für ihre Spieler sind.

Nachdem du den nachfolgenden Artikel gelesen hast, weißt du welche Sicherheitstechnologien Online Casinos einsetzen und wie du diese selbst finden kannst. Du hast also dann die Möglichkeit die sichersten Online Casinos im Internet zu finden und dort dein Geld einzuzahlen und dann mit etwas Glück hoffentlich auch zu gewinnen.

Für was benötigt ein Online Casino überhaupt technische Sicherheitsmaßnahmen?

Doch warum sollten Online Casinos überhaupt technische Sicherheitsmaßnahmen einsetzen? Du solltest dir im Klaren darüber sein, dass populäre Online Casinos mehrere Millionen Euro täglich bewegen. Sprich, Spieler zahlen sehr viel Geld in ein Online Casino ein und gewinnen auch wiederum sehr viel Geld und wollen dieses natürlich auch wieder ausgezahlt haben.

Hacker und andere Betrüger suchen deshalb immer wieder nach kritischen Sicherheitslücken, damit sie sich ein Teil vom Kuchen klauen können. Damit gerade dies nicht passiert, gibt es einige Sicherheitsmaßnahmen, um sowohl die persönlichen Daten, als auch das Geld in den Online Spielbanken zu schützen. Genau deshalb gibt es diese technischen Sicherheitsmaßnahmen. Einige wollen wir uns nun nachträglich etwas genauer anschauen.

Die SSL-Verschlüsselung

Eine der wichtigsten Technologien, die im Internet eingesetzt werden, ist die sogenannte SSL-Verschlüsselung. SSL steht hierbei für Secure Socket Layer und sorgt dafür, dass die Verbindung von deinem Browser zum Online Casino Server verschlüsselt ist.

Denn sobald du die Webseite eines Casinos aufrufst, werden Daten zwischen deinem Browser und dem Server hin und her übertragen. Hacker hätten nun die Möglichkeit diese Übertragung abzuhören. Dank der SSL-Verschlüsselung werden diese übertragenen Daten jedoch verschlüsselt und in eine unleserliche Form gebracht, sodass kein Hacker diese am Ende mitlesen kann.

Da man im Online Casino seine persönlichen Daten wie z.B. Kreditkarteninformation oder auch seine Adresse und seinen Namen angeben muss, könnten diese in unverschlüsselter Form natürlich von einem Hacker abgehört werden. Deshalb ist die SSL-Verschlüsselung unverzichtbar in einem seriösen und legalen Casino, da diese zum Schutz deiner persönlichen Informationen dient.

Der Zufallsgenerator in Online Spielbanken

Alle Online Casino Spiele beruhen auf Glück, deswegen nennt man diese auch meistens Glücksspiele. Um dieses Glück im Internet simulieren zu können, werden sogenannte Zufallsgeneratoren eingesetzt. Im englischen spricht man hier auch von sogenannten „random number generators“.

Diese Zufallsgeneratoren sind nichts anderes als hochkomplexe mathematische Algorithmen, die darauf ausgelegt sind immer wieder zufällige Zahlen zu generieren, die dann in den Spielen verwendet werden können.

Denn es ist extrem wichtig, dass diese Zahlen wirklich zufällig sind und dass man diese nicht irgendwie mathematisch berechnen kann oder dass man diese vorhersagen kann. Denn nur so bleibt das Glücksspiel auch wirklich Glücksspiel.

In seriösen Online Casinos werden diese Algorithmen deswegen immer wieder staatlich oder auch von externen Leuten überprüft, um sicherzustellen, dass diese Zufallsgeneratoren auch wirklich zufällige Nummern für die Spiele liefern. Diese Zufallsgeneratoren in Online Spielbanken sind also quasi das Herzstück eines jeden Spiels.

Wie wird eigentlich mit persönlichen Daten im Casino umgegangen?

Ein anderer wichtiger Faktor in einem seriösen und sicheren Casino sind die persönlichen Daten. Denn wie geht man eigentlich aus technischer Sicht mit diesen um? Du hast bereits am Anfang des Artikels gelernt, dass es die SSL-Verschlüsselung gibt, die dafür sorgt, dass alle übertragenen persönlichen Informationen zum Server verschlüsselt werden.

Somit können Hacker diese also nicht beim Eintippen und Absenden mitlesen. Doch wie wird eigentlich mit den persönlichen Daten umgegangen, wenn diese bereits auf dem Server liegen? Denn neben den persönlichen Daten liegen natürlich auch finanzielle Daten auf den Servern der Online Casinos. Wenn diese finanziellen Daten gestohlen werden, können Hacker diese einsetzen, um Geld damit zu machen.

Damit man dieses Problem lösen kann, werden hier sehr sichere Server eingesetzt, die mit Firewalls bestückt sind. Diese Firewalls lassen dann nur Zugriffe von internen IPs zu und nicht von externen IP-Adressen wie z.B. von Hackern und Co.

Wie schützen sich Casinos gegen Betrüger?

Casinos schützen sich vor allem gegen Betrüger durch die Zufallsgeneratoren. Denn mit den Zufallsgeneratoren haben es Betrüger heutzutage schwer im Online Casino überhaupt in irgendeiner Art zu betrügen.

Aber es werden mittlerweile auch Teams eingesetzt, die verdächtige Spieler überwachen und kontrollieren. Man schaut sich hier die unterschiedlichen Transaktionen an, die ein Spieler tätigt und versucht so gewisse Muster zu erkennen. Gerade bei Online Sportwetten werden solche Teams verstärkt eingesetzt, um Wettbetrug ausfindig zu machen.

In Online Casinos gibt es ebenfalls heutzutage den sogenannten Identitätsnachweis. Jeder Spieler, der sich in einer Online Spielbank anmelden möchte, muss sich mit einem Ausweis oder einem Führerschein legitimieren. Auch durch diese Identitätsnachweise wird es Betrügern heutzutage immer schwieriger gemacht in Online Casinos zu betrügen.

Wie sichern Online Casinos ihre Smartphone Apps ab?

Im Jahr 2023 ist es so, dass sich der Glücksspielmarkt mittlerweile etwas verlagert hat. Früher wurde noch auf heimischen Desktop PCs im Online Casino gespielt und heutzutage vermehrt auf Smartphones und Tablets. Denn heutzutage hat man sein Smartphone immer mit dabei und kann von überall aus der Welt im Online Casino spielen.

Selbstverständlich gibt es auch in in den mobilen Apps Sicherheitstechniken, die wir uns nun einmal anschauen wollen.

Die meisten mobilen Casino Apps sind eigentlich nur Browser, in denen die Online Casino Seite aufgerufen wird. Man spricht hier dann auch von sogenannten Web Apps. Auch hier wird wieder die SSL-Verschlüsselung eingesetzt, um alle Übertragungen zwischen den Casino Servern und der Mobile App abzusichern.

Auch in den App Stores, wie z.B. Google Play Store und dem Apple App Store, gibt es noch mal Sicherheitsbarrieren, die eine App überstehen muss bevor sie überhaupt für die Allgemeinheit angeboten wird. Denn die unterschiedlichen App Stores durchleuchten noch einmal den kompletten Code einer App auf mögliche Sicherheitslücken oder Risiken.

Fazit

Seriöse Online Casinos setzen viel Geld für Sicherheitstechnologien ein, um ihre Spieler zu schützen. Du weißt nun, dass eine SSL-Verschlüsselung und der Zufallsgenerator die wichtigsten Technologien in einem Online Casino sind. Sollte ein Online Casino diese nicht verwenden, solltest du dort auch kein Geld einzahlen!

06.03.2023