Trump: „Wir werden Joe Biden aus dem Weißen Haus vertreiben“

Der frühere US-Präsident Donald Trump warnt davor, dass ein dritter Weltkrieg bevorsteht, und warnt vor den Folgen, falls er ausbricht. In einer längeren Rede in den USA sprach er Klartext und zählte die Biden-Administration schwer an.

In einer knapp zweistündigen Rede auf der konservativen CPAC-Konferenz wirft Trump dem jetzigen Präsidenten Joe Biden vor, den Krieg in der Ukraine angeheizt und die Vereinigten Staaten geradewegs in den Abgrund geführt zu haben (Video hier).

Trump fordert den Kongress auf, die Finanzierung des ständigen Krieges auf der ganzen Welt einzustellen, und er sagt, dass die Republikanische Partei früher von »Globalisten und Fanatikern der offenen Grenzen« geführt wurde, was sich seiner Meinung nach geändert hat und zu denen er nicht zurückkehren möchte.

»Hohe Priorität hat die Beendigung der Finanzierung kostspieliger und endloser Kriege. Wir können nicht weiterhin Hunderte Milliarden Dollar ausgeben, um Menschen zu schützen, die uns nicht einmal mögen«, sagte Trump.

Er verspricht, den Frieden in der Ukraine schnell zu lösen, wenn er die Wahl gewinnt. »Ich werde den katastrophalen Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, bevor ich das Oval Office betrete«, sagt er.

Anders als viele Kriegstreiber und Kriegshetzer in zahlreichen westlichen Regierungen, vor allem aber anders als viele andere US-Präsidenten, steht Trump Kriegseinsätzen sehr skeptisch und distanziert gegenüber.

Ein Krieg ist für Trump eben nicht die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln, sondern eine sinnfreie Verschwendung von Menschen, Material und sonstigen Ressourcen. (Trump: „Biden und Nuland suchen Konfrontation – jetzt stehen wir am Rand des 3. Weltkriegs“)

tagesereignis.de hat einen ersten Teil der Rede übersetzt. Hier ein Auszug:

„Wir haben uns heute versammelt, um unser Land und unsere Bewegung zu feiern, die größte politische Bewegung in der Geschichte unseres Landes, die nicht einmal von den Fake News-Medien in Frage gestellt werden kann.“ (Gelächter)

„Während wir hier sprechen, findet die größte Schlacht der Geschichte, die wichtigste Schlacht unseres Lebens statt. Seit sieben Jahren sind Sie und ich in einen epischen Kampf verwickelt, um unser Land vor den Menschen zu retten, die es hassen und es unbedingt abschaffen wollen.

Die finsteren Mächte, die Amerika ruinieren wollen, haben alles getan, um mich zu stoppen, um Sie zum Schweigen zu bringen.

Und um dieses Land in eine sozialistische Müllhalde für Kriminelle, Junkies, Marxisten, Schläger, Radikale und gefährliche Flüchtlinge zu verwandeln, die kein anderes Land haben will.

Kein anderes Land will sie haben. Wenn unsere Gegner Erfolg haben, wird unser einst so schönes Amerika ein gescheitertes Land sein, das niemand mehr anerkennen wird. Ein gesetzloser, von Kriminalität geprägter, schmutziger kommunistischer Albtraum mit offenen Grenzen. Dahin wird es gehen.

Ich habe immer gesagt, dass wir niemals ein sozialistisches Land sein werden. Ich habe das oft gesagt. Ich habe es einmal bei der Rede zur Lage der Nation gesagt, und die Leute haben nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe es laut gerufen und ich hatte Recht, denn dieser Zug ist abgefahren. Der Sozialismus ist lange her. Ehrlich gesagt, hat er nie auch nur annähernd angehalten.

Wir befinden uns jetzt in einer marxistischen Geisteshaltung, in einer kommunistischen Geisteshaltung, die noch viel schlimmer ist.

Wir sind eine Nation im Niedergang. Unsere Feinde versuchen verzweifelt, uns zu stoppen, weil sie wissen, dass wir die Einzigen sind, die sie aufhalten können. Das ist auch den Menschen in diesem Raum wichtig. Sie wissen, dass wir sie besiegen können. Sie wissen, dass wir sie besiegen werden.

Aber sie sind nicht hinter mir her, sie sind hinter Ihnen her und ich stehe ihnen nur im Weg, das ist alles, was ich tue, ich stehe ihnen im Weg. Deshalb bin ich heute hier. Deshalb stehe ich hier vor Ihnen, weil wir zu Ende bringen werden, was wir begonnen haben. (Jubel und Applaus) Wir werden die Mission zu Ende bringen, wir werden diese Schlacht bis zum endgültigen Sieg führen. Wir werden Amerika wieder groß machen.“ (Jubel und Applaus) (Rufe: 4 weitere Jahre!)

Mit Ihnen an meiner Seite werden wir den tiefen Staat zerschlagen, wir werden die Kriegstreiber vertreiben. Es gibt Leute, die das nicht begreifen. Auch wenn es in manchen Fällen ihr Portemonnaie versteht. […] Wir werden die Globalisten vertreiben, wir werden die Kommunisten hinauswerfen. Wir werden die politische Klasse verjagen, die unser Land hasst, die unser Land wirklich hasst.

Keine Mauern, keine Grenzen, schlechte Wahlen, kein Wählerausweis. Wir werden die Demokraten besiegen, wir werden die Fake News-Medien aus dem Weg räumen, wir werden die RINOs entlarven und angemessen mit ihnen umgehen.

Wir werden Joe Biden aus dem Weißen Haus vertreiben.

Wir werden die Amerikaner und Amerika ein für alle Mal von diesen Schurken und Halunken befreien. Als wir diese Reise begannen, eine Reise, wie es sie noch nie gegeben hat, hat es so etwas noch nie gegeben. Wir hatten eine republikanische Partei, die von Phrasendreschern, Globalisten, Eiferern für offene Grenzen und dergleichen regiert wurde. Narren.

Wir werden niemals zur Partei von Paul Ryan, Karl Rove und Jeb Bush zurückkehren. (Applaus) Wir werden nicht zu Leuten zurückkehren, die unser großartiges Sozialversicherungssystem zerstören wollen. Sogar einige aus unserer Partei. Ich frage mich, wer das sein könnte. Sie wollen das Mindestalter für die Sozialversicherung auf 70, 75, in manchen Fällen sogar 80 Jahre anheben. Sie sind darauf aus, Medicare so weit zu kürzen, dass es nicht mehr erkennbar sein wird. Wenn das ihr ursprünglicher Gedanke war, dann kommen sie immer wieder darauf zurück. Merken Sie sich das. Sie haben es hier zuerst gehört.

Wir werden niemals zu einer Partei zurückkehren, die unbegrenzt Geld für endlose Kriege im Ausland ausgeben will. Dumme Kriege. (Applaus) Und gleichzeitig wird gefordert, dass wir die Veteranen- und Rentenleistungen zu Hause kürzen. Unsere Soldaten werden nicht mehr in den Straßen unserer Stadt leben. Wir haben Städte, in denen unsere Soldaten, unsere großartigen Soldaten, auf Beton leben. Sie leben auf Asphalt. Wir werden uns um unsere Soldaten kümmern, so etwas hat es noch nie gegeben.

Illegale Einwanderer kommen zu uns und wir bringen sie in Waldorf-Astoria unter, den besten Hotels der Welt. Für die Soldaten tun wir nichts. Sie schlafen nachts draußen und sie frieren. Sie erfrieren in der Kälte. Sie sterben in der Hitze. Während die Menschen, die illegal in unser Land gekommen sind, in schönen Hotelsuiten sitzen und uns vielleicht gerade im Fernsehen zusehen. Noch vor kurzem haben wir uns um unsere Soldaten gekümmert. Das tun wir nicht mehr. Wir werden es wieder tun, denn unsere Soldaten sind etwas ganz Besonderes. (Beifall)

Eine wunderbare Stadt in Ohio hat Schwierigkeiten, wir werden uns um diese Stadt kümmern. Diese Stadt, dieses Dorf, bevor wir uns um den Rest der Welt kümmern, kümmern wir uns um die Probleme des Rests der Welt, um die sie sich nicht selbst kümmern. Sie lassen uns das Geld aufbringen. Sie wissen, wovon ich spreche.

Wenn Sie sich die Ukraine ansehen, die uns allen so am Herzen liegt, warum stellt die Nato nicht Dollar für Dollar für uns bereit? Wir stellen 140 Milliarden Dollar zur Verfügung und sie nur einen winzigen Bruchteil davon.

Trump erklärt weiter: „Wir alle wollen den Erfolg sehen, aber aufgrund des Ort des Geschehens ist es für sie viel wichtiger als für uns, weil es sich um einen Standort handelt.“

Zu dieser Aussage haben viele seiner Unterstützer eine andere Meinung, wie man den zahlreichen Beiträgen und Kommentaren aus News und sozialen Medien entnehmen kann.



Nicht nur etliche amerikanische Militärs halten den russisch-ukrainischen Konflikt für einen Proxykrieg der Amerikaner mit Russland und nicht für eine Hilfeleistung, um das restliche Europa zu schützen. Amerika ist bei den Sanktionen, die vor allen Dingen unserer eigenen Wirtschaft schaden, federführend und hat offenbar ein Interesse daran, dass der Krieg zugunsten der Ukraine ausgeht.

