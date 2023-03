US-Marines beschlagnahmen „nicht lebendige“ Clinton-Klone in New York und San Diego?

Folgende Meldung wurde am 05. März 2023 über die Seite Real Raw News verbreitet:

„Die wahre Epidemie war nie Covid; es sind all die verdammten Klone“, sagte eine Quelle im Büro von General Eric M. Smith gegenüber Real Raw News, nachdem US-Marines am Montag zwei Hillary-Klone auf gegenüberliegenden Seiten des Landes zur gleichen Tageszeit „unbelebt“ hatten.

Als General Smith hörte, dass Clinton an einem Montags-Gedenkgottesdienst für einen liberalen Milliardär teilnehmen würde, der ihr am 23. Februar angeblich eine Kugel ins Gehirn gejagt hatte, aktivierte er einen Marine-Aufklärungszug, um die Behauptung zu untersuchen.

Er war doppelt besorgt, weil Clinton auch an einem Fundraising-Brunch im Coasterra Restaurant in San Diego teilnehmen sollte – 3.000 Meilen entfernt und nur eine Stunde nach dem geplanten Beginn von Thomas H. Lees Manhattan-Gedenkstätte.

Wenn die Person, die sich als Clinton ausgibt, keinen Zugang zu einem Star Trek-Transporter hatte oder eine SR-71 Blackbird steuern konnte, konnte sie nicht auf magische Weise gleichzeitig in New York und Kalifornien erscheinen.

Ein zweiter Marine-Trupp besuchte New York, um zu sehen, ob ein Clinton-Doppelgänger an Lees Denkmal aufgetaucht war.

Beide Teams hatten klare Spielregeln. Finden Sie zuerst heraus, ob die Betrüger Klone oder menschliche Schauspieler waren. Wenn die Klone, „nicht lebendig“ sind; wenn es Schauspieler sind, nehmen Sie eine Verhaftung vor.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, mussten die Marines die Clinton-Kopien isolieren und einfangen und sie dann auf Anomalien untersuchen – Plattfüße, fehlende Backenzähne, deformierte Genitalien –, die bei den Klonen, die in den Klonlabors von Alaska und Missouri gefunden wurden, üblich sind. (Repopulation Postkarten: Kohlkopf-Kinder – 1800er Klonen – Babylon Babys (Video))

Unsere Quelle teilte widerwillig einen zusätzlichen Defekt mit – Heterochromie, das Vorhandensein unterschiedlich farbiger Augen bei derselben Person. Heterochromie tritt beim Menschen entweder als erbliches Merkmal auf, das nicht mit anderen Krankheiten assoziiert ist, als Symptom verschiedener Syndrome oder als Folge eines Traumas.

Die White Hats sagen, dass Klone unter uns den Defekt mit farbigen Kontaktlinsen oder durch Korrekturoperationen verbergen.

Die Marines in New York entdeckten eine erbärmliche Clinton-Doppelgängerin vor dem Lincoln Center for Performing Arts, wo sie sich unter Trauernde mischte, die Lee die letzte Ehre erwiesen.

Verdeckt und aus der Ferne spähten sie durch ein Fernglas auf ihr hageres Gesicht und suchten nach verräterischen Anzeichen eines doppelt maskierten oder geschminkten Körpers – Nähte um den Hals, eine Person, die in übermäßiger Kleidung gekleidet war, die nicht zum Wetter passte, die Ungleichheit, die Größe und Form der Ohren usw., aber sie konnten sich von ihrem 100 Meter entfernten Dachsitz aus nicht entscheiden.

Zu ihrer Überraschung gesellte sich ein Mann, der wie der frühere Präsident Bill Clinton aussah, zu Hillary, als die Menge der Trauernden den Gottesdienst verließ, um Limousinen zu verlassen, die sich auf der festgefahrenen Straße drängten.

William Jefferson Clinton starb nach seinem Militärtribunal in Guantanamo Bay im September 2021 tatsächlich an einer Vergiftung. Seine entfremdete Frau, eine Lesbe, wurde vier Monate zuvor bei GITMO erhängt. (DUMBs: Militär verhaftet „Klonwissenschaftler“ des Tiefen Staates?)

„Das war eine Chance, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wir wollen so viele Klone wie möglich zerstören, diese Zahlen ausdünnen, während wir daran arbeiten, alle Labore zu finden, aber wir versuchen immer noch daran zu denken, dass dies Schauspieler sein könnten, und wir wollen wissen, wer sie bezahlt.

Als die Clintons in eine Limousine stiegen und davonfuhren, folgten ihnen die Marines. Keine leichte Aufgabe, da Manhattan einer der überfülltesten Orte der Welt ist. Wenn sie versuchten, das Auto anzuhalten, hatten sie auch mit dem Fahrer zu kämpfen, sagte unsere Quelle.

Die Marines entschieden sich für Geduld statt Unvorsichtigkeit und beschatteten die Limousine, als sie durch die Straßen der Stadt navigierte und schließlich Manhattan über die 59th Street Bridge nach Queens verließ, um schließlich am späten Nachmittag im wohlhabenden Astoria anzukommen.

Die Limousine hielt in einer ruhigen Sackgasse neben einem opulenten dreistöckigen Haus im viktorianischen Stil. Nachdem der Fahrer den Kofferraum geöffnet hatte, um das Gepäck zu holen, machten die Marines ihren Zug, verhafteten den Fahrer und zogen die Clinton-Kopien aus dem Fahrzeug.

Bill und Hillary protestierten und riefen: „Weißt du nicht, wer wir sind?“ Der Kommandeur der Einheit antwortete: „Wir wissen, wer Sie nicht sind“, während sein Team das Paar in einen Ziviltransporter schob und begann, sie auf Klonindikatoren zu untersuchen.

Sicher genug, beide hatten Senkbögen und trugen Kontaktlinsen, um nicht übereinstimmende Augen zu verbergen. Das Duo bestand darauf, dass sie „Mrs. und Herr Präsident Hillary Clinton“ und sagten, sie hätten eine „Lösegeldversicherung“.

Der Kommandeur der Einheit fragte: „Wenn Sie Bill Clinton sind, wo ist Ihr Geheimdienstdetail und warum haben Sie ein braunes und ein blaues Auge?“, worauf Bills Klon antwortete: „Sie sollten hier sein, und ich habe immer Kontaktlinsen getragen, also sah ich nicht komisch aus.“

„Dies sagt uns, dass Klone während des Reifungsprozesses darauf programmiert sind, Unterschiede mit dem echten Menschen zu erklären, aber glauben, dass sie die echten Menschen sind. Die Marines haben sie ‚unbelebt‘, mit einer Kugel in die Köpfe. Es gab eine unglückliche Komplikation. Sie mussten den Fahrer nehmen, der nur ein gewöhnlicher Chauffeur war, der glaubte, die Clintons abzuholen und abzusetzen.

Und er ist eingesperrt und schreit von verdammten Mord, dass er gesehen hat, wie wir die Clintons entführt haben – er hat nicht gesehen, wie die Klone erschossen wurden. Also versuchen wir, das herauszufinden“, sagte unsere Quelle.

In der Zwischenzeit hatten die Marines in Kalifornien mehr Erfolg damit, ihre Kopie von Hillary Clinton zu isolieren. Nach dem Verlassen der Coasterra-Soiree in San Diego schlenderte das Hillary-Faksimile allein an einem Pier der luxuriösen Sunrose Resort Marina entlang.

Ein Betäubungspfeil traf ihren Hals, und Marines umkreisten sie und brachten die bewusstlose Kreatur hastig auf den Rücksitz eines wartenden Geländewagens. Anders als die New Yorker Klone hatte die San Diego Hillary „normale Augen“, aber die Marines fanden andere Anzeichen der Klontechnologie: Ihre Hillary hatte keine Genitalien.

Die Marines führten den Klon ab.

„Alle Klone werden jetzt in Camp Pendleton untersucht. Wir haben Hinweise auf andere Klonlabore, sowohl in den USA als auch im Ausland, denen wir nachgehen. Es ist schwer zu sagen, wie viele in der Öffentlichkeit freigelassen wurden“, sagte unsere Quelle abschließend.

Bitte beachten Sie das die Webseite Real Raw News seit Jahren abenteuerliche und durch zweite unabhängige Quellen nicht verifizierte Meldungen publiziert.

Die Seite schreibt selbst:

Die Informationen auf dieser Website dienen Informations-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken. Diese Website enthält Humor, Parodie und Satire. Diesen Haftungsausschluss haben wir zu unserem Schutz in die Rechtsberatung aufgenommen.

Wenn Sie die White Hats, das „gute Militär“ oder Q oder eine andere PsyOp erwähnt finden, dann wissen Sie, dass es um ein Erlöser-Programm der Elite geht. Die die Menschheit seit Jahren befreien, seit Jahren DUMBs sprengen und uns eine andere Weltordnung bringen sollen.

Wer`s glaubt!?

Mehr Fakten erfahren Sie im neuen Buch „Illuminatenblut 2″ im Kapitel „Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland“

Hier ein Auszug über Klon-Zentren aus dem Buch „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“:

Die tatsächliche Zahl der Geheimprojekte ist der Öffentlichkeit bis heute nicht bekannt. Laut dem Illuminati-Whistleblower Donald Marshall ist das Klonen von Menschen nicht nur möglich, sondern wird von den Illuminati schon seit den 1940er Jahren in geheimen unterirdischen Militäranlagen auf der ganzen Welt durchgeführt.(149)

Dazu liegt auch eine interessante Aussage des Rechtsanwalts und Whistleblowers Dr. Peter David Beter vor, der 1968 für das Amt des Gouverneurs in West Virginia kandidierte. 1961 wurde Beter von US-Präsident John F. Kennedy in das Amt des General Counsels der Import-Export Bank der Vereinigten Staaten behoben. Zwischen den 1970 und 1980er Jahren veröffentlichte Beter ein paar interessante Bücher und Audiotape-Newsletter, in denen er unter anderem auch von Klonen und organischen Robotoids berichtet, die auch seinen Worten nach bereits mitten unter uns leben. Hier ein Auszug:

„Meine Freunde, seit dem Zweiten Weltkrieg erforschen Wissenschaftler auf der ganzen Welt die grundlegenden Geheimnisse des Lebens. Es ist über ein Vierteljahrhundert her, seit der entscheidenden Entdeckung der DNA-Doppelhelix. Reagenzglas-Babys sind jetzt eine Realität, und das begann vor nicht allzu langer Zeit in England, wo das Missverständnis der DNA zuerst aufgeklärt wurde.

Dann gibt es natürlich auch Klone. Das heißt, Kreaturen, die mit künstlichen Mitteln reproduziert werden, die exakte Nachbildungen eines Originals sind. Klone aller Arten von Tieren wurden in den Laboratorien erfolgreich produziert. Aber das ist es nicht, was die Menschen beunruhigt. In der jüngeren Vergangenheit hat es sich herumgesprochen, dass auch menschliche Klone möglich sind und dass einige bereits existieren könnten. Die Behauptungen wurden von allen möglichen Beamten verspottet, geleugnet und unterdrückt.

Der Grund dafür ist, dass die Idee des doppelten Menschen auf ein streng geheimes Reich der Geheimdienstaktivitäten sowohl in Russland als auch in den Vereinigten Staaten trifft. Sowohl in Russland als auch im Westen ist die Forschung seit vielen Jahren auf dem Weg zur biologischen Synthese, also zu künstlichen Lebensformen. Laut hochrangiger Geheimdienstquellen ist in Russland vor einigen Jahren ein erstaunlicher Durchbruch gelungen.

Russische Wissenschaftler entdeckten den Schlüssel zur Schaffung sogenannter organischer Robotoide. Ein organischer Roboter ist eine künstliche roboterartige Kreatur. Sie sieht aus und verhält sich genau wie ein Mensch und ist doch nicht menschlich.

Robotoide sind lebendig, im biologischen Sinne, aber es ist eine künstliche Lebensform. Robotoide reagieren auf medizinische Routinetests genauso wie Menschen. Sie essen, sie trinken, sie atmen, sie bluten, wenn sie geschnitten werden, und sie können getötet werden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/realrawnews.com am 11.03.2023