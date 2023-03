Was sind Embedded-Systems?

Teile die Wahrheit!

Immer häufiger ist von den sogenannten Embedded-Systems (eingebetteten Systemen) zu hören. Dabei handelt es sich um eine sehr smarte Kombination aus spezieller Software mit der passenden Hardware. Sie erfüllt unterschiedliche Zwecke und ist in vielen Lebenssituationen zu finden.

Wir beschreiben in diesem Artikel, was genau für Vorteile diese Systeme mit sich bringen und wie sie die jeweilige Arbeit verbessern können.

Unter anderem spielen sie bei der travel technology und der softwareentwicklung eine wichtige Rolle. Weiter unten stellen wir Ihnen einige Geräte vor, in denen sie vorkommen.

Computer ohne Benutzeroberfläche

Einfach gesagt handelt es sich bei Embedded-Systems um Computer, die ohne Benutzeroberfläche auskommen. Sie werden speziell für die Ausführung einer einzigen Arbeit konzipiert und sorgen für ein Höchstmaß an Komfort. Mit an Bord sind häufig sogenannte Remote-Benutzerschnittstellen.

Was zeichnet Embedded Systems aus?

Die eingebetteten Systeme lassen sich spezifisch für bestimmte Aufgaben einsetzen. Sie alle haben gemeinsam, dass sie nur eine Arbeit durchführen und das aber so gut, dass die Systeme immer häufiger genutzt werden. Betrachtet man beispielsweise ein Tablet oder ein Smartphone, so handelt es sich dabei nicht um ein solches. Denn diese Geräte sind in der Lage, mehrere Aufgaben zu erledigen. Somit handelt es sich dabei um eine Kombination aus einzelnen Embedded-Systems.

Weitere Eigenschaften, die ein Embedded-System mit sich bringt, sind:

– wird aus einer Software, einer sogenannten Firmware und einer Hardware gefertigt

– wird in große Systeme eingebettet

– erfüllt in der Regel eine wichtige Aufgabe und kann keine weitere übernehmen

– kommt häufig für Arbeiten im Internet zum Einsatz und ist auch mit diesem verbunden

– arbeitet komplett ohne Benutzer

– kann seine Arbeit auch unter Zeitdruck erledigen und ist dem Menschen dadurch einen Schritt voraus

Einige Beispiele für Embedded Systems

Die eingebetteten Systeme sind in unterschiedlichsten Situationen des Alltags zu finden. Das betrifft sowohl das private Leben als auch das Berufsleben. Einige Beispiele für solche eingebetteten Systeme stellen wir nur etwas genauer vor. Unter anderem sind sie in folgenden Geräten zu finden:

– zentrale Heizungsanlagen

– Automobilsysteme

– GPS-Systeme

– Fabrik-Roboter

– Fitness-Tracker

– medizinische Geräte

– Geldautomaten und

– Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Die Zentralheizung von heute

Gerade in einer Zeit, in der auf den Energieverbrauch geachtet werden muss, sind zentrale Heizsysteme sehr praktisch. Sie wandeln chemische in thermische Energie um. Überdies geben sie diese sehr gleichmäßig an die jeweiligen Räume ab und werden durch eine spezielle Thermostatsteuerung überwacht.

Nur dann, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird, arbeiten die Heizungen. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch deutlich reduzieren.

Fitness-Tracker

Immer mehr Menschen tragen keine gewöhnliche Armbanduhr mehr, sondern einen sogenannten Fitness-Tracker. Auch dabei handelt es sich um ein Embedded-System.

Der Fitness-Tracker übernimmt viele wichtige Aufgaben in einem Gerät, zum Beispiel misst er den Puls, zeigt, wie viele Schritte wir bereits gelaufen sind und zeichnet die Schlafqualität auf.

Mit an Bord sind häufig ein GPS-Tracker und eine Stoppuhr. Gleichermaßen erledigen die modernen Geräte von heute viele weitere Arbeiten.

Dies waren nur einige wenige Beispiele, in denen die Embedded-Systems zum Einsatz kommen. In der Zukunft werden sie immer wichtiger. Unter anderem spielen sie auch heute schon in der Automobil-Industrie eine Rolle. Dort erhöhen sie die Sicherheit und den Fahrkomfort und das auf unterschiedliche Weise.

Fazit

Die Embedded-Systems (eingebettete Systeme) kommen immer öfter zum Einsatz. Sie erleichtern viele Aufgaben und sorgen für mehr Sicherheit. In verschiedenen Bereichen des Alltags werden sie in Zukunft genutzt und bringen viele Vorteile mit sich.

Quellen: PublicDomain am 27.02.2023