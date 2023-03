WEF will die Menschheit lobotomisieren, um sie in 6G-Antennen zu verwandeln (Video)

Teile die Wahrheit!

Die kriminellen Eliten des WEF begnügen sich nicht damit, Großeltern einzuschläfern, mRNA in die Nahrung zu pumpen, um Ihr Herz zu vergiften, Pädophilie zu normalisieren und Sie durch Bill Gates‘ hochgradig krebserregendes Kunstfleisch mit Krebs zu infizieren, sondern wollen Ihnen jetzt auch noch eine vollständige Frontal-Lobotomie verpassen, und zwar mit einer gefährlichen neuen Technologie, die Menschen in Sender für 6G-Antennen verwandelt – mit oder ohne Ihre Zustimmung.

Menschen könnten als Teil eines Antennensystems für elektromagnetische Strahlung (EMR) verwendet werden, indem sie ein spezielles Armband aus Kupferspulen tragen, so ein Team von Forschern der University of Massachusetts Amherst und der Delft University of Technology in den Niederlanden, die dem Weltwirtschaftsforum angehören.

Die Forscher erklärten, sie hätten eine kostengünstige Methode entwickelt, um die Hochfrequenzstrahlung zu „ernten“, die bei der Kommunikation mit sichtbarem Licht (VLC) „durchsickert“ – eine Technologie, die ihrer Meinung nach wahrscheinlich in den „kommenden 6G-Netzen“ zum Einsatz kommen wird.

Einige Kritiker behaupten jedoch, die Verwendung von Menschen als Antennen für 6G sei respektlos gegenüber dem menschlichen Körper und könne unbekannte gesundheitliche Auswirkungen haben.

„Ich bin diametral gegen diese Art von Arbeit, vor allem angesichts der geringen medizinischen Forschung zur Verwendung des menschlichen Körpers als HF-Antenne“, sagte Dr. Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University.

„Diese Art von Technologie macht den menschlichen Körper zu einem HF-Kollektor und ignoriert die gesundheitlichen Auswirkungen von EMR völlig“, so Hooker gegenüber The Defender.

Bill Bathgate, ein Elektroingenieur und zertifizierter baubiologischer Umweltberater, sagte jedoch, dass es nicht möglich sei zu glauben, dass das Tragen der Armbänder die Exposition der Menschen gegenüber HF nicht erhöhen würde. „Das ist nicht möglich“, sagte er. (Bahnbrechend: Zwei Fallberichte zeigen, wie 5G-Türme die Menschen krank machen)

Zu den WEF-Plänen sagte Bathgate: „Das ist eine der schlechtesten Ideen aller Zeiten“. Es benutzt den menschlichen Körper als „Telekommunikationspunkt in einer Art Netzwerkgitter“ und könnte zu „gesundheitlichen Auswirkungen führen, die wir nicht vorhersagen können“, sagte er.

Angesichts der Erfolgsbilanz des WEF können wir wohl vorhersagen, dass die gesundheitlichen Folgen für den Durchschnittsbürger katastrophal sein werden.

Denken Sie an die Einführung des Covid-19-Impfstoffs und die jüngste Enthüllung, dass Bill Gates‘ gefälschte Fleischprodukte hochgradig krebserregend sind. Weitere Informationen finden Sie in unseren jüngsten Videos über 5G und den Betrug mit gefälschtem Fleisch.

Was auch immer Sie tun, unterschätzen Sie diese Leute nicht. Sie sind verrückt, machtbesoffen und haben nicht unsere besten Interessen im Sinn. Und ihre Pläne sind schon seit Jahren in Arbeit.

Deshalb müssen wir Maßnahmen ergreifen, um uns vor ihren bösen Absichten zu schützen:

Sie wollen, dass Sie nichts besitzen und glücklich sind. Sie wollen Sie versklaven. Ihre Pläne sind so weit fortgeschritten, dass sie nicht einmal mehr versuchen, ihre Absichten zu verbergen. Während die „aufgeweckten“ Schafe ihnen blindlings folgen und ihr Schicksal akzeptieren, müssen wir nicht dasselbe Schicksal für uns akzeptieren.

Schützen Sie alles, was Sie sich hart erarbeitet und noch härter erarbeitet haben, um es zu retten.

Die Eliten sind wild entschlossen, uns in ihrer technokommunistischen Utopie zu versklaven.

Ein Patent, das Bill Gates erteilt wurde, verlieh dem selbsternannten Weltgesundheitszar das „Exklusivrecht“, den menschlichen Körper zu computerisieren und ihn als lokales drahtloses Netzwerk zu nutzen.

Der menschliche Körper ist ein vibrierendes, pochendes, pulsierendes Tor aus Röhren und Tunneln, gefüllt mit Elektrolyten und in der Lage, Informationen zu übermitteln, das Lebenselixier des Internets und des 21. Jahrhunderts. Jetzt hat sich herausgestellt, dass Gates‘ Microsoft „Exklusivrechte“ an dieser Fähigkeit des Körpers, als Computernetzwerk zu fungieren, erhalten hat.

Wem das zu sehr nach Science Fiction klingt, der kann sich gerne selbst davon überzeugen. Microsoft erhielt das US-Patent 6.754.472 mit dem Titel: Verfahren und Vorrichtung zur Übertragung von Energie und Daten über den menschlichen Körper.

Eigentlich müsste es Science Fiction sein, wenn man darüber nachdenkt. Hat Sie jemand gefragt, ob Sie bereit sind, Bill Gates die Exklusivrechte an Ihrem Körper zu überlassen?

Die Antwort ist natürlich nein. Aber das interessiert Gates nicht. Laut Robert F. Kennedy Jr. hat Gates eine „gottähnliche Bereitschaft, mit dem Leben weniger wertvoller Menschen zu experimentieren“.

Kennedy Jr. warnt weiter, dass Bill Gates sein Geld verwendet hat, um systematisch „Befugnisse zu erwerben, die in mancher Hinsicht die von Präsidenten übertreffen“, und diese Befugnisse nutzt, um an Menschen wie „Versuchskaninchen“ zu experimentieren.

Wenn Sie kein Versuchskaninchen sein wollen, müssen Sie sich über die Pläne der Elite informieren und Pläne machen, um aus ihrer Kontrollmatrix auszusteigen. Genau darum geht es uns bei The People’s Voice. Treten Sie unserer Locals-Community bei, um uns bei unserer Mission zu unterstützen.

Bürgerrechtsgruppen haben sich ebenfalls empört über Gates‘ Vorhaben geäußert, den menschlichen Körper zu patentieren. „Körperteile, in diesem Fall die Haut, sollten in keiner Weise patentierbar sein“, sagte Jim Thomas von der ETC-Gruppe, die Entwicklungen in der Technologie beobachtet. „Es stellt sich die Frage, ob Einzelpersonen in der Lage sein werden, diese Technologie abzulehnen, wenn sie z.B. in Ortungsgeräten eingesetzt wird.

Aber es gibt Unterstützung für Gates von der globalistischen Elite, mit der Gates Hand in Hand arbeitet. Die rechte Hand von Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, sagt, es stehe außer Frage, dass der Einzelne nicht darüber mitbestimmen kann, ob sein Körper in dieser Technologie verwendet wird.

Harari zufolge „wird nicht mehr Gott der Designer des Lebens sein, sondern die WEF werden die Designer der Zukunft des Lebens sein“.

Harari erklärt auch, warum Gates‘ Patent auf den menschlichen Körper so wichtig ist. Gates stand an der Spitze der Revolution in der Informatik, so Harari, und er steht auch an der Spitze der Revolution in den biologischen Wissenschaften.“

Und wissen Sie was? Harari zufolge sind die beiden Revolutionen von Bill Gates im Begriff, in einem großen wissenschaftlichen Experiment zu verschmelzen.

Leider werden Sie und ich als Versuchspersonen für dieses Experiment ausgewählt.

Es ist längst an der Zeit, alles, was aus dem Munde der globalistischen Elite kommt, rundheraus abzulehnen. Wir müssen den kontrollierenden Einfluss der Propaganda der Mainstream-Medien und der Gedankenkontrolle in den sozialen Medien zurückweisen.

Es ist an der Zeit, sich von den Fesseln zu befreien, die uns von der globalen Elite auferlegt wurden, und ihre Pläne für einen techno-kommunistischen Transhumanismus zu vereiteln, bevor es zu spät ist.

Wie können Sie das tun? Indem Sie die Propaganda der Mainstream-Medien ablehnen und Ihre finanzielle Zukunft absichern, ist ein Anfang gemacht.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Hollywood sagte die Pandemie voraus“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/newspunch.com am 03.03.2023