Am 19. und 20. April findet der kalendarische Höhepunkt der Blutopfer oder Amokläufe in den dunklen Künsten statt (Video)

Abschrift des nachfolgenden Videos von Greg Reese:

Der Opferakt besteht darin, etwas Wertvolles in etwas anderes umzuwandeln.

Wenn wir ein Räucherstäbchen opfern, wird das Harz in Rauch umgewandelt.

Wenn wir unsere eigene Zeit opfern, um anderen zu dienen, verwandelt sich unsere Selbstsucht in Mitgefühl. Ein Gastartikel von arrangement-group.de

Ein Opfer ist eine Möglichkeit, die Hingabe an Gott zu demonstrieren.

Aber die dunklen Okkultisten, welche die Macht über die Menschheit ausüben, praktizieren eine uralte Form des Opferns, die als Blutopfer bekannt ist.

Das Okkulte ist dafür bekannt, dass diese Blutopfer das ganze Jahr über an bestimmten Kalenderdaten durchgeführt werden, wie zum Beispiel dem satanischen großen Höhepunkt des Sommers, der jedes Jahr in Bohemian Grove mit der Einäscherung einer Strohpuppe gefeiert wird.

Die Zugentgleisung in Ostpalästina in den USA ereignete sich am 2. Februar, oder Candelmas, einem Feuerfest für das dunkle Okkulte. (Illuminatenblut 2: Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale … das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen )

Die Schießerei in Nashville ereignete sich am Höhepunkt von Ostara, einer Opferwoche für die Frühlings-Tagundnachtgleiche..(Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Der Frühling ist die Hochsaison für satanische Blutopfer und wir befinden uns jetzt im großen Höhepunkt des Frühlings, der am 19. April beginnt und am 1. Mai seinen Höhepunkt erreicht.

Das ist der Feiertag, der als Beltane bekannt ist.

Der 19. April und der 20. April sind zwei der größten Blutopferdaten.

Die Davidianer wurden am 19. April 1993 in Waco, TX, massakriert.

168 Menschen wurden am 19. April 1995 in Oklahoma City unter den wachsamen Augen der CIA ermordet.

Die Idee von Massenschießereien in Schulen wurde am 20. April 1999 in die Köpfe der Öffentlichkeit an der Columbine High School eingeprägt.

Der Anschlag in Winnenden fand am 11. März 2009 statt und der an der Schule in Erfurt erfolgte am 26. April 2002!

Die BP-Ölkatastrophe im Golf von Mexiko ereignete sich am 20. April 2010.

Der diesjährige 19. und 20. April sind besonders wichtig für die dunklen Okkultisten.

Wir befinden uns mitten in einem 3-Monats-Zeitraum, den Astrologen seit Ende letzten Jahres vorhersagen.

Ein Zeitraum, der Mitte März begann und diesen Juni endet.

Laut der Astrologie dreht sich bei diesem seltenen Höhepunkt von Ereignissen alles um eine große Transformation des Weltgeldsystems und die Astrologie für den 19./20. April ist besonders interessant.

Es wird eine Sonnenfinsternis im Widder geben, die als „eine Zeit des gesellschaftlichen Zusammenbruchs, der Zerstörung und der Wiedergeburt“ beschrieben wird.

Und der entsprechende Neumond wurde von einem Astrologen als „ein Tag beschrieben, an den man sich noch lange erinnern wird“.

Traditionell besteht der Zweck des Blutopfers darin, die Gunst des Übernatürlichen zu erlangen, die eigene spirituelle Kraft zu stärken und eine bedeutende spirituelle Transformation oder Wiedergeburt zu symbolisieren und daran zu erinnern.

Aber laut Michael Hoffman führen sie diese Rituale jetzt für die breite Öffentlichkeit durch.

Der Okkultexperte Michael Hoffman nennt diese dunklen Okkultisten die „Kryptokratie“ und behauptet, sie hätten die Menschheit in einen Transformationsprozess verwickelt, der durch diese Blutrituale orchestriert wird.

Er schrieb, dass diese Morde tatsächlich kompliziert choreografierte Rituale sind, die zuerst in einem sehr intimen und geheimen Maßstab unter den Eingeweihten selbst durchgeführt werden, um sie zu programmieren.

Dann werden sie im großen Stil, unendlich verstärkt durch die elektronischen Medien.

Am Ende haben wir eine hochgradig symbolische, rituelle Botschaft, die an Millionen von Menschen gesendet wird.

Eine satanische Umkehrung: eine Schwarze Messe, bei der die Kirchenbänke von der ganzen Nation gefüllt werden und durch welche die Menschheit vergewaltigt und erniedrigt wird.

Heute können wir uns alle darauf beziehen, von unseren Regierungen vergewaltigt und erniedrigt worden zu sein.

Hoffman erklärt, dass uns das angetan wird, damit wir uns unterwerfen.

Wir sind am Ende des Rituals und die Kryptokratie setzt jetzt alles aufs Spiel.

Er schrieb:

„Wenn die Wahrheit über das, was die Kryptokratie begangen hat, erfasst und entsprechend gehandelt wird, werden die Folgen für die Verschwörer die Vernichtung sein.

„Aber wenn die Menschen die Wahrheit nicht erkennen oder nicht nach ihrer Wahrnehmung handeln, wodurch der Prozess zu einer Art stillschweigender Zustimmung wird, die von Apathie, Amnesie und Willensschwäche bestimmt wird, dann wird die Konsequenz für die Verschwörer ein riesiger Schritt im Fortschritt ihres Kontrollsystems sein.

Das heißt, es wird immer engere Bande der Versklavung der Menschheit geben.

