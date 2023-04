Amerikanische Ureinwohner erzählen von UFO-Begegnungen mit Sternenmenschen

Abseits der Berichterstattung in Europa läuft die Offenlegung von UFO-Informationen in den Vereinigten Staaten auf erstaunliche Art und Weise weiter. Vor einigen Wochen wurde beispielsweise ein wissenschaftlicher Bericht veröffentlicht, wonach die Existenz von außerirdischen Mutterschiffen in unserem Sonnensystem bestätigt werden kann.

Diese Information stammt nicht von einer zivilen UFO-Forschungsorganisation, sondern vom neuen All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) des amerikanischen Verteidigungsministeriums, welches die Aufgabe hat, die Atmosphäre nach anormalen Flugobjekten abzusuchen.

Bereits letztes Jahr hat Avril Haines als Leiterin der US-Geheimdienste erklärt, dass unbekannte Phänomene beobachtet werden, die wir nicht verstehen und die möglicherweise einen außerirdischen Ursprung aufweisen. Von Jason Mason

Viele Astronomen sind überdies davon überzeugt, dass das erste interstellare Objekt Oumuamua einen außerirdischen technologischen Ursprung besitzt. Drei von insgesamt vier bislang dokumentierten interstellaren Objekten weisen Anomalien auf, das betrifft die ungewöhnliche Materialstärke sowie die unerklärliche Beschleunigung von Oumuamua aus unserem Sonnensystem heraus.

Es kann sich demnach nicht um einen Meteor oder Kometen gehandelt haben, weil kein charakteristischer Schweif feststellbar war.

Experten schließen daraus, dass Oumuamua möglicherweise einen Bezug zum UFO/UAP-Phänomen besitzt, das ebenfalls die gültigen Gesetze der Physik zu verbiegen scheint. Das geht unter anderem aus Analysen der militärischen Videos von unbekannten Flugobjekten hervor, die vom Pentagon untersucht worden sind. Wissenschaftler bevorzugen den Begriff „UAP“, weil das Wort „UFO“ in ihren Augen mit einem dauerhaften Stigma behaftet ist.

Außerdem kann man unbekannte Objekte nicht nur in der Luft, sondern auch unter Wasser antreffen, weshalb UAP (Unidentified Aerial Phenomena) mittlerweile passender erscheint. Professor Avi Loeb, welcher diesen Untersuchungen beiwohnte, hat vorgeschlagen, dass es sich um außerirdische Aufklärungssonden handeln könnte, die unsere Aktivitäten auf der Erde überwachen, und zwar mit Technologie in Form von Sensoren oder Schiffen, die man in diesen Videos sehen kann.

Der amerikanische Nachrichtenmoderator Tucker Carlson von Fox News führte dazu eine Diskussion mit einem Professor der Stanford Universität, welcher vom US-Verteidigungsministerium gebeten wurde, verschiedene UFO-Vorfälle zu untersuchen, bei denen amerikanische Militärangehörige gesundheitliche Schäden davon getragen haben. Das betrifft vor allem Verletzungen am Gehirn. (Das Pentagon gibt die Möglichkeit von außerirdischen Mutterschiffen im Sonnensystem bekannt!)

Mehr als 100 Personen sollen nach nahen Begegnungen mit unbekannten Flugobjekten an den Folgen von Verstrahlung verstorben sein. Tucker Carlson erfuhr, dass in vielen Fällen unbekannte Flugobjekte auf Militärbasen gelandet sind. Wachsoldaten haben sich den Objekten genähert und dadurch traumatische Gehirnschäden und andere Gesundheitsschäden davongetragen.

Ein solcher Fall betraf im Jahr 1967 einen Mann namens Stefan Michalak, der gut dokumentiert beim sogenannten Falkon Lake Vorfall in Kanada gesundheitliche Schäden davontrug.

Dabei wurde der Mann von einer startenden fliegenden Untertasse verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Er wies allerlei Symptome von Verstrahlung auf und erklärte unter anderem selbst, dass er aus dem Inneren der gelandeten Flugscheibe menschliche Stimmen hören konnte, die sich in deutscher Sprache miteinander unterhielten.

Michalak beschreibt das gelandete Schiff als aus glattem Metall bestehend. Es wies verschiedene Flächen auf, die in unterschiedlichen Farben blinkten. Als er sich ganz angenähert hatte, begann sich das Ding zu drehen, dabei stieß es aus einer Öffnung heiße Luft oder Gas aus und sein Hemd begann dadurch zu brennen. Er stolperte zurück in einen Wald und musste sich schließlich übergeben.

Auf alten Fotografien kann man ein Verbrennungsmuster mit verschiedenen Punkten auf seiner Brust erkennen, die im Krankenhaus von Reportern gemacht worden sind. Noch Wochen später litt er an Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Gedächtnisschwund und Gewichtsverlust. Ähnliche Symptome zeigen sich auch bei Kampfpiloten, welche solchen Objekten in der Luft zu nahe gekommen sind.

Das betrifft sogar den berühmt gewordenen UFO-Vorfall im Iran im Jahr 1976. Iranische Kampfjets versuchten über Teheran ein UFO abzufangen, welches jedoch ihre Waffensysteme und elektronischen Systeme lahmlegen konnte. Das US-Militär hat Jahre später vertrauliche Akten über diesen authentischen Vorfall freigegeben.

In den Überlieferungen der amerikanischen Ureinwohner werden solche Schiffe und ihre Insassen als „Star People“ (Sternenmenschen, Sternenvölker) bezeichnet. Professor Dr. Ardy Sixkiller Clarke von der Montana State Universität veröffentlichte das Buch „Sky People: Untold Stories of Alien Encounters in Mesoamerica“ und berichtet dort von zahlreichen Begegnungen mit Star People, die von ihren älteren Verwandten weitergegeben worden sind.

Es sind Sammlungen von mehreren tausenden Berichten über Begegnungen mit Himmelsgöttern, Riesen, Zwergen und Aliens sowie Reptilienmenschen, welche von indigenen Stämmen in ganz Mesoamerika stammen.

Laut dieser Folklore sind vor vielen Generationen Menschen von den Sternen auf der Erde gelandet, die brachten den Ureinwohnern spirituelle Technologien, Wissen und Karten des Kosmos mit.

Die fremden Besucher werden als sehr höflich, liebevoll und intelligent beschrieben. Sie waren den Menschen der Erde ein großes Vorbild, und als sie die Erde schließlich wieder verließen, fühlten die Indianerstämme eine Einsamkeit wie niemals zuvor in sich aufkommen.

Ein anderer Indianer, welcher früher Dienst bei der US-Air-Force versah, erkannte ein solches Schiff auf einer Fotografie einer fliegenden Untertasse. Er erklärte, dass er eine davon vor Jahren regungslos über einer Militärbasis beobachten konnte.

Die Wache wurde um zwei Uhr morgens alarmiert, es wurde jedoch kein Schießbefehl erteilt. Das fremde Schiff besaß Luken und man konnte Gestalten darin herumgehen sehen.

Die Untertasse gab kein Geräusch von sich, ein Militärangehöriger wurde schließlich leichtsinnig und näherte sich mit erhobenem Gewehr dem UFO. Ein Lichtstrahl schoss aus dem Flugobjekt heraus und paralysierte den Mann, er blieb sofort bewegungslos an Ort und Stelle stehen und wirkte wie eingefroren. Als sich der Lichtstrahl zurückzog, fiel er nach vorne bewusstlos auf den Boden.

Einige Sekunden später flog das unbekannte Objekt vertikal in die Höhe und dann in die Nacht davon. Den Augenzeugen wurde anschließend die Anordnung erteilt, nicht über den Vorfall zu sprechen. Alle Beteiligten wurden sofort zu anderen Basen verlegt, damit sie nicht mehr untereinander über das Gesehene diskutieren konnten.

Eine Tarngeschichte eines Experimentalflugzeuges war ihnen als Erklärung unterbreitet worden, aber den Männern war klar, dass selbst ihre Vorgesetzten nicht die geringste Ahnung hatten, woher dieses Objekt stammte.

Es war einfach aus dem Nichts erschienen. Ein Mediziner der Basis hat den bewusstlosen Wachsoldaten medizinisch untersucht, und dieser wies Verbrennungen auf seinem Gesicht und am Körper auf.

Es handelte sich abermals um Verletzungen durch Verstrahlung, und der Betroffene musste für eine Weile in einem künstlichen Koma gehalten werden. Doch er verstarb er einige Monate nach dem Vorfall.

Inzwischen hat der bekannte Mentalist Uri Geller im Netz ein neues Video veröffentlicht, das ein UFO zeigt. Er vertritt ebenfalls die Auffassung, dass UFOs die Erde überwachen. Geller glaubt, dass dieser Videoclip einen weiteren Beweis für die Existenz von außerirdischem Leben darstellt. Viele Leute denken, dass dieses zylinderförmige Flugobjekt tatsächlich ein außerirdisches UFO darstellt.

Kommentatoren schreiben, dass solche Fluggeräte schon seit Jahrhunderten auf Erden gesichtet werden, und dass einige von ihnen ohne Zweifel aus dem Inneren unseres Planeten stammen. Die Insassen wollen vermutlich verhindern, dass wir Atomwaffen gegeneinander einsetzen, weil sie die Erde im Grunde mit uns gemeinsam bewohnen.

Spätestens seit den 1940er-Jahren versuchen Forscher hinter das Geheimnis der mysteriösen Flugscheiben zu kommen. Fakt ist, dass sie schon seit dem Beginn der aufgezeichneten Menschheitsgeschichte einen beinahe unsichtbaren Einfluss auf unsere Zivilisation ausüben.

Neue Hinweise aus den USA sowie aus Russland zeigen nun, dass ein Teil der UFOs gar nicht außerirdisch ist, sondern aus dem Inneren unseres Planeten stammt.

Nicht nur Außerirdische haben seit Jahrtausenden riesige Stützpunkte in der Erdkruste und auf dem Grund der Ozeane errichtet, es gibt auch antike Hochzivilisationen, wie beispielsweise die Atlanter, die sich vor Katastrophen unter der Erdoberfläche und in großen Gebirgen in Sicherheit brachten und dort immer noch existieren.

Die Rätsel außerirdischer Technologien wurden zum wichtigsten Geheimnis der Welt und riefen eine Vollspektrum-Verschwörung auf allen Ebenen der Macht hervor. Regierungen wissen längst, dass Aliens real sind – auch Zeitreisen und Paralleluniversen –, doch sie können es der Weltbevölkerung nicht offiziell bekannt geben, weil eine Auflösung der sozialen Ordnung befürchtet wird. In verborgenen unterirdischen Militärbasen werden antike Relikte außerirdischer Besucher aufbewahrt und erforscht.

Machthaber wie die Illuminati haben allerdings entschieden, diese exotischen, neuen Technologien und ihr Wissen über unerklärliche Phänomene nicht mit dem Rest der Welt zu teilen.

