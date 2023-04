Die Weltbevölkerung soll bis 2025 drastisch reduziert werden

Die US-amerikanische Website deagel.com (1) ist eine Datenbank, die Informationen zu Bevölkerung, Bruttoinlandsprodukt, Kaufkraftparität, Import/Export sowie Militärhaushalten und militärischen Kapazitäten für die meisten Länder der Welt bereitstellt. Die letzte Aktualisierung der Bevölkerungsprognosen erfolgte im April 2018.

Darüber hinaus bietet das militäranalytische Portal auch Prognosen weiterer Daten für das Jahr 2025. Was die Menschen weltweit in Aufruhr versetzte, waren die Prognosen der Bevölkerungszahlen, insbesondere in den westlichen Ländern. Von Daniel Prinz

Werfen wir einen Blick auf die Prognose jener europäischen Länder, die laut Deagel neben den USA den größten Bevölkerungsrückgang zu erwarten haben.

Aufgeführt sind die aktuellen Bevölkerungszahlen (2) für 2017 und darunter die Prognosen für 2025 (Zahlen auf- oder abgerundet):

Deutschland 2017: 81 Millionen | 2025: 28 Millionen → Rückgang: 65,4 %

Österreich 2017: 8,8 Mio. | 2025: 6,2 Millionen → Rückgang: 29,5 %

Schweiz 2017: 8,2 Millionen | 2025: 5,3 Millionen → Rückgang: 35,3 %

Frankreich 2017: 67 Millionen | 2025: 39 Millionen → Rückgang: 41,7 %

Dänemark 2017: 5,6 Millionen | 2025: 3,8 Millionen → Rückgang: 32,1 %

Island 2017: 339 Tausend | 2025: 196 Tausend → Rückgang: 42,1 %

Spanien 2017: 49 Millionen | 2025: 28 Millionen → Rückgang: 42,8 %

Luxemburg 2017: 594 Tausend | 2025: 199 Tausend → Rückgang: 66,5 %

Irland 2017: 5 Millionen | 2025: 1,3 Millionen → Rückgang: 74

Großbritannien 2017: 66 Millionen | 2025: 15 Millionen → Rückgang: 77,3 %

In einigen anderen europäischen Ländern wird bis 2025 mit Rückgängen zwischen 25 % und 35 % gerechnet, während in anderen nur sehr moderate bis vernachlässigbare Rückgänge erwartet werden (z. B. Polen oder Ungarn). (Die Entvölkerungsprognosen für 2025 von Deagel neu betrachtet)

Israels Bevölkerung soll bis 2025 ebenfalls um 51,8 % schrumpfen. Der absolute Schocker waren jedoch die Zahlen für die USA, die laut den Zahlen von 2016 bis 2025 einen Bevölkerungsrückgang von 83 % verzeichnen sollten.

Die Zahlen für 2017/18 deuten nun auf einen Rückgang von 69,4 % hin und die Bevölkerung wird voraussichtlich um etwas mehr als zwei Drittel von 327 Millionen auf 100 Millionen schrumpfen.

Während Kanadas Bevölkerung bis 2025 voraussichtlich um knapp 28 % schrumpfen wird, wird Mexikos Bevölkerung von 125 Millionen voraussichtlich unverändert bleiben. ( 3 )

Es wird auch erwartet, dass die Bevölkerung Russlands dieselbe bleibt wie die von China oder Indien, was sehr überraschend ist. Brasiliens Bevölkerung soll bis 2025 leicht von derzeit 207 Millionen auf 210 Millionen wachsen.

Größere Zuwächse werden auf den Philippinen (+13 Millionen), Indonesien (+6 Millionen) und Pakistan (+14 Millionen) sowie in einigen afrikanischen Ländern erwartet und südamerikanischen Ländern.

Insgesamt würden wir in diesen Regionen Zuwächse von rund 200 Millionen Menschen sehen. Im Gegenzug sollen aber mehr als eine halbe Milliarde Menschen verschwinden, und das schon in den nächsten sechs Jahren! Das sind sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit.

Woher stammen diese Zahlen?

Laut Deagel bezieht er seine Daten aus dem US-Verteidigungsministerium, dem Außenministerium, der CIA, den Vereinten Nationen, der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds der Europäischen Union und einer kleinen Anzahl von „Schattenquellen“.

Der Ansturm der Empörung hat die Betreiber dieses Portals (vermutlich ehemalige Angehörige des US-Militärs) gezwungen, eine Stellungnahme zu verfassen, in der sie versuchen, ihre Vorhersagen zu erklären. Sie geben an, dass die meisten Daten und Prognosen von den oben genannten offiziellen Stellen sowie von einigen anderen Quellen stammen.

Baldige Migrationen?

Als wahrscheinlichen Grund für den rapiden Bevölkerungsrückgang nennt das Portal beginnende Migrationen aufgrund eines Zusammenbruchs des Weltfinanzsystems. Der beginnende wirtschaftliche Zusammenbruch, begleitet von Massenarbeitslosigkeit und Armut, soll die Menschen zur Auswanderung in andere Länder zwingen.

Die Mehrheit der Amerikaner würde nach Südamerika und Asien auswandern, was die dortige Bevölkerungszunahme erklärt. Infolgedessen seien Hunger und Armut die Ursache für den Tod vieler älterer Menschen, was wiederum die hohen Sterberaten erkläre.

Mögliche Pandemien mit hohen Sterberaten (z.B. durch das Ebola-Virus) und einen Atomkrieg hat Deagel in seinen Prognosen allerdings nicht berücksichtigt. Europa dürfte wirtschaftlich ebenso hart getroffen werden.

Viele Länder müssten ihre Bevölkerung durch den Zuzug von Migranten aufstocken, während die einheimische Bevölkerung – seltsamerweise! – schrumpfen sollte.

Ich selbst bin mir nicht hundertprozentig sicher, was die Ursachen für diesen enormen Bevölkerungsverlust sein könnten, wenn er denn eintreten sollte. Dass es allein wirtschaftliche Gründe aufgrund eines Finanzcrashs sein sollten, erscheint mir etwas zu dürftig, aber nicht unmöglich.

Ein großer Krieg der USA/NATO gegen Russland/China ist im Moment unwahrscheinlich, auch wenn in den letzten Jahren fieberhaft darauf hingearbeitet wurde. Bei künstlich herbeigeführten Pandemien, z.B. durch Chemtrails oder vergiftetes Grundwasser, sind Dezimierungen von 50% und mehr möglich. Im Falle der USA wäre dies fast der komplette Zusammenbruch der dortigen Zivilisation.

Nur ein kleiner Teil wird es im Krisenfall (ob Krieg und/oder Finanzcrash) ins Ausland schaffen, und dann sicher nicht Tausende von Kilometern weit weg, weil die nötigen Mittel einfach nicht vorhanden sind und die gestörte oder überlastete Infrastruktur dies nicht zulässt.

Außerdem wird in jedem größeren Krisenszenario jede Regierung zuerst ihre Grenzen mit Waffengewalt schließen, und niemand wird ein- oder ausreisen können, es sei denn, man will absichtlich einen Bevölkerungsaustausch durchführen (und das ist seit 2015 im Gange).

Und wenn Länder wie Pakistan und die Philippinen oder der afrikanische Kontinent die größten Bevölkerungszuwächse erfahren, sieht das für mich demografisch gesehen wie ein normaler Bevölkerungszuwachs aus. Das sind alles Länder mit bereits sehr hohen Geburtenraten, und ich sehe keine Masseneinwanderung aus dem Westen. Wer will da schon auswandern?

Die Entvölkerungsagenda

Was hier stattfinden soll, ist die Umsetzung einer globalen Bevölkerungsreduktion, wie sie vom Vatikan, den Vereinten Nationen, dem Club of Rome und anderen „Denkfabriken“ und „Elite“-Institutionen angestrebt wird.

Ein wichtiger Befürworter der globalen Entvölkerungsagenda ist der in Deutschland geborene Henry Kissinger, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater der USA und Außenminister unter US-Präsident Richard Nixon in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren. Von 1977 bis 1981 war er außerdem Direktor der „Elite“-Denkfabrik Council on Foreign Relations.

Zusammen mit dem damaligen Stabschef des Weißen Hauses, Alexander Haig, entwarf er die Haig-Kissinger Depopulation Guideline, für die der ehemalige Geheimdienstler Milton Cooper in seinem Buch „The Apocalyptic Horsemen“ auf den Seiten 214ff. folgenden sehr aufschlussreichen Hintergrund im Zusammenhang mit dem AIDS-Projekt beschreibt:

„(…) ist die Haig-Kissinger-Entvölkerungsdirektive, die vom Außenministerium umgesetzt wird. Diese Richtlinie schreibt vor, dass die Länder der Dritten Welt positive und wirksame Maßnahmen zur Reduzierung ihrer Bevölkerung ergreifen müssen, um diese unter Kontrolle zu halten, andernfalls würden sie keine Unterstützung von den Vereinigten Staaten erhalten.

Weigert sich ein Land der Dritten Welt, bricht in der Regel ein Bürgerkrieg aus, und es stellt sich dann meist heraus, dass die Rebellen von der CIA ausgebildet, bewaffnet und finanziert werden. Das ist auch der Grund, warum in El Salvador und anderswo viel mehr Zivilisten (insbesondere junge, fruchtbare Frauen) getötet werden. Diese Kriege wurden von den Jesuiten in katholischen Ländern angezettelt (…).

Die Haig-Kissinger-Direktive zur Entvölkerung hat sich auf verschiedenen Regierungsebenen durchgesetzt und bestimmt in Wirklichkeit die Außenpolitik der USA. Die Planungsorganisation arbeitet außerhalb des Weißen Hauses und leitet alle Bemühungen, die Weltbevölkerung durch Kriege, Hungersnöte, Epidemien und was sonst noch nötig ist, um zwei Milliarden zu reduzieren.

Diese Gruppe ist die Ad-hoc-Gruppe für Bevölkerungspolitik des Nationalen Sicherheitsrates. Der politische Planungsstab ist im Büro für Bevölkerungsangelegenheiten (OPA) des Auswärtigen Amtes angesiedelt, das 1975 von Henry Kissinger gegründet wurde. Die gleiche Gruppe verfasste den Bericht Global 2000 für den Präsidenten, der Carter vorgelegt wurde.

Thomas Ferguson, der Lateinamerika-Beauftragte des Büros für Bevölkerungsfragen des Auswärtigen Amtes (OPA), gab die folgende Erklärung ab: Es gibt einen Grundtenor in all unserer Arbeit: Wir müssen die Bevölkerung reduzieren. Entweder sie tun es auf unsere Weise mit netten, sauberen Methoden, oder sie werden die Art von Chaos bekommen, die sie in El Salvador, Iran oder Beirut hatten.

Die Bevölkerungszahl ist ein politisches Problem. Wenn sie erst einmal außer Kontrolle geraten ist, bedarf es einer autoritären Regierung, ja sogar des Faschismus, um sie zu reduzieren… (…) Wir sehen uns die Ressourcen und die ökologischen Zwänge an.

Wir betrachten unsere strategischen Bedürfnisse und sagen, dass dieses Land seine Bevölkerung reduzieren muss, sonst werden wir Schwierigkeiten bekommen. Also werden Maßnahmen ergriffen. (…)

Ein Bürgerkrieg ist eine etwas langwierige Methode zur Bevölkerungsreduzierung. Der schnellste Weg, die Bevölkerung zu reduzieren, ist eine Hungersnot, wie in Afrika, oder eine Krankheit, wie der Schwarze Tod. (…) Henry Kissinger gründete diese Gruppe nach einer Diskussion mit den Führern des Club of Rome auf den Bevölkerungskonferenzen 1974 in Bukarest und Rom. Alexander Haig ist ein starker Befürworter der Bevölkerungskontrolle.

Es war Haig, der Kissinger unterstützte und die OPA ins Leben rief. Ferguson sagte: „Wir werden in ein Land gehen und sagen: Hier ist euer verdammter Bevölkerungsplan. Schmeißt ihn aus dem Fenster. Schaut euch eure Bevölkerung an und überlegt, was ihr tun könnt, um sie zu reduzieren. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr euch nicht entschließt, sie durch Planung zu reduzieren, dann werdet ihr ein El Salvador, einen Iran oder noch schlimmer, ein Kambodscha haben. (…)“

Was Cooper in seinem Buch enthüllt, ist so ungeheuerlich, dass es einem buchstäblich die Haare zu Berge stehen lässt. Kissinger schrieb 1974 das so genannte National Security Study Memorandum 200 (4), in dem er erklärte, dass die oberste Priorität der US-Außenpolitik die Bevölkerungsreduzierung sei, worüber überraschenderweise sogar der deutsche Fernsehsender 3sat berichtete (manchmal berichten sie die Wahrheit, etwa um 1 oder 3 Uhr morgens, wenn fast alle schlafen).

Unter Punkt 3 der weltweiten demografischen Entwicklung heißt es in diesem Memorandum, dass es, um die Bevölkerungszahlen auch in Zukunft in „vernünftigen Grenzen“ zu halten, notwendig ist, in den 70er und 80er Jahren Maßnahmen zur Senkung der Fruchtbarkeit und der Geburtenrate zu ergreifen – ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch das gesamte Dokument zieht – und dies vor allem durch Gesundheitsfürsorge und „Familienplanungsorganisationen“ sowie im Nahrungsmittel- und Agrarsektor zu erreichen.

Quellen:

(1) Deagel Website

(2) Deagel Forecast

(3) Deagel forecast for Mexico

(4) National Security Study Memorandum

(5) Die Wahrheit über Bevölkerungsreduzierung (The truth about population reduction)

Quellen: PublicDomain/Daniel Prinz am 24.04.2023