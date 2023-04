Der militärische Zerfall der Ukraine ist selbst für NATO-Soldaten nicht mehr zu übersehen

Teile die Wahrheit!

Eine chaotische militärische Kommandostruktur führt zu enormen Verlusten unter den ukrainischen Truppen und weckt ernsthafte Zweifel am Ausgang des Konflikts mit Russland, behauptet der kanadische Sender CTV National News unter Berufung auf einen Bericht ehemaliger Nato-Soldaten.

Die sogenannten „White Papers“ wurden von zwei ehemaligen hochrangigen Mitgliedern der US-Special Forces und einem ehemaligen Major der kanadischen Streitkräfte erstellt. Ein Gastartikel von arrangement-group.de

Jeder aus der Gruppe trainiert seit neun Monaten lokale Streitkräfte in der Ukraine, berichtete der Sender am Freitag.

Laut CTV beschreiben die Papiere die militärische Kommandostruktur der Ukraine als in Unordnung befindlich, während sie weiter behaupten, dass das militärische Kommunikationssystem des Landes zusammenbricht.

Wenn die Taktik nicht schnell geändert wird, könnten „Generationen von Ukrainern“ verloren gehen, warnt das Dokument.

Einer der Autoren, ein ehemaliger kanadischer Armeemajor, der sich entschied, anonym zu bleiben, sagte gegenüber CTV, es sei „gut dokumentiert“, dass die ukrainische Armee „enorme Verluste mit ihren Nachwuchsoffizieren“ erlitten habe.

Anfang dieses Monats behaupteten durchgesickerte Pentagon-Papiere, dass die ukrainischen Streitkräfte während des Konflikts bisher zwischen 124.000 und 131.000 Tote und Verwundete erlitten haben.

Die Zahl, die auf US-Schätzungen basiert, ist um ein Vielfaches höher als die offizielle Zahl der Todesopfer in Kiew.

Die Quelle argumentierte gegenüber CTV, dass die Autoren der „Weißbücher“ nicht versuchten, die Ukraine zu kritisieren, sondern „nur das bessere Ergebnis“ für das Land anstrebten.

Eine mangelnde Koordination zwischen den ukrainischen Einheiten führe zu „größeren Verlusten an Menschenleben und Ausrüstung sowie zu gescheiterten Operationen“, heißt es in der Zeitung. (NATO-Soldaten in der Ukraine aktiv – gemäß Völkerrecht ist Deutschland im Krieg gegen Russland)

Ein weiteres Problem, das den ehemaligen NATO-Soldaten Sorgen bereitet, ist, dass „Militärhilfsmittel wie Panzer als mobile Artillerie und nicht in kombinierten Operationen mit Infanterie“ von den Kiewer Streitkräften eingesetzt werden.

Infolgedessen „wird die ukrainische Infanterie zusehen, wie der Feind manövriert und vor seinen Verteidigungspositionen gerade außerhalb der effektiven Reichweite der Artillerie in Stellung geht.“

Dem Bericht zufolge basiert der Trainingsansatz der Ukraine „auf dem alten sowjetischen Modell“, das den Kommandanten in den Mittelpunkt stellt, „ohne Delegation von Befugnissen bei Ausbildung, Planung und insbesondere Operationen“.

Das ist doch unglaublich oder ein ganz schlechter Witz.

Die Ukrainer wollen Russland mit sowjetischen Methoden besiegen.

Das kann doch gar nicht funktionieren.(Neue Weltordnung und „schmutzige Tricks“ des Westens in der Ukraine – Berichte aus Russland)

Die weitverbreitete Nichtanwendung von NATO-Standards führe zu einer schmerzhaft langsamen Entscheidungsfindung auf dem Schlachtfeld, heißt es in dem Dokument.

Laut Moskau hat die Unterstützung, die Kiew von den USA und ihren Verbündeten geleistet wurde, einschließlich der Lieferung von Waffen, der Ausbildung ukrainischer Truppen und des Austauschs von Geheimdienstinformationen, die westlichen Nationen de facto zu Konfliktparteien gemacht.

Und das wird Ihnen zum Verhängnis.

counterpunch.org schreibt weiter:

Stimmen auf allen Seiten – USA, Ukraine, Russland – versichern uns, dass ein großer Bruch in der militärischen Situation in der Ukraine unmittelbar bevorsteht. Während die russischen Streitkräfte (RF) in der Gegend von Bakhmut und Avdivka stetig vorrücken, soll die ukrainische Armee (UA) zu einer letzten großen Offensive bereit sein und an der Südfront in Richtung Krim vorstoßen, die sie starten und gewinnen muss.

Es ist unmöglich zu wissen, was an all dem wahr und was nur vorgetäuscht ist, und man kann sich nie sicher sein, wie es ausgeht, wenn Armeen anfangen, einander in die Luft zu jagen, aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass: 1) Es wird eine ukrainische Offensive geben. Die Ukrainer werden alles, was sie haben, in die Waagschale werfen und sofortige Gebietsvorstöße machen. 2) Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine weit genug vorrücken wird, um ernsthaft mit der Rückeroberung der Krim zu drohen, und unmöglich, dass sie Russland zur Kapitulation zwingen wird. 3) Es ist wahrscheinlich, dass die UA sich selbst erschöpft, dass enorme, unersetzliche Mengen ihrer Arbeitskräfte und ihres Materials vernichtet werden und dass die massiven russischen Streitkräfte, die bisher zurückgehalten wurden, ihre eigene Offensive beginnen werden, die nach Belieben vorrücken kann. Es wird offensichtlich und unbestreitbar sein, dass es für die RF kein militärisches Hindernis mehr gibt, in der Ukraine so weit nach Westen vorzurücken, wie sie will.

Mir ist klar, dass Überraschungen aus vielen Richtungen kommen können – Unfähigkeit der wichtigsten Befehlshaber, politischer Druck von Bürgern in verschiedenen Ländern, sofortiges Eingreifen der NATO usw. -, aber ich denke, es ist wichtig, sich mit der Zwangslage zu befassen, die das letzte Ergebnis – eine entscheidende militärische Niederlage der Ukraine – schaffen wird. Dieses Ergebnis wird für die USA/NATO/Kiew eine dringende Krise darstellen, die sofortige Entscheidungen und Maßnahmen erfordert. Es ist auch das Ergebnis, das sie erwarten und fürchten, und für das sie bereits ihre Entscheidungen treffen.

Um zu verstehen, wie sehr sie dieses Ergebnis fürchten und erwarten, genügt es, die zahlreichen Erklärungen und Analysen westlicher Politiker und Experten sowie von Zelensky und ukrainischen Offiziellen aufmerksam zu lesen, die, auch wenn sie optimistisch gefärbt sind, im Detail ihre Besorgnis über die Erschöpfung der ukrainischen Arbeitskräfte und der Munitions- und Materialvorräte der USA/NATO sowie ihre Verzweiflung über die Chancen der Ukraine zum Ausdruck bringen.

Es gibt zu viele solcher Aussagen, um sie zu zitieren, aber eine der auffälligsten und aussagekräftigsten ist ein Artikel der Asia Times von dem pseudonymen „Spengler“, der an „einem kürzlichen privaten Treffen ehemaliger hochrangiger US-Soldaten, Geheimdienstmitarbeiter und Wissenschaftler mit Lebensläufen, die von der Reagan- bis zur Trump-Administration reichen“, teilgenommen hat – also einem Querschnitt durch den permanenten Tiefen Staat.

Die Teilnehmer dieses Treffens brachten zum Ausdruck, was meines Erachtens heute die vorherrschende Einstellung zur Situation in der Ukraine in außenpolitischen und militärischen Kreisen der USA ist. Sie haben „eine düstere Einschätzung der Aussichten der Ukraine auf einen Sieg gegen Russland“.

Sie wissen, dass „es unwahrscheinlicher ist, dass die Ukraine Russland besiegt, selbst wenn der Westen maximale Anstrengungen unternimmt und eine Eskalation riskiert“, da „die gesamte Armee, die die NATO zwischen 2014 und 2022 in Vorbereitung auf einen russischen Angriff ausgebildet hat, tot ist und die Rekruten nach drei Wochen Training in die Kampflinien geworfen werden.“ Außerdem „neigten sie mit überwältigender Mehrheit“ „zu einer Eskalation in Form der Bereitstellung zusätzlicher Waffen für die Ukraine“, darunter möglicherweise „eine ‚Fremdenlegion‘ von Kämpfern aus anderen Ländern“. In der Tat – und hier liegt die unübersehbare Gefahr – befürwortete „die große Mehrheit der Teilnehmer, alles für einen absoluten Sieg über Russland zu riskieren, obwohl sie wissen, dass die Ukraine nicht gewinnen kann“.

Ich sehe also Folgendes voraus und befürchte Folgendes:

Einmal in diesem Jahr, wahrscheinlich noch vor Ende des Sommers, wird die ukrainische Armee entscheidend besiegt sein, Russland wird die vollständige Kontrolle über die vier Oblaste (Donezk, Lugansk, Cherson, Saporischschja) erlangen, und es wird keine ukrainische Kraft mehr geben, die in der Lage wäre, dies rückgängig zu machen oder einen russischen Vormarsch auf Kiew zu stoppen.

Um eine weltverändernde Niederlage oder einen direkten Krieg mit Russland zu vermeiden, werden dann plötzlich all jene Stimmen aus den USA und dem Westen, die bisher die Möglichkeit eines Waffenstillstands hartnäckig ausgeschlossen haben, darunter auch Antony Blinken, einen solchen fordern. Sie hoffen, dass sich ihnen andere globale Akteure (vor allem China) und Stimmen aus der Kriegsgegnerschaft anschließen werden, die dies ohne starke Einwände der westlichen Blinken als ein willkommenes Zugeständnis an die aufrichtigen und langjährigen Forderungen der Kriegsgegner nach einem Ende des Tötens ansehen werden.

In der Tat wird der Waffenstillstandsvorschlag der USA und der NATO von pazifistischer Besorgnis durchdrungen sein und angesichts des radikalen Kurswechsels leicht als vernünftige Kompromisse dargestellt werden können. In Wirklichkeit wird es ihr Plan B sein, den verlorenen Krieg fortzusetzen. Ein „absoluter Sieg“, der aufgeschoben wird.

Er wird in etwa so aussehen:

Lasst uns die Kämpfe unterbrechen und alle in ihre Ecken gehen. Beide Seiten werden alle militärischen Angriffe einstellen. Wir (die USA/NATO/Kiew) werden jeden ukrainischen Antrag auf NATO-Beitritt auf unbestimmte Zeit aussetzen. Wir werden Ihre (Russlands) Kontrolle und Ihren Anspruch auf die Krim und die vier Oblaste nicht anfechten. Wir werden sie auch nicht formell anerkennen. Wir werden die Fragen des „endgültigen Status“ in einem ausgehandelten „Friedensprozess“ klären lassen. Sie werden Ihre Streitkräfte nicht einen Zentimeter westlich der Linie x bewegen und sich nicht in die Innenpolitik Kiews einmischen. Um diesen Waffenstillstand zu überwachen und durchzusetzen, werden wir ein Kontingent internationaler Friedenstruppen einsetzen und eine Flugverbotszone über der Ukraine westlich der Linie x einrichten. Können wir uns nicht einfach alle vertragen?

Darauf wird Russland in etwa so antworten:

Nein. Es wird kein Minsk 3 geben. Wir lehnen jeden Versuch der Verliererparteien ab, die Lösung dieses Konflikts erneut auf die lange Bank zu schieben, und zwar nur, weil sie verlieren. Unsere Ziele sind klar und bleiben bestehen: Wir verlangen, dass die Regierung in Kiew dauerhaft auf jedes Ziel eines NATO-Beitritts verzichtet; dass sie die bestehende militärische Infrastruktur der NATO entfernt, sich vom NATO-Bündnis trennt und sich zu einem neutralen Land erklärt; dass sie die Krim und die vier Oblaste formell als Teil Russlands anerkennt (es hätten zwei sein können, wenn Sie die Verhandlungen im letzten Jahr nicht abgebrochen hätten); und dass sie ihre politische und soziale Politik umgestaltet, um die Dominanz des mörderischen russophoben, faschistischen, banderitischen Nationalismus zu beseitigen.

Wir werden verlangen, dass jeder Waffenstillstand für Verhandlungen und jede Beilegung ausdrücklich von einer vertrauenswürdigen dritten Partei unterzeichnet und überwacht wird – d. h. nicht von den USA, der EU, der UNO oder einer anderen Partei, die vom „Westen“ oder einem anderen erklärten Feind dominiert wird. (China? Indien?) Wir werden weiterkämpfen, bis wir diese Ziele erreicht haben, und wir werden alle internationalen bewaffneten Boden- oder Luftstreitkräfte, die ohne unsere Zustimmung in oder über das Gebiet der Ukraine gebracht werden, als feindliche Kämpfer und legitime militärische Ziele behandeln.

Ich bin überzeugt, dass dies die Situation ist, auf die wir zusteuern. Ich denke, dass die US/NATO/Kiew-Seite gezwungen sein wird, einen solchen Vorschlag zu machen, und die russische Seite wird ihn nicht annehmen (und wäre dumm dazu). Russland wird bis zur Kapitulation Kiews weiterkämpfen, und die USA/NATO oder ihre erfundenen „Fremdenlegionen“ werden als direkte Kombattanten eingreifen müssen, wobei wahrscheinlich taktische Nuklearwaffen eingesetzt werden, oder sie werden eine existenzielle Niederlage hinnehmen müssen.

China-Syndrom

Bitte beachten Sie, wie Blinken und Co. den Rahmen schaffen, der ihnen in dieser Situation zugutekommen wird. Sie lehnen einen Waffenstillstand jetzt hartnäckig ab, weil sie wissen, dass sie ihn bald dringend brauchen werden. Sie versetzen sich in die politisch vorteilhafte Lage, als die vernünftige, kompromissbereite Partei dazustehen, wenn sie schließlich einen Waffenstillstand fordern und die Russen sich weigern. Sehen Sie, wir sind die Friedensstifter, Putin ist der Kriegstreiber. Wir stimmen dem Waffenstillstand zu, den China und die westlichen Friedensbewegten wollten; Russland besteht auf der Fortsetzung des Krieges. Wer kann es der „internationalen Gemeinschaft“ jetzt verdenken, dass sie „Friedenstruppen“ ins Land holt und eine Flugverbotszone einrichtet – nur um das Töten zu beenden? Sie wissen schon, wie in Libyen.

Es geht darum, diese „Fremdenlegionen“ und ausländischen Luftstreitkräfte ins Land zu holen – vorzugsweise als „Friedenstruppen“ und nicht als offene Kämpfer, aber mit einem ähnlichen Ziel: die unvermeidliche Niederlage zu vermeiden, indem man eine Art „Friedensprozess“ zwischen Korea und Israel/Palästina einleitet. Die von den USA bevorzugte „friedliche Lösung“: Ein Zombie-Krieg, der durch ständige Waffen- und Geldzufuhr aufrechterhalten wird, bis er vollständig wiederbelebt werden kann.

Eines der Hauptelemente dieses Konzepts – das von den westlichen Kriegsgegnern völlig verschluckt wurde – ist die Vorstellung, dass die USA in dieser Situation einen von China geforderten Waffenstillstand akzeptieren würden. Wenn Anti-Kriegs-Stimmen heute sagen: „Warum gehen die USA/NATO/Kiew nicht auf Chinas Waffenstillstandsvorschlag ein?“, rezitieren sie naiv ein Drehbuch, das von westlichen Politikern und Medien in Vorbereitung auf den Tag geschrieben wurde, an dem sie einen Waffenstillstand wollen.

Es gibt keinen „Waffenstillstandsvorschlag“ oder „Friedensplan“ aus China, im Sinne eines konkreten Plans für sofortige Maßnahmen zur Beendigung der Kämpfe, und die Blinkens, die ihn angeblich ablehnen, wissen das. Sie schlagen einen fiktiven „Waffenstillstands“-Vorschlag vor, den sie ablehnen können, wenn er die Unterstützung pazifistischer Antikriegsstimmen erhält, so dass sie ihn, wenn die Zeit gekommen ist, durch den echten „Waffenstillstand“ ersetzen können, den sie planen, nachdem sie sich diese Antikriegsstimmung präventiv zu eigen gemacht haben. OK, Sie haben bekommen, was Sie und China wollen. Geben wir dem Frieden eine Chance.

Die USA haben nicht die Absicht, einen von China vorgeschlagenen Waffenstillstand zu akzeptieren; sie haben einen Plan, um einen Waffenstillstand nach ihren Vorstellungen und zu ihren Gunsten zu fordern. Aber sie wollen, dass Sie glauben, dass sie Ersteres tun.

Bei aller Kritik, die sie verdient, verhindern die USA im Moment keinen Waffenstillstand. Wenn Antony Blinken sagt: „Für einige mag der Gedanke an einen Waffenstillstand verlockend sein, und ich verstehe das, aber wenn er auf … hinausläuft, wird dies kein gerechter Frieden sein“, dann gibt er damit – mit der entsprechenden Auslassung – die Position Russlands, der USA/NATO und Kiews wieder. Keine der Konfliktparteien will jetzt einen Waffenstillstand, und keine wird ihn wollen, bis eine von ihnen ihn für notwendig hält (wahrscheinlich weil sie verliert).

China weiß das und hat keinen Vorschlag gemacht, damit alle ihre grundlegenden Interessen und Ziele zurückstellen und die Kämpfe jetzt einstellen. Hier ist die gesamte chinesische Position zur „Einstellung der Feindseligkeiten“ und die einzige Erwähnung des „Waffenstillstands“ in der 12-Punkte-Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise“:

3: Einstellung der Feindseligkeiten. Konflikte und Kriege nützen niemandem. Alle Parteien müssen rational bleiben und Zurückhaltung üben, das Feuer nicht schüren und die Spannungen nicht verschärfen und verhindern, dass sich die Krise weiter zuspitzt oder gar außer Kontrolle gerät. Alle Parteien sollten Russland und die Ukraine dabei unterstützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten und den direkten Dialog so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, um die Situation allmählich zu deeskalieren und schließlich einen umfassenden Waffenstillstand zu erreichen [meine Hervorhebung].

Dies ist, wie das gesamte 12-Punkte-Positionspapier, eine allgemeine Grundsatzerklärung, kein Aktionsplan. Es ist so neutral, diplomatisch und unverbindlich, wie man es nur sein kann. Ich habe keine Ahnung, wie jemand daraus einen „Friedensplan“ ableiten kann. (Es sei denn, es dient dem Zweck, ihn zu finden.) Ob es einem gefällt oder nicht, China vermeidet es sorgfältig, einer der beiden Parteien konkret zu sagen, wann und wie sie die Kämpfe einstellen sollen. Die Aufforderung zur „Zurückhaltung“, um „letztendlich“ einen Waffenstillstand zu erreichen, ist nicht der Aufruf zu einem sofortigen Waffenstillstand, den wünschenswerte Anti-Kriegs-Aktivisten gerne von China hören würden und den vorausschauende Neokonservative gerne zurückweisen würden.

Kürzlich war die Rede davon, dass sich China mit Brasilien zusammengetan hat, um einen „Friedensplan“ für die Ukraine auszuarbeiten – mehr Spekulationen und Wunschdenken, die im Moment nichts Konkretes bedeuten. Aus anderen Erklärungen und Handlungen wissen wir, dass China eine geschätzte Beziehung zu Russland entwickelt. Aber China ist in seiner diplomatischen Sprache in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine sehr vorsichtig, um sich nicht ausdrücklich auf eine Seite zu stellen oder einen Plan voranzutreiben, der eine Seite einnimmt. Wenn China das Gefühl hat, einen konkreten Plan vorschlagen zu müssen, wird es das tun, und dafür wird es wahrscheinlich nicht Lula brauchen.

Jeder möchte China auf seiner Seite haben. An diesem Punkt ihrer Wahnvorstellung denken einige Neocons vielleicht, wenn sie ihren Waffenstillstand vorschlagen, dass China mit der Idee einverstanden sein wird, dass es Chinas eigene ist. Wenn China nicht mitmacht (was es mit ziemlicher Sicherheit nicht tun wird), werden die Neocons dies mit Sicherheit als Beweis dafür anführen, dass China, ebenso wie Russland, ein unehrlicher Kriegstreiber ist und seinen „eigenen“ angeblichen Friedensplan aufgibt. Auch das ist eine Argumentation, die jeder, der jetzt sagt: „Warum gehen die USA nicht auf Chinas Waffenstillstandsvorschlag ein?“, mit aufbaut.

Also noch einmal: Welchen Waffenstillstand auch immer die USA/NATO/Kiew angesichts der drohenden Niederlage in der Ukraine vorschlagen, es wird kein chinesischer Plan sein, sondern ein amerikanischer Neokon-Gambit. Es ist unwahrscheinlich, dass China dazu beitragen würde, einer der Parteien so etwas aufzuzwingen. China würde eher eine wichtige Rolle bei der Lösung dieses Konflikts spielen, und zwar als Dritter, der die ausgehandelten Bedingungen für die Kapitulation der Ukraine überwacht, wie es die russische Position vorsieht.

Reinigung

Bitte beachten Sie ein weiteres wichtiges Element der verschiedenen Vorschläge, die in dieser Situation vorgebracht werden: Die schwierigste Forderung der russischen Seite, die sie fast dazu zwingt, auf Kiew zuzugehen, ist die Forderung nach „Entnazifizierung“. Es ist die Forderung, die am meisten als „politische Einmischung“ abgelehnt werden wird, da sie in der Tat einen „Regimewechsel“ im tiefsten Sinne erfordert.

Ich habe bereits gesagt, dass dies in der Westukraine nahezu unmöglich sein wird, wo die faschistische, banderitische Ideologie mit dem ukrainischen Nationalismus verwoben ist, tiefe historische Wurzeln hat und seit 2014 an Bedeutung gewonnen hat.

Aber die Sache ist die: Egal wie unmöglich es ist, es ist notwendig – sowohl für den amerikanischen Waffenstillstandsplan als auch für das russische Projekt.

Jedem ist klar, dass keine Regierung in Kiew, auch wenn die USA sie nicht aufhalten können oder wollen, in der Lage sein wird, die von Russland geforderte Kapitulationsregelung zu treffen und einzuhalten, wenn die bewaffneten faschistischen Kräfte nicht gesäubert werden.

Aber es ist auch so, dass keine Regierung in Kiew in der Lage sein wird, die Art von Waffenstillstandsabkommen zu schließen und einzuhalten, von der die USA behaupten werden, dass sie sie will, wenn die bewaffneten faschistischen Kräfte nicht beseitigt werden.

Der amerikanische Waffenstillstand wird den ukrainischen Faschisten nur schwer zu vermitteln sein. Sie werden nicht in der Stimmung sein, eine langfristige Aussetzung der Kämpfe zu akzeptieren. Sie sind mindestens ebenso erpicht wie Russland auf eine rasche Lösung des Problems und müssen inzwischen ebenso wie Russland an der langfristigen Zuverlässigkeit Amerikas zweifeln.

Sie haben gesehen, wie die Amerikaner ein Land umstürzen und dann wieder nach Hause gehen. Sie sehen auch den wachsenden Antikriegsdruck auf die europäischen Regierungen.

Die Faschisten werden Zelensky oder jeden anderen Führer töten, der sich auf die Art der erweiterten De-facto-Konzession von Territorium in einem solchen Plan einlässt, es sei denn, die USA versichern ihnen, dass es sich um einen weiteren Trick handelt, um sich für einen zukünftigen Angriff in Kürze vorzubereiten. Wenn es keine Säuberung der Faschisten in Kiew gibt (was eine Schlacht erfordern wird), werden die Russen wissen, dass die USA genau das getan haben.

Wenn Russland also keinen „entnazifizierenden“ Regimewechsel in Kiew erzwingt, werden es die USA tun müssen – damit der Plan der beiden erfolgreich ist. Russland und die USA wissen das. Russland stellt sich dem. Die USA nicht. Das ist ein wichtiger Grund, warum Russland einem Waffenstillstandsabkommen der USA nicht trauen kann.

Das ist es, was ich voraussehe: Ein gescheiterter Versuch, Russland in einen ewigen Patt-Friedensprozess hineinzuziehen, der eine zweimal besiegte faschistische Ukraine wiederbelebt, getarnt als „Kompromiss“-Waffenstillstand, den alle (auch China) gefordert haben. Wie Emmanuel Todd sagt: „Genauso wenig wie Russland kann sich [Amerika] aus dem Konflikt zurückziehen, sie können nicht loslassen.

Deshalb befinden wir uns jetzt in einer Konfrontation, deren Ergebnis der Zusammenbruch des einen oder des anderen sein muss.“ Der Krieg wird so lange weitergehen, bis eine Partei (die Ukraine) die Niederlage akzeptiert. Oder die Welt wird in einem nuklearen Schlagabtausch eingeäschert.

Das ist ein fieses Stück Arbeit, dieses Ukraine-Biest. Sie tötet die Welt, wie wir sie kennen, und ihr Leichnam wird nicht wiederbelebt werden können.

…

Quellen: PublicDomain/arrangement-group.de am 16.04.2023