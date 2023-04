Der Mythos „Bevölkerungsexplosion“ geht in Wirklichkeit in die entgegengesetzte Richtung

Teile die Wahrheit!

Paul Ehrlich war Entomologe an der Stanford University, als er das Buch Population Bomb schrieb. Entomologie ist die Lehre von den Insekten. Ehrlich wandte also die Wissenschaft der Insekten an, um eine galoppierende Überbevölkerung der Menschen vorherzusagen, die die Welt zerstören würde.

Ehrlich lag völlig falsch, aber was noch schlimmer ist, ist, dass die akademische Welt ihn damit davonkommen ließ.

Die Menschen in den Vereinigten Staaten und Europa haben lange Zeit die Vorstellung als selbstverständlich hingenommen, dass sich die Welt inmitten einer „Bevölkerungsexplosion“ befindet, die Millionen von Menschen zu verhungern droht und die Erde unbewohnbar machen wird.

Auf diese Weise wurde Generationen von Menschen die Idee verkauft, dass es „verantwortungsvoll“ sei, kleine Familien zu haben, und es führte sogar dazu, dass die Idee der Familie selbst als Beitrag zu dem sich abzeichnenden Problem, das uns alle umzubringen drohte, abgeschwächt wurde.

Es gab nur ein Problem mit dem ganzen Szenario: Es gab überhaupt keine Bevölkerungsexplosion, wie eine neue Studie jetzt bestätigt hat.

Die britische linksgerichtete Tageszeitung Guardian gab am Montag zu, dass „die lange befürchtete ‚Bevölkerungsbombe‘ möglicherweise nicht explodieren wird, wie die Autoren eines neuen Berichts feststellen, der davon ausgeht, dass die Zahl der Menschen ihren Höchststand niedriger und früher erreichen wird als bisher angenommen“.

Die Studie des Club of Rome, die vom Earth4All-Kollektiv führender Umwelt- und Wirtschaftsinstitutionen, darunter das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das Stockholm Resilience Centre und die BI Norwegian Business School, durchgeführt wurde, sagt voraus, dass die Weltbevölkerung bei den gegenwärtigen Trends noch vor der Mitte des Jahrhunderts einen Höchststand von 8,8 Milliarden Menschen erreichen und dann rapide abnehmen wird“.

Der Guardian fügte hinzu: „Der Höhepunkt könnte noch früher erreicht werden, wenn die Regierungen progressive Schritte unternehmen, um das Durchschnittseinkommen und das Bildungsniveau anzuheben.“ (mRNA-Booster: „Wirksame Methode zur Reduzierung der Weltbevölkerung“)

Es ist erschütternd, dies zu lesen. Die Hysterie über die Bevölkerungsexplosion ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Bildungswesens, und es gibt zweifellos Millionen von Menschen, die die Vorstellung, dass es bald viel mehr Menschen auf der Erde geben wird, als man ernähren kann, immer noch als unumstößliche Tatsache betrachten.

Die Amerikaner haben diesen Glauben so sehr verinnerlicht, dass Menschen mit großen Familien routinemäßig ein schlechtes Gewissen eingeredet wird. Ich selbst kann mich daran erinnern, dass ich in der öffentlichen Schule auf allen Ebenen mit dieser Propaganda überschwemmt wurde, obwohl sie natürlich in jenen guten Zeiten, also Anfang der 1970er-Jahre, niemand als Propaganda erkannte.

Der Mythos der Bevölkerungsexplosion wurde zur Grundlage für viele andere von der Linken favorisierte Agenden, einschließlich der „Klimakrise“, des Plans zum Insektenfressen und sogar der sexuellen Revolution, die zu einem großen Teil durch die Verhütung und Abtreibung ermöglicht wurde, von denen uns gesagt wurde, dass sie leicht verfügbar sein müssten, um die Weltbevölkerung unter Kontrolle zu bringen.

300x250

All dies ist größtenteils das Werk eines Mannes, Paul Ehrlich, der, obwohl er ein offensichtlicher Betrüger ist (oder vielleicht gerade, weil er ein offensichtlicher Betrüger ist), heute unter Linken eine neue Popularität genießt.

Das Wall Street Journal stellte im Januar 2023 fest, dass die etablierten Medien den 90-jährigen Ehrlich „mit einer unterwürfigen Ehrerbietung“ behandeln, was sich in einem „kürzlichen erschütternden Beitrag in der CBS-Sendung ’60 Minutes’“ zeigte, in dem der Mythos der Bevölkerungsexplosion noch einmal aufgegriffen wurde.

Ehrlich brachte die Hysterie 1968 mit seinem Bestseller „Die Bevölkerungsbombe“ ins Rollen. Es begann mit den Worten: „Der Kampf um die Ernährung der gesamten Menschheit ist vorbei. In den 1970er-Jahren werden Hunderte Millionen von Menschen verhungern, trotz aller jetzt eingeleiteten Sofortprogramme. Zu diesem späten Zeitpunkt kann nichts mehr einen erheblichen Anstieg der weltweiten Sterblichkeitsrate verhindern.“

300x250 boxone

Im April 1970 verschärfte er seine Warnung und sagte: „Die Bevölkerungszahl wird unweigerlich und vollständig übersteigen, was auch immer wir an kleinen Erhöhungen der Nahrungsmittelversorgung vornehmen.

Die Sterblichkeitsrate wird steigen, bis in den nächsten zehn Jahren mindestens 100-200 Millionen Menschen pro Jahr verhungern werden.“ Ehrlich sagte sogar voraus, dass England bis zum Jahr 2000 aufhören würde zu existieren.

England existiert immer noch (auch wenn manche meinen, dass es in einem so schlechten Zustand ist, dass es besser vor 23 Jahren von dieser sterblichen Spule geschlüpft wäre), und 100–200 Millionen Menschen sind nicht jedes Jahr verhungert. (Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird)

Und jetzt erfahren wir, dass die ganze Sache falsch war.

Aber die linke Hysterie stirbt nicht so schnell. Die Autoren der neuen Studie, die die Idee der Bevölkerungsexplosion endgültig widerlegt, „warnen noch immer davor, dass sinkende Geburtenraten allein die Umweltprobleme des Planeten nicht lösen werden, die bereits bei 8 Milliarden Menschen gravierend sind und in erster Linie durch den übermäßigen Konsum einer wohlhabenden Minderheit verursacht werden.“

Sehen Sie? Wir benötigen einen globalen Sozialismus mit der erzwungenen Beschlagnahmung und Umverteilung von Reichtum. Das wird alles in Ordnung bringen!

Ben Callegari, einer der Autoren der neuen Studie, betonte dies: „Dies gibt uns Anhaltspunkte dafür, dass die Bevölkerungsbombe nicht hochgehen wird, aber wir stehen aus ökologischer Sicht immer noch vor großen Herausforderungen. Wir müssen große Anstrengungen unternehmen, um das derzeitige Entwicklungsparadigma des Überkonsums und der Überproduktion in den Griff zu bekommen, was ein größeres Problem darstellt als die Bevölkerungszahl.“ Was wird kommen?

Der Sozialismus wird kommen, und die daraus resultierenden Hungersnöte werden sich ein für alle Mal um den Überkonsum kümmern.

Aber in der Zwischenzeit gibt es eine übergreifende Lehre aus der neuen Studie:

Die apokalyptische Hysterie der Linken kann nicht für bare Münze genommen werden und man kann ihr nicht vertrauen.

Quellen: PublicDomain/pjmedia.com/technocracy.news am 01.04.2023