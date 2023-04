Der Tiefe Staat in den USA und Russland wird wahrscheinlich im Juni durch einen schwarzen Schwan gestürzt

Die Welt steuert auf eine historische Anomalie zu, die es nur einmal in mehreren tausend Jahren gibt. Dieser Prozess wird zwar Jahre dauern, aber ein wichtiger Wendepunkt wird nach übereinstimmender Meinung mehrerer Quellen um Juni oder Juli erwartet. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Zu diesem Zeitpunkt werden der Sturz der US Corporation und des russischen tiefen Staates wahrscheinlich mit dem Wiederauftauchen eines islamischen Kalifats und vielen anderen Ereignissen zusammenfallen.

Beginnen wir mit den zahlreichen Nachrichtenereignissen, die auf den Sturz der UNITED STATES CORPORATION hinweisen.

Die offensichtlichste Bestätigung, dass etwas nicht stimmt, ist die Aussage des Sprechers des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy: „Leider habe ich seit unserem allerersten Treffen [am 1. Februar] nichts mehr vom Weißen Haus gehört, … Biden ist in Aktion verschwunden und hat die Öffentlichkeit in die Irre geführt.“

Um zu verstehen, wie falsch die Biden-Show ist, sehen Sie sich die riesige Wahlbeteiligung für seine Präsidentschaftskandidatur an. Seine 81 Millionen Unterstützer müssen sich irgendwo hinter diesen Bäumen verstecken.

Dieser sogenannte Biden kandidiert angeblich, obwohl mehrere strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn laufen. „Wir wissen von mindestens acht Mitgliedern der Familie Biden, die von … Menschenhandel profitiert haben … Das ist ekelhaft und widerlich“, sagt der Abgeordnete Tim Burchett (R-TN), ein republikanisches Mitglied des House Oversight Committee.

https://www.foxbusiness.com/politics/gop-lawmaker-hints-biden-impeachment-hunter-scandal-deepens

Diese Rede von Glenn Beck spiegelt die Wut der Amerikaner auf ihre kriminelle Regierung wider. Darin stellt er fest: „Egal, wie viele Jahrzehnte ich die Leute auf Twitter und unserer Website bloßstelle – sie werden mit Mord davonkommen. Und wenn Sie und ich auch nur einen Bruchteil dieser Dinge tun würden, wären wir im Gefängnis.“

Kein Wunder, dass sich die Leute, die hinter dem falschen Joe Biden stecken, verstecken, seit die US Corporation am 31. Januar bankrott gegangen ist und ihre Auslandsschulden nicht mehr bedienen kann. Dies wird der Öffentlichkeit als Stillstand bei der Anhebung der US-Schuldengrenze präsentiert.

Eine weitere Bestätigung des Bankrotts kam von japanischen Diplomaten, die sich an uns wandten, um uns mitzuteilen, dass die Weltbank und der IWF gerade ihre große Sitzung in Washington beendet haben, bei der sie nicht in der Lage waren, Ländern wie Pakistan oder Sri Lanka die versprochenen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. (Nach dem Ende des Ukraine-Kriegs wird ein Feuerwerk in Asien veranstaltet (Videos))

Sie boten Sonderziehungsrechte an, die sich jedoch als wertlos erwiesen, so die Quellen. Der MI6 bestätigt, dass der IWF seine Sonderziehungsrechte nicht einlösen kann, weil „die Sonderziehungsrechte eine einfache Gegenbuchhaltung sind, also tatsächliche Staatsschulden, die gegen eine nicht existierende Währung geschrieben sind.“ Die nicht existierende Währung, auf die sie sich beziehen, sind die von der FRB neu gedruckten US-Dollars. Diese werden von denen, die der Rest der Welt hält, getrennt. (Eine uralte satanische Sekte, die uns seit Jahrtausenden terrorisiert hat, steht vor ihrer endgültigen Niederlage)

Die ehemalige IWF-Chefin und jetzige Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, gab in einer Rede zu, dass die „Fragmentierung“ ihrer regelbasierten Weltordnung „unter der hegemonialen Führung der Vereinigten Staaten … auf zwei Arten geschehen kann: allmählich und dann plötzlich“, mit anderen Worten, sie deutet an, dass die langsame Fragmentierung, die wir gesehen haben, auf einen plötzlichen Zusammenbruch zusteuert.

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230417~9f8d34fbd6.de.html

Aus diesem Grund sagt US-Präsident Donald Trump: „Dies ist die schlimmste Krise in der Geschichte unseres Landes, die Vereinigten Staaten werden vielleicht nicht überleben.

Ein weiteres Anzeichen dafür, dass im Februar etwas passiert ist, ist, dass die Geldmenge im Vergleich zum Vorjahr um „6,6 %“ gesunken ist, was „der größte Rückgang seit mindestens 60 Jahren“ ist.

https://www.zerohedge.com/economics/money-supply-growth-fell-50-year-low-feb-will-fed-panic

Die folgenden Diagramme bestätigen einen anhaltenden Ansturm auf alle US-Banken, was auf weit verbreitete Ängste vor einem Zusammenbruch des Finanzsystems hindeutet. (Anm. d. Red.: Ein sog. schwarzer Schwan-Event)

Dies geschieht sogar, während die FRB Rekordmengen an „funny money“ ausgibt, wie diese Grafik zeigt:

Es ist klar, dass sie das Vertrauen verloren haben, sonst würde sich all dieses Falschgeld in Bankeinlagen niederschlagen.

Elon Musk sagt im Einklang mit vielen informierten Menschen: „Angesichts der Bundesausgaben ist es eine Frage des Wann, nicht des Ob, dass wir in Verzug geraten“.

Was das Wann betrifft, so sagt die kriminelle, falsche US-Finanzministerin Janet Yellen, dass die USA bis Juni, möglicherweise bis Juli, mit „außerordentlichen Maßnahmen“ weitermachen können. Das bedeutet, dass Renten und Sozialversicherungen gestohlen werden, Verbündete erpresst werden usw.

Die Erpressung könnte sogar zur Ermordung des mexikanischen Präsidenten Manuel Obrador geführt haben, wie mexikanische Quellen berichten, die uns kontaktierten, als dieser Bericht gerade veröffentlicht werden sollte. Sie sagen, dass er alle seine öffentlichen Auftritte abgesagt hat und dass das Flugzeug des mexikanischen Präsidenten an Drogenhändler aus Tadschikistan verkauft wurde.

Sowohl die EU als auch Russland haben von Obrador ein Treffen mit ihren Botschaftern verlangt, aber er war nicht in der Lage, sie zu treffen, fügen die Quellen hinzu. Diese Quellen sagten uns zuvor, dass Obrador in Nicaragua ein geheimes Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow geplant hatte.

Dies geschah, nachdem Obrador am Dienstag das Pentagon beschuldigt hatte, seine Regierung auszuspionieren, nachdem Lecks in den US-Medien aufgetaucht waren, und sagte, er werde damit beginnen, Informationen der Streitkräfte zu klassifizieren, um die nationale Sicherheit zu schützen.

https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-04-18/mexican-president-accuses-pentagon-of-spying-vows-to-restrict-military-information

Offiziell heißt es nun, er sei „positiv auf COVID-19 getestet worden und nehme sich ein paar Tage frei“.

https://www.msn.com/en-us/health/-news/mexican-president-tests-covid-positive-for-third-time/ar-AA1aeCgx?ocid=sapphireappshare

„Dies wird eine sehr angespannte Woche werden, und wir werden die Situation beobachten“, so die mexikanischen Quellen. Sie schickten dieses Bild von dem, was anscheinend seine Leiche ist.

Unabhängig von den Geschehnissen in Mexiko schlägt die khasarische Mafia nun in alle Richtungen aus. Wie der MI6 bemerkt: „Gefangene Ratten beißen kräftig zu.“

Zusätzlich zu den üblichen Versuchen der KM, alle abweichenden „Führer“ zu ermorden, erhalten wir mehrfach Drohungen mit einem totalen Atomkrieg. Donald Trump hat dies wie viele andere auch wiederholt.

Außerdem hat Warren Buffet seinen gesamten Anteil an Taiwan-Halbleitern verkauft, weil „die Gefahr seismischer Aktivitäten besteht“. Das klingt wie eine Drohung an die Chinesen, Taiwan mit Erdbebenwaffen zu zerstören, wenn sie nicht weiterhin die US Corporation finanzieren.

Jemand sollte sie daran erinnern, dass, wenn sie Taiwan zerstören, das Silicon Valley als Vergeltung zerstört wird.

Auf jeden Fall sind die Probleme der US Corporation oder des US Deep State wohlbekannt und es wird ausführlich darüber geschrieben.

Weniger bekannt ist, dass auch die Zerschlagung des russischen Staates unmittelbar bevorsteht.

Jewgeni Prigoschin, Gründer des russischen Militärunternehmens Wagner, sagt, dass „eine Gemeinschaft staatsnaher Eliten, die unabhängig von der politischen Führung des Staates agieren“, aktiv die Kriegsanstrengungen in der Ukraine sabotiert.

Nun haben russische FSB-Quellen, die den Sputnik-Impfstoff in Russland untersuchen, herausgefunden, dass Alexander Ginsburg – der Mann, der hinter den Bemühungen steht, alle Russen zu impfen – ein hochrangiger KM-Agent ist. Es heißt, er sei mit den Warburgs, Sassoons, Windsors, Bourbonen und anderen europäischen Königshäusern verwandt.

https://profidecatholica.com/2023/04/11/le-directeur-de-spoutnik-et-la-synagogue-de-satan/

Dieselben russischen Quellen, die uns ursprünglich sagten, dass es sich bei Sputnik um einen von Russland entwickelten traditionellen Grippeimpfstoff handelt, sagen nun, dass dies nicht der Fall ist. Die Ermittler analysierten die Bestellungen für den Impfstoff und fanden 30 verschiedene Verträge, die alle zu einem einzigen Lieferanten“ für Dutzende von Millionen“ Dosen führten. Der Lieferant wurde nicht identifiziert, aber das FSB stellt fest, dass die Impfstoffe mit ausländischen Währungen bezahlt wurden. Sie fügen hinzu, dass die Verträge alle über ein russisches Unternehmen namens Gamalea liefen, dessen „Topmanagement ausschließlich jüdischer Abstammung ist“.

Das FSB bestätigt auch: „Alle Impfstoffe, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V, werden nach dem gleichen Prinzip hergestellt.“ Es handele sich um „DNA-verändernde Impfstoffe, die dazu bestimmt sind, die Gene von Menschen zu verändern.“

Die Russen weisen darauf hin, dass die Experimente zur Entdeckung des „Gottesgens“ in den 1970er und 80er Jahren begannen, um radikale muslimische Gruppen zu kontrollieren, indem das Gen entfernt wurde, das sie an Gott glauben ließ. Das Ziel war es, die Muslime gehorsamer zu machen, indem man ihre Verbindung zum Schöpfer unterbrach, sagen sie.

Die KM soll die Menschen auch dazu bringen, sich impfen zu lassen, indem sie durch die Verwendung eines bestimmten Prozentsatzes toxischer Impfstoffe den Anschein einer Pandemie erweckt. So zeigen beispielsweise Daten, die am 30. März im European Journal of Clinical Investigation in Dänemark veröffentlicht wurden, dass 4,2 % einer Impfstoffcharge COVID-19 von Pfizer für 71 % der vermuteten unerwünschten Ereignisse (SAE) verantwortlich waren.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998

„Ja, Todesfälle werden Teil des Prozesses sein, aber wer weiß, vielleicht ist der Tod besser als ein Leben als DNA-modifizierter, dummer Sklave niedriger Klasse“, kommentiert das FSB.

Die Impfstoffe sollen es offenbar auch ermöglichen, Menschen per Fernsteuerung zu kontrollieren. Zur Bestätigung siehe dieses Pfizer-Patent, das 2021 für die Kommunikation mit Graphen-geimpften Menschen weltweit über Mobilfunkmasten erteilt wurde:

Pfizer – Patent: 11107588b2

https://patents.google.com/patent/US11107588B2/en

Und nicht nur das: Die Russen warnen jetzt davor, dass die KM angesichts der weltweiten Ablehnung von Impfungen einen Weg gefunden hat, mit Hilfe von Milch die menschliche DNA auf ähnliche Weise zu verändern.

Sie schickten uns einen Link zu diesem wissenschaftlichen Artikel, in dem behauptet wird, dass „mRNA, die von aus Milch gewonnenen Exosomen abgegeben wird … als neues orales Abgabesystem für mRNA funktionieren kann“.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.12.19.517879v1

Polnische Geheimdienstquellen schickten uns auch viele Links, die darauf hinweisen, dass die KM jetzt versucht, die Lebensmittelversorgung zu nutzen, um uns genetisch in einen Zustand ständiger genetisch bedingter Sklaverei zu versetzen.

So wie die KM sowohl in Russland als auch im Westen zusammenarbeiten, um unsere Gene zu verändern, arbeiten sie auch in der Ukraine zusammen.

Wie Robert F. Kennedy Jr. feststellt: „Sie töten die Ukrainer in einem Verhältnis von 8 zu 1. Was uns über diesen Krieg erzählt wird, ist einfach nicht wahr.“

Nun, es stellt sich heraus, dass der große „ukrainische Held“ Wladimir Zelinski und seine Regierung russische KM sind und ihre Aufgabe darin besteht, so viele nicht-russische Ukrainer wie möglich abzuschlachten. Kein vernünftiger Anführer würde seine Truppen sinnlos in einem Verhältnis von 8 zu 1 von einem zahlenmäßig überlegenen Gegner abschlachten lassen, es sei denn, es handelt sich um vorsätzlichen Völkermord. Sie bringen die Männer um und versklaven die Frauen und Kinder. Dies sind einige der Dinge, an denen die Bidens beteiligt waren.

Aus diesem Grund sagt Wagner Prigozhin, dass der russische Staat das Ende des Krieges absichtlich verhindert. Sie wollen die Ukraine weiter entvölkern, um sie in ein Heimatland für die chasarische Mafia zu verwandeln.

Russische Patrioten sind sich dessen inzwischen bewusst und arbeiten mit westlichen Verbündeten zusammen, um das sinnlose Gemetzel in der Ukraine zu beenden und ein neues Sicherheitsarrangement für Europa zu finden, das die NATO überflüssig macht.

Sie könnte auch die Sowjetunion wiederherstellen. In einem Interview mit dem Schweizer Journalisten Darius Rochebin sagte der chinesische Botschafter in Frankreich, Lu Shaye, dass die Länder der ehemaligen Sowjetunion „keinen effektiven Status im internationalen Recht haben… „Im internationalen Recht haben auch diese Länder der ehemaligen Sowjetunion keinen effektiven Status, weil es kein internationales Abkommen gibt, das ihren Status eines souveränen Landes verwirklicht.“

„Er leugnet die Existenz von Ländern wie der Ukraine, Litauen, Estland, Kasachstan usw.“, schrieb Antoine Bondaz, China-Experte bei der in Paris ansässigen Denkfabrik Foundation for Strategic Research, auf Twitter.

https://news.yahoo.com/chinas-ambassador-france-says-former-082707929.html

Mit anderen Worten: Alle diese Marionettenstaaten, die im Rahmen des Projekts zum Wiederaufbau des khasarischen Imperiums geschaffen wurden, könnten demontiert werden,

Israel, der andere khazarische Staat, steht ebenfalls vor einer existenziellen Krise. „Wir stehen vor einer neuen sicherheitspolitischen Ära, in der eine echte Bedrohung aus allen Bereichen gleichzeitig möglich ist“, erklärte Verteidigungsminister Yoav Gallant am Donnerstag

https://www.israelnationalnews.com/news/370278

Was er damit meint, ist die faktische Wiedererrichtung eines islamischen Kalifats, das von Pakistan bis Marokko reicht und Israel völlig umzingelt lässt.

So wie es aussieht, sind die Türkei, Ägypten, Iran, Saudi-Arabien und die meisten anderen islamischen Länder jetzt vereint. Nun sind auch der Sudan und Pakistan im Begriff, sich wieder dem islamischen Schoß anzuschließen.

Die KM-kontrollierte, mit Heroin handelnde Militärregierung Pakistans kämpft um ihr Leben. Denn obwohl sie alles tut, was der IWF ihr sagt, bekommt sie kein Geld, um ihre Wirtschaft am Laufen zu halten. Schließlich ist der IWF bankrott.

Deshalb droht das pakistanische Militär jetzt mit einem Krieg mit Indien, um eine Wahl zu verhindern, die Imran Khan wieder an die Macht bringen und Pakistan ins Kalifat führen würde.

https://www.firstpost.com/world/pakistan-govt-cites-possibility-of-war-with-india-urges-supreme-court-to-postpone-elections-12487282.html

Im Sudan sieht es unterdessen so aus, als würden sich die Muslime nach ihrer Unterwerfung durch viktorianische Truppen im späten 19. Jahrhundert am Westen rächen.

Jahrhundert zu rächen. Dort wird eine von der KM kontrollierte Mission zum Diebstahl von Ressourcen angegriffen, die als „United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan“ (UNITAMS) bekannt ist.

Die UNITAMS benutzte eine „Übergangsregierung“, um die reichen Bodenschätze des Sudan zu stehlen, darunter Erdgas, Gold, Silber, Chromit, Mangan, Gips, Glimmer, Zink, Eisen, Blei, Uran, Kupfer, Kaolin, Kobalt, Granit, Nickel, Zinn und Aluminium.

https://icetonline.com/what-are-the-major-natural-resources-of-sudan/

Die US-Botschaft im Sudan wurde evakuiert, nachdem amerikanische Bürger gewarnt worden waren, bis auf weiteres in Sicherheit zu bleiben. In der Warnung hieß es, es lägen „unvollständige Informationen“ über Konvois vor, die von der Hauptstadt des westafrikanischen Landes, Khartum, in die Küstenstadt Port Sudan fahren. „Die Botschaft ist nicht in der Lage, Konvois zu unterstützen. Die Reise in einem Konvoi erfolgt auf eigene Gefahr“, hieß es weiter. Der internationale Flughafen in Khartum ist derzeit wegen der Kämpfe geschlossen. Eine CIA-Quelle kommentiert: „Es sieht so aus, als ob 16.000 amerikanische Bürger im Sudan im Stich gelassen wurden. Ist dies eine Wiederholung dessen, was in Afghanistan geschah?“

Das französische Außenministerium teilte mit, dass eine „schnelle Evakuierungsaktion“ des diplomatischen Personals und der französischen Staatsbürger aus dem Sudan mit den europäischen und verbündeten Partnerländern koordiniert werde. Die Niederlande, Belgien, Norwegen und Deutschland erklärten, sie befänden sich inmitten mehrerer Operationen.

Der Sudan ist übrigens das drittgrößte Land in Afrika.

https://www.firstpost.com/world/pakistan-govt-cites-possibility-of-war-with-india-urges-supreme-court-to-postpone-elections-12487282.html

Die israelische Regierung, die sich mit einem wiederauflebenden Kalifat konfrontiert sieht und weiß, dass ihr traditioneller Unterstützer, die USA, den Bach runtergeht, bittet China, zu intervenieren und ein Friedensabkommen zwischen ihr und ihren Nachbarn auszuhandeln.

In einem Versuch, Frieden mit dem Iran zu schließen, luden sie den iranischen Kronprinzen Reza Pahlavi und seine Frau nach Jerusalem ein.

„Dies zeigt uns, was wirklich zwischen Israel und dem Iran vor sich geht. Ich sehe Netanjahu nicht dort ….“, kommentiert eine Mossad-Quelle.

Asiatische Geheimdienstquellen sagen, dass die Juden in Israel geschützt und befreit werden, aber dass ihre völkermordende KM-Führung sich ergeben muss.

Insgesamt, sagt die chinesische Regierung:

Die Weltgemeinschaft steht vor einer bedeutsamen und dringenden Wahl zwischen einer Vision gemeinsamer, umfassender, kooperativer und nachhaltiger Sicherheit oder dem Paradigma des Kalten Krieges, das lediglich der Hegemonie eines Einzelnen und der absoluten Sicherheit einiger weniger dient.

https://english.news.cn/20230422/d0748a0751204163976346d005848a1c/c.html

Um jedoch sicherzustellen, dass dieses neue Sicherheitsparadigma dem Westen gerecht wird, erinnern die US-amerikanische und die britische Marine die Welt daran, dass sie immer noch die Kontrolle über die Ozeane haben.

Aus diesem Grund ist eine Einsatzgruppe der Royal Navy auf dem Weg in die Ostsee, um an den größten schwedischen Militärübungen seit mehr als 25 Jahren teilzunehmen. Damit unterstreicht Großbritannien sein Engagement für die Sicherheit Nordeuropas. Die Einsatzgruppe ist Teil der von Großbritannien geführten Joint Expeditionary Force, die auf Ereignisse in den vielen wichtigen Wasserstraßen und Engpässen Europas reagieren soll.

https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2023/april/21/230421-sweden-exercises

Die Briten positionieren sich gerade für Verhandlungen über einen NATO-Ersatz, indem sie die Russen daran erinnern, dass sie die Ostsee immer noch schließen können. Sie tun dies auch mit der Straße von Malakka. Dies alles ist Teil der Absprachen zwischen den die Meere kontrollierenden Engländern und der die eurasische Landmasse kontrollierenden Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.

Sie haben sich bereits darauf geeinigt, dass eine multipolare Welt befreundeter Länder die KM-Vision einer zentral gesteuerten menschlichen Tierfarm ersetzen wird.

Die große Frage, die noch offen ist, lautet: Wird der Zusammenbruch der „regelbasierten Weltordnung“ verborgene Technologien ans Tageslicht bringen, die ein neues Zeitalter einläuten werden?

Eine Technologie, die definitiv unterdrückt wurde, ist zum Beispiel die Wasserstoffkraft. Ein kleines Beispiel dafür ist dieser Geländewagen mit einer Reichweite von 800 km, der mit herausnehmbaren Wasserstoffpatronen betrieben wird.

Die Freisetzung von praktisch kostenlosem Wasserstoffstrom wird es uns allen ermöglichen, wie Millionäre zu leben.

Was die Antigravitation und das geheime Raumfahrtprogramm angeht, ist die Entscheidung jedoch noch offen. Ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht enttäuscht sein werden, ist die Frage, warum die NASA, eine Weltraumbehörde, eines der größten Filmstudios der Welt unter ihren Einrichtungen hat. „Vielleicht, weil sie, wie ihr Name schon sagt, keine Raumfahrtbehörde ist, sondern ein Filmstudio, das nur Filme dreht“, so eine CIA-Quelle.

In diesem Sinne, hier sind die neuesten Projekt Bluebeam Videos.

1 Teilweise getarntes UFO in den Wolken

2 Teilweise getarntes Mutterschiff in den Wolken

3 Ein mehrdimensionales UFO über Argentinien 2020

4 Plasmaenergie-UFOs über Stonehenge.

5 UFOs gefilmt in der Normandie, Frankreich

Wir hoffen, dass Antigravitation und Raumfahrt real sind, aber so oder so wird uns die Wahrheit befreien.

…

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 26.042.2023