Die finale Phase des Umbruchs: Die Welt ordnet sich neu (Video)

Bankenkrise, Massenmigration und eine links-woke Politik halten die Menschen nicht nur in Deutschland in Atem. In einer einstündigen Rundumschau blickt der Autor und politische Beobachter Peter Denk von Krisenrat.info gemeinsam mit Lebensberater Matthias Langwasser auf die sich zunehmend verändernde Weltordnung. Wird sich die Lage in den kommenden Monaten verbessern oder eher verschlechtern? Von Frank Schwede

Für einen Großteil der Bundesbürger ist das Leben in Deutschland nahezu unbezahlbar geworden. Steigende Mietkosten und explodierende Energie- und Lebensmittelpreise treiben mittlerweile mehr als zwei Millionen Menschen zu den mehr als 960 Tafeln im Land – und ein Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht.

Für Deutschland sind eher keine guten Aussichten. Doch auch in anderen Ländern wie Frankreich und Israel brennt die Hütte – allerdings mit anderen Reaktionen aus der Bevölkerung. Ist das der Beginn einer weltweiten Revolution?

Für den Gründer von Krisenrat.info Peter Denk ist vor allem die weltweite Bankenkrise ein sicheres Zeichen, dass sich etwas tut in der Welt, dass das alte System bröckelt.

Allerdings ist nach Worten von Denk die Bankenkrise nicht ganz so dramatisch wie sie von vielen Finanzexperten gesehen wird. Deshalb geht der Autor auch nicht davon aus, dass es noch in diesem Jahr zum befürchten Crash kommt. Denk sagt:

„Auch wenn in den USA gerade sehr viele Menschen ihr Vermögen aus den Banken ziehen, glaube ich nicht an einen kompletten Zusammenbruch der Banken. Diese Information erhielt ich auch von der geistigen Welt.

Klar ist, dass seit der ersten großen Krise 2008 die kleinen Banken immer weniger werden und sich die großen immer weiter aufblähen. Ein anderes Finanzthema ist, dass im Oktober über die neue Zentralbankwährung entschieden wird und ich befürchte wie auch viele Experten, dass im kommenden Jahr die digitale Währung eingeführt wird.

Dennoch bin ich optimistisch, dass dies nicht mit Hochdruck erfolgen wird. Das Beispiel Nigeria hat nämlich gezeigt, dass die Einführung digitaler Währung nicht so einfach ist, dort hat es nicht funktioniert. Auch in Schweden schwindet die Akzeptanz der digitalen Währung.

Wenn man die Menschen nicht mitnehmen kann, funktioniert das eben nicht. Deutschland ist immer noch das bargeldverliebteste Land in Europa und die geistige Welt sagt, dass schon Ende des Jahres viele Menschen sich nicht mehr dafür interessieren werden, was Berlin oder Brüssel beschließt.“ (Top-Astrologin prophezeit: Weltweite große Säuberungsaktion in der Schweiz – das WEF wird zerfallen! (Video))

Inflation und Absturz des US Dollar

Auch der bekannte Finanzexperte und Banken-Insider Markus Krall glaubt nicht an einen großen Crash. Krall vermutet, dass systemrelevante Banken durch weitere Finanzspritzen gerettet werden, jedoch wird das dadurch benötige zusätzlich in Umlauf gebrachte Geld eine Inflation herbeiführen, die einer Enteignung der Bürger gleichkommt, was möglicherweise dazu führen wird, dass weitere Teile der Bevölkerung aufwachen werden. Peter Denk vermutet, dass die Zentralbanken spätestens 2025 verschwinden werden.(„Ernsthaftes Voranschreiten“ in der Ukraine prophezeit: Krieg bald vorüber? Das ist Putins Hellseher-Prognose)

Ein weiteres großes Finanzthema ist der Absturz des US Dollar als Leitwährung. Der Dollar hat seit Jahresbeginn enorm an Akzeptanz eingebüßt, weil immer mehr Staaten ihre Rohstoffkäufe bilateral abrechnen, was die USA als Weltmacht in Zukunft weiter schwächen wird. Denk:

„Das fing an mit Russland und China, dann kam Indien dazu, Saudi Arabien wird wahrscheinlich bald folgen. Viele Staaten versuchen jetzt aus dem Dollar herauszukommen. Für die USA bricht die Weltbedeutung gerade in einem sehr hohen Tempo zusammen.

Egon Fischer sagte mir, dass er von der geistigen Welt die Information erhalten hat, dass die USA ihre Politik bis August 2023 um 180 Grad ändern müssen, dann hieß es, dass nur noch wenige Wochen Zeit dafür sei, zuletzt bekam Fischer die Nachricht, dass die Zeit für die USA bereits abgelaufen sei.“

Fischer erhielt vor gut zwei Wochen eine weitere wichtige Botschaft, die nach Aussage von Peter Denk sehr ungewöhnlich ist für die geistige Welt, weil darin ein Termin genannt wurde. Diesmal geht es um London, wo noch in diesem Jahr ein Ereignis geschehen soll, woran sich die Menschen noch Jahrzehnte erinnern werden. Peter Denk vermutet:

„London wird untergehen. Ich glaube aber, dass das mehr im übertragenen Sinne gemeint ist. Im besten Fall ist es vielleicht die City of London. London ist aktuell noch immer die Finanzzentrale der Welt.

Spannend ist, dass dieses Ereignis bis Ende des Jahres erfolgen soll. Ich vermute, dass es vielleicht etwas damit zu tun hat, dass die britische Regierung Uranmunition in die Ukraine liefern will, was auf eine schmutzige Bombe hinweist. Das wäre dann eine rote Linie, die die Briten überschreiten.“

Tatsache ist, dass nicht nur in den USA, sondern auch im gesamten Rest der Welt ganz klar ein Krieg gegen die Menschheit geführt wird, wo die Nahrungsmittelversorgung im Mittelpunkt steht.

In zahlreichen europäischen Ländern, vor allem in den Niederlanden, wird gerade versucht, kleine landwirtschaftliche Betriebe zu enteignen. Vor allem die USA geht gegen landwirtschaftliche Familienbetriebe extrem hart vor. Peter Denk:

„Kleine und mittlere Betriebe sollen weg und in die Hände großer Konzerne getrieben werden, von wo aus die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung kontrolliert werden kann. In den Niederlanden erfolgt das durch die Enteignung der Bauern, in den USA werden ganze Regionen, wie kürzlich in Ohio, verseucht, wo neunzig Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe im Familienbesitz sind.

Selbst wenn die Verseuchung nur vorgetäuscht wurde, dann können die trotzdem nichts mehr verkaufen. Bill Gates hat schon vor Jahren landwirtschaftliche Betriebe und Länder gekauft. Über Nahrungsmittel- und Wasserknappheit erfolgt die nächste Erpressung der Menschen, womit man natürlich den Klimawandel vortäuschen will.“

Kommt die große Revolution?

In vielen Ländern kommt es bereits zu Massenprotesten, etwa in Frankreich und Israel. Peter Denk vermutet aber, dass hinter den Protesten in Frankreich mehr steckt als nur die Anhebung des Rentenalters oder in Israel die Justizreform. Denk glaubt:

„Jetzt wird versucht, die politischen Systeme abzubauen. Das ist der eigentliche Grund für die absurde Politik. Verantwortlich dafür ist sowohl die negative Seite als auch die positive, weil beide Seiten versuchen wollen, etwas Neues zu installieren, allerdings mit unterschiedlichen Interessen.

Während es den positiven Kräften darum geht, dass die Menschheit in Frieden und Freiheit leben können, geht es der dunklen Seite weiter um Macht und Kontrolle.“

Denk zeigt sich umso erstaunter hinsichtlich der Tatsache, dass noch immer so viele Menschen in Deutschland alles mit sich machen lassen, ob Corona, steigende Lebenshaltungskosten oder den von der EU geplanten Sanierungszwang, zu dem es nach seinen Einschätzung am Ende wohl nicht kommen wird. Denk sagt:

„Das wird nicht durchsetzbar sein. Ich denke, dass auch das dazu dient, dass die Menschen ihre Regierung abräumen, dass sie etwas Neues installieren können. Natürlich kann man Exempel statuieren und den Menschen mit drakonischen Strafen drohen, doch sie werden nicht alle Menschen mitnehmen können.

Diejenigen, die noch immer alles mit sich machen lassen, werden auch weiter allem zustimmen und die kriegen das dann auch. Aber es wird eine nicht geringe Zahl von Menschen geben, die es nicht mit sich machen lassen – und die wird man nicht gewaltsam dazu zwingen können.

Ich bin mir sicher, dass sie die Mehrheit für ihre Vorhaben nicht bekommen werden. Das ist zunächst einmal die beruhigende Nachricht – dennoch werden sie es weiter über Verbreitung von Angst versuchen.“

Egon Fischer sieht laut Denk die Auflösungsphase des alten Systems für die kommen zwei Jahren. Das heißt, dass sich die Menschen bis spätestens Ende 2025 entscheiden müssen, welchen Weg sie gehen wollen.

Für Peter Denk steht deshalb fest, dass wir uns bereits mitten in der Auflösungsphase befinden. Nicht nur das Finanzsystem löst sich auf, sondern auch das politische System und die Wirtschaft. „Das ist klar erkennbar“, so Denk.

Weiter sagt der Autor:

„Danach beginnt für die Menschen, die in der Selbstverantwortung sind, die Phase, in der etwas Neues beginnt, wo man neue Modelle baut, mehr auf lokaler Ebene, aber eben etwas anders

Für die andere Gruppe, die alles mitmacht, kann es sein, dass die das auch weiter mitmachen werden, die werden dann aber voll kontrollierbar sein. Wenn ich das Alte behalten will, dann bin ich drin, in dieser Schleife, da werden dann einige Sache nur noch mit digitaler ID gehen – ich werde nicht verhungern, aber wenn ich alles genau so haben will wie früher, dann werde ich das so machen müssen, wie man es mir sagt.“

Die Karten werden neu gemischt

Interessant ist nach Worten von Denk, dass die westlichen Staaten immer mehr isoliert werden, was in erster Linie der noch immer vorherrschenden aber sich weiter abschwächenden Vormachtstellung der USA geschuldet ist.

Dass alles sind deutliche Zeichen einer sich verändernden Weltordnung, die selbst geschulten Beobachtern noch immer wie eine Wundertüte vorkommt, weil noch niemand so richtig weiß, wie die zukünftige Welt aussehen wird.

Eine Tatsache steht auch für Peter Denk fest, dass es noch eine ganze Weile rumplig bleiben wird, weil sich nahezu alle Länder der Erde gerade in sehr schwerem Fahrwasser befinden – dennoch ist der Autor davon überzeugt, dass es nicht zu einer totalen Diktatur kommen wird, wie häufig befürchtet wird. Der EU und der NATO bescheinigt Denk für die Zukunft keine Überlebenschance.

Für die Ukraine sieht Denk gute Chance, dass der Krieg noch in diesem Jahr beilegt wird, weil der Militärhaushalt der USA für das Jahr 2024 keinen Posten mehr für die Ukraine enthält.

Allerdings bleibt offen, wie es mit dem Land künftig weitergehen wird. Denk vermutet, dass die Ukraine aufgeteilt wird, demnach könnte Polen den Westteil der Ukraine übernehmen, wie das bereits in der Vergangenheit schon einmal der Fall war.

Peter Denk glaubt, dass in Zukunft viel Positives geschehen wird – allerdings nicht mit den alten Regierungen. Nach Worten des Autors ist jetzt entscheidend, wie weit sich die Menschen entwickeln und wie lange sie sich noch von den alten Herrschern diktieren lassen.

Entscheidend ist auch, wie der Westen künftig mit Russland umgeht. Aktuell deutet alles daraufhin, dass das Land künftig enger mit China zusammenarbeiten wird, obwohl Russland in der Vergangenheit offenbar bestrebt war, engere Beziehungen zum Westen zu knüpfen.

Das heißt, mit Russland und China ist gerade ein völlig neuer Block entstanden, der mit enormen Geschwindigkeit schon morgen die Welt verändern könnte, weil Russland und China möglicherweise im Begriff sind, eine im neue Weltordnung aufzubauen.

Welche Auswirkungen das auf den Westen hat, ist noch völlig offen. Allerdings sieht Peter Denk Russlands Präsidenten Wladimir Putin eher auf der positiven Seite, was nicht heißen soll, dass alles gut ist, was von Russland und China kommt.

Denk will von der geistigen Welt erfahren haben, dass Russland und China der Welt keine neue Weltordnung aufs Auge drücken werden, vor allem keine Diktatur. Das heißt, jedes Land wird sich in seine Richtung entwickeln können.

Jedoch vermutet Denk, dass Russland möglicherweise noch in diesem Jahr auch in Europa für Ordnung sorgen wird und dass es in der finalen Phase des Umbruchs für kurze Zeit zu Einschränkungen kommen wird, was auch anderen Analysten vermuten.

Die Hegemonie beenden

Auch beim Thema Zuwanderung, die größer ist als 2015, blickt Peter Denk optimistisch in die Zukunft. Er glaubt, dass die Zuwanderer bald wieder gehen werden, spätestens dann, wenn die Staatsknete nicht mehr fließt. Und dieser Tag wird in nicht allzu ferner Zukunft kommen, glaubt Denk.

Die stärkste Waffe der Regierung ist die Angst, über die sich nach vorsichtigen Schätzungen noch immer gut siebzig Prozent der Deutschen kontrollieren lassen – sollte es dazu kommen, dass die Zahl der angstkontrollierten Bevölkerungsschicht weiter sinkt, könnte es vielleicht auch in Deutschland zu Bildern wie in Frankreich und Israel kommen – die Betonung liegt in diesem Fall auf vielleicht.

Solange Proteste gegen die Regierung als ein Sakrileg gelten, schwindet selbst bei Optimisten die Hoffnung auf eine Zeitenwende – zumal jede Debatte, ob Corona, Krieg in der Ukraine oder Klima, mittlerweile eher religiöse als politische Züge hat.

Peter Denk mag mit seinen Worten recht haben, dass es immer darauf ankommt, wie man die Welt sieht, worauf die Gedanken gerichtet sind, weil wir darüber unseren Weg bestimmen, den wir gehen, weil sich dann selbst in der finstersten Nacht Wege auftun, die vom Licht erhellt sind.

Abschließend macht Denk mit einer weiteren Botschaft von der geistigen Welt Mut, in der es heißt, dass der Übergang in ein neues System für alle so schmerzlos wie möglich verlaufen soll.

Denk äußert außerdem die Vermutung, dass 2023 mit dem Jahr 1989 vergleichbar ist, als die DDR abgewickelt wurde. „Das könnte jetzt mit der Gesamtrepublik geschehen“, so der Autor.

Grund zum Optimismus gibt auch die Tatsache, dass die Mehrheit der Bevölkerung dem Konsens von oben nicht mehr ohne Weiteres Folge leistet, wie das öffentliche Meinungsbild aktuell zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine und zum Thema Friedensverhandlungen zeigt.

Der Wiederstand wächst, das gibt Grund zur Hoffnung, so steht nur noch die Konformität der Medien dem Ende der politischen Hegemonie im Weg – und die könnte mit dem nötigen Druck aus der Bevölkerung schnell zu Fall gebracht werden. Warten wir´s ab!

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 14.04.2023