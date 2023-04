Die Zeichen stehen auf Sturm: Deutschland vor dem größten Umbruch seit 100 Jahren (Video)

Die Zeichen stehen auf Sturm. Werden wir in den kommenden Monaten einen Zusammenbruch des Finanzsystems und der Politik erleben? Der Insider und Zentralbankexperte Gernot von Hagen glaubt, dass Deutschland vor den größten Veränderungen seit dem Zweiten Weltkrieg steht.

Bei Patrick Schönerstedt von Blaupause TV verrät Gernot von Hagen, was ein Neustart von Politik und Wirtschaft für das Land und seine Menschen bedeutet. Von Frank Schwede

Das „ungedeckte“ Geldsystem und das Wirtschaftssystem brechen zusammen.

Dies ist der Kernpunkt; er wird noch von den Alternativ- als auch den Qualitätsmedien ausgeblendet.

Die alten Staatsanleihen aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert und die neueren Staatsanleihen haben ihr Ablaufdatum erreicht. Es geht um einen kontrollierten Abbau zu unseren Gunsten, hin zur Souveränität.

Die Staatsanleihen sind strukturell am Ende.

Credit Suisse musste gerettet werden, um dies alles vorzuführen.

Vor fast genau 26 Jahren hielt Bundespräsident Roman Herzog in der Bundeshauptstadt seine „Ruck-Rede“, in der er die besorgte Frage stellte: „Was ist los mit unserem Land?“ Seither ist viel geschehen, leider aber nicht im positiven Sinne für das Land.

Die Wirtschaft steht auf wackeligen Füßen, aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und möglicherweise wird es schon in wenigen Wochen oder Monaten zum lange prophezeiten Crash der Märkte kommen. Für Zentralbankexperte Gernot von Hagen kommt der nicht aus heiterem Himmel – vor allem aber sieht er einen Zusammenbruch als heilsame Medizin: Gernot von Hagen sagt:

„Für diese Struktur ist keine Rettung mehr möglich, weil ohne einen kompletten Zusammenbruch kein Neuanfang möglich ist. Es ist, wenn man so will, ein kontrollierter Abriss, ein Ersticken des Systems im eigenen Irrsinn.

Jetzt ist es an der Zeit, sich von Ängsten zu lösen und wieder in ein gesundes Selbstvertrauen zurückzufinden, Selbstbewusstsein an den Tag zu legen und darauf vertrauen, dass das Leben weitergeht. Wir haben jetzt die einmalige große Chance für die Zukunft, eine saubere Basis zu schaffen. Das umzusetzen sollte unsere Aufgabe sein.“

Es sind beunruhigende Nachrichten, die vor wenigen Wochen aus der Schweiz kamen – die Pleite der Credit Suisse. Nach außen schien das Bankhaus kerngesund, ging aber trotzdem zugrunde. (Wohneigentum – von der Altersvorsorge zum Verschuldungsrisiko bis zur Enteignung)

300x250

Wie das?

Von einer wirklichen Überraschung kann keine Rede sein. Die dunklen Wolken über den Finanzmärkten sind schon eine ganze Weile deutlich sichtbar. Das sieht auch Gernot von Hagen so – mehr noch, für ihn ist das Sterben des alten Finanzsystem unabdingbar, um dass endlich ein ehrliches System aufgebaut werden kann. Gernot von Hagen sagt:

„Es ist das ultimative Endspiel, das wir jetzt erleben. Hier geht es nicht um irgendein Spiel dunkler Kräfte, wie viele vermuten, sondern es geht darum zu erkennen, dass wir es mit einem kontrollierten Abbau des alten Systems zu Gunsten des Verbrauchers zu tun haben.“

300x250 boxone

Die Zahlungsunfähigkeit der Silicon Valley Bank im März hatte ein Erdbeben im gesamten Bankensektor zur Folge, darauf folgte die Zahlungsunfähigkeit der Signature Bank, das war die drittgrößte Pleite in der US Geschichte. Die Auswirkungen waren auch in Europa zu spüren – vor allem aber in der Schweiz, denn nur wenige Tage nach der Signature fiel auch die Credit Suisse.

Eine nicht mehr von der Hand zuweisende Tatsache ist, die aktuelle Zinswende bringt die Banken mächtig in Bedrängnis. Allein in den Vereinigten Staaten verzeichnen die Banken aktuell bis zu 675 Milliarden US Dollar Verlust.

Aber nicht nur in den USA und der Schweiz steht es mit den Banken gerade Spitz auf Knopf. Auch die Deutsche Bank ist schwer angeschlagen. Der Preis für die Credit Default Swaps für die Deutsche Bank stieg in den vergangenen Wochen sprunghaft in die Höhe, was auf eine mögliche Pleite hinweisen könnte.

Das Vertrauen in den Banken hat seinen Tiefpunkt erreicht

Das alles hat zur Folge, dass das Vertrauen in die Banken nicht nur angekratzt, sondern tiefgreifend geschädigt ist. Der Goldpreis hat Ende März seinen höchsten Kurs seit elf Monaten erreicht, die Kryptowährung Ethereum hat seit dem 9. März um 25 Prozent, der Bitcoin sogar um über 35 Prozent zugelegt.

Der Grund dafür ist, dass der Goldpreis und Kryptowährungen immer dann steigen, wenn das Vertrauen in den Finanzmarkt und die Banken sinkt. Eine ungute Situation, die mit dem Bankenbeben von 2008 kaum vergleichbar ist. Gernot von Hagen weiß, warum das so ist:

„Wir befinden uns jetzt auf der Stufe der Staatsanleihen, höher geht es nicht mehr, denn jetzt geht es um die Existenz der Staaten. 2008 betraf es nur die normalen Geschäftsbanken und deren Handelsaktivität. Jetzt ist die Situation eine andere. Durch das viele ungedeckte Geld, das sich im Umlauf befindet, steht das gesamte Finanzsystem am Abgrund. In den USA herrscht bereits seit Januar eine Haushaltssperre.“

Für die Zentralbanken ist die Situation doppelt schwierig. Senken sie die Zinsen, signalisieren sie, dass es den Banken schlecht geht, womit sie Öl ins Feuer gießen und den Flächenbrand weiter anheizen. Das heißt also, es wird gerade versucht, die Gemüter zu beruhigen, – doch das wird nicht auf Dauer gelingen..

Wie die Geschichte zeigt, haben Banken- und Wirtschaftskrisen einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Das heißt, die Menschen sind aktuell gezwungen, sich Gedanken darüber zu machen, wie Wirtschaft und Gesellschaft künftig unter einen Hut zu bringen sind und gestaltet werden sollen. Gernot von Hagen schlägt deshalb vor:

„Wir müssen jetzt wegkommen von der Vorstellung, so weiterzuleben wie im 19. Jahrhundert oder im Mittelalter. Wichtig ist jetzt, nach vorne zu blicken und zu gestalten. Vor allem müssen wir auch auf unsere Sprache achten, Worte wie Crash oder Zusammenbruch machen nämlich unterm Strich nur Angst.

Was wir brauchen ist ein Wandel des Bewusstseins mit einem zukunftsgerichteten Blick auf die Realität. Wir werden nicht jahrelang in Not und Elend leben und wir werden auch nicht irgendwo im Mittelalter wieder aufwachen. Ja, wir werden einen Zusammenbruch des Geldes und der Politik erleben – doch das muss so sein.“

Dass Deutschland schon eine ganze Weile in einer Dauerschleife der Lähmung feststeckt, hat vor allem auch etwas mit der Nachkriegsgeschichte des Landes zu tun, die nur die wenigsten Deutschen kennen und begreifen, – denn Deutschland ist kein souveräner Staat, wie andere europäische Länder. Ein Zustand, der sich nach Aussage von Gernot von Hagen nach fast achtzig Jahren ändern muss, um das Land wieder auf Vordermann zu bringen:

„In Deutschland muss die Besatzungsverwaltung aufgelöst werden, um eine Eigenverwaltung wieder herzustellen. Neues Geld ist bereits gedruckt und kann umgehen eingeführt werden. Auch das Sozialsysteme muss natürlich grundlegend reformiert werden.“

Raus aus der Angst, rein ins Selbstvertrauen

Gernot von Hagen würde es begrüßen, wenn auch die alternative Szene endlich mit vernünftigen und umsetzbaren Plänen zur Lösung der Probleme wieder in der Realität ankäme, anstatt sich mit belanglosen Worthülsen im Kreis zu drehen und zusätzliche Ängste zu schüren.

Der Finanzexperte macht vor allem die dadurch verbundene Perspektivlosigkeit für die Situation im Land verantwortlich:

„Aktuell ist es so, dass auch die Widerstandsszene mit ihrem Widerstand verhindert, dass das Land wieder auf die Füße kommt. Sie quatschen alle ins Koma, hinzu kommen die Bedrohungsängste der Regierung, die zusammen genommen die gesamte Gesellschaft lähmen.

Es braucht keinen Angstmodus. Wir müssen es endlich schaffen, raus aus den hirnverbrannten Ängsten zu kommen. Erst wenn wir das geschafft haben und wieder in die Souveränität kommen, ist das Thema vom Tisch.

Wir sind über viele Jahre durch Ängste regelrecht in die Bewegungslosigkeit gequatscht worden, und das ist bewusst geschehen durch diejenigen, die wollen, dass wir bewegungslos sind. Es ist vor allem Vertrauen notwendig. Alles wird zerredet, im Mainstream wie auch in der alternativen Szene.

Es ist ja nicht so, dass alle Deutschen mit der Politik einverstanden sind, nein, ich sehe in den Augen vieler Menschen Ratlosigkeit, die machen sich Gedanken und erkennen, dass es so nicht weitergehen kann.“

Tatsache ist, dass die Zerstörung Deutschlands ein Plan der Siegermächte ist und seit Ende des Zweiten Weltkriegs auf subtile Weise hinter dem Rücken der Bevölkerung vorangetrieben wird, vor allem durch angstgesteuerte Politik, die in den letzten drei Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen hat.

Das zu erkennen, ist nach Aussage von Gernot von Hagen, die mit Abstand wichtigste Aufgabe des deutschen Volkes in der aktuellen Situation:

„Deutschland zu deindustrialisieren, um das Land in einen reinen Agrarstaat umzuwandeln, ist Thema seit dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland muss sich aus der Rolle des Vasallen befreien. Der Besatzungszustand muss aufgelöst und eine demokratische Grundform eingeführt werden.

Eine breite Masse in Deutschland findet die Politik nur noch schwachsinnig, doch viele halten lieber den Mund, weil sie einfach Angst haben, das zu sagen, was sie denken. Die Politik ist ideologisch statt faktenorientiert, das hat in der Geschichte noch nie funktioniert. Doch leider ist die Masse ist nur dann zu bewegen, wenn sie mit dem Rücken an der Wand steht.“ (Deutschland, ein souveräner Staat? Der Spiegel verplappert sich bei der Frage nach staatlicher Souveränität)

Ein Ruck muss durch das Land gehen

Nach Worten von Gernot von Hagen, hat Deutschland sehr gute Chancen, wieder in die Kraft zu kommen, doch nach seinen Worten ist es notwendig, dass das Land die Spaltung überwindet. Dazu sagt Gernot von Hagen:

„Die völlige Zersplitterung der Gesellschaft durch Angststeuerung hat dazu geführt, dass das Vertrauen weg ist. Es scheint offenbar darum zu gehen, dass dieses Land nicht mehr in die Kraft kommen soll, weil die Deutschen eine ungeheure Schaffenskraft haben – und genau die ist jetzt notwendig, um eine neue positive Zukunft für das Land zu schaffen.“

Doch das wird erst dann möglich sein, wenn das alte System komplett zusammengefallen ist. Solange es noch genügend Menschen gibt, die glauben, sich im alten System durchwurschteln zu können, werden sie daran festhalten und sagen, mir es geht es ja noch einigermaßen gut und besser kann es sowieso nicht werden.

Dass es zu irgendwann zum kompletten Zusammenbruch kommt, ob heute, morgen oder erst in ein paar Jahren, sollte jedem klar sein. Auf einem alten, morschen Fundament kann man kein neues Haus bauen. Ähnlich ist es im Finanzsystem. Nur die Währung ändern und eins zu eins umtauschen, wird nicht möglich sein. Dafür bedarf es etwas mehr, sagt Gernot von Hagen:

„Wenn eine Währung zusammenbricht und in einer neuen Währung eins zu eins umgetauscht wird, haben wir dieselbe Sache nur in Grün. Damit ist niemanden geholfen und wir haben nichts gewonnen. Alles Geld mit einem festen Umtauschkurs in die Zukunft zu transferieren, wird nicht möglich sein, weil nämlich das Geldsystem selbst das Problem ist. Dieses System muss außer Kraft gesetzt werden und ein realer Neustart muss folgen.

Sonst verändern wir nichts, sondern lackieren nur um und machen mit dem gleichen Verteilungsschwachsinn weiter. Das was wir gerade durchmachen, ist ein kalter Entzug vom Geldsystem.“

Vor 26 Jahren hielt Bundespräsident Roman Herzog seine erste „Berliner Rede“, die schnell als „Ruck-Rede“ bekannt wurde. Herzog stellte damals die entscheidende Frage, die sich aktuell jeder Deutsche stellen sollte: „Was ist los mit unserem Land?“

Herzog sprach in seiner Rede den Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft und eine unglaubliche mentale Depression im Land an. Sodann mahnte er: „Die Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht auf Deutschland.“

Der Politikprofessor Stefan Marschall von der Universität Düsseldorf wertete Herzogs Rede als eine Dramatisierung. Aus heutiger Sicht betrachtet klingt Marschalls Analyse wie ein Hohn, weil das Land nach mehr als 25 Jahren genau da angekommen ist, wo es richtig wehtut, nämlich in einem geistigen und moralischen Gefängnis, hervorgerufen durch eine infantile Politik, die mittlerweile völlig von Sinnen ist. Herzogs Kernthese lautete:

„Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an, bei unserer Einstellung etwa zu neuen Techniken, zu neuen Arbeits- und Ausbildungsformen, bei unserer Haltung zur Veränderung schlechthin.“

Gernot von Hagen ist davon überzeugt, dass Deutschland die vielleicht allerletzte Chance hat, nicht nur zu verändern, sondern wieder zur alten Größe zurückzufinden, um neu zu gestalten.

Sollten die Menschen das jetzt verschlafen, werden vielleicht schon zum Jahresende die Lichter ausgehen im Land der Dichter und Denker – und zwar für immer.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 04.04.2023