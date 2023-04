Teile die Wahrheit!

Die Menschheit ist dabei, aus einem langen und schrecklichen Albtraum zu erwachen. Eine uralte satanische Sekte, die uns seit Jahrtausenden terrorisiert hat, steht vor ihrer endgültigen Niederlage.

Das jüdische Volk plant, seine Befreiung aus der babylonischen Sklaverei mit dem Bau eines neuen Tempels zu feiern. Diesmal soll er für immer bestehen bleiben. Ein neues Goldenes Zeitalter wird für die Menschheit anbrechen. Das ist das große Bild hinter den jüngsten Ereignissen. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Nachdem die Satanisten in der Ukraine besiegt wurden, steht nun eine letzte Schlacht bevor, um die letzten großen Satanisten-Hochburgen in Europa, den USA und Asien zu räumen, wie mehrere Quellen übereinstimmend berichten.

Das größte Ereignis im Krieg zur Befreiung des Planeten war letzte Woche, dass die französischen und britischen Rothschilds die Rockefellers und ihren falschen Präsidenten Biden vor den Bus warfen. Das war die Geschichte hinter dem Besuch der französischen Sklavenpräsidentin Emmanuelle Macron und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in China. (Neue Weltordnung beendet 500-jährigen Plan zur Eroberung des Planeten)

In der Diplomatie zeigen die Auftritte, wer wirklich das Sagen hat. Deshalb flog Macron in seinem eigenen Airbus A330 mit einer Gruppe von Persönlichkeiten aus Medien, Wirtschaft und Kultur, während von der Leyen gezwungen war, einen 14-stündigen kommerziellen Flug in die Hauptstadt zu nehmen, einschließlich einer vierstündigen Zwischenlandung im Nahen Osten.

Während ihres Aufenthalts in China behandelte Präsident Xi Jinping von der Leyen auf eine Art und Weise, die ein wenig demütigend war“, so ein französischer Beamter,

https://www.msn.com/en-xl/news/other/france-s-macron-ends-trip-to-china-with-pact-to-bolster-business-military-ties/ar-AA19Bci6

„Xi hat Ursula von wichtigen Gesprächen ausgeschlossen, weil er Macron in die Schranken weisen wollte und die Babysitterin Ursula von ihren WEF-Meistern beauftragt wurde, ihn daran zu hindern“, erklärt eine CIA-Quelle. „Macron ist schlau, er wird sich auf die Seite der Gewinner schlagen, wie jeder gute Opportunist, der etwas auf sich hält“, fügt er hinzu.

300x250

Während seines Besuchs versprach Macron, an Chinas Belt and Road Forum teilzunehmen. Außerdem stimmte er mit China darin überein, dass es an der Zeit sei, die Ukraine-Krise „mit diplomatischen Mitteln beizulegen, um einen dauerhaften Frieden in Europa zu erreichen“.

Macron ging sogar so weit, dass er grundsätzlich zustimmte, die NATO aufzugeben und sich dem BRICS-Bündnis und dessen Vorschlag für gegenseitige Sicherheit anzuschließen. Aus diesem Grund haben Xi und Macron beschlossen, den Austausch zwischen der chinesischen Armee und französischen Einheiten im asiatisch-pazifischen Raum zu vertiefen“. Macron versprach außerdem, Taiwan bei einer von den USA provozierten Krise nicht zu unterstützen.

Ein weiterer wichtiger Punkt des Macron-Besuchs ist, dass sowohl der iranische als auch der saudi-arabische Außenminister zur gleichen Zeit in China waren, wo sie mit ihren französischen Amtskollegen zusammentrafen. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass die Franzosen aufgefordert wurden, entweder den BRICS beizutreten oder vom Öl aus dem Nahen Osten abgeschnitten zu werden.

300x250 boxone

Um den Deal zu versüßen, sagte China, Europa solle „ein unabhängiger Pol in einer multipolaren Welt“ sein. Dies kommt der seit langem bestehenden französischen Unterstützung für die europäische Unabhängigkeit entgegen.

https://tass.com/pressreview/1600969

Die bevorstehende Scheidung zwischen Europa und den von Rockefeller kontrollierten USA ist ein Grund, warum der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, die Friedensgespräche mit der Ukraine sollten sich auf die Schaffung einer „neuen Weltordnung“ konzentrieren.

https://www.themoscowtimes.com/2023/04/07/any-ukraine-peace-talks-should-be-about-new-world-order-lavrov-a80750

Natürlich kann es sein, dass Macron, der sich bei den Chinesen und Russen einschleimt, sich nicht vor seinem eigenen Volk retten kann. Französische Demonstranten haben deutlich gemacht, dass sie wissen, wer ihr Feind ist, indem sie letzte Woche sowohl die Bank von Frankreich als auch den Hauptsitz von BlackRock in Paris in Brand setzten.

Meinungsumfragen zeigen, dass die große Mehrheit der Franzosen in vielerlei Hinsicht von Macron angewidert ist.

Auf jeden Fall sieht es so aus, als würde sich Deutschland Frankreich bei der Ablehnung der von Rockefeller kontrollierten USA anschließen. Der ethnisch deutsche König Charles von England reiste letzte Woche nach Deutschland, „um die deutsch-englischen Friedensbeziehungen zu festigen und damit eine der Missionen der verstorbenen Königin zu erfüllen“, so der MI6.

Als Ergebnis dieses Treffens wird der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz demnächst durch eine parlamentarische Untersuchung eines Korruptionsskandals abgesetzt werden. Da fast alle westlichen Politiker korrupt sind, bedeuten „Ermittlungen wegen Korruption“ nur, dass sie bald gefeuert werden. Er wird durch jemanden ersetzt werden, der kein Handlanger der Rockefellers ist, sagt der MI6.

https://www.politico.eu/article/germany-chancellor-olaf-scholz-parliament-investigation-tax-fraud-scandal-hamburg-cum-ex/

Wir stellen auch fest, dass österreichische Politiker den Saal verließen, als der satanische ukrainische Präsident Vladimir Zelinsky vor ihrem Parlament sprach.

Wir haben übrigens absichtlich die russische Schreibweise für seinen Namen verwendet, weil sich herausgestellt hat, dass alle diese so genannten ukrainischen Politiker in Wirklichkeit russischsprachig sind. Das wirft die Frage auf, ob die gesamte ukrainische Show in Wirklichkeit schon immer ein russisches Puppentheater war.

Polnische Geheimdienstquellen haben sich auch über Zelinsky gewundert, nachdem er letzte Woche Polen besucht hatte. „Warum konnte Zelensky nicht zu Fuß vom Hotel zum Präsidentenpalast nebenan gehen“, fragten sie.

Eine Quelle berichtet, dass er einmal gesehen hat, wie Sultan Al Qaboos von Oman ohne Leibwächter in einem Café auftauchte, um Tee bat und dann mit den Kunden über ihre Pläne sprach: „Das ist die Norm für Araber, weil seine Leute ihm nichts tun werden“, sagt er.

Im Gegensatz dazu, mit Zelinsky „Hier kommt ein Schauspieler, der von einer teuren gepanzerten Limousine getragen wird, die von 6 Gorillas eskortiert wird, um 60 Meter zu fahren, und vor 7 Jahren spielte er Klavier mit seinem Schwanz, nackt auf der Gitarre und hatte keine Angst,?“

Auch in Kanada und anderen westlichen Ländern gingen die Premierminister früher einfach auf die Straße. Jetzt hasst ihr Volk sie so sehr, dass sie sich hinter Schlägern und Rüstungen verstecken müssen.

Ein Beispiel dafür, welche Art von Führern wir heute im Westen haben, wurde letzte Woche deutlich, als Zelensky und die finnische Premierministerin Sanna Marin den verstorbenen Nazi-Kriegsverbrecher Dmitry „Da Vinci“ Kotsyubaylo ehrten. Zu seinen Lebzeiten prahlte „Da Vinci“ damit, dass er seinen Wolf mit den Knochen russischsprachiger Kinder fütterte. Es war seine Frau, die sagte: „Ein guter Russe ist ein toter Russe“, so polnische Geheimdienstquellen.

Kein Wunder, dass der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, sagt: „Niemand auf der Welt braucht die Ukraine, deshalb wird sie aufhören zu existieren“. Er sagt, das amerikanische Volk werde die Politiker bald zwingen zu erklären, warum sie von einem „ihnen unbekannten Land“ besessen sind, anstatt von inneramerikanischen Problemen,

Medwedew weist auch darauf hin, dass von den 45 Millionen Einwohnern der Vorkriegszeit nur noch etwa 20 Millionen im Lande leben,

https://tass.com/politics/1601631

Wie wir bereits festgestellt haben, wurde entlang des Dnjepr eine neue Einflusslinie zwischen Westeuropa und Russland gezogen. Der Plan der khasarischen Mafia, die Ukraine in ein neues khasarisches Imperium zu verwandeln, ist gescheitert.

Die Russen haben auch festgestellt, dass sich die UNO völlig diskreditiert hat, indem sie sich weigerte, eine internationale, unabhängige Untersuchung der Sabotage der Nordstream-Pipeline einzuleiten. Sie begreifen endlich, dass die UNO ein privates Rockefeller-Unternehmen ist und keine echte Weltorganisation.

Die Russen haben auch herausgefunden, dass der Internationale Strafgerichtshof eine weitere Rockefeller-Fassade ist. Aus diesem Grund sind die Richter Tomoko Akane, Rosario Salvador Aytala, Sergio Herardo Ugalde Godini und der Staatsanwalt Karim Khan ins Visier der russischen Generalstaatsanwaltschaft geraten.

Der MI6 arbeitet mit den Russen und den White Hats zusammen, um auch andere Satanisten ins Visier zu nehmen. Dies bedeutet, dass diese „transnationale und hoch organisierte Sekte“ zu Fall gebracht wird. Ihre Schwäche bestand darin, dass „die Geheimhaltung der einzige Weg war, um zu überleben“, so der MI6. Jetzt, da verschiedene Gerichtsverfahren die ganze Sache aufdecken, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Geißel in Europa ein Ende findet.

Unabhängig davon, was in Europa geschieht, findet der eigentliche Showdown in den Vereinigten Staaten statt.

Dort sehen wir, wie Donald Trump Version 3.0 als Oberbefehlshaber auftritt.

Sie bereiten sich auf einen letzten Showdown mit den Rockefellers und ihrem falschen Präsidenten Joe Biden vor.

Zunächst einmal unterscheidet sich der Trump, den wir in letzter Zeit gesehen haben, deutlich von dem, der noch vor ein paar Monaten auftrat. Er sieht wirklich präsidial und souverän aus. Wie dieses Foto zeigt, wird der echte Trump mit Sicherheit vom Geheimdienst und dem Generalstaatsanwalt des US-Militärs unterstützt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die lang erwarteten Verhaftungen endlich beginnen können.

Bevor wir uns damit befassen, müssen wir jedoch noch einige andere Dinge beachten, die mit Trump zu tun haben.

Zum einen hat der Autor Ingersoll Lockwood in den 1800er Jahren drei Bücher geschrieben, in denen eine Figur namens Baron Trump vorkommt, und das dritte handelt vom „letzten Präsidenten“.

https://heavy.com/news/2017/08/ingersoll-lockwood-the-last-president-baron-trump-marvelous-underground-journey-marvellous-time-travel-conspiracy-theory-john-nikola-tesla/

Dann gibt es noch den Witz von Elon Musk, dass Trump 1980 sagte: „Warum versuchen die Zeitreisenden immer wieder, mich zu töten? Ich bin nur ein Immobilienmakler!“

Vielleicht, aber nur vielleicht, sind die verschiedenen Trumps also Teil einer Schlacht im Multiversum, bei der die Zeitlinien zusammenlaufen.

Unabhängig von diesem „Woo-Woo“-Zeug hat der Schritt, Trump eines Verbrechens anzuklagen, eine sehr reale Auswirkung auf die Menschen um den falschen Biden. Denn es wurde ein juristischer Präzedenzfall geschaffen, und nun können Biden, Obama usw. wegen weitaus schwerwiegenderer Verbrechen angeklagt werden als der angeblichen Bestechung eines Pornostars.

Der erste Schritt wird einfach sein, nämlich dass Trump die Anschuldigungen von sich weist. Das wird ein Kinderspiel sein, denn sie waren von Anfang an Teil eines Psyops. Wie Talkshow-Moderator Mark Levin über die Anklage gegen Donald Trump sagt: „Das ist ein Mist, den ein Jurastudent nicht einmal vor einen verdammten Richter bringen sollte.“

Die Anschuldigungen haben auch in der ganzen Welt Sympathien geweckt. So bezeichnete der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador die Vorwürfe gegen Trump als „Hetzkampagne“.

https://insiderpaper.com/mexican-president-calls-trump-charges-smear-campaign/

Der russische Waffenhändler Viktor Bout bot Trump Asyl in Russland an und warnte: „Die Biden-Administration wird nicht damit aufhören, Sie einfach durch den Gerichts-/Gefängnisindustriekomplex zu schleifen.“

Jetzt, wo der juristische Fehdehandschuh geworfen wurde, verlassen jedenfalls die Ratten das Biden-Schiff. So plant der ehemalige US-Präsident Barack Obama, nach Kenia zu fliehen. Doch wie eine CIA-Quelle sagt: „Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht vor der globalen WH-Allianz verstecken.“.

https://www.standardmedia.co.ke/the-standard/article/2001470074/president-obama-to-relocate-to-kenya-in-june

Ein weiterer wichtiger Puppenspieler, Jeff Bezos von Amazon – dessen Studios für Biden-Shows genutzt wurden – scheint nicht anwesend zu sein. Die Arbeiten an seiner Villa in Beverly Hills wurden eingestellt, und sein Propagandablatt Washington Post scheint seit kurzem kopflos zu sein.

„Er versteckt sich auf seiner neuen Yacht, aus Gründen, die wahrscheinlich bald enthüllt werden“, so eine CIA-Quelle.

Seine 500-Millionen-Dollar-Jacht – fast halb so groß wie die große Pyramide von Gizeh – ist ein wahres Schmuckstück.

verfügt über eine extrem fortschrittliche und umweltfreundliche Technologie, und die Segel können von einer einzigen Person bedient werden. Sie wird mit einer Schattenyacht geliefert, die etwa halb so groß ist und eine Menge cooler Annehmlichkeiten wie einen Hubschrauberlandeplatz, Jetskis und mehr bietet.

Es sieht also so aus, als würde Bezos versuchen, einer Verhaftung zu entgehen, indem er sich in internationalen Gewässern versteckt. Viel Glück dabei.

https://www.boatsafe.com/jeff-bezos-yacht-y721/

Diese Insider scheinen alle zu wissen, dass die Biden-Show zu Fall gebracht werden wird. Es ist so viel Korruption im Spiel, dass jedes echte Rechtssystem die gesamte falsche Biden-Theatertruppe schon längst ins Gefängnis gebracht hätte.

Wie dieses Video zeigt, wird das Ende des Ukraine-Krieges höchstwahrscheinlich auch das Ende der Biden-Show sein, weil es alle damit verbundenen Verbrechen aufdecken wird.

„Wir haben 113 Milliarden Dollar in das korrupteste Land der Welt geschickt und wir wissen nicht, wofür sie ausgegeben werden“, sagte US-Senator James Vance gegenüber Fox News.

Kein Wunder, dass das „House Oversight Committee die Bank of America, die Cathay Bank, JPMorgan Chase und HSBC USA N.A. sowie den ehemaligen Geschäftspartner von Hunter Biden, Mervyn Yan, vorgeladen hat, um die Finanzunterlagen der Familie Biden zu erhalten.“

https://www.foxnews.com/politics/house-oversight-committee-subpoenas-banks-biden-family-financial-records

Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob die gesamte Biden-Show mit dem Bankrott ihrer Rockefeller-Zahlmeister enden wird, auch wenn es keine Verhaftungen gibt.

Das US-Finanzsystem implodiert nun endgültig. Die Einleger haben seit März fast 2 Billionen Dollar aus dem Bankensystem abgezogen, und nun sind die Banken nicht mehr in der Lage, Geld zu verleihen. Die Kreditvergabe der Geschäftsbanken ist in den zwei Wochen bis zum 29. März um 105 Milliarden Dollar eingebrochen, was den stärksten Rückgang in der Geschichte der USA darstellt. Dieser Prozess beschleunigt sich noch.

Es sieht auch so aus, als ob Asien wegen unbezahlter US-Rechnungen keine Waren mehr in die USA liefert. Die Häfen von Los Angeles und Long Beach, über die 40 % des US-Handels abgewickelt werden, sind geschlossen. Die LA Times und andere Medien versuchen, die Schließung auf einen Streik der Arbeiter zu schieben. Die Gewerkschaft gab jedoch eine Erklärung ab, in der von einer formellen Arbeitsniederlegung keine Rede ist.

https://www.msn.com/en-us/news/us/southern-california-ports-shut-friday-due-to-worker-shortage-snarling-cargo-traffic/ar-AA19AS1K

ABC7 News berichtet https://www.zerohedge.com/markets/ports-los-angeles-and-long-beach-close-due-widespread-worker-shortages-during-contract

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem der langjährige Rockefeller-Diener, der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, aus dem Amt scheidet. Sein Nachfolger, Kazuo Ueda, hat offenbar die Zahlung von US-Rechnungen eingestellt. Dies könnte eine Erklärung für den Hafenstopp sein.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass Japan aus dem Biden-Zirkus aussteigt, ist die Tatsache, dass es Öl aus Russland zu Preisen kauft, die über der von den Rockefellers angestrebten Obergrenze von 60 Dollar pro Barrel liegen.

Es könnte aber auch etwas noch Unheilvolleres passieren. Generalleutnant Yuichi Sakamoto, Kommandeur der 8. Division der japanischen Armee, wird seit Donnerstagnachmittag vermisst, als sein Hubschrauber „vermutlich“ abstürzte. Vermutlich“ deshalb, weil alle Transponder „auf mysteriöse Weise“ abgeschaltet wurden. Sakamotos Division ist diejenige, die das japanische Festland gegen die Amerikaner verteidigen sollte, bevor die Atombomben den Krieg beendeten. Quellen des dreibeinigen Krähengeheimbundes sagen, dass diese Abteilung mit den Weißhüten des US-Militärs und den kaiserlichen japanischen Streitkräften in Nordkorea zusammenarbeitet, um sowohl Japan als auch Südkorea von satanischem Einfluss zu befreien.

https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/2023-04-07/debris-search-japanese-army-copter-crew-9729129.html

Übrigens, um zu sehen, wie beeindruckend die kaiserlichen Truppen in Nordkorea sind, werfen Sie einen Blick auf diese beeindruckenden Demonstrationen ihrer Spezialeinheiten.

Im Gegensatz dazu wurden die südkoreanischen Männer von den Satanisten so verweichlicht, dass sie keine Kinder zeugen können.

Aus diesem Grund hat Südkorea die niedrigste Geburtenrate der Welt.

Wir hören auch, dass der Dalai Lama, einer der Top-Satanisten der Welt, als Teil der kommenden Bewegung zur Befreiung Asiens gestürzt werden soll. Um die wahre Natur dieses mörderischen Pädophilen zu verstehen, sehen Sie sich das folgende Video an, in dem er ein Kind missbraucht.

Denken Sie daran, dass der Dalai Lama schon lange mit den Nazis in Verbindung gebracht wird. Asiatische Geheimdienstquellen sagen, dass er ein sehr alter und böser Dämon ist und dass sein Sturz eine echte Büchse der Pandora öffnen wird,

Dieses seltene Filmmaterial unten gibt einen Hinweis auf das, was herauskommen könnte.

Das nächste Bildmaterial macht deutlich, dass viele der mysteriösen Flugobjekte, die wir in letzter Zeit gesehen haben, definitiv feindlich sind.

Als Nächstes sehen Sie sich die Karte der Eiswand um die Antarktis an, die im UN-Gebäude hängt.

Das Neueste aus der Antarktis ist ein Neutrino-Teleskop (nicht Neutron, wie ich in meinem Podcast letzte Woche sagte), das in das Innere anderer Planeten sehen kann. Es befindet sich etwa 10 Kilometer unter dem Gletschereis. Professor Fedor Simkovi, der führende Wissenschaftler des Neutrinoteleskops, ist an dem Projekt beteiligt. Wir haben darum gebeten, einige Bilder von diesem Teleskop zu sehen und werden sie mit unseren Lesern teilen, sobald wir sie erhalten.

Lassen Sie uns also zum Abschluss noch einmal einige der jüngsten Anomalien am Himmel betrachten.

1. UFO rotiert mit blinkenden Lichtern USA

2. UFO über Hokkaido, Japan, gesichtet

3. 2 UFO-Drohnen folgen der ISS

4. Mehrere Drohnen über Russland

5. UFO über dem Himalaya

6. Mögliche Morsecode-Nachricht am Himmel über Nürnberg Anfang April

Hoffen wir, dass das letzte über Nürnberg ein Zeichen dafür ist, dass die lang erwarteten Kriegsverbrechertribunale gegen die Satanisten bald beginnen werden. Wenn sie es tun, wird auch der Bau des dritten und letzten jüdischen Tempels beginnen. In diesem Tempel sind keine Menschen- oder Tieropfer erlaubt, sondern nur wohltätige Spenden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 13.04.2023