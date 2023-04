„Erdbebenwaffe“ entfesselt? Geheime Wetterwaffe lässt russischen Vulkan explodieren! (Videos)

Der Bericht vom 16. April 2023: Auf Kamtschatka ist der Vulkan Shiveluch weiter aktiv und emittiert eine Asche-Dampf-Wolke, die bis auf einer Höhe von 6700 m aufsteigt und nach Nordwesten treibt. Die Eruptionswolke verdeckt die meiste Zeit über den neuentstandenen Krater, doch gelegentlich detektiert MIROVA eine hohe Thermalstrahlung.

Gestern erreichte sie einen Spitzenwert von 212 MW. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Eruptionswolke in nördlicher Richtung geweht. Bei einer dieser Gelegenheiten entstand auch das Satellitenfoto des Kraters, dessen Lichtspektrum gefiltert wurde, so dass die Wärmestrahlung sichtbar geworden ist.

Für mich sieht die Wärmesignatur so aus, als würde sich am Boden des Kraters bereits wieder ein neuer Lavadom bilden und es besteht die Gefahr weiterer starker Explosionen.

In ihren täglichen Updates bestätigen die Vulkanologen von KVERT anhaltendes Domwachstum. Die Ausbrüche zwischen dem 10. und 13. April bezeichnen sie als Paroxysmen. Der Alarmstatus wurde von „rot“ auf „orange“ herabgestuft.

Sollte es sich bei der Eruption tatsächlich um einen Paroxysmus gehandelt haben, muss man mit weiteren Ausbrüchen dieser Art rechen, denn typischerweise kommen Paroxysmen in Serien und werden durch aufsteigende Magmablasen verursacht, die schnell entgasen, womit dombildende Vulkane wie der Shiveluch aufgrund ihrer zähflüssigen andesitischen bis dazitischen Magmen eigentlich ein Problem haben.(Insider warnen: HAARP wird „biblische Katastrophen“ schaffen, um eine „neue Weltordnung“ einzuleiten (Video))

Gesichert scheint indes die Erkenntnis zu sein, dass neues Magma aufsteigt und sich die Eruption nicht ihrem Ende zuneigt.

Inzwischen sind auch russische Wissenschaftsteams am Shiveluch eingetroffen, die die Vorgänge am Vulkan untersuchen. Diese Arbeiten müssen allerdings aus der Ferne stattfinden. Leider gibt es keine online verfügbaren Messdaten wie Seismik und Bodendeformation.

Einzig Webcams sind online, die geben aber nur selten einen Blick auf den Vulkan her, denn die meiste Zeit über ist der Vulkan hinter Wolken verborgen.

Es war übrigens nicht der erste große Ausbruch des Shiveluch-Vulkans. Ein ähnliches Ereignis manifestierte sich 2005. Damals flossen Pyroklastische Ströme ebenfalls 20 km weit. (Letzte Warnung, nachdem Russland eine Super-EMP-Waffe über Kiew gezündet hat (Video))

„Erdbebenwaffe“ entfesselt? Geheime Wetterwaffe lässt russischen Vulkan explodieren!

Ein auf die höchste Stufe „von besonderer Bedeutung“ eingestufter neuer Bericht des Sicherheitsrates (SC), der heute im Kreml zirkuliert, enthüllt schockierend, dass Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Freitag bekannt gab, dass die Pazifikflotte und die russischen Luftstreitkräfte in „hohe Kampfbereitschaft“ versetzt wurden.

300x250

Grund war die „преднамеренная активация“ (englische Übersetzung „vorsätzliche Aktivierung“) des Vulkans Shiveluch im russischen Fernen Osten auf der Halbinsel Kamtschatka, der am Dienstagmorgen Ortszeit ausbrach (erstmals seit 60 Jahren) und eine Aschewolke von bis zu 20 Kilometer in die Atmosphäre schoß und die Flugbahnen in der gesamten nördlichen Hemisphäre blockierte.

Gemäß den sehr begrenzten Teilen dieser Abschrift, die zwischen verschiedenen Ministerien offen diskutiert werden dürfen, gab das Verteidigungsministerium (MoD) Anfang letzter Woche eine Warnung heraus, dass die Waffe des High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) (die stärkste Ionosphärenheizung auf der Erde) in der Nähe von Gakona-Alaska aktiviert worden war – eine Aktivierung dieser Waffe wurde bestätigt, als eine HAARP-Waffe „leuchtende blaue Spirale“ am Himmel über Donnelly Dome in der Nähe von Donnelly-Alaska um 01:50 Uhr Alaska-Sommerzeit (9:50 UT ) am 15. April gesichtet wurde, das sind 110 Meilen (178 Kilometer) von dem Ort entfernt, an dem sich die HAARP-Waffe befindet.

Dieses Transkript vermerkt die „mysteriöse leuchtende Spirale im Himmel über Alaska wirft Fragen auf und eine einfache Erklärung“, in der behauptet wird: „Die Spirale scheint ein Raketentriebwerksabgas einer SpaceX-Transporter-7-Mission zu sein, die etwa drei Stunden zuvor auf der Falcon 9 in Kalifornien gestartet wurde“ – eine Behauptung, die jedoch eine glatte Lüge ist, denn das Verteidigungsministerium dokumentiert, dass die Falcon 9 am 14 :48 Alaska Daylight Time am 15. April – seine Oberstufe erreichte die Umlaufbahn etwas mehr als acht Minuten später, was 23:56 Pacific Time und 00:56 Alaska Daylight Time wäre – und es wäre ein Start, der nirgendwo in Alaska zu sehen war, weil die viel verspätete Transporter 7-Mission Kalifornien verließ mit einer Flugbahn, die sie über den Südpazifik führte, wo alle Notam-Warnungen für Flieger (NOTAM) ausgehängt wurden.

300x250 boxone

Die blaue Spirale der HAARP-Waffe erscheint am 15. April 2023 über dem Donnelly Dome in der Nähe von Donnelly-Alaska.

Die Spirale erscheint ungefähr in der Mitte des unteren Videos bei der 09:50 UT-Marke. Obwohl Sie wissen, dass es kommt, ist es immer noch ein Schock, wenn es durch das Sichtfeld der All-Sky-Kamera der Poker Flat Research Range der University of Alaska zoomt.

Die Behauptung, dass die blaue Spirale der HAARP-Waffe, die in Alaska zu sehen war, von der Mission Transporter 7 verursacht wurde, ist unmöglich, weil sie über dem Südpazifik in die Umlaufbahn gelangte.

Diese Abschrift bezieht sich ausführlich auf den auf höchster Ebene klassifizierten staatlichen Duma-Bericht über die im Jahr 2002 veröffentlichte HAARP-Waffe, von denen keine offengelegt werden darf, aber in ihrer nicht klassifizierten Version gewarnt wird:

„Im Rahmen des High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) entwickeln die USA eine neue integrale geophysikalische Waffe, die das erdnahe Medium mit hochfrequenten Radiowellen beeinflussen kann.

Die Bedeutung dieses qualitativen Sprungs könnte mit dem Übergang von kaltem Stahl zu Schusswaffen oder von konventionellen Waffen zu Atomwaffen verglichen werden.

Dieser neue Waffentyp unterscheidet sich von früheren Typen dadurch, dass das erdnahe Medium gleichzeitig Gegenstand direkter Beeinflussung und dessen Bestandteil wird.

Die USA planen den Test von drei Anlagen dieser Art.

Einer von ihnen befindet sich auf dem militärischen Testgelände in Alaska und soll Anfang 2003 in vollem Umfang getestet werden. Der zweite befindet sich in Grönland und der dritte in Norwegen.

Wenn diese Anlagen von Norwegen, Alaska und Grönland aus ins All geschossen werden, entsteht eine geschlossene Kontur mit einem wirklich fantastischen integralen Potenzial zur Beeinflussung des erdnahen Mediums.“

Im Dezember 2009 wurde die HAARP-Waffe in Norwegen aktiviert, worüber, wie gerade in Alaska geschehen, berichtet wurde: „Ein blaues Licht schien hinter einem Berg im Norden des Landes aufzusteigen … Es stoppte mitten in der Luft und begann sich dann im Kreis zu bewegen … Innerhalb von Sekunden hatte eine riesige Spirale den gesamten Himmel bedeckt …

Dann schoss ein grün-blauer Lichtstrahl aus seiner Mitte – es dauerte zehn bis zwölf Minuten, bevor es vollständig verschwand … Zuschauer beschrieben es als einen großen Feuerball, der umherging, mit einem großen Licht um ihn herum und einer Sternschnuppe, die sich herumdrehte“ – dann, ein Jahr später, im Jahr 2010, sah es der verstorbene venezolanische Präsident Hugo Chavez und beschuldigte die Vereinigten Staaten öffentlich, ihre HAARP-Waffe eingesetzt zu haben, um ein massives Erdbeben in Haiti zu verursachen.

Die blaue Spirale der HAARP-Waffe (oben) erscheint im Dezember 2009 über Norwegen.

Diese Abschrift stellt als nächstes fest, dass der Sputnik News Service heute Morgen berichtete: „Russland hat ein neues elektronisches Kriegsführungssystem (EW) entwickelt, das in der Lage ist, die Kommunikation von Raumfahrzeugen in einer geostationären Umlaufbahn zu unterbrechen … Diese geostationäre Umlaufbahn liegt etwa 36.000 Kilometer (etwa 22.300 Meilen) über dem Meeresspiegel …

Im Moment ist die russische Armee mit einer Vielzahl hochentwickelter EW-Systeme ausgestattet, darunter „Krasukha“, „Moskva“, „Infauna“, „Leer“ und „Triad“, von denen einige in Russlands spezieller Militäroperation eingesetzt werden in der Ukraine“ – die Bedeutung der Beachtung russischer elektronischer Kriegsführungssysteme ist jetzt von entscheidender Bedeutung, da Militäranalysten heute berichten, dass der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky von seinen obersten Kommandeuren darüber informiert wurde, dass Russland eine „geheime Wetterwaffe“ einsetzt, die die historischen Regenfälle und die Wolkendecke über der Ukraine verursacht haben, die ihre Truppen festsetzen – und es sind diese Art von Berichten, die sich an zuvor veröffentlichte Militärartikel wie „Wetterwaffen sind real, sie haben einen Vertrag, um sie zu regulieren“ anschließen.

..

