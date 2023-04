Gigantisches Manöver über Deutschland: „Es wird die größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO sein“

Teile die Wahrheit!

„Es wird die größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO sein.“ Auf der Seite der Bundeswehr feiert man jetzt schon die „Air Defender 2023“ als das XXL-Ereignis, als ob es eine Spaßveranstaltung wäre.

Vom 12. bis 23 Juni 2023 werden unter Führung der Luftwaffe Luftkriegsoperationen im europäischen Luftraum trainiert. De facto findet es ausschließlich im deutschen Luftraum statt und geht, den Karten zufolge, arg an die Grenze zum Osten Europas heran. Man will ganz offensichtlich den Russen die Folterinstrumente zeigen. Von Niki Vogt

Die Bundeswehr betont, dass es ein „Auftritt transatlantischer Verbundenheit“ sei, was da über die Köpfe der Deutschen hinwegdonnert. Mal ganz abgesehen davon, was da an pöhsempöhsem CO 2 rausgehauen wird (während die Deutschen für jedes bisschen CO 2 -Strafsteuern zahlen müssen), markiert die linksgrüne Regierung zur Freude der Bürger Deutschlands psychisch bereits als kommendes Kriegsgebiet.

Im Schönsprech der Bundeswehrseite klingt das so:

„Deutschland nimmt während dieser Übung seine Rolle als kollektiver Verteidigungsknotenpunkt innerhalb Europas wahr.“

Wen wird der Feind also zuvörderst in Schutt und Asche legen? Den kollektiven Verteidigungspunkt, wo allen zusammenläuft, also Deutschland. Aber alles immer nur zum Besten der Menschheit:

„Mit Air Defender 2023 werden Nationen geeint und die kollektiven Werte wie Freiheit und Demokratie gestärkt.“ (Deutschland, ein souveräner Staat? Der Spiegel verplappert sich bei der Frage nach staatlicher Souveränität)

Und für die, die es noch nicht verstehen, gibt es auch noch ein Bildchen:

Der Linken ist es zu verdanken, dass wenigstens Fragen gestellt wurden. In einer Kleinen Anfrage (als PDF downloadbar) der Fraktion „Die Linke“ fragt diese nach den teilnehmenden Nationen, dem Umfang der Flugstunden, wieviele Luft- und Bodenfahrzeuge eingesetzt werden und wieviel und welches Personal.

Weiterhin wird nach den Einschränkungen der zivilen Luftfahrt gefragt und danach, welche Lärm- und CO 2 -Emissionen dabei entstehen.(Russische Raketen sollen NATO-Kontrollzentrum in Bunker zerstört haben – Putin: »Deutschland ist nach wie vor ein besetztes Land»)

300x250

Und vor allem stellen sie die berechtigte Frage, welche militärischen oder strategischen Funktionen die Air Defender 2023 eigentlich verfolgt – vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Krieges in der Ukraine.

Und ob die Bundesregierung diesbezüglich folgende Aussage des Standortleiters des Wunstorfer Fliegerhorstes, Oberst Christian John, teile: „Bei der Übung geht es nicht nur um die taktische und technische Zusammenarbeit zwischen den Kräften der teilnehmenden Nato-Luftwaffe […] Sondern es geht auch um die Demonstration von durchsetzungsfähigen und schlagkräftigen Luftstreitkräften im Sinne einer glaubwürdigen Abschreckung.“

Einen Großteil der Anfrage beantwortet bereits die Bundeswehrseite.

Bei Air Defender 2023 sollen sich, so die Bundeswehrseite, „10.000 Übungsteilnehmerinnen und -teilnehmer aus 18 Nationen mit bis zu 21o Flugzeugen für dieses Ereignis in Europa zusammenfinden“ und die Fähigkeiten und der Zusammenhalt der NATO sollen „akzentuiert“ und das „transatlantische Bündnis gepflegt“ werden.(Medwedew über die BRD-Putschisten: „Diese unvollendeten Verschwörer haben recht“)

300x250 boxone

Das ist auch bitter nötig, denn überall in Europa gehen Massen von Menschen auf die Straßen um für Frieden und gegen einen Krieg mit Russland zu demonstrieren. Deshalb betont man auch ausdrücklich eine „rein verteidigende Trainingsabsicht“.

Die ausgeprägte Friedfertigkeit des „Westens“ unter der Führung der USA und Großbritanniens zeigte sich ja bereits schon in beeindruckender Weise Mitte Februar. Hierzu schreibt die Seite „German Foregn Policy“:

„Der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, fordert eine Einigung in der NATO auf „die westlichen [!] Kriegsziele“ im Ukraine-Krieg.

Um diese festzulegen, solle „eine politisch-strategische Kontaktgruppe“ eingerichtet werden, erklärt der deutsche Diplomat. So müsse etwa festgestellt werden, ob man „die Ukraine ermuntern“ wolle, „die Krim militärisch zurückzuerobern“.

Mit der Bildung einer solchen „Kontaktgruppe“ übernähme der Westen faktisch völlig offen die Kontrolle über das ukrainische Vorgehen in dem Krieg, dessen frühzeitige Beendigung er zahlreichen Quellen zufolge Ende März bzw. Anfang April vergangenen Jahres erfolgreich sabotierte.

Das zeigen Berichte britischer und ukrainischer Medien wie auch Schilderungen bekannter US-Russland-Expertinnen und des früheren israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett, die von Recherchen des ehemaligen UN-Diplomaten Michael von der Schulenburg bestätigt werden. Demnach scheiterte ein fast fertig ausgehandeltes Waffenstillstandsabkommen vor zehneinhalb Kriegsmonaten an hartnäckigen Einwänden der NATO und insbesondere Großbritanniens.“

Interessant ist auch in der Kleinen Anfrage der „Linken“ Frage 22:

„Erfolgte die Entscheidung über die Einladung der beteiligten Staaten an Air Defender 2023 auf Initiative Deutschlands, wenn nein, auf wessen Initiative, und welche Gremien sind an der Einladungspolitik für die Übung eingebunden?“

Nunja, Das Gremium heißt höchstwahrscheinlich Biden und Stoltenberg und die deutsche Bundesregierung hatte diesbezüglich wohl kaum etwas zu melden. Amüsanterweise tangiert die Linke hier eine Frage, die sonst ja nur rechte Reichsbürgernazisäue stellen. Das sind schon sehr bedenkliche Entwicklungen.

Auch Fragen 23 bis 27 bergen reichlich Sprengstoff, z.B.:

„Unterstützt die aktuelle Bundesregierung die 2011 von der damaligen Bundesregierung ergriffene Initiative zur praktischen Vertrauensbildung („Towards a Common Space of Trust“) zwischen der NATO und Russland, um Missverständnisse und Fehlinterpretationen vor dem Hintergrund des laufenden Krieges in der Ukraine zu vermeiden, wenn ja, mit welchen Maßnahmen?“

Das alles würde der Bürger auch mal gerne wissen.

Anm. d. PRAVDA TV Redaktion:

Die deutschen Hauptstandorte der Übung sind laut Bundeswehr die Flugplätze Schleswig-Jagel, Hohn (beide Schleswig-Holstein), Wunstorf (Niedersachsen), Lechfeld (Bayern) und Spangdahlem (Rheinland-Pfalz). Die deutsche Luftverkehrsbranche hatte mit Blick auf das Manöver Bedenken geäußert – wegen des ohnehin schon hoch belasteten deutschen Luftraums.

Gerhartz sagte: „Die Luftbewegungen, die wir täglich haben, werden überwiegend über Nord- und Ostsee, also über den Seegebieten, stattfinden.“ Nicht der gesamte Luftraum werde bei dem Manöver gleichzeitig genutzt, sondern die verschiedenen Zonen nach einer rotierenden Abfolge. Die Übung finde vor den Sommerferien statt. Nachts werde es keine Übungsflüge geben.

Aber so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Durch die Übungen werden Lufträume über dem Emsland, der Nordsee, Mecklenburg-Vorpommern, der Ostsee bis hin ins Saarland und Bayern gesperrt. In diesen Gebieten wird es wohl laut werden. „Insbesondere die Standorte Wunstorf bei Hannover und Jagel bei Schleswig sind Dreh- und Angelpunkte während der Übung im Juni“, betont die Bundeswehr auf „SZ“-Anfrage.

Damit aber nicht genug. Für das Manöver müssen auch Lufträume über mehrere Stunden gesperrt werden. An mindestens neun Tagen könnte in manchen Regionen aufgrund der „Air Defender“-Übung teilweise nichts mehr gehen. Linienflieger, Kleinflugzeuge und Drohnen haben dann das Nachsehen. Nur noch Rettungshubschrauber und Polizeihelikopter dürften dann noch fliegen.

»Air Defender 2023« weist zwar klare Parallelen zu den »Defender Europe«-Manövern auf, nicht zuletzt auch darin, dass Deutschland als Kriegsdrehscheibe vorgesehen ist. Es ist aber nicht damit identisch. »Defender Europe 2023« findet vielmehr in Südosteuropa statt, unter anderem in Albanien und Berichten zufolge auch im völkerrechtswidrig von Serbien abgespaltenen Kosovo.

Ob sich die Klima-Kleber an einem der Flugplätze vor die Militärmaschinen kleben werden? Eher nicht, dafür sind die Phantasten zu feige…

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/dieunbestechlichen.com am 05.04.2023