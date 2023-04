Gruselig: CRISPR-Gentechnik soll zur totalen Versklavung des Menschen im „Internet der Körper“ verwendet werden! (Video)

Teile die Wahrheit!

Irgendwo hat eigentlich jeder schonmal den Begriff gelesen: „Crispr“. Und nein, das ist keine Markenname für einen knusprigen Snack. Es ist etwas sehr unheimliches.

Und zwar ein Verfahren, mittels dessen man einen DNA-Strang an einer ganz bestimmten Stelle, die für den jeweiligen Zweck wichtig ist, durchschneiden kann, um dort andere DNA-Bausteine einzufügen, herauszunehmen oder zu ändern. Von Niki Vogt

Das kann man bei Bakterien und Pflanzen machen, bei Tieren und Menschen. Es funktioniert mit jeder DNA. Bisher wurde es nur zur „Verbesserung“ der Eigenschaften von Tieren und Pflanzen eingesetzt.

Doch – wenig überraschend – gibt es offensichtlich Pläne, das auch am Menschen zu machen. Um u verstehen, was das für uns bedeutet, muss man das, was ich im Folgenden beschreibe, wissen.

Einen bekannten Fall gibt es schon seit einiger Zeit in China. Dort hat ein Wissenschaftler das Genom zweier Mädchen bereits in der befruchteten Eizelle geändert, um die Kinder gegen eine vererbliche Krankheit immun zu machen.(Übersterblichkeit in den «Impfjahren»: ein weltweites Phänomen)

CRISPR ist der Natur abgeguckt und unglaublich effektiv

Abgeguckt haben sich die Wissenschaftler das von Bakterien, die diese Genschere natürlicherweise als Abwehrsystem gegen Viren benutzen. Werden sie von Viren infiziert, zerschnippelt das Schneideprotein „Cas“ die RNA oder DNA der eingedrungenen Viren. Simpel und effizient. Und dann werden diese DNA-Fetzchen in kurzen, sich wiederholenden Rhythmen in einen ganz speziellen Abschnitt in die Bakterien-Erbmasse eingebaut.

Daher der Name CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Geschieht eine neue Infektion mit Viren, vergleicht das Bakterium dessen DNA mit dem im CRISPR-Abschnitt, der hier also als Archiv dient. Sind dieselben DNA-Abschnitte dadrin, weiß das Cas-Protein sofort, was es genau tun muss, kann das Zerschnippeln sofort anfangen und der Virenangriff wird sofort gestoppt. (Impfschäden – Schwer kranke Menschen, Tote und Gerichtsprozesse – Die Katastrophe hat begonnen)

Etwas ähnliches haben auch alle anderen Organismen. Das spielt sich in dem Teil unserer DNA ab, den man früher aus Unwissenheit als „Junk-DNA“ bezeichnete, weil dort keine Erbanlagen sitzen. Die Wissenschaft ging noch vor wenigen Jahren davon aus, dieser mit Abstand größte Teil der DNA nur nutzlose Überbleibsel aus der Evolution mit sich schleppt. Heute weiß man, dass dort ein riesiges „Archiv“ an Sonderprogrammen liegt, die bei Bedarf aktiviert werden. Zum Beispiel Fieber bei Infektionen, Änderungen des Stoffwechsels bei Hungersnot, usw.

Diese „Handlungsanleitungen“ für den Körper sind sehr komplex – und sie liegen meistens untätig da, im langen, inaktiven Strang. Um im Bedarfsfall zu funktionieren, müssen sie aber in den Aktivteil der DNA. Dazu gibt es bestimmte Enzyme in unseren Zellen, die – weiß Gott woher – wissen, wo genau das gesuchte Notprogramm auf der DNA liegt.

Und sie wissen auch, wo es anfängt und wo es aufhört. Also saust das Enzym direkt an die Stelle, wo das Spezialprogramm liegt und kopiert es, saust zurück damit an die Stelle in der aktiven DNA, wohin es muss, um zu funktionieren, schneidet die aktive DNA durch, fügt das Programm ein und los geht’s.

Ist der Grund für die Sonderoperation beseitigt, kommt wieder das Enzym, zieht die eingefügte Sequenz als Schlaufe raus aus der aktiven DNA, schnipp-schnapp, wird sie exakt entfernt und als Müll entsorgt.

Das Sonderprogramme-Archiv wird übrigens auch durchaus individuell aktualisiert, was sich bewährt, bleibt in der DNA gespeichert. Das ist ein Teil der sogenannten „Epigenetik“. Das heißt, wir Lebe wesen ändern eben schon unsere Genetik durch das, was uns widerfährt und nicht ausschließlich durch Anpassung, also „Zuchtauswahl“.

Genome-Editing: CRISPR/Cas kann gezielt zu genetischen Änderungen eingesetzt werden

Die CRISPR-Schere muss genau ihr Ziel finden. Was die Natur in Hunderten Millionen Jahren seit den ersten Einzellern perfekt entwickelt hat, macht man nun mit Hightech im Molekularbereich nach.

Die CRISPR-Technik enthält eine Führungs-RNA (guide-RNA), die das Ziel durch Vergleich erkennt, nämlich eine ganz bestimmte DNA-Sequenz, die auf diese RNA wie der Schlüssel in ein Schloss passt. Das Cas9-Protein schneidet an der Stelle den DNA-Doppelstrang durch und setzt die Sequenz ein, deren Auswirkungen man gezielt bestimmen kann.(„Nicht besser gewusst“: Mit Falschbehauptung wird Impfpflicht verteidigt – wie 4 Smoking Guns die “sichere und wirksame” Impfung zerlegen)

Setzt man nichts hinein, repariert sich der DNA-Strang von selbst. Dabei können aber kleine Veränderungen geschehen, die dann zufällige Mutationen erzeugen. Diese können vorteilhaft sein oder auch nachteilig. DAs kommt auch in der Natur vor.

Diese CRISPR/Cas Technik legt es aber darauf an, Andere, neue Gensequenzen an dieser Stelle einzufügen, die dann nicht mehr, wie die Sonderprogramme, nach getaner Arbeit entfernt werden. Sie sind ins Erbgut des Individuums eingegangen und werden ebenfalls im Erbgut seiner Nachfahren auftauchen.

Das bedeutet: Diese Technik kann im Prinzip einen genetisch neuen Menschen erschaffen, dessen Nachkommen ebenfalls nicht mehr der Mensch ist, den es heute gibt. Je genauer das Wissen um die Positionen der Erbeigenschaften auf der menschlichen DNA wir, desto zielgerichteter kann der Mensch biologisch „designed“ werden.

Man kann ihn größer oder kleiner machen, Erbkrankheiten auslöschen. Aber auch seine Lebenszeit beschränken und ihn ab einem Alter, wo er nicht mehr produktiv ist, von selber sterben lassen.

Man kann seine Intelligenz fördern oder beschränken, seine Aggressivität pushen oder stark vermindern. Vielleicht kann man auch eine Art „Schaltstellen“ einbauen, an denen der Mensch mit Rechnern oder Maschinen verschmolzen wird. Samt Anschluss ans Internet, so dass er für Regierungen oder Militärs zugänglich wird.

Der überwachte, kontrollierte Mensch als Teil des „Internets der Körper“ (IOB -Internets of Bodys)

Bereits 2020 wurde der Anschluss an das Internet der Körper auf Gen-Ebene vorgestellt, passend zur WHO-koordinierten DNA-Manipulation aller Menschen. In der naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift „Nature“ wurde im Juni 2020 ein Beitrag veröffentlicht, der den elektronischen Anschluss auf Gen-Ebene an das „Internet der Körper“ (IOB) beinhaltet.

Das IOB wird vom Weltwirtschaftsforum – zusammen mit dem Great Reset – und der Gesundheitsindustrie forciert und ist verzahnt mit ID2020, GAVI sowie mit der Manipulation aller Menschen auf Erbgut-Ebene zu „Gesundheitszwecken“ und „Pandemiebekämpfung“, die von der WHO im Juli 2021 vorgestellt wurde.

In dem Begleitbeitrag zu dem wissenschaftlichen Paper mit dem Titel „Internet der Körper (IoB) – Verwendung von CRISPR zur elektrischen Verbindung mit dem Genom und zur Kontrolle desselben“ – hier auf Deutsch übersetzt – unter nature.com heißt es:

„Genau wie das Internet der Dinge (IoT) bezieht sich IoB auf den Zugang und die Kontrolle des menschlichen Körpers via Internet. Hier wird detailliert beschrieben, wie CRISPR verwendet werden kann, um eine elektrische Verbindung mit dem Genom herzustellen und die Kontrolle über transkriptionelle Informationsnetzwerke in E. coli und Salmonella zu demonstrieren. (…)

Längerfristig ist zu erwarten, dass – ähnlich wie DNA-basierte Impfstoffe zur Bekämpfung von Covid-19 in den menschlichen Körper eingeschleust werden – elektrogenetische Promotorschaltungen in menschliche Zellen eingebracht werden, um eine neue Modalität der bioelektronischen Signalübertragung zu eröffnen.“

In dem Nature-Beitrag heißt es:

„Wie haben wir also Biologie über Nanoelektronik direkt in Computer integriert? In unserem Papier stellen wir eine neue Art der Einblicke in die CRISPR-Cas9-Aktivität in nahezu Echtzeit vor. Wir verstehen, dass dies ziemlich fantastisch klingen mag, aber dennoch haben wir genau das getan, indem wir CRISPR- und Graphen-Biosensoren integriert haben. Graphen ist das beliebteste Nanomaterial, und das aus gutem Grund.

Es ist eine Schicht aus einem Atom dicken Kohlenstoff und der erste zweidimensionale Halbleiter, der entdeckt wurde. Es hat Eigenschaften wie hohe Elektronenbeweglichkeit und chemische Stabilität in Salzwasser, die es zu einem idealen elektrischen Kanal machen, um die Aktivität unserer biologischen Maschinerie zu melden.“

Und sieh an, trotz aller Häme in den Medien, trotz allen Bestreitens, ist dennoch von Wissenschaftlern bestätigt worden, dass Graphen in den Corona-Impfseren gefunden worden ist. Zufall, dass das Zeug dadrin ist?

„Bioelektrische Signalübertragung“ könnte – neben Nutzung des Internets – durchaus auch Fernsteuerung oder Belohnung und Bestrafung für die Handlungen eines jeden Individuums bedeuten. Und alles zum Wohle er Menschheit, natürlich:

„‚Die Editierung des menschlichen Erbgutes hat das Potenzial, unsere Fähigkeit zur Behandlung und Heilung von Krankheiten zu verbessern, aber die volle Wirkung wird sich nur entfalten, wenn wir es zum Wohle aller Menschen einsetzen, anstatt die gesundheitliche Ungleichheit zwischen und innerhalb von Ländern zu verstärken‘, sagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor. (…)

Die Empfehlungen konzentrieren sich auf Verbesserungen auf Systemebene, die zum Aufbau von Kapazitäten in allen Ländern erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Bearbeitung des menschlichen Genoms sicher, effektiv und ethisch einwandfrei verwendet wird.“

Wer hat unbeschränktes Vertrauen in die Überwachung der ethischen Korrektheit dieser machttrunkenen Leute um Klaus Schwab? Und was verstehen die unter „Ethik“? Überflüssig zu erwähnen, dass auch das wieder ein Projekt des Great Resets des Weltwirtschaftsforums ist, zusammen mit der WHO, die diese Pläne unterstützt:

„Wir treten in die Ära des ‚Internet der Körper‘ ein: Wir sammeln unsere physischen Daten über eine Reihe von Geräten, die implantiert, verschluckt oder getragen werden können. Das Ergebnis ist eine riesige Menge an gesundheitsbezogenen Daten, die das Wohlbefinden der Menschen auf der ganzen Welt verbessern und sich als entscheidend für die Bekämpfung der COVID-19-Pandemie erweisen könnten.“

Welch wundervolle Welt. Hierzu schreibt das WEF weiter unter „Connecting our bodies“ (unsere Körper miteinander verbinden):

„Für Gesundheitsexperten öffnet das Internet der Körper das Tor zu einer neuen Ära der effektiven Überwachung und Behandlung. 2017 genehmigte die US Federal Drug Administration die erste Verwendung digitaler Pillen in den Vereinigten Staaten. Digitale Pillen enthalten winzige, einnehmbare Sensoren sowie ein Medikament.

Nach dem Verschlucken wird der Sensor im Magen des Patienten aktiviert und überträgt Daten an sein Smartphone oder andere Geräte. (…) Gleichzeitig können die Daten aus dem Internet der Körper genutzt werden, um Vorhersagen und Rückschlüsse zu treffen, die den Zugang einer Person oder Gruppe zu Ressourcen wie Gesundheitsversorgung, Versicherung und Beschäftigung beeinflussen können.“

Na, also, und wieder die Überwachung, Zwang und Diktatur. Und wer sich trotzdem wehrt und sich nicht unterjochen lassen will, dem werden Gesundheitsversorgung, Versicherung und Verdienstmöglichkeiten einfach verwehrt, was in einer durchorganisierten und restlos überwachten Welt den Tod bedeutet.

Es dürfte keine Überraschung sein, dass hinter der öffentlich bekannt gemachten Agenda des WEF tatsächlich all das steht, was als „krude Verschwörungstheorie“ von den folgsamen Medien verteufelt und lächerlich gemacht wird: So etwas wie die elektronische Patientenakte, Impfzwang, elektronische Covid-Impfpässe, die ID2020, die Impfallianz GAVI, hinter der wiederum die Bill and Melinda Gates-Stiftung steht. Aber auch die Rockefeller-Foundation und Microsoft und all die anderen üblichen Verdächtigen.

„Unter dem Namen ID2020 wollen die US-Konzerne, die die digitale Welt dominieren, die nationalen Regierungen als Instanz zur Ausgabe von Identitätsbescheinigungen weitgehend ablösen. ‚Globale Weltbürgerschaft‘ heißt das im Titel des Aufsatzes einer leitenden Weltbank-Managerin. Identität ist dabei aber weit über ein übliches Ausweisdokument hinausgehend zu verstehen, als alles was es an Interessantem über eine Person, ihre Aktivitäten und ihre Vorlieben zu wissen gibt.

Wichtiger Bestandteil des Konzepts ist, dass die Nutzer sich grundsätzlich biometrisch, also mit Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Stimmerkennung bei ihrem Smartphone oder Computer anmelden, damit sie verlässlich ihrem Gerät und der damit ausgeführten Aktivität zugeordnet werden können.“

Schöne neue Welt?

Menschen als Drohnen – Sklaven, Halbroboter und Waffe

Dr. Charles Morgan, ehemals bei der CIA, sagte 2010 bei einem DARPA-Meeting, in dem er mit dem US-Militär über die mRNA-CRISPR-Genbearbeitungstechnologie sprach, dass sie ein „einzigartiges Ding“ entwickeln können. Weiter sagt er, dass man mit Stammzellen alles erschaffen kann was man möchte, wenn sie den richtigen genetischen Code haben und spricht auch von humanoiden Drohnen“. Hier ein kurzer Ausschnitt, der mit deutschem Sprechertext unterlegt ist:

Welche Daten hat man mit dem PCR Tests gesammelt? Ist das vielleicht einer der Zwecke dieser Impfung?

Das oben ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wer des englischen mächtig ist, kann sich den gesamten Film im Original anschauen. Der kurze Ausschnitt auf Deutsch ist oben anzusehen. Oben sind aber einige wichtige Passagen auf Deutsch übersetzt:

Am 13. Juni 2018 hielt Dr. Charles Morgan, ein Neurobiologie-Experte der Yale University, der DARPA und der CIA, einen Vortrag vor Studenten der West Point Military Academy (USMA). Dr. Morgan beschäftigt sich schon länger mit der CRISPR-Technologie. Er sprach von der technischen Mögichkeit, DNA zu Zwecken der Gedankenkontrolle zu verändern. Dr. Morgan zeigt und erzählt Elitestudenten der US-Armee, wie Technologien, die unter ihren Akronymen CRISPR und DREADDS (Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs) bekannt sind, „alles entwerfen“ können.

Dr. Morgan zeigt, wie DREADDS in die DNA von Menschen „infundiert“ werden können, um unser Verhalten zu kontrollieren. Diese Designer-Rezeptoren, die ausschließlich durch synthetische Drogen aktiviert werden, können neue Zellen erschaffen. Sie können bei ihren menschlichen Untertanen neue Erinnerungen und Verhaltensweisen hervorrufen.

Sie können es auch verwenden, um Ihr Gedächtnis zu löschen oder sogar zu modifizieren. Die CRISPR-Technologie kann verwendet werden, um nur bestimmte Rassen von Menschen durch DNA-Bearbeitung zu töten. Oder auch nur einen ganz bestimmten Menschen. Oder Menschen zu gelenkten, laufenden Roboterdrohnen machen. Er erläutert:

„Was könnten Sie mit dieser Technologie tun, wenn Sie im Sicherheits- und Geheimdienstbereich arbeiten würden?“ „Zellen können für bestimmte Aktivitäten und Zwecke entworfen werden. Sie können strategisch platziert werden. Sie können ferngesteuert werden. Diese Zell-Controller „können Dinge in den Gehirnen anderer Leute anschalten lassen “ .

Der COVID-Impfstoff ist ein mRNA-Impfstoff, der ein brandneuer Typ ist, der noch nie zuvor zugelassen, lizenziert und weit verbreitet wurde. Es verändert die DNA Ihres Körpers und repliziert sich und kontrolliert Ihren Körper.

Es ist in vielerlei Hinsicht extrem gefährlich. Dr. Morgan enthüllt, dass Wissenschaftler jetzt Bilder und Filme in DNA und Bakterien speichern und verstecken können, er sagt auch, dass nur 1 Gramm menschlicher DNA das Äquivalent von 7 Milliarden iPADS speichern kann.

Was die Natur im Laufe der Jahrmillionen als ein unerreichbares Meisterwerk geschaffen hat, wird nun skrupellos missbraucht, um das wunderbare Leben auf diesem Planeten zu kapern und alles der abgehobenen Selbstüberschätzung und Machtgier einer Clique globaler Billionäre zu unterwerfen.

Nur gibt es ein Problem. Sie können zwar weiterhin versuchen, die Schäden durch die mRNA Impfung zu vertuschen. Aber dadurch sterben nicht weniger Menschen und es werden auch nicht weniger Impfschäden, denn sie trommeln ja immer weiter dafür, sich spitzen zu lassen. Bei der nächsten Impfkampagne werden die Leute nicht mehr arglos und voll Vertrauen zur Impfung rennen.

Diese Sache ist verdammt schief gelaufen. Gerade kommt auf, dass die Turbo-Krebs-Epidemie auch ein Resultat der Impfung ist.

Das Vertrauen ist hin und ist so schnell nicht wieder zu gewinnen. Und es werden noch mehr Schocks auf die Gutgläubigen eindreschen. Wenn der ganze Ukraine-Hype in sich zusammenbricht, zum Beispiel. Oder die Wirtschaft und die Banken zusammenbrechen.

