Illuminatenblut 2: Augenzeugen decken Rituale und Gedankenkontrolle auf (Videos)

„cathyfox.wordpress.com“(34) berichtete am 20. Juli 2020: Ein häufiges Thema vieler Überlebender und Illuminati-Whistleblower sind menschliche Jagden, oft Kinder. Diese Kinder werden nackt ausgezogen, dann mit einem kleinen Vorsprung versehen und dann mit Waffen gejagt und entweder vergewaltigt oder gefoltert, wenn sie gefunden und / oder erschossen werden.

Dieses Kapitel befasst sich fast ausschließlich mit der menschlichen Jagd. Die Schrecken anderer, aber verwandter verdorbener luziferischer Illuminaten-Praktiken des Kinderhandels, des Kannibalismus von Kindern, des satanischen Rituals und des sexuellen Missbrauchs sowie der Gedankenkontrolle wurden nur kurz angesprochen.

Wenn Sie Zweifel haben, wie die Blutlinienfamilien den Rest von uns betrachten, so halten Sie sich folgenden Kommentar vor Augen… „Sie sind Kinder einer minderjährigen Familie, sie sind Waisen, sie sind nur Müll, es spielt keine Rolle, dass sie getötet wurden“, so Kees van Korlaar.

Cathy O’Brien beschrieb dies in ihrem Buch „Die TranceFormation Amerikas“ verschiedene Vorfälle

-als Training für die Kinder

-um die Programmierung zu verstärken, dass es keinen Ort gibt, an dem man sich verstecken kann

-zum sadistischen Vergnügen der Jäger

Cathys Jagd fand statt bei:

-Jagdschloss in der Nähe von Greybull, Wyoming

-Schweizer Villa, Amphitheater in Lampe, Missouri

-Mount Shasta, Kalifornien

Gefangene Kinder werden geschlagen, von einem Jäger vergewaltigt oder einem Hund getötet.

Die US Amerikanerin Cathy O‘Brien sagt über sich, sie sei eine CIA-Sklavin. Sie hat etwas erfahren, was man neudeutsch Gehirnwäsche nennt. In ihren Büchern „Die TranceFormation Amerikas“ und „Access Denied: For Reasons of National Security“ berichtete die Autorin von dem geheimen MK-Ultra-Programm „Projekt Monarch“ des US amerikanischen Geheimdienstes CIA, dem sie 15 Jahre ihres Lebens unfreiwillig angehörte.

Elektroschocks, Folter, Drogen und satanisch ritueller Missbrauch führten bei Cathy O‘Brien zu einer dissoziativen Identitätsstörung. Von der Schulwissenschaft wird die heute 63jährige ignoriert oder als Verschwörungstheoretikerin abgetan. (Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite)

Cathy O‘Brien ist eine der wenigen Überlebenden des MKULTRA-Programms „Projekt Monarch“ der CIA, die den Mut gefasst hat, mit ihren schrecklichen Erfahrungen und Erinnerungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie sagt:

„Jetzt, da ich wieder die volle Kontrolle über meinen eigenen Verstand zurückerlangt habe, sehe ich es als meine Pflicht an, die Grausamkeiten zu enthüllen, denen meine Tochter und ich in der Hand derjenigen unterworfen waren, welche die Kontrolle über unsere Regierungen haben.“

O‘Brien wurde am 8. Februar 1988 durch den Ex CIA Mitarbeiter Mark Phillips nach rund fünfzehnjähriger Folter befreit. Sieben Jahre lang versuchten O‘Brien und Phillips ihren Fall vor Gericht zu bringen – doch aus Gründen der nationalen Sicherheit sind sie mit ihrem Vorhaben gescheitert.(Illuminatenblut 2: Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale … das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen)

Nach Worten O‘Briens, wurde sie über viele Jahre als Sex-Sklavin für hochgeheime Operationen der US Regierung eingesetzt. Sie war auch Augenzeugin grausamer Morde durch hochrangige Politiker und Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche, die allesamt Mitglieder einer geheimen Loge waren oder noch sind und die von sich behaupten, die Welt zu kontrollieren.

Der ehemalige FBI-Chef von Los Angeles, Ted Gunderson, konnte weitere Opfer ausfindig zu machen, die O‘Briens Aussagen in allen Einzelheiten bestätigt haben. Die Interviews der Opfer veröffentlichte Gunderson schon vor vielen Jahren auf einer DVD.

In einem Interview mit Bestseller-Autor Dan Davis für das „Cover up Newsmagazin“ hat Cathy O‘Brien behauptet, dass Marylin Monroe im selben Regierungsprogramm tätig war und, nachdem sie über dreißig war, gezielt ermordet wurde (mehr dazu im Buch „Der Hollywood-Code“). Wörtlich sagte O‘Brien:

„Es war zweckmäßig, um gegen mich verwendet zu werden. Das Alter von dreißig Jahren wurde als Obergrenze anberaumt, da zu dieser Zeit elektrochemische Veränderungen im Gehirn auftreten können, die dazu führen, dass die Programmierung zusammenbrechen kann.

Die Altersbegrenzung ist kein absolutes Gesetz bei der Eliminierung der programmierten Sex-Sklaven. Marilyn Monroe zeigte jedes Anzeichen, dass sie diesen biologischen Wechsel und den Zusammenbruch der Programmierung durchlebte. Deren Aussagen mir gegenüber, sie hätten Marilyn Monroe umgebracht, machten mich gefügiger.“

Cathy O‘Brien weiß, dass sie nicht allein ist im Kampf um die Gerechtigkeit. Laut eigener Aussage, gibt es verschiedene Mitarbeiter internationaler Geheimdienste, die ihren Job, ihre Pensionsansprüche und sogar ihr Leben riskieren, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen und vor allem um sicherzustellen, dass die Fakten endlich an die Öffentlichkeit gelangen.(Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Es war O‘Briens Worten nach Ex-US Präsident Gerald Ford, der dafür gesorgt hat, dass sie und ihre Geschwister in das Regierungsprogramm kamen. Doch das Martyrium begann für O‘Brien schon kurz nach ihrer Geburt durch ihren Vater Earl O‘Brien.

Nicht nur Cathy O‘Briens Mutter Carol Tanis, stammt aus einer Familie, in der Inzest und Missbrauch Alltag waren, auch Earl O‘Brien ist, wie Cathy O‘Brien durch eigene Nachforschungen herausfand, ein Kind generationenlangen Missbrauchs. Cathy O‘Brien:

„Meine früheste wieder gewonnene Erinnerung bestand darin, dass ich nicht atmen konnte, weil der Penis meines Vaters meine kleine Kehle verstopfte. (…) Ich akzeptierte seinen erstickenden sexuellen Missbrauch als einen normalen, natürlichen Teil meines Lebens zu Hause, und spaltete eine Persönlichkeit ab, um mit dem Schmerz und der Erstickung umzugehen, und um seine Perversion zu befriedigen. (…) Dieser Teil meines Gehirns entwickelte sich zu einer eigenständigen Persönlichkeit – die meinem Vater gehörte – und die er vermietete und später an die US Regierung verkaufte.“ …

Bereits 1971 erschien in der renommierten „New York Times“ ein interessanter Artikel über die Forschung über Okkultismus der CIA. Grundlage hierfür war eine Sammlung von Dokumenten, die durch das US Government Printing Office im Rahmen des Freedom of Information Act veröffentlicht wurden.

Aus dem Bericht geht klar hervor, dass der US-Auslandsgeheimdienst ein deutliches Interesse an den klinischen Befunden hatte, dass heißt, welche Auswirkungen die angewandten Praktiken auf Opfer, Täter und passiven Beobachtern hatten.

Von ganz besonderem Interesse war für die CIA die Frage, welche Wirkung bestimmte okkulte Rituale auf das Gehirn der Ausübenden hatte – dabei wurden in der Studie Kannibalismus und Blutrituale als besonders bedeutsam eingestuft.

Verhaltenspsychologen können aus ihrer Praxis bestätigen, dass die Steuerung der Suggestibilität eine fundamentale Bedeutung für die Kontrolle von außen auf die Psyche hat. Das erleben wir schon anhand ganz banaler Dinge, etwa in der Werbung.

Der US amerikanische Autor, Filmredakteur und Forscher hypnotischer Techniken in der Film- und Musikindustrie, Steven Jacobsen, zeigte in seinem 1985 veröffentlichten Buch „Mind Control in America“ den manipulativen Einfluss der Werbung auf die Gesellschaft.

Jacobsen kam im Rahmen seiner Forschung zu dem Ergebnis, dass eine erfolgreiche Veränderung der Psyche und des Bewusstseins einen geradezu geschickten Einsatz von Mind Control erfordert. Deshalb zog Jabobsen das Fazit:

„Der effektivste Weg, sich vor unbewusster Manipulation zu schützen, besteht darin, sich bewusst zu sein, wie sie funktioniert.“

Tatsache aber ist, dass wir es hier nicht mit einem neuen Phänomen zu tun haben, denn das Prinzip der Gedankenkontrolle, der hypnotischen Suggestion und der mentalen Programmierung sind uralt.

Allerdings ermöglichen moderne Technologien mittlerweile eine massenhafte Umsetzung dieser uralten Praktiken, um etwa das Denken und Verhalten einer möglichst großen Zahl an Menschen zu beeinflussen, was wir in der gegenwärtigen Corona-Politik ganz deutlich beobachten können.

Das Geheimnis der ultimativen Kontrolle, ist, Menschen zu kontrollieren, ohne dass sie es merken. …

Bisher ist nur ein Mangel an Bereitschaft und Durchsetzung bereits vorhandener Gesetze, die die Gesellschaft vor den Folgen der Gedankenkontrolle schützen sollen, zu erkennen, was in den Vereinigten Staaten dem Umstand geschuldet ist, dass das Phänomen Gedankenkontrolle noch immer eine Frage der juristischen Interpretation ist und von der CIA und anderen Sicherheitsbehörden nach wie vor vertuscht wird.

Und sollten doch die einen oder anderen Taten, wie in der Causa Cathy O`Brien, durch Berichte in den freien Medien an die Öffentlichkeit gelangen, werden sie entweder als Verschwörungstheorie abgetan oder sie fallen im Zusammenhang mit irgendeinem geheimen Regierungsprojekt, werden aus Gründen der nationalen Sicherheit verschwiegen und erhalten den Zensurstempel.

Brice Taylor beschreibt auch, wie er von George Bush Senior auf der Bob Hopes Ranch in der Jordan Ranch gejagt wurde, nachdem ihm eine Droge injiziert wurde. Als Bush sie fand, spielte er „William Tell“ und schoss einen Apfel auf ihrem Kopf und verstärkte ihre Monarch-Programmierung „Shhh, sag es nicht“.

Clive Driscoll, ein ehemaliger Detective Inspector der Polizei, erzählt in seinem Buch, wie er die Hinweise der Operation Middleton von einem Mädchen namens „Vicki“ aus Kent weiterverfolgt hat, dessen Geschichte lautete, dass Kinder gejagt wurden, einige getötet wurden, aber sie überlebte.

Die Polizei hatte oberflächlich nachgeforscht und kam zu dem Schluss, dass die Beweise vor Ort nicht mit ihrer Geschichte übereinstimmten. Jahre später überprüfte Clive ordnungsgemäß und stellte fest, dass eine Brücke, von der sie sprach, weggespült worden war. Ein alter Brunnen, von dem sie erzählte, war jetzt nur noch ein tiefes Loch, und der blaue See, von dem sie sprach, dass Leichen hineingelegt worden waren, hatte eine blaue Farbe aus Zementfabrikabfällen und Körperteile von fünf Personen wurden tatsächlich dort gefunden.

Vicki hatte auch Geschichten über rituellen Missbrauch von Kindern aus einem örtlichen Kinderheim in einer Kirche erzählt. Die Polizei hatte dort tatsächlich Gruppen von Menschen gefilmt, aber die Bänder waren „verschwunden“, als Clive Jahre später zu Ermittlungen kam.

Inkompetente Polizeiarbeit als Ausrede geht nur so weit und wenn dies immer wieder passiert, deutet dies auf eine organisierte Vertuschung hin.

Jessie, eine Illuminati-Whistleblowerin, die zuvor als Königinmutter der Dunkelheit prädestiniert war, erzählt in diesem Blog ihre Geschichte der menschlichen Jagd, angepasst an ihre Tweets „How Deep The Magik Well Goes“.

Wir versammelten uns in Rothschilds Hunting Mansion (im Schwarzwald). Mein Trainingspartner und diejenigen in meinem Alter hatten etwas Freizeit, um sich zu bewegen, bevor die Jagd begann. Jagd ist ein Oberbegriff für das vierteljährliche rituelle Holzspiel mit Kindern.

Wir haben es geliebt, die Herrenhäuser und Schlösser der Elite zu erkunden. Die Orte, an denen Jagden stattfanden. So viel zu entdecken, so viele versteckte Orte zu finden. Eines der Rothschild-Kinder war ein lebender Kommentar eines Wanderführers. Er wusste alles und war mehr als verpflichtet, es zu teilen. Als er uns auf eine private Tour von Raum zu Raum mitnahm, waren wir damit beschäftigt, nach allem zu suchen, was er nicht teilte – Eingänge, Ausgänge und Verstecke. Wir haben das überall gemacht, weil wir wussten, dass es überlebenswichtig ist. Die Nachtstunden gingen nach dem Abendessen weiter. Wir müssen die Jagd vom Balkon oben aus beobachten.

Man musste vorsichtig sein, um sich nicht auf dem Grundstück zu befinden. Das würde Sie zu einem fairen Spiel machen, wenn Sie gefangen werden, wegen Vergewaltigung oder Tod, abhängig von der Stimmung Ihrer Entführer in dieser Nacht. Man musste auch aufpassen, dass man nicht im Haus erwischt wurde. Dort streiften die älteren Männer und Frauen, die nicht mehr so ​​geschmeidig und schnell waren wie früher, herum.

Als der Gastgeber alle vom Balkon ins Haus führte, war das ganze Spiel eröffnet. Es war besser drinnen als draußen zu sein. In dieser Nacht weinte der kleinste Rothschild in einer Ecke. Da wir im zweiten Stock einen Ausgang gefunden hatten, der uns bis zum Morgengrauen ein Versteck bieten würde, gingen wir das Risiko ein, hoben ihn auf, beruhigten ihn und trugen ihn mit uns.

Als wir in den zweiten Stock kamen, hörten wir Stimmen. Das des Nachlassleiters und eines seiner Enkel. Der Enkel kämpfte, widerstand und versuchte zu entkommen. Wir waren in einer Halle mit Türen auf beiden Seiten. Zurück die Treppe hinunterzugehen war keine Option, also suchten wir uns den nächsten Raum aus. Wir rannten hinein und sahen einen großen Kleiderschrank. Wir wussten nicht, dass wir die falsche Tür ausgewählt hatten, in die wir laufen konnten. Das war genau der Raum, in dem der Leiter des Anwesens seinen Enkel schleppte. Als sie den Raum betraten, atmeten wir drei im Kleiderschrank kaum.

Das jüngste Kind saß links, mein Trainingspartner in der Mitte, ich war rechts. Als die Dinge im Raum voranschritten, überkam mich diese Wut. Ich schaute direkt auf diese Schranktüren, mit der Absicht, durch sie herauszubrechen und dem Enkel beim Kampf zu helfen. Meinem Trainingspartner war die Angst ins Gesicht geschrieben. Er wusste, dass wir für eine solche Aktion entschuldigt werden könnten, aber wir konnten den Kleinsten oder den Enkel nicht vor schwerwiegenderen Konsequenzen schützen, sollten wir uns entscheiden, einzugreifen.

Als er mich beobachtete und die Entschlossenheit sah, traf er eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen, die Konsequenzen für sich selbst hätte haben können. Ich fühlte, wie seine Hand um mich kam. Dann seine Hand über meinen Mund. Seine Hand und sein Arm blieben fest und an Ort und Stelle, was signalisierte, dass ich gegen ihn kämpfen musste, um herauszukommen. Wütend ergab ich mich dem Akt, den er machte. Wir drei hören zu und kennen die Übel, die dem Enkel in dieser Nacht angetan wurden.

Ich hasste die Tiefen des Bösen, die ich sah. Es packte den Kern meines Herzens mit einem unerklärlichen Schmerz. Tiefen der Trauer konnte ich nicht zulassen. Diese Tiefen führten nur zum Tod.

Die Stille wurde mein größter Feind. Tod anderer, mein stärkster Feind, der Preis des Trotzens. Was war der Preis dafür, gut zu sein?

Bei den Vergewaltigungen geht es nicht nur um Pädo-Sadismus. Sie nutzen Jagden, Rituale und das tägliche Leben, um Kinder darin zu schulen, den körperlichen Missbrauch zu nutzen, um Zugang zum spirituellen Bereich zu erhalten.

Der Mann, dem das Anwesen gehörte, benutzte sexuelle Intimität und Sex Magik als Mittel, um sich und seinen Enkel mit spirituellen Wesen, d.h. Dämonen, zu verbinden. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ ab 10. März 2023 lieferbar.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort…S. 7

1 Der Tiefe Staat steckt hinter den Unruhen zur Einleitung der Neuen Weltordnung und weltweit operierenden Pädophilen-Netzwerke….S. 8

1.1 Hinter den Kulissen der Vereinten Nationen: Wer wirklich das Sagen hat….S. 20

1.2 Keine Macht ohne Drogen – vom British Empire bis zur Neuen Weltordnung…..S. 25

1.3 Die bizarrsten Straftaten der UNO: 173 Kilo Marihuana, Kinderpornografie und eine Kettensäge…..S. 34

1.4 Kinderpornografie: Unwissen bei der NSA und Datenverlust bei der britischen Regierung (Videos)…..S. 36

1.5 Koks & Pornos: Illegale Downloads von Filmen und TV-Serien im Bundestag – Lauterbachs Cannabis-Legalisierung….S. 41

2 Rituale……S. 47

2.1 Das Türknopfopfer-Ritual: Zwölf Selbstmorde von Prominenten im Zusammenhang mit Vertuschungen von Pädophilie….S. 49

2.2 Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale, Folter und Mord – das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen…..S. 57

2.3 Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite…..S. 63

2.4 Augenzeugen decken Rituale und Gedankenkontrolle auf….S. 70

2.5 Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten…..S. 81

2.6 Tausende Kleinkinder vergewaltigt: Schrecklicher Bericht einer Organisation, die der Polizei bei der Jagd auf Pädophile hilft…..S. 87

2.7 FBI gibt Akten zur Beteiligung der CIA an satanischen Ritualen und Kinderhandel frei…..S. 94

2.8 Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland…..S. 99

2.9 Ein Ritual für Baal? Die okkulte Symbolik in der Eröffnungszeremonie der Commonwealth-Spiele 2022…..S. 111

2.10 Irgendetwas stimmt mit Balenciaga nicht und das Kaninchenloch geht tief….S. 121

2.11 Gorsad Kyiv: Ukrainische Künstler machen Pädophilie salonfähig…..S. 141

2.12 FIFA und die Fußball-Weltmeisterschaft als okkultes Ritual!…..S. 152

3 Elite…..S. 161

3.1 Rothschilds in Untersuchung über Pädophilenring der Elite verwickelt….S. 168

3.2 Neues Indiz für Pädophilie-Ring von Rothschilds, Clintons und NXIVM-Sexkult – Disney- und Legoland-Mitarbeiter wegen Kinderpornografie verhaftet….S. 171

3.3 Kinder- und Drogenhandel: Schiffbruch – die „10 Insel Challenge“ mit der Clinton Stiftung und Richard Branson…..S. 180

3.4 Pädo-Netzwerk: „Mein Name ist Anneke Lucas, mit 6 wurde ich zur Sexsklavin für Europas Elite“…..S. 190

3.5 Der Vatikan, die britische Königsfamilie und der globale Pädophilenring lösten das Coronavirus aus…..S. 195

3.6 Elon Musk: “Nimm die rote Pille” ‒ Brief über seine mysteriöse Illuminati-Abstammung aufgetaucht…..S. 197

3.7 „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?…..S. 200

3.8 Die okkulte Bedeutung von Prinzessin Dianas Tod und ihrer Gedenkstätten…..S. 219

3.9 Prinz Harry & Meghan Markle: Die dunklen Geheimnisse hinter ihrer angeblichen „Märchenhochzeit“….S. 231

3.10 Von Simulationskuppeln, Donald Trump und dem Anti-Christen: Queen Elizabeth II. starb am 08.09.2022 – einem besonderen Datum…….S. 238

3.11 NWO-Eliten jubeln: WEF-Marionette wird „König Charles III.“…..S. 254

4 Positives . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 262

4.1 Unterdrücktes Wissen: Energetische Eigenschaften traditioneller Kleidung und natürlicher Lebensweise…..S. 263

4.2 David Icke: QAnon, Donald Trump und das „Erlöser-Programm“…..S. 270

4.3 Q ist zurück auf Twitter, Elon Musk als Gatekeeper – und es wird noch schlimmer!…..S. 278

4.4 Wach endlich auf! Sie benutzen Magie, um Dich zu kontrollieren!……S. 285

Fazit…..S. 290

