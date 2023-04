Illuminatenblut 2: Ein Initiationsritual umfasst drei Phasen

Rituale

Die Grundelemente der kulturellen Weitergabe und Transformation sind psychologischer Natur. (Julian Huxley)

So verändern wir uns. Seit jeher werden hohe Rituale durchgeführt, um die Realität zu transformieren.

Ritual: ein spirituelles Psychodrama bewusster, vorsätzlicher Handlungen, die ergriffen werden, um Veränderungen zu ermöglichen; Veränderungen der gesamten Umgebung, in der Menschen leben, beginnend mit der mentalen Landschaft der Menschen selbst. Der Ort, an dem unsere Realität zuerst als ein Traum geboren wird. (Auszug aus dem Buch „Illuminatenblut 2“ Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“)

Die Künstlerin Sharon Devlin beschrieb einmal unverblümt den wahren Zweck von Ritualen als eine Methode, um die eigene Meinung zu ändern:

„Es ist ein heiliges Drama, in dem Sie sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer sind und dessen Zweck es ist, Teile des Geistes zu aktivieren, die durch alltägliche Aktivitäten nicht aktiviert werden.“

Die Mechaniken der Veränderung durch Mechanismen wie Rhythmen, mit denen man sich synchronisieren und verschmelzen und fließen kann, bilden eine magnetische Anziehungskraft, die einen dem Weg der Transformation zuführen.

Rituale sind Vehikel, die diese Ideen – Informationen, Daten, Symbole – nach Hause treiben, die nach Übertragung und Transformation die Sprache schaffen, mit der neue Gesellschaftsmitglieder kommunizieren, nachdem sie initiiert wurden.

Diese neue Sprache vermittelt ein neues Verständnis durch Definitionen, die das Ritual generiert; Bedeutung an Wegweiser des eigenen selbstreferentiellen Prozesses gekoppelt, auch wenn der ursprüngliche Zweck in der Wiederholung der Handlung verloren geht. (Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

Eine rituelle Einweihung führt einen ein in „den Weg“ … eine neue Lebensweise oder Weltanschauung, ein Programm, das Überzeugungen und Handlungen leitet und es dem Eingeweihten ermöglicht, ein vollwertiges und wahres Mitglied der neuen Gesellschaft zu werden.

Beachten Sie, dass Rituale nicht immer eine bewusste Handlung sind; nicht jedem, der an einem Ritual teilnimmt, wird ausdrücklich bewusst, dass er Teilnehmer ist … und dennoch werden neue Denkmuster, Bedeutungen, eingetrommelt (bewusst oder nicht).

300x250

Ein Initiationsritual umfasst normalerweise drei Phasen … Trennung, Liminalität und Einverleibung. In der ersten Phase ziehen sich Menschen aus ihrem aktuellen Status zurück und bereiten sich darauf vor, von einem Ort oder Status zu einem anderen zu wechseln. Oftmals kommt es in dieser Phase zu einer Loslösung oder „Abtrennung“ vom früheren Selbst… zum Beispiel das Schneiden der Haare für eine Person, die gerade in die Armee eingetreten ist. Er oder sie „schneidet“ das frühere Selbst ab: den Zivilisten. Oder ein Popstar verändert sich radikal und rasiert sich die Haare.

Die Übergangsphase (Grenzphase) ist der Zeitraum zwischen den Stadien, in denen man einen Ort oder Staat verlassen hat, aber noch nicht in den nächsten eingetreten ist oder sich diesem angeschlossen hat. Die Attribute der Liminalität oder der liminalen Personen („Schwellenmenschen“) sind notwendigerweise mehrdeutig. In der dritten Phase (Wiedereingliederung oder Eingliederung) wird die Passage (durch) das Ritualsubjekt vollzogen.

Nachdem man den Ritus vollendet und seine „neue“ Identität angenommen hat, tritt man mit seinem neuen Status wieder in die Gesellschaft ein. Wiedereingliederung ist gekennzeichnet durch aufwändige Rituale und Zeremonien… so gibt es bei Inkorporationsriten eine weit verbreitete Verwendung des ‚heiligen Bandes‘, der ‚heiligen Schnur‘, des Knotens und des Knotens analoge Formen wie der Gürtel (manchmal enden diese „Bänder“ und „Knoten“ in tödlichen Ritualen), der Ring, das Armband und die Krone… und sehen Sie, ob Ihnen irgendetwas davon bekannt vorkommt. (22)

300x250 boxone

2.1 Das Türknopfopfer-Ritual: Zwölf Selbstmorde von Prominenten im Zusammenhang mit Vertuschungen von Pädophilie

Es scheint, dass im Juni 2018 ein langwieriges Ritual gipfelte, bei dem zwölf bekannte Prominente und Mitglieder königlicher Familien geopfert wurden. Während dies nur für Normalos eine Neuigkeit sein wird, hat es definitiv an Berichterstattung über die okkulten Aspekte dieser Todesfälle gefehlt: Zwölf unabhängige und sehr erfolgreiche Menschen mit Karriere und Einfluss hingen an Türknöpfen!

Wie zum Teufel hängt man sich an einem Türknopf auf? Wie üblich ist das? Gibt es einen Türklinken-Selbstmordclub, den der Rest von uns nicht kennt? Nun, die Antwort auf diese letzte Frage lautet „Ja“. Man muss nur das Wort „Selbstmord“ durch „Mord“ ersetzen.

Pizza Gate, John Podesta (Hillarys Kampagnenmanager, Kindervergewaltiger/Mörder), James Alefantis (Restaurantbesitzer für Kinderprostitutionsring in Washington DC), Henry Weinstein (Hollywood-Vergewaltiger), Boys Town (männlicher Kindersexring für Politiker), israelisches brown-stoning (israelischer Kontrollmechanismus für die US-Regierung, Jerry Sandusky (pädophiles Bauernopfer, das den Kopf hinhalten musste), Jeffrey Epstein (Beschaffer von Kinderprostituierten für die Elite), Hunter S. Thompson (Snuff-Filmemacher), die katholische Kirche (genug gesagt), Hillary Clinton (Vergewaltigerin, Mörderin, Luziferianerin des Tiefen Staates).

Keiner dieser Morde / Sexringe schließt sich gegenseitig aus. Erschreckender ist, dass sie Positionen von unglaublicher Macht einnehmen und in den normalisierten Institutionen von Hollywood und Washington operieren, während sie durch die Medien und die Popkultur beschützt werden.

Das Verlangen nach einem Nachschub an Kindern sowohl für Pädophilen-Sexringe als auch für rituelle Opfer geht auf die Zeit der Monarchie zurück und lebt und gedeiht in den Institutionen fort, die im Hintergrund unserer heutigen Gesellschaft operieren.

In der Reihenfolge ihrer „Selbstmorde“ lauten die Namen wie folgt:

Michael Hutchence (37) ‒ gestorben am 22. November 1997

Die Leiche des INXS-Frontmanns Michael Hutchence wurde an einem Türknopf in Zimmer 524 des Ritz-Carlton-Hotels in Double Bay (Sydney) aufgehängt gefunden.

Berichten zufolge hatte Hutchence Informationen über einen „VIP-Pädophilenring“ in Großbritannien, der mit dem Kinderschänder und -mörder Jimmy Savile in Verbindung gebracht wurde.

Sein Todestag, der 22.11., ist derselbe wie bei der Ermordung von John F. Kennedy (22+11=33). Die 33 ist eine freimaurerische/okkulte “Visitenkarte”.

David Carradine (72) ‒ gestorben am 3. Juni 2009

Der Hollywood-Schauspieler wurde tot in seinem Zimmer im Swissôtel Nai Lert Park Hotel an der Wireless Road in der Nähe der Sukhumvit Road im Zentrum von Bangkok (Thailand) gefunden. Ein Polizeibeamter sagte, dass Carradine nackt gefunden wurde und an einem Seil hing, das am Türknopf des Zimmerschranks befestigt war, was es wie einen Selbstmord aussehen ließ, aber zwei prominente Pathologen kamen zu dem Schluss, dass der Tod kein Selbstmord war.

Berichte deuten darauf hin, dass Carradine möglicherweise in Kinder-Sextourismus involviert war, weshalb er mit einem größeren Pädophilen-Netzwerk von Hollywood-Eliten verbunden sein könnte.

Alexander McQueen (40) – gestorben am 11. Februar 2010

McQueen, der erste von drei Modedesignern auf dieser Liste, wurde von seiner Haushälterin in seinem Haus in der Green Street in London an einem Türknopf aufgehängt gefunden, wo er von Sanitätern für tot erklärt wurde. Die Polizei bestätigte nicht, dass sein Tod ein Selbstmord war.

Fotos von McQueens Modenschauen veranschaulichen, dass er Teil der okkulten Elite war.

Abb. 4: Ein McQueen-Fotoshooting

Abb. 5: Freimaurerisches Schachbrettmuster bei einer Modenschau, Frühling/Sommer 2005

Abb. 6: Entworfen von McQueen

Aaron Swartz (26) ‒ gestorben am 11. Januar 2013

Der Technologie-Pionier und Reddit-Mitbegründer Aaron Swartz wurde von seinem Partner Taren Stinebrickner-Kauffman tot in seiner Wohnung in Brooklyn aufgefunden. Eine Sprecherin des New Yorker Pathologen berichtete, er habe sich an einem Türknopf erhängt.

Laut dem ehemaligen CIA-Agenten Robert Steele hat sich Swartz kurz vor seinem Tod in einen MIT (Massachusetts Institute of Technology)-Computer gehackt und ein riesiges Versteck an Kinderpornografie gefunden.

Ein weiteres numerologisch bedeutendes Datum. Der 11. Januar entspricht „1/11“=111=3=3. Freimaurergrad. Es ist auch die erste 11 des Jahres. 11 symbolisiert die Säulen von Boas und Jachin, die am Eingang zum Tempel von König Salomo standen. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ ab 10. März 2023 lieferbar.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort…S. 7

1 Der Tiefe Staat steckt hinter den Unruhen zur Einleitung der Neuen Weltordnung und weltweit operierenden Pädophilen-Netzwerke….S. 8

1.1 Hinter den Kulissen der Vereinten Nationen: Wer wirklich das Sagen hat….S. 20

1.2 Keine Macht ohne Drogen – vom British Empire bis zur Neuen Weltordnung…..S. 25

1.3 Die bizarrsten Straftaten der UNO: 173 Kilo Marihuana, Kinderpornografie und eine Kettensäge…..S. 34

1.4 Kinderpornografie: Unwissen bei der NSA und Datenverlust bei der britischen Regierung (Videos)…..S. 36

1.5 Koks & Pornos: Illegale Downloads von Filmen und TV-Serien im Bundestag – Lauterbachs Cannabis-Legalisierung….S. 41

2 Rituale……S. 47

2.1 Das Türknopfopfer-Ritual: Zwölf Selbstmorde von Prominenten im Zusammenhang mit Vertuschungen von Pädophilie….S. 49

2.2 Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale, Folter und Mord – das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen…..S. 57

2.3 Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite…..S. 63

2.4 Augenzeugen decken Rituale und Gedankenkontrolle auf….S. 70

2.5 Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten…..S. 81

2.6 Tausende Kleinkinder vergewaltigt: Schrecklicher Bericht einer Organisation, die der Polizei bei der Jagd auf Pädophile hilft…..S. 87

2.7 FBI gibt Akten zur Beteiligung der CIA an satanischen Ritualen und Kinderhandel frei…..S. 94

2.8 Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland…..S. 99

2.9 Ein Ritual für Baal? Die okkulte Symbolik in der Eröffnungszeremonie der Commonwealth-Spiele 2022…..S. 111

2.10 Irgendetwas stimmt mit Balenciaga nicht und das Kaninchenloch geht tief….S. 121

2.11 Gorsad Kyiv: Ukrainische Künstler machen Pädophilie salonfähig…..S. 141

2.12 FIFA und die Fußball-Weltmeisterschaft als okkultes Ritual!…..S. 152

3 Elite…..S. 161

3.1 Rothschilds in Untersuchung über Pädophilenring der Elite verwickelt….S. 168

3.2 Neues Indiz für Pädophilie-Ring von Rothschilds, Clintons und NXIVM-Sexkult – Disney- und Legoland-Mitarbeiter wegen Kinderpornografie verhaftet….S. 171

3.3 Kinder- und Drogenhandel: Schiffbruch – die „10 Insel Challenge“ mit der Clinton Stiftung und Richard Branson…..S. 180

3.4 Pädo-Netzwerk: „Mein Name ist Anneke Lucas, mit 6 wurde ich zur Sexsklavin für Europas Elite“…..S. 190

3.5 Der Vatikan, die britische Königsfamilie und der globale Pädophilenring lösten das Coronavirus aus…..S. 195

3.6 Elon Musk: “Nimm die rote Pille” ‒ Brief über seine mysteriöse Illuminati-Abstammung aufgetaucht…..S. 197

3.7 „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?…..S. 200

3.8 Die okkulte Bedeutung von Prinzessin Dianas Tod und ihrer Gedenkstätten…..S. 219

3.9 Prinz Harry & Meghan Markle: Die dunklen Geheimnisse hinter ihrer angeblichen „Märchenhochzeit“….S. 231

3.10 Von Simulationskuppeln, Donald Trump und dem Anti-Christen: Queen Elizabeth II. starb am 08.09.2022 – einem besonderen Datum…….S. 238

3.11 NWO-Eliten jubeln: WEF-Marionette wird „König Charles III.“…..S. 254

4 Positives . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 262

4.1 Unterdrücktes Wissen: Energetische Eigenschaften traditioneller Kleidung und natürlicher Lebensweise…..S. 263

4.2 David Icke: QAnon, Donald Trump und das „Erlöser-Programm“…..S. 270

4.3 Q ist zurück auf Twitter, Elon Musk als Gatekeeper – und es wird noch schlimmer!…..S. 278

4.4 Wach endlich auf! Sie benutzen Magie, um Dich zu kontrollieren!……S. 285

Fazit…..S. 290

Ein handsigniertes Exemplar erhalten Sie für Euro 25,- inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 01.04.2023