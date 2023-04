Illuminatenblut 2: Zeugen packen aus: Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite

Aus einer AVAAZ-Petition (28) entnommen, eingestellt am 19. Juli 2016, aktualisiert am 06. Juli 2020:

Lesen Sie das folgende Zeugnis. Wir wissen, dass dies wahr ist. Wir arbeiten mit ehemaligen gedankenkontrollierten Opfern dieser satanischen Verschwörung. Alles ist miteinander verbunden, ein riesiges okkultes satanisches Netzwerk, die ganze Welt ist darin gefangen. Eine unserer Vertrauten hofft, ihr Buch „This Is Me“ Ende dieses Jahres veröffentlichen zu können..(Auszug aus dem Buch „Illuminatenblut 2“ Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“)

David Joshua Israel Immanuel

Court of Zion

High Priest Council Jerusalem

www.courtofzion.org

Aus Zeugenaussagen vor dem International Common Law Court of Justice in Brüssel. Fünf internationale Richter untersuchen Beweise für Vergewaltigung, Folter, Mord und Entführung von Kindern, die angeblich von globalen Elitemitgliedern des Satanic Child Sacrifice Cult-Netzwerks des Neunten Kreises begangen wurden.

Regelmäßige Kinderopfer des Neunten Kreises fanden angeblich in den Katakomben der katholischen Kathedralen, im Vatikan, auf privaten Anwesen und Hainen sowie auf staatlichen Militärbasen in Belgien, Holland, Spanien, Australien, Irland, Frankreich, England und den USA statt.

Mindestens 34 Massengrabstätten von Kindern wurden in Irland, Spanien und Kanada identifiziert – und die Ausgrabung von den jeweiligen Regierungen, der englischen Krone und der katholischen Kirche abgelehnt.

Als bei den Aktivitäten des Neunten Kreises anwesend wurden genannt: Papst Franziskus, ehemaliger Papst Ratzinger; Vertreter der Anglikaner, der United Church of Canada und der katholischen Kirche, darunter Kardinäle; Mitglieder des europäischen Königshauses, darunter Königin Elizabeth und Prinz Phillip; Beamte des kanadischen, australischen, britischen und US-Militärs und der Regierungen, einschließlich der CIA der USA, sowie prominente Regierungsminister, Richter, Politiker und Geschäftsleute aus den USA, Belgien, Holland, Kanada, Australien, Frankreich, Irland und Großbritannien.

Teenager wurden unter Drogen gesetzt, nackt ausgezogen, vergewaltigt, in den Wäldern gejagt und von europäischen Königshäusern getötet, so der jüngste Augenzeuge dieser Woche, der vor dem Internationalen Common Law Court of Justice in Brüssel aussagt.

Die Frau war die vierte Augenzeugin, die über diese Menschenjagdgruppen des globalen Elitenetzwerks des satanischen Kinderopferkults des neunten Kreises berichtete. (Illuminatenblut 2: Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale … das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen)

Ein ehemaliges Mitglied des niederländischen kriminellen Drogensyndikats, bekannt als Octopus, sagte aus, dass Opfer für diese Menschenjagdgruppen aus Jugendhaftanstalten in Belgien und Holland besorgt wurden.(Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

„Im Jahr 2004 war ich ein unfreiwilliger Zeuge von Folter-, Vergewaltigungs- und Mordsitzungen an unter Drogen stehenden Kindern, für eine Gruppe hochrangiger Personen der Niederlande“, sagte eine Frau.

„Ich wurde zu einer Jagdgesellschaft in Belgien in der Nähe von Brüssel mitgenommen, wo ich sah, wie zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren gejagt und von globalen Eliten getötet wurden. Die menschliche Jagdgesellschaft wurde von der niederländischen königlichen Garde schwer bewacht. Mir wurde gesagt, dass König Albert von Belgien anwesend war.“

Vier Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder und Jugendliche gezwungen wurden, an Menschenjagden teilzunehmen, bei denen sie und andere Kinder vergewaltigt, einige getötet und verstorbenen Jungen die Penisse abgeschnitten wurden. Angeblich gab es einen niederländischen Landpalast, in dem die Penisse von Jungen wie Trophäen an einer Wand ausgestellt waren. Einige Jagdgesellschaften wurden auf dem Gelände von Belgien und dem Palast von Königin Beatrix veranstaltet.

Die niederländische Therapeutin Toos Nijenhuis behauptete, dass sie als Vierjährige gezwungen war, Morde an Kindern mitzuerleben, an denen der frühere Papst Ratzinger, ein niederländischer katholischer Kardinal, sowie die Königin Beatrix und Gründer der Bilderberger-Gründer, der niederländische Kronprinz Alfrink Bernhard, beteiligt waren.

„Ich habe gesehen, wie der ehemalige Papst Joseph Ratzinger ein kleines Mädchen ermordet hat“, bestätigte ein anderer Zeuge. „Es war im Herbst 1987 in einem französischen Schloss. Es war hässlich, schrecklich und es ist nicht nur einmal passiert. Ratzinger und Bernhard waren einige der prominenteren Männer, die daran teilnahmen.“

In Irland, Spanien und Kanada wurden 34 Massengrabstätten für Kinder entdeckt und schienen mit Aktivitäten des Neunten Kreises in Verbindung zu stehen.

Die größte war die Mohawk Indian Residential School in Brantford, Ontario, wo 2008 die Überreste von Kindern identifiziert wurden, bevor die katholische Kirche, die kanadische Regierung und die englische Krone die Ausgrabung durch professionelle Archäologen beendeten.

Das ICLCJ-Gericht von 2013 hatte Königin Elizabeth und Prinz Phillip für das Verschwinden von zehn einheimischen Kindern aus der katholischen Internatsschule in Kamloops, British Columbia, am 10. Oktober 1964 für schuldig befunden.

In den ersten zwei Wochen des Gerichts 2014 identifizierten Zeugen niederländische und belgische königliche Teilnehmer an der Vergewaltigung und Tötung von Mohawk-Kindern und Neugeborenen. Genannt wurden Bernhard und König Hendrick, Gemahl von Königin Wilhelmina von Holland.(Illuminatenblut 2: Ein Initiationsritual umfasst drei Phasen)

Angeblich waren der verstorbene Prinz Johan Friso und seine Frau Mabel Wisse Smit, ehemalige Minister, der Spitzenmann der niederländischen Armee, der Unterstaatssekretär des Raad Van State in den Niederlanden, der nächste Vizekönig, bei den Menschenjagdpartys von Königin Beatrix anwesend und andere globale Geschäftsleute und Politiker, darunter einige aus den USA.

„Sicherlich wissen der jetzige König Willem Alexander und König Filip und ihre Frauen von diesem Missbrauch und Mord an Kindern“, sagte ein Augenzeuge.

„Sie unternehmen nichts dagegen und sind wahrscheinlich diejenigen, die Ermittlungen und Strafverfolgung einstellen.“

Im Januar 2014 starb der Bruder des Königs von Holland, Prinz Johan Friso, im Koma, nachdem diese drei hier gezeigten niederländischsprachigen Websites das Internet erreichten. Die Websites enthüllten, dass Friso bei den Partys zum Jagen und Töten von Menschen beteiligt war.“ Die Geschichte kam nach Jahren ins Internet, er wurde versucht die Politik- und Justizabteilung in den Niederlanden dazu zu bewegen, gegen die Kriminellen vorzugehen“, sagte ein Augenzeuge.

„Niemand hat etwas getan. Stoppen Sie diese Kriminellen! Wahrscheinlich hat sich Königin Beatrix und König Albert wahrscheinlich in die Ermittlungen eingemischt.“

Auf dem Gelände von Belgien und dem Palast von Königin Beatrix in den Niederlanden sollen Jagdpartys auf Menschen stattgefunden haben. Zwei Zeugen haben den verstorbenen Prinzen Alfrink Bernhard, den ehemaligen Papst Joseph Ratzinger und den Vater von Königin Beatrix, als bei Kinderopfern anwesend genannt. Beide sollen Nazi-Sympathisanten gewesen sein.

Das ICLCJ-Gericht erhielt eine Sammlung von jesuitischen Archivunterlagen über einen Kinderopferkult, der als Knights of Darkness bekannt ist. 1933 wurden die Ritter von den katholischen Jesuiten und der Nazi-Waffen-SS-Division gegründet.

Die Aufzeichnungen zeigten, dass Ratzinger als Mitglied der Ritter identifiziert wurde, während er als Assistent eines SS-Kaplans im Konzentrationslager Ravensbrück in Deutschland arbeitete. Die Aufzeichnungen besagten auch, dass Ratzinger an Kinderopferritualen teilgenommen hatte, bei denen entführte Kinder aus den Lagern oder politische Gefangene verwendet wurden.

Ein weiteres Gerichtsdokument mit dem Namen Magisterial Privilege weist darauf hin, dass Kinderopfer im Vatikan regelmäßig vorkamen. Im zarten Alter von 12 Jahren behauptete „Svali“ aus dem kalifornischen San Diego County, sie sei in die Katakomben unter dem Vatikan gebracht worden, um Zeuge der Opferung eines dreijährigen unter Drogen stehenden Jungen zu werden.

In diesem Video sagte ihr Interviewer, dass ihm vor 24 Jahren eine „Maria“ erzählt habe, sie sei Zeugin eines weiteren satanischen Kinderopferritus in denselben Katakomben des Vatikans geworden. …

Letzte Woche berichtete ein Ermittler der irischen Polizei dem ICLCJ-Gericht, dass die fast 800 Babys, die in der Klärgrube einer katholischen Nonne begraben wurden, zerstückelt, enthauptet und in Stücke gerissen wurden – Anzeichen dafür sind, dass sie in satanischen Kinderopferritualen ermordet worden sein könnten.

In den letzten zwei Monaten hat das ICLCJ-Gericht diese herzzerreißenden Zeugenaussagen über die Vergewaltigung, Folter und Ermordung von Kindern von katholischen Führern im Jahr 2010 angehört, beteiligt waren Mitglieder der europäischen Königsfamilie und andere globale Eliten.

Mordstätten des satanischen Kinderopferkults des neunten Kreises sollen sich in den Katakomben katholischer Kathedralen, einschließlich des Vatikans, und auf Privatgrundstücken, Militäreinrichtungen und Hainen in Belgien, Holland, Spanien, Australien, Frankreich, England und den USA befunden haben.

Das ICLCJ-Gericht wurde mit neu entdeckten Beweisen und einer Reihe neuer Zeugen, die sich melden, um über die Aktivitäten des satanischen Kinderopferkults des Neunten Kreises auszusagen, überwältigt.

Sie haben eine mögliche Beteiligung des satanischen Kultmitglieds des neunten Kreises an internationalen Kinderopfern aufgedeckt: Entführung, Ausbeutung und Drogenringe. Die fünf internationalen Richter und 27 Jurymitglieder sollten aufgrund der Komplexität der Fälle mindestens ein Jahr lang tagen.

Amnestie wurde Bürgern oder Angestellten des Vatikans, der Krone von England, Kirchen oder Regierungen angeboten, die bereit sind, eidesstattliche Aussagen oder Beweise abzugeben, die zur Verfolgung dieser globalen Eliten führen, die des Verbrechens verdächtigt werden.

Abb. 10: Jenna Jameson schreibt auf Twitter: „Ich habe schreckliche Dinge über „Die Jagd“ gehört. Kinder ab 4 Jahren. Rudel Dobermänner. Die Themen kursieren. Das erste Mal hörte ich von diesen „Partys“, als ich in Cannes im Hotel Du Cap war. Ich wollte ihnen nicht glauben“

Ende des Auszugs aus dem Buch „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ ab 10. März 2023 lieferbar.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort…S. 7

1 Der Tiefe Staat steckt hinter den Unruhen zur Einleitung der Neuen Weltordnung und weltweit operierenden Pädophilen-Netzwerke….S. 8

1.1 Hinter den Kulissen der Vereinten Nationen: Wer wirklich das Sagen hat….S. 20

1.2 Keine Macht ohne Drogen – vom British Empire bis zur Neuen Weltordnung…..S. 25

1.3 Die bizarrsten Straftaten der UNO: 173 Kilo Marihuana, Kinderpornografie und eine Kettensäge…..S. 34

1.4 Kinderpornografie: Unwissen bei der NSA und Datenverlust bei der britischen Regierung (Videos)…..S. 36

1.5 Koks & Pornos: Illegale Downloads von Filmen und TV-Serien im Bundestag – Lauterbachs Cannabis-Legalisierung….S. 41

2 Rituale……S. 47

2.1 Das Türknopfopfer-Ritual: Zwölf Selbstmorde von Prominenten im Zusammenhang mit Vertuschungen von Pädophilie….S. 49

2.2 Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale, Folter und Mord – das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen…..S. 57

2.3 Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite…..S. 63

2.4 Augenzeugen decken Rituale und Gedankenkontrolle auf….S. 70

2.5 Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten…..S. 81

2.6 Tausende Kleinkinder vergewaltigt: Schrecklicher Bericht einer Organisation, die der Polizei bei der Jagd auf Pädophile hilft…..S. 87

2.7 FBI gibt Akten zur Beteiligung der CIA an satanischen Ritualen und Kinderhandel frei…..S. 94

2.8 Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland…..S. 99

2.9 Ein Ritual für Baal? Die okkulte Symbolik in der Eröffnungszeremonie der Commonwealth-Spiele 2022…..S. 111

2.10 Irgendetwas stimmt mit Balenciaga nicht und das Kaninchenloch geht tief….S. 121

2.11 Gorsad Kyiv: Ukrainische Künstler machen Pädophilie salonfähig…..S. 141

2.12 FIFA und die Fußball-Weltmeisterschaft als okkultes Ritual!…..S. 152

3 Elite…..S. 161

3.1 Rothschilds in Untersuchung über Pädophilenring der Elite verwickelt….S. 168

3.2 Neues Indiz für Pädophilie-Ring von Rothschilds, Clintons und NXIVM-Sexkult – Disney- und Legoland-Mitarbeiter wegen Kinderpornografie verhaftet….S. 171

3.3 Kinder- und Drogenhandel: Schiffbruch – die „10 Insel Challenge“ mit der Clinton Stiftung und Richard Branson…..S. 180

3.4 Pädo-Netzwerk: „Mein Name ist Anneke Lucas, mit 6 wurde ich zur Sexsklavin für Europas Elite“…..S. 190

3.5 Der Vatikan, die britische Königsfamilie und der globale Pädophilenring lösten das Coronavirus aus…..S. 195

3.6 Elon Musk: “Nimm die rote Pille” ‒ Brief über seine mysteriöse Illuminati-Abstammung aufgetaucht…..S. 197

3.7 „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?…..S. 200

3.8 Die okkulte Bedeutung von Prinzessin Dianas Tod und ihrer Gedenkstätten…..S. 219

3.9 Prinz Harry & Meghan Markle: Die dunklen Geheimnisse hinter ihrer angeblichen „Märchenhochzeit“….S. 231

3.10 Von Simulationskuppeln, Donald Trump und dem Anti-Christen: Queen Elizabeth II. starb am 08.09.2022 – einem besonderen Datum…….S. 238

3.11 NWO-Eliten jubeln: WEF-Marionette wird „König Charles III.“…..S. 254

4 Positives . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 262

4.1 Unterdrücktes Wissen: Energetische Eigenschaften traditioneller Kleidung und natürlicher Lebensweise…..S. 263

4.2 David Icke: QAnon, Donald Trump und das „Erlöser-Programm“…..S. 270

4.3 Q ist zurück auf Twitter, Elon Musk als Gatekeeper – und es wird noch schlimmer!…..S. 278

4.4 Wach endlich auf! Sie benutzen Magie, um Dich zu kontrollieren!……S. 285

Fazit…..S. 290

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 17.04.2023