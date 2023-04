Jederzeit bereit! Der komplett ausgestattete Fluchtrucksack

Waldbrand, Flut oder andere Naturkatastrophen zwingen Menschen im Notfall dazu, von jetzt auf gleich ihr Zuhause zu verlassen.

Wer vorsorgt, hat im Falle einer Evakuierung schon alles parat.

Wenn der Notfall eintritt, bleibt oft kaum Zeit zum Packen. Wer nicht ohne das Nötigste dastehen will, packt für den Fall einer Evakuierung besser einen Notfallrucksack. Denn Waldbrand, Bombenentschärfung oder Hochwasser kündigen sich selten an.

Was gehört in den Notfallrucksack?

Was man für ein paar Tage außer Haus braucht, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf einer Liste zusammengestellt. Eine Grundregel: Pro Person nur so viel einpacken, wie in einen Rucksack passt. Was gehört also rein?

persönliche Medikamente

Mobiltelefon, Schlüssel, Bargeld, Krankenversicherungskarte

für Kinder einen Brustbeutel oder eine wasserfeste SOS-Kapsel (unter anderem in Apotheken erhältlich) mit Namen, Geburtsdatum und Anschrift

Erste-Hilfe-Material (darunter Verbandsmaterial, Pflaster und Mull-Kompresse). Das BBK erklärt auch, was in die Hausapotheke gehört.

batteriebetriebenes Radio, Taschenlampe und Reservebatterien

Dokumentenmappe (unter anderem mit Familienurkunde, Kontoverträgen, Zeugnissen, Personalausweis oder Reisepass, Führerschein, Impfpass) Das BBK erklärt auf seiner Website, was davon Original, beglaubigt oder kopiert sein kann.

Verpflegung für zwei Tage in staubdichter Verpackung, Wasserflasche, Essgeschirr und -besteck, Dosenöffner und Taschenmesser

Kleidung für zwei Tage, lieber mehrere dünnere Lagen als nur eine dicke Jacke

Decke oder Schlafsack

Hygieneartikel, Windeln etc.

Schutzmaske

Kopfbedeckung und Arbeitshandschuhe

Doch warum eigentlich ein Rucksack? Das BKK gibt zu bedenken, dass ein Rucksack praktischer ist, als ein Koffer, da Sie beide Hände frei haben. Zudem sollten Sie bereits im Vorfeld das Wichtigste packen, denn im Notfall muss es unter Umständen sehr schnell gehen.

Survival-Experte packt einen Fluchtrucksack

Lars Konarek hat in unserem Auftrag einen Fluchtrucksack für Sie zusammengestellt. Alle Bestandteile sind Empfehlungen des Survival-Spezialisten: Sie haben sich beim Militär, bei professionellen Expeditionen und in Krisengebieten bestens bewährt.

Damit ist gewährleistet, dass Sie in einer Notsituation für längere Zeit außerhalb Ihres Hauses überleben können. Sämtliche Hilfsmittel sind aber auch für Urlaubs- und Outdoor-Aktivitäten jeder Art hervorragend geeignet.

Der komplette Rucksack wiegt nur rund 18 kg und ist fertig für Sie gepackt.



Dass Sie alles bequem transportieren können, garantiert der Rucksack »Tashev Mount 100 + 20« mit seinem gepolsterten und anatomisch geformten Trägersystem.

Er verfügt über 100 Liter Volumen, das um 20 Liter erweitert werden kann. Als zusätzlicher Behälter schützt ein wasserdichter Drysack mit 40L wichtige Dokumente vor Nässe.

Damit Sie sich bei Wind, Regen und Kälte draußen aufhalten können, gehört zum Set ein leichtes Einmannzelt. Der gerade mal 1,5 kg schwere »Unterschlupf« ist in 5 Minuten aufgebaut. Dank eines Schlafsacks mit Extrem-Temperaturbereich bis -29°C können Sie auch bei tiefsten Temperaturen draußen übernachten.

Dies gilt auch für die Luftkammermatte »Neoair Xtherm« von »Therm-A-Rest«, die zusammengefaltet die Größe einer 1-Liter-Flasche hat.

Der wasserdichte Poncho mit atmungsaktiver Beschichtung erlaubt Ihnen, auch bei Regen zu laufen. Die »Freeplay Indigo Plus« Kurbel-Laterne stellt sicher, dass Sie Dinge bei Dunkelheit erledigen können.

Wenn der Akku der Leuchte leer ist, können sie die Leuchte durch Kurbeln schnell wieder aufladen.

Da auf einer Flucht Wasser Ihr wichtigstes Gut ist, finden Sie im Rucksack den »AutoFlow Gravity Filter«. Mit seiner Hilfe erzeugen Sie an Bächen oder Flüssen reines Trinkwasser, indem Sie die Schwerkraft nutzen. Zwei 0,7-Liter-Flaschen »Everyday-OTG« von »Nalgene« ermöglichen Ihnen, Getränke zu transportieren.

Durch 4 Tagespakete »Travellunch« mit je 2500 kcal haben Sie umfassende Essensvorräte. Die Lebensmittel sind dehydriert und deshalb extrem leicht. Durch Zugabe von Wasser werden sie wieder zu Nahrung.

Darüber hinaus machen Sie zwei 500-Gramm-Pakete der bekannten Notfallnahrung »NRG-5« mit je 2300 kcal unabhängig von der Lebensmittelversorgung.

Problemloses Kochen ist ebenfalls gewährleistet. So funktioniert der mit vielen Preisen ausgezeichnete Mehrstoffkocher »OmniFuel II« mit fast allen Brennstoffen. Der Topf des Kochgeschirrs »Primus PrimeTech« bietet Ihnen einen extrem hohen Wirkungsgrad.

Ein Titanbesteck von »Esbit« ergänzt diese Utensilien.

Damit Sie auch bei Wind und Regen Feuer machen können, enthält der Rucksack das leistungsfähige Feuerzeug »Primus PowerLighter III«. Sollte sein Benzin ausgehen, nutzen Sie den »Feuerstahl 2.0 Scout«.

Kombiniert mit den Stäbchen »Fire Starter Tinder«, die auch nass brennen, entzünden Sie selbst unter schwierigsten Bedingungen eine Flamme.

Auch an die Hygiene wurde gedacht: Zum Set gehören 50 hauchdünne Seifenblättchen von »Sea to Summit« und das Handtuch »PackTowl® Ultralite«. Zusammengefaltet ist es nicht größer als ein Tempotaschentuch.

Darüber hinaus werden Ihnen weitere hochwertige Ausrüstungsgegenstände wertvolle Dienste leisten:



ein Taschenmesser,

ein Outdoor-Seil,

ein wasserfester Notizblock und Kugelschreiber,

ein Kompass,

AA-Batterien,

ein Erste-Hilfe-Set

und ein Kurbelradio.

Hinweis: Einige der enthaltenen Produkte können unter Umständen leicht von der Beschreibung abweichen, wenn es die Liefersituation erfordert, d.h. ein Artikel momentan nicht lieferbar ist.

Dieser wird dann durch einen ähnlichen gleichwertigen Artikel ersetzt.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 29.04.2023