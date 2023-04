Neue Weltordnung und „schmutzige Tricks“ des Westens in der Ukraine – Berichte aus Russland

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint. Von Thomas Röper

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 7. April.

Beginn der Übersetzung:

Leaks über ukrainische Gegenoffensive und die „schmutzigen Tricks“ des Westens: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Russland habe „nicht den geringsten Zweifel“ daran, dass die USA und die NATO direkt oder indirekt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt seien, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow am Freitag gegenüber CNN auf eine Frage nach den durchgesickerten Geheimdokumenten über die Vorbereitung der ukrainischen Streitkräfte auf eine Gegenoffensive durch Washington und Brüssel.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen einen „schmutzigen Trick“ vor: Moskau werde zu Verhandlungen gedrängt, während Kiew und seine westlichen Kuratoren sagen, es sei unmöglich, einen solchen Dialog zu beginnen.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt. (Eroberung der Krim laut Medwedew ein Grund für Einsatz von Atomwaffen)

Verlauf der Militäroperation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden einen Kommando- und Kontrollposten der ukrainischen Territorialverteidigungseinheiten in der Region Cherson getroffen und zwei gegnerische Munitionsdepots in der DNR und der LNR zerstört, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow.

Zwei selbstfahrende Artilleriesysteme (SAU) des Typs Gvosdika und ein SAU des Typs Acacia wurden in der Region Cherson ebenfalls zerstört, fügte er hinzu.

Der Gegner verlor im Laufe des Tages rund 360 Soldaten. Es wurde ebenfalls eine beträchtliche Menge an feindlicher Kampfausrüstung zerstört, so Konaschenkow. (NATO-Friedensmission in der Ukraine? „Das Armageddon wird vorbereitet!“)

Ukrainische Gegenoffensive

US-Außenminister Anthony Blinken schließt nicht aus, dass in den kommenden Wochen eine Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte beginnen könnte. Er sagte, dass „viele Freunde und Partner der Ukraine zwei Ziele haben“ – alles zu tun, um Kiew die Rückeroberung von Territorium zu ermöglichen, auch durch eine Gegenoffensive, und der Ukraine zu helfen, „mittel- und langfristig“ Potenzial „aufzubauen“.

300x250

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten sagte zu den Äußerungen des US-Außenministers, dass das russische Militär bei der Planung der Militäroperation alle Informationen, einschließlich dieser, berücksichtigt.

Durchgesickerte geheime Dokumente

Russland habe „nicht den geringsten Zweifel“ daran, dass die USA und die NATO direkt oder indirekt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt seien, sagte Peskow gegenüber CNN auf eine Frage nach durchgesickerten Geheimdokumenten in sozialen Medien, in denen es um Pläne der USA und der NATO geht, die Ukraine auf eine Gegenoffensive vorzubereiten.

„Das Ausmaß dieser Beteiligung nimmt ständig zu“, sagte er und fügte hinzu: „Das erschwert die ganze Geschichte, kann aber keinen Einfluss auf das Endergebnis der Militäroperation haben.“

Zuvor hatte die New York Times unter Berufung auf Regierungsbeamte von US-Präsident Joe Biden berichtet, das Pentagon habe eine Untersuchung zu durchgesickerten Geheimdokumenten eingeleitet, die Pläne der USA und der NATO zur Vorbereitung der ukrainischen Armee auf eine Offensive gegen die russischen Streitkräfte betreffen.

300x250 boxone

Die Dokumente enthüllen die Fristen für die Vorbereitung, Ausrüstung und Munition von neun Brigaden der ukrainischen Streitkräfte, die von den USA und ihren Verbündeten ausgebildet und ausgerüstet werden, für die Gegenoffensive im Frühjahr.

Den Unterlagen zufolge sollten sechs von ihnen bis zum 31. März bereit sein, drei weitere bis zum 30. April. Über drei Brigaden, die von der Ukraine selbst vorbereitet werden, werden keine Angaben gemacht.

Michail Podoljak, Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, schrieb in seinem Telegram-Kanal, dass die in sozialen Netzwerken veröffentlichten Daten nicht der Realität entsprächen und nichts mit den tatsächlichen Plänen Kiews zu tun hätten.

Medienberichten zufolge wurde jedoch in einer späteren Sitzung des Büros des Oberbefehlshabers unter dem Vorsitz des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky die Frage der Verhinderung des Durchsickerns von Informationen über die Pläne der ukrainischen Streitkräfte erörtert.

Gespräche mit der Ukraine

Lawrow erklärte, dass Gespräche zwischen Moskau und Kiew nur dann stattfinden könnten, wenn die legitimen Interessen und Bedenken Russlands, die es wiederholt geäußert habe, berücksichtigt würden: „Wir müssen darüber sprechen, auf welchen Prinzipien die neue Weltordnung, die wir alle brauchen, anstelle der <…> Weltordnung eines Hegemons beruhen wird.“ (Interview: Der russische Außenminister über die neue Weltordnung)

Der Minister erinnerte daran, dass der Westen und die Ukraine erklären, zu Verhandlungen überzugehen sei unmöglich, wobei sie aber gleichzeitig fordern, dass Russland einen Dialog beginnt.

„All das ist ein ziemlich schmutziger Trick“, fügte er hinzu. Lawrow bekräftigte die unveränderte Position Russlands – die Bereitschaft, „jeden Vorschlag für ein ernsthaftes Gespräch“ zu prüfen.

Biolaboratorien

Das ukrainische Wissenschafts- und Technologiezentrum (STC), das an der Durchführung von US-Programmen zur biologischen Dual-Use-Forschung beteiligt ist, hat die Einstellung von neuem Personal für US-Biolabors angekündigt, so der Leiter der russischen ABC-Streitkräfte Generalleutnant Igor Kirillow.

Er schloss nicht aus, dass unter dem Deckmantel dieser Ausbildungskurse für Laborpersonal „Aktivitäten zur Vorbereitung von Provokationen mit Biowaffen und zur Durchführung von Informationskampagnen gegen die Russische Föderation durchgeführt werden.“

Kirillow zufolge wird die Defense Threat Reduction Agency des US-Verteidigungsministeriums das Potenzial von Biologen nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus den Staaten Zentralasiens und Transkaukasiens in Anspruch nehmen; diese Arbeit hat die amerikanische Regierung bis 2025 geplant.

Dual-Use-Projekte werden vom US-Verteidigungsministerium über ein System von Zuschüssen finanziert, wobei das STC und das International Science and Technology Center für die Verteilung der Gelder zuständig sind.

Kirillow wies auch darauf hin, dass die Ansiedlung von US-Bioobjekten in Drittländern die Interessen der dortigen Bevölkerung nicht berücksichtigt und eine Bedrohung für ganze Regionen darstellt.

„Die Verlagerung der gefährlichsten Forschungsarbeiten außerhalb des nationalen Territoriums ist Teil der Biosicherheitsstrategie der USA“, betonte er.

Oster-Waffenstillstand

Der Vorsitzende der Weltunion der Altgläubigen Leonid Sewastjanow, erklärte gegenüber der TASS unter Berufung auf ein persönliches Gespräch mit dem Pontifex, Papst Franziskus habe einen zweiwöchigen Waffenstillstand ab dem 9. April für die Feier des Osterfestes und der katholischen und orthodoxen Osterwochen vorgeschlagen.

Der Kreml lehnte es ab, die Veröffentlichung der Initiative zu kommentieren. Laut Peskow hat Moskau „die Nachricht des angesehenen Vertreters gelesen, der ein Treffen mit dem Pontifex hatte“, aber „keine Stellungnahme des Vatikans zu dieser Angelegenheit gehört“.

Ende der Übersetzung

Sind US-amerikanische Abrams-Panzer schon in der Ukraine?

Zuverlässige russische Quellen melden, dass schon mehr US-amerikanische Abrams-Panzer in der Ukraine sind, als die USA Kiew insgesamt versprochen haben.

Die USA haben Kiew insgesamt 31 Abrams-M1-Kampfpanzer versprochen, wobei die USA offiziell mitgeteilt haben, nicht über Exemplare der Exportversion des Kampfpanzers zu verfügen, sondern diese erst produzieren zu müssen. Sie könnten frühestens Ende 2023 geliefert werden, wie es aus Washington hieß. Dennoch gab es vor einigen Tagen Meldungen, dass ukrainische Soldaten bereits auf diesen Panzern ausgebildet wurden, was merkwürdig ist, wenn die Panzer erst in über einem halben Jahr zur Verfügung stehen.

Das regierungsunabhängige russische Portal bloknot, mit ich in Kontakt bin, hat einen Artikel über die Bewaffnung ukrainischer Einheiten veröffentlicht, die an der anstehenden Offensive teilnehmen sollen. Die Quelle dieser Informationen ist mir bekannt und auch mir wurde die Liste gezeigt. Die Liste der Kampf- und Schützenpanzer, sowie anderer gepanzerter Fahrzeuge, die ich einsehen konnte, hat mich sehr überrascht, denn demnach sind schon jetzt bedeutend mehr Abrams-M1-Kampfpanzer bei ukrainischen Brigaden im Einsatz, als die USA insgesamt an Kiew liefern wollten.

Ich übersetze hier den Artikel, den das russische Portal bloknot auf seinem Telegram-Kanal darüber veröffentlicht hat, und füge im Anschluss weitere Informationen hinzu.

Beginn der Übersetzung:

Das Ausmaß der Bewaffnung des Kiewer Regimes mit westlicher Ausrüstung zur Vorbereitung einer Offensive der ukrainischen Streitkräfte wurde aufgedeckt, darunter sind amerikanische Abrams und deutsche Leoparden.

Nach bloknot vorliegenden Informationen wurden die Lieferungen am 1. April beendet, und zuvor, in der zweiten Märzhälfte, wurde die Ausbildung des Personals abgeschlossen.

Es handelt sich um Lieferungen von Artillerie und gepanzerten Fahrzeugen aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Polen, Kanada, Frankreich, Estland, Italien, der Slowakei, den Niederlanden und Australien.

Im Durchschnitt erhielten die mechanisierten Brigaden der ukrainischen Streitkräfte jeweils 30 Panzer von den westlichen Sponsoren. So verfügt beispielsweise die 32. Mechanisierte Brigade über zwei Dutzend Abrams M1 und die 33. Brigade über 30 Leoparden in verschiedenen Ausführungen. Die 82. Luftlandebrigade erhielt mehr als zehn britische Challenger-2-Panzer.

Zu den neuen Waffenlieferungen gehörten auch einige wieder instandgesetzte Fahrzeuge. So erhielt die 21. Mechanisierte Brigade 30 sowjetische T-64-Panzer. Außerdem erhielt die Brigade einige Dutzend gepanzerte britische Fahrzeuge von Typ Husky.

Die bereits erwähnte 32. und 33. Brigade erhielten außerdem jeweils etwa 90 gepanzerte MRAP-Fahrzeuge vom Typ International MaxxPro. Die 37. Marinebrigade erhielt sechs Dutzend amerikanische MRAP Mastiff (Cougar), und die 82. Luftlandebrigade erhielt insgesamt über hundert gepanzerte Transporter vom Typ Stryker (USA) und Schützenpanzer vom Typ Marder (Deutschland).

Laut Dmitri Rogosin, Leiter des militär-technischen Zentrums der „Zarskye Volky“ („Zarenwölfe“), der sich derzeit als Angehöriger des gleichnamigen Freiwilligenbataillons an der Front aufhält, erlaubt es das Wetter der ukrainischen Militärführung noch nicht, die bereits breit angekündigte Offensive gegen die russischen Einheiten zu starten.

Westliches schweres Gerät würde sich im Schlamm und auf ausgewaschenen Straßen festfahren. Der Mangel an sonnigem Wetter verhindert einen Großteil der Satelliten-Aufklärung und schränkt den massiven Einsatz der Kampfdrohnen, die die ukrainischen Streitkräfte angehäuft haben, erheblich ein. Daher sollen die Informationen über die Offensive, die „unmittelbar beginnen soll“, eine demoralisierende Wirkung auf die russische Seite haben.

Laut Rogosin, der von 2012 bis 2018 den Vorsitz im Kollegium der Russischen Militärisch-Industriellen Kommission innehatte, ist eine echte Offensive erst dann zu erwarten, wenn sich stabiles warmes Wetter einstellt, das das Manövrieren des westlichen Kriegsgerätes, das schwerer ist als das russische, bei Saporoschje erleichtert. Nach Ansicht des ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten, der sich den freiwilligen Soldaten angeschlossen hat, sollte die russische Seite in der verbleibenden Zeit bis zum Vormarsch der ukrainischen Armee ihre Front mit Panzerabwehrwaffen auffüllen und die Situation im Bereich der Kommunikation und der elektronischen Kriegsführung radikal verbessern.

Wir weisen darauf hin, dass Dmitri Rogosin schon früher wiederholt die Schaffung einer Freiwilligenarmee innerhalb der russischen Streitkräfte als eine eigene militärische Einheit gefordert hat, die die Rolle der Hauptreserve des Gemeinsamen Militärkommandos Russlands im Bereich der Militäroperation übernehmen kann.

Ende der Übersetzung

Bei der Recherche, die ich zu diesem Artikel durchgeführt habe, habe ich eine Meldung gefunden, die sich anscheinend als wahr herausgestellt hat, von den Medien aber nicht aufgegriffen wurde. Mitte Februar hat das Portal Breaking Defense gemeldet, dass die USA doch Abrams-Panzer auf Lager hätten, die sie der Ukraine früher liefern können.

Die Ukraine steht unter Erfolgsdruck

Die USA erwarten von Kiew nun Erfolge, denn irgendwann müssen sich die Milliardenschweren Waffenlieferungen mal auszahlen. Sollte die Offensive scheitern oder trotz der gewaltigen Unterstützung wieder nur so geringe Erfolge bringen, wie die Offensive im letzten Spätsommer in Cherson und Charkow, könnten vor allem in den USA die Stimmen lauter werden, die ein Ende der unbegrenzten Unterstützung der Ukraine fordern. Auch die einflussreiche RAND-Corporation hat im Januar bereits gefordert, die US-Regierung solle einen Ausweg aus dem Krieg suchen, selbst wenn das die faktische Anerkennung der russischen Landgewinne bedeutet.

Das die Unterstützung der Ukraine durch die USA nachlassen könnte, ist umso wahrscheinlicher, weil in den USA der Präsidentschaftswahlkampf ansteht und das Thema Ukraine trotz der Bemühungen der Medien in der amerikanischen Öffentlichkeit keine Priorität hat. Die Amerikaner machen sich mehr Sorgen um die Inflation, die kriselnde Wirtschaft und die massenhafte illegale Einwanderung.

Ohne die USA dürfte auch in der EU die Unterstützung für Kiew bröckeln, da einige EU-Staaten die Sanktionen ohnehin nur mehr oder weniger zähneknirschend mittragen und sich nicht an den Waffenlieferungen beteiligen. Aber selbst wenn die EU geschlossen zu Kiew stehen würde, könnte sie der Ukraine ohne die USA nicht einmal genug Waffen liefern, damit die Ukraine die Front halten kann.

Für Kiew steht also viel auf dem Spiel, die Offensive könnte im Falle ihres Scheiterns kriegsentscheidend sein.

Das weiß man auch in Kiew, weshalb der ukrainische Außenminister die Erwartungen bereits heruntergeschraubt hat. In einem Interview sagte er, dass es in den Regierungen aller Verbündeten der Ukraine eine Minderheit gebe, die eine Reduzierung der Hilfe für die Ukraine und einen Waffenstillstand fordere, und dass es nach „der letzten entscheidenden Schlacht an der Zeit sei, ein alternatives Szenario in Betracht zu ziehen“, und er fügte hinzu:

„Die gibt es überall – in Washington, Berlin, Paris und London. Sie werden versuchen, so etwas wie ein ‚Minsk-3‘ vorzuschlagen.“

Allerdings fügte er danach noch hinzu, die Ukraine müsse ihr Bestes tun, damit die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte im Westen nicht als „Entscheidungsschlacht“ wahrgenommen werde, deren Ausgang die weitere Politik der Verbündeten Kiews bestimmen werde.

Optimismus bezüglich der Erfolgsaussichten der ukrainischen Offensive klingt meiner Meinung nach anders.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 08.04.2023