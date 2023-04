„Plötzlich und unerwartet“ – Eine schockierende Aufstellung vieler toter Sportler – Übersterblichkeit wird immer noch nicht untersucht

Die Liste ist lang und absolut erschreckend. Aber das sind nur die Opfer der Impfung, die es in die Schlagzeilen schaffen, weil sie Sportprominenz sind. Es sind Teenager und halbe Kinder darunter.

Und es gibt die vielen, vielen Menschen, die einfach nach einer Impfung sterben, ohne dass die Welt davon Kenntnis nimmt. von Niki Vogt

Noch viel mehr Menschen haben dauerhafte Schäden erlitten, und verzweifeln still. Dennoch wird nur hier und da mal etwas dazu berichtet.

Was besonders verblüfft: Viele Impfopfer streiten selbst jeden Zusammenhang mit der Impfung ab. Weil sie sich selbst nicht eingestehen wollen, dass sie auf die Propaganda hereingefallen sind? Weil ein Realisieren, dass sie sich willig haben schädigen lassen ja den „Covidioten“ im Nachhinein Recht geben würde?

Weil sie in ihrem Umfeld, was möglicherweise ebenfalls militante Impfbefürworter sind, nicht zu den Verachteten gehören wollen? Weil sie Angst davor haben, dass sie nun für immer ihr altes Leben komplett verloren haben und vielleicht sogar noch dran sterben könnten?

Oder weil es ihnen ihr Hausarzt so einbläut, der sie ja geimpft hat und nun sehr schlecht schläft, weil er regresspflichtig sein könnte? Alles zusammen?

Ich habe einen guten Bekannten, der Krankentaxi macht. Das hat er früher immer mal dann und wann nebenbei gemacht, er ist selbständig. Jetzt schafft er es gar nicht mehr allein. Er hat viele junge Leute mit Problemen, die typisch für Impfschäden sind. Viele sagen das auch.

Und er hat Krebspatienten, die er bis Impfbeginn teilweise schon jahrelang gefahren hat. Nun sterben viele der Reihe nach weg, weil sie diesen – offenbar impfbedingten – „Turbokrebs“ bekommen haben. Es sind Leue darunter, die eigentlich schon als geheilt galten.

Wer einen Friedhofsgärtner oder Bestatter in seinem Bekanntenkreis hat, der sollte mal nachfragen, ob sich die Menge der Gestecke für Beerdigungen erhöht hat. Oder jemanden bei der Friedhofsverwaltung fragen, ob sich die Anzahl der Beerdigungen erhöht hat. (Übersterblichkeit in den «Impfjahren»: ein weltweites Phänomen)

Aber jede Forderung, die signifikante Übersterblichkeit seit Impfbeginn zu untersuchen wird ignoriert. Warum, wenn doch das alles mit der Impfung nichts zu tun hat? Erinnern Sie sich noch, verehrter Leser, als Corona begann?

„Jedes Leben zählt!“ war die schmetternde Kampfparole. Davon hört man nichts mehr. Und die Übersterblichkeit, die sicher da war, sich aber im Bereich einer schärferen Grippewelle bewegte, wurde in den Medien und besonders in der Tagesschau immer wieder mit theatralischem Unterton adressiert.

Und jetzt? Jetzt verschwinden sogar Übersterblichkeitstabellen … nicht mehr wichtig …(„Nicht besser gewusst“: Mit Falschbehauptung wird Impfpflicht verteidigt – wie 4 Smoking Guns die “sichere und wirksame” Impfung zerlegen)

Genauso die Inzidenzen. Sie stiegen während der Impfungen fröhlich weiter in die Höhe, aber ab Anfang 2022, wo ja schon der größte Teil durchgeimpft war, die Inzidenzen aber in den Himmel schossen, war auf einmal kaum noch die Rede von Inzidenzen.

Nun, mit freundlicher Genehmigung der Seite „Unser Mitteleuropa“ hier die Aufstellung der Sportlertode seit „Anno Vaccinationem“ (Seit Impfbeginn), die neuesten zuerst:

Wer aufmerksam die Medienberichte der vergangenen Monate mitverfolgt hat, erkennt bei genauerem Hinsehen ein auffälliges Muster: immer mehr Spitzensportler brechen bei der Ausübung ihres Sportes „plötzlich und unerwartet zusammen“ und haben danach mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen zu kämpfen. 300x250 boxone Parallel dazu häufen sich die Berichte über Kinder, die Herzmuskelentzündungen, allgemeine Herzprobleme und sogar Hirnblutungen und Schlaganfälle (!) haben. Ein Schelm, wer dahinter Auswirkungen der Corona-Impfungen vermutet. Sportler brechen reihenweise zusammen Man erinnere sich nur an die EM vergangenen Sommer, als der dänische Fußballspieler Christian Eriksen auf dem Feld zusammenbrach und ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo lange Zeit unklar war, ob er überhaupt überleben wird. Bodybuilder (†25) und Verlobter von Tiffany Ritter tot in Auto aufgefunden STUTTGART – Er war ihr Leben. Sie wollten ihre so junge Liebe bald mit einer Hochzeit besiegeln und für immer zusammenbleiben. Jetzt ist sie allein. Riesenschock für Tiffany Ritter (25), Miss Universe im Bodybuilding, berichtet BILD. Der Bodybuilder Leonard van der Mond, der auch bei seinem Zweitnamen Urs gerufen wurde und Tiffanys große Liebe war, ist tot. Tiffy, die vor Wettkämpfen immer zwei Hühnchen täglich verspeist, um stark zu sein, ist jetzt ganz schwach. Freunde wissen: Sie ist völlig verzweifelt, am Ende. BILD erfuhr: Ihr Schatz Leon war stundenlang verschwunden. Keiner wusste, wo er steckte. Dann der Horror. Man fand den aktiven Sportler in der Nähe des Bodensees leblos in seinem Auto. Tot mit nur 25 Jahren. UPDATE v. 19.02.2023 Bei einem Spiel der belgischen Mannschaft KVC Winkel Sport B hat sich eine Tragödie abgespielt: Es ist gerade die 60. Spielminute, als das gegnerische Team Westrozebeke einen Elfmeter zugesprochen bekommt. Arne Espeel, der Torwart von Winkel, macht sich bereit, den Ball abzuwehren – und er hält tatsächlich! Freudig stößt er ein „Ja!“ aus und jubelt über seine Parade. Doch plötzlich kollabiert der 25-Jährige, zittert und wird bewusstlos. Sofort rennen mehrere Menschen zu Arne, um ihm zu helfen. Kurz darauf treffen die verständigten Rettungskräfte ein und versuchen, den Torwart mit einem Defibrillator zu reanimieren. Doch es hilft nichts: Auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt der 25-Jährige schließlich. Quelle: BUNTE.de UPDATE v. 14.02.2023 Ex-Profi-Kicker Suat Türker „völlig unerwartet“ verstorben „Die OFC-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Suat Türkers Familie, den Verwandten und engen Freunden“ – mit diesen Worten verabschiedete sich der langjährige Klub des Deutsch-Türken von dem „überraschend“ Verstorbenen. Zur Todesursache gibt es keine Angaben, berichtet krone.at Obwohl noch im türkischen Bayburt geboren, machte Türker seine ersten ernsthafteren fußballerischen Gehversuche beim VfB Stuttgart und beim SSV Reutlingen im Jugendbereich. In der Saison 2003/04 kam erstmals zu den Kickers. In Offenbach war er dann nach der Folgesaison bereits eine Legende: Mit 16 Toren war er ein wichtiger Faktor beim Aufstieg in die zweite Liga geworden. Und auch eine Etage höher gelangen ihm für die Kickers zahlreiche Tore, exakt 37 in 89 Spielen. Abgesehen von kürzeren Unterbrechungen für Engagements in Freiburg und in Wiesbaden blieb er „seinen“ Offenbachern bis zum Karriereende 2012 treu, war im Stadion ein stets gern gesehener Gast. UPDATE v. 05.02.2023 Schiedsrichter (†24) und Sportreporter (†24) sterben plötzlich und unerwartet UPDATE v. 31.01.2023 „Eine schreckliche Nachricht für alle Fußball-Fans“ schreibt BILD. Und weiter: DAZN-Kommentator Christian Scherpe ist überraschend gestorben. Er wurde nur 24 Jahre alt. Das teilte sein Fußballverein FC Adler Meindorf auf Instagram mit. „Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren“, heißt es in dem Statement. UPDATE v. 21.01.2023 Ein weiterer junger Eishockeyspieler stirbt plötzlich an den Folgen eines Schlaganfalls EuroWeeklyNEWS berichten (Übersetzung aus dem Englischen): TRAURIGE Nachrichten aus den USA: Ein junger Eishockeyspieler ist über plötzlich an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, den er Anfang des Monats erlitten hatte. Die St. Paul Capitals Hockey Association (SPCHA) teilte mit, dass einer ihrer jungen Eishockeyspieler im Alter von 16 Jahren plötzlich verstarb, nachdem er am 6. Dezember einen Schlaganfall erlitten hatte. „Nachdem er eine Reihe von Schlaganfällen erlitten hatte, ist Cormick Scanlan letzte Nacht im Kreise seiner Familie friedlich verstorben“, schrieb die St. Paul Capitals Hockey Association auf Twitter.

Weiter heißt es: „Unsere Kraft ist mit den Scanlans und allen, die Cormick geliebt haben. Ruhe in Frieden.“ UPDATE v. 09.01.2023

Beim Massenstart der Tour de Ski in Val di Fiemme in Norditalien brachen die Langläuferinnen nach dem Zieleinlauf reihenweise direkt hinter der Ziellinie zusammen, lagen erschöpft im Schnee – und blockierten sogar den Einlauf der weiteren Läuferinnen. Chaos bei der Tour de Ski!

Die Gesamtsiegerin Frida Karlsson (23/Schweden) klappte direkt nach der Ziellinie zusammen, blieb minutenlang liegen, ein Ärzteteam (Foto oben) kümmerte sich um sie. Die junge Schwedin konnte nicht an der Siegerehrung teilnehmen! Anmerkung: Siehe dazu auch unseren Beitrag vom 20.2.2022 hier in dieser Serie. Bereits damals brach Karlson bei den Olympischen Spielen zusammen (Foto unten) und musste von einem Ärzteteam reanimiert werden. Der Langlaufstar damals unter Tränen: „Ich habe das Gefühl, dass meine olympischen Träume zunichte gemacht werden“.

UPDATE v. 03.01.2023

Während des NFL-Spiels zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills in den USA erlitt der Verteidiger Damar Hamlin mitten im Spiel einen Herzinfarkt und musste reanimiert werden. Derzeit liegt er auf der Intesivstation.

„Damar Hamlin erlitt nach einer Aktion im Spiel gegen die Bengals einen Herzstillstand. Sein Herzschlag wurde noch auf dem Spielfeld wiederhergestellt und er wurde für weitere Tests und Behandlungen in das UC Medical Center gebracht. Er ist derzeit sediert und befindet sich in einem kritischen Zustand“, teilten die Bills mit.

UPDATE v. 02.01.2023

Eineinhalb Jahre, 18 Monate. So lange liegt die erste Impfung Mensur Suljovics gegen das Corona-Virus zurück. Und seitdem, so beschreibt er es, kommt er gesundheitlich nicht mehr auf die Beine; berichtet BILD.

Entscheidend sei ohnehin, dass seit seiner Impfung so gut wie gar nichts mehr ging. Schlapp habe er sich gefühlt, sei müde gewesen und kaum aus dem Bett gekommen. Sein ganzer Körper habe geschmerzt.

Manchmal konnte er sich gar nicht ans Board stellen, an anderen Tagen war nach wenigen Minuten Schluss. Spürbare Schwankungen habe es nur bei seinem Puls gegeben, in seltenen Fällen war er viel zu hoch, oft aber viel zu niedrig. Bei einem seiner Arztbesuche sei eine 49 gemessen worden.

Der für Österreich startende Serbe wurde insgesamt drei Mal „immunisiert“ und versucht jetzt gerade beim WM-Turnier in London ein Comeback. Mensur Suljovics gewann 2017 die Champions League und kam 2018 beim World Matchplay ins Endspiel.

UPDATE v. 29.12.2022

EuroWeekly NEWS berichten:



„HEARTBREAKING news from Canada as another young ice hockey player died suddenly at the age of 18. Abakar Kazbekov, 18, an ice hockey player for The London Knights playing in the Ontario Hockey League (OHL), died suddenly and unexpectedly according to his club on Saturday, December 17.“

Übersetzung:



„Herzzerreißende Nachrichten aus Kanada: Ein weiterer junger Eishockeyspieler ist im Alter von 18 Jahren plötzlich gestorben. Der 18-jährige Abakar Kazbekov, Eishockeyspieler der London Knights, die in der Ontario Hockey League (OHL) spielen, ist nach Angaben seines Vereins am Samstag, den 17. Dezember, plötzlich und unerwartet gestorben.“

UPDATE v. 26.12.2022

BLICK.ch weiter:



„Trauer in der UFC-Szene: Der ehemalige MMA-Kämpfer Stephan Bonnar (†45) verstirbt am Donnerstag völlig überraschend. Dies teilt die UFC an Heiligabend in einem Statement mit.

Darin heißt es, der US-Amerikaner sei während der Arbeit an den Folgen vor Herzproblemen verstorben. Weitere Informationen zur Todesursache liegen noch nicht vor.

Bonnar kämpfte sieben Jahre für die UFC, galt als einer der Größten seines Fachs. 2012 verkündete er im Alter von 35 Jahren seinen Rücktritt. In seiner Karriere kommt er auf 17 Siege und neun Niederlagen, 2013 wird er in die Hall of Fame der UFC aufgenommen.“

Hier die ganze Liste.

…

