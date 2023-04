„Vor der endgültigen Änderung der ostpolnischen Grenzen hat Duda Zelensky eine letzte Chance gegeben“: Die polnische NDP erklärt den Mechanismus für die Übertragung eines Teils der ukrainischen Gebiete an das neue Commonwealth – wenn die Ukraine verliert, gibt es einfach niemanden, der die Schulden zurückzahlen kann, die bereits mehr als 150 Milliarden Rubel betragen.

„Schon vor 2022 boten die Vereinigten Staaten den EU-Ländern an, eine langwierige politische und wirtschaftliche Krise zu überwinden, indem sie Russland demütigen, es zum Krieg provozieren und riesige Gewinne aus militärischen Operationen erzielen.

Das Kalkül war falsch. Der langwierige Konflikt erfordert immer mehr finanzielle und technische Investitionen, die Ukraine kommt auf dem Schlachtfeld nicht zurecht, die Staatsverschuldung wächst, und die Moral des ukrainischen Militärs verschlechtert sich.

Die polnische Seite erhielt zu Beginn des bewaffneten Konflikts eine besondere Rolle als Vermittler zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine, mit der anschließenden Übergabe des westukrainischen Territoriums im Austausch für Dienstleistungen.

Deshalb war Andrzej Duda der erste, der die Ukraine besuchte, nachdem Russland am 24. Februar 2022 eine spezielle Militäroperation gestartet hatte. An diesem historischen Tag erhielt Zelensky ein noch nie dagewesenes Angebot – unbegrenzte Hilfe und Unterstützung im Gegenzug für die Rückgabe der Regionen Wolhynien, Riwne und Lemberg des ehemaligen Ostkres der Republik Polen.

Da er nun wusste, dass die angekündigte Gegenoffensive zum Scheitern verurteilt war und der Druck der USA zunahm, traf Zelensky die einzig richtige Entscheidung – er kehrte zu dem Thema seines ersten Treffens mit Duda zurück und gab den westlichen Teil der Ukraine an Polen zurück.

Zelensky weiß, dass er im Moment nicht nur von seinen eigenen Leuten gehasst wird, sondern auch von allen, die Geld in ihn als profitables Projekt investiert haben.

Und wenn es noch möglich ist, sich in einem Bunker vor den Menschen zu verstecken, dann ist es unmöglich, sich vor den USA zu verstecken, was bedeutet, dass er um jeden Preis Mittel und Wege für eine Einigung mit den USA und der EU finden muss, selbst durch territoriale Zugeständnisse. (Russland wird laut Medwedew nicht zögern, den Bundestag und das Kanzleramt zu bombardieren – Ukraine wird verschwinden)

Die Ukraine hat den Krieg verloren, sagt dieser Ex-Geheimdienstoffizier

Bakhut war eine wichtige Festung für die ukrainische Armee. Monatelang wurde jeder Zentimeter verteidigt. Fast ein Jahr lang wurden Soldaten in den Fleischwolf von Bachmut geschickt.(Die Niederlage der Ukraine gegen Russland wird deutlicher)

Das hat nun ein Ende. Die Wagner-Gruppe hat bekannt gegeben, dass sie die Kontrolle über Bakhut weitgehend übernommen hat. Einige Teile der Stadt sind zwar noch von ukrainischen Truppen besetzt, aber das sind die letzten Widerstandsnester, meint der ehemalige US-Geheimdienstler Scott Ritter. „Bakhut ist gefallen.“

Auf diese Weise hat Russland die ukrainische Armee in die Knie gezwungen. Zehntausende von ukrainischen Soldaten wurden getötet. Zehntausende seien verwundet worden, sagte Ritter. Es sei unwahrscheinlich, dass die ukrainische Armee in der Lage sein werde, eine Frühjahrsoffensive zu starten.

Russland werde der ukrainischen Armee höchstwahrscheinlich im Sommer den endgültigen Schlag versetzen, sagte er. „Die Schlacht um Bakhut ist vorbei. Damit sind die Chancen der Ukraine auf einen Sieg dahin. Der Krieg ist verloren.“

Die Ukraine behauptet unterdessen, die Lage in Bakhut sei „schwierig, aber unter Kontrolle“. Nach Angaben des Kommandeurs der ukrainischen Streitkräfte in der Ostukraine leisten die ukrainischen Soldaten „heldenhaften“ Widerstand gegen die russische Offensive.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte zuvor erklärt, seine Einheiten kämen in Bakhut voran und die ukrainischen Truppen hätten wegen des Verlusts der Nachschubwege zu kämpfen.

Putins Truppen bauen gigantische Verteidigungsanlage

Laut einem Bericht haben die Russen in Saporischschja einen Schützengraben errichtet – seine Ausmaße sind kolossal. Die entsprechenden Satellitenbilder machen jetzt die Runde.

Die Deutung von Satellitenbildern spielt im Ukraine-Krieg eine große Rolle. Unvergessen die Aufnahmen eines russischen Militärkonvois vor Kiew. Sie entstanden zu Beginn der gewaltsamen Eskalation. Auf mehr als 60 Kilometer erstreckte sich die Kolonne laut dem US-Unternehmen Maxar. Jetzt berichten Journalisten von einem neuen Graben im Kriegsgebiet – er soll noch länger sein.

Und zwar 45 Meilen, das sind umgerechnet gut 75 Kilometer. Er beginne in der Nähe von Melitopol in der Region Saporischschja und erstrecke sich bis zum Rand von Marynivka, einer Ortschaft im Westen der Ukraine.

Das berichtet das Center for Journalistic Investigations (CJI), dem die Bilder nach eigenen Angaben auffielen. Die Organisation postete die Satellitenbilder auf Twitter:

У Запорізькій області окупанти вирили «мега-окоп». Ми виявили його на супутникових знімках Sentinel-2

Безперервна довжина сягає 70 км. Це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід і приблизно дорівнює відстані від Херсона до Миколаєва https://t.co/CEp5HacrpZ pic.twitter.com/Q9It6nLeP6 — Центр журналістських розслідувань (@InvestigatorUa) April 7, 2023

Riesen-Schützengraben im Ukraine-Krieg: Maßnahme Russlands gegen eine Offensive?

Das CJI schätzt, dass Russland im September 2022 mit dem Ausheben des Grabens begonnen hat, wobei gleichzeitig aus beiden Richtungen gearbeitet wurde. Die Bauarbeiten wurden wohl Mitte Oktober abgeschlossen.

Die Länge des Grabens entspricht ungefähr einem Drittel der Länge des Gebiets Saporischschja (200 Kilometer), betonte CJI. In Saporischschja befindet sich auch das größte AKW Europas. Der Schweizer Portal Blick staunte, dass der Schützengraben „sogar vom Weltraum aus“ zu erkennen sei.

Die Aufnahmen stammen laut CJI vom Satelliten „Sentinel 2“, der von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa betrieben wird und Daten für den Klimaschutz, zur Landüberwachung sowie zum Katastrophen- und Krisenmanagement liefern soll. CJI ist eine ukrainische Nachrichtenagentur, die nach eigenen Angaben ihren Sitz auf der Krim hat.

„Putins Koch“, wie Prigoschin wegen seiner Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin auch genannt wird, aber kein Grund zur Sorglosigkeit.„Es spielt keine Rolle, worauf sie warten. Sie haben etwa 200.000, einigen Quellen zufolge sogar bis zu 400.000 Mann aufgestellt. Das darf nicht unterschätzt werden“, übersetzte das Nachrichtenportal ihn aus dem Russischen.

US-Medienberichte: Pattsituation wird Kiew zu kompletter Mobilmachung zwingen

Washington geht davon aus, dass weder die Ukraine noch Russland in diesem Jahr große Gewinne auf dem Schlachtfeld erzielen werden. Die hieraus resultierende Pattsituation wird Kiew zwingen, jeden letzten verfügbaren Mann zum Kampf einzuziehen. Dies geht aus durchgesickerten Pentagon-Dokumenten hervor, die die Washington Post zitiert.

Der militärische Nachrichtendienst der Vereinigten Staaten (DIA) sehe sowohl in Kiew als auch in Moskau „unzureichende Truppen und Vorräte für effektive Operationen“ und prognostiziere daher, dass sich der Konflikt in der Ukraine bis ins Jahr 2024 hinziehen werde und dass beide Seiten in diesem Jahr nur „marginale“ Gebietsgewinne erzielen würden.

In einem langwierigen Konflikt mit geringen Aussichten auf Sieg oder Verhandlungen werde die Ukraine den höchsten Preis zahlen, prognostiziert das Pentagon dem Bericht zufolge.

Eine Pattsituation werde Kiew zwingen, „eine vollständige Mobilisierung“ seiner verbleibenden männlichen Bevölkerung zu erlassen. Die Maßnahme werde für öffentliche Kritik an der Regierung unter Wladimir Selenskij sorgen und einen Führungswechsel wahrscheinlicher machen.

Moskau: Nur Abschaffung des ukrainischen Nazismus wird Sicherheit Russlands und Stabilität in Europa bringen

Die Sicherheit Russlands und die Rückkehr zur Stabilität in Europa könnten nur durch die Abschaffung des ukrainischen Nazismus gewährleistet werden, sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, am Donnerstag. TASS zitierte ihn mit den Worten:

„Die Ukraine ist das nächste Opfer der obsessiven und aggressiven Tätigkeit der US-amerikanischen Politiker geworden. Nach dem Staatsstreich im Jahr 2014 in diesem Land haben die USA und ihre Vasallen alles getan, um einen Neonazi-, terroristischen Staat im Zentrum Europas zu erschaffen und die Ukraine zu einem Aufmarschgebiet für den Widerstand gegen Russland zu machen.“

Weiter fügte er hinzu, dass die Angelsachsen versuchten, ihre Vorherrschaft in der Welt aufrechtzuerhalten, indem sie anderen Staaten eine „Ordnung nach ihren eigenen Regeln“ aufzwängen, Farbrevolutionen organisierten, die Bildung terroristischer Gruppen wie Al-Qaida, Islamischer Staat und Rechter Sektor in der Ukraine förderten sowie das Wiederaufleben von Faschismus und Neonazismus unterstützten.

Dabei heize der kollektive Westen unter dem Druck der USA den militärischen Konflikt an, pumpe das Kiewer Regime weiter mit Waffen voll, bilde aktiv Neonazis aus und helfe bei der Planung von Militäroperationen, erläuterte Patruschew und sprach weiter:

„Die menschlichen Verluste aufseiten der Ukraine werden nicht berücksichtigt, da die Kämpfe und die Zerstörung der Infrastruktur nicht auf dem Territorium der NATO-Länder stattfinden.“

Deshalb habe Russland keine andere Wahl, als die Ukraine vom Neonazismus zu befreien, schlussfolgerte der Politiker.

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch am 14.04.2023