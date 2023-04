Spanischer Bischof: Hinter der Agenda 2030 steckt der Versuch, die Zivilisation zu verändern, eine neue Weltordnung, die den Glauben der Menschen verändern wird

Teile die Wahrheit!

In einem von El diario Montañés am 15. April veröffentlichten Kommentar kritisierte Bischof Manuel Sánchez Monge aus Santander, Spanien, die „nachhaltige Entwicklung“ und ihre Ziele, wie sie in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“) kodifiziert sind.

„Hinter der Agenda 2030 steckt der Versuch, die Zivilisation zu verändern, eine neue Weltordnung, die den Glauben des Einzelnen verändern wird. Es ist ein globalistisches System [ ], das darauf abzielt, eine nicht gewählte und undemokratische Weltregierung zu errichten“, schrieb er.

Hier sein Kommentar in der Übersetzung:

Die Agenda 2030 und die Neue Weltordnung

von Bischof Manuel Sánchez Monge

Der Philosoph Higinio Marín, Professor für philosophische Anthropologie an der CEU-Universität Cardenal Herrera, hat die wahre Natur einer von globalistischen Eliten geförderten Agenda hervorgehoben, die einen deutlich etatistischen und relativistischen Charakter hat.

Die Sustainable Development Goals (Übersetzung „nachhaltige Entwicklungsziele) – („nachhaltig“ ist mittlerweile ein Zauberwort, das für alles verwendet wird) sind größtenteils lobenswert und für alle akzeptabel: Schutz der Natur, Beseitigung von Armut und Hunger in der Welt, Wasser für alle, etc.

Alle sind in einer Sprache formuliert, die mehrdeutig genug ist, um sich für die unterschiedlichsten Interpretationen zu eignen. Aber hinter der Agenda 2030 steckt der Versuch, die Zivilisation zu verändern, eine neue Weltordnung, die den Glauben des Einzelnen verändern wird. (Autos sollen bis 2030 im Rahmen der 15-Minuten-Stadtpläne des WEF verboten werden: „Reisen ist kein Menschenrecht“)

Es ist ein globalistisches System – das nichts mit Globalisierung zu tun hat – das darauf abzielt, eine nicht gewählte und undemokratische Weltregierung zu errichten.

Das Dokument enthält brillante Allgemeinplätze, um die Menschen glauben zu machen, dass alles gut wird, wenn den Vereinten Nationen und der Agenda 2030 alle Macht übertragen wird. Aber nein, die Agenda 2030 ist eine Falle.

Sie betrachtet die Familie als ein Umfeld, das Diskriminierung und Ungleichheit begünstigt. In der Agenda 2030 werden Familie und Religion als Konfliktelemente dargestellt.

Religion und Familie sind Probleme, keine Lösungen. Zum Beispiel sind Kinder haben, eheliche Verantwortung oder Großzügigkeit in der Ehe nicht Teil dieses neuen gesunden Menschenverstandes. Sie [die Befürworter der SDGs] akzeptieren auch nicht, dass Bildung den Eltern gehört.

Dann gibt es Themen, die aus Sicht der katholischen Lehre eindeutig inakzeptabel sind. Nehmen Sie das Beispiel der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Abtreibung und der massive Einsatz von Verhütungsmitteln werden gefördert.

Es gibt noch einen weiteren sehr gravierenden Aspekt: ​​die sogenannte Gleichstellung der Geschlechter. Die Agenda 2030 verwendet die Terminologie der Geschlechterideologie und der zeitgenössischen säkularistischen und etatistischen politischen Korrektheit.

Die Absicht ist, eine neue Weltordnung zu errichten, die viele Institutionen, insbesondere solche mit christlicher Grundlage, ausschließt. Es ist der Staat, der die Lebensweise bestimmt und damit einen Relativismus erzeugt, der Toleranz zum moralischen Wert schlechthin macht.

Sollten wir auch dem Bösen gegenüber tolerant sein? Sie [die SDGs] sind Freiheitskiller und erzeugen Relativismus. Sie gehen davon aus, dass alles gewählt werden kann und muss; sogar das Geschlecht ist eine Frage des Gefühls.

Es gibt christliche Institutionen, die die Agenda 2030 akzeptieren. Sie behaupten, dass sie dies tun, um nicht von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen zu werden oder um eine Selbstmarginalisierung zu vermeiden.

Sie wollen Hilfen erhalten, die ihnen verweigert würden, wenn sie sie nicht berücksichtigen würden. Aber christlich genannt zu werden, bringt Forderungen mit sich, denen man sich nicht entziehen kann.

Unsere Gesellschaften sind heute unwiederbringlich polarisiert. Es gibt zwei Versionen des Westens, die zunehmend antagonistisch sind.

Wir kommen an einen Punkt, an dem die unterschiedlichen Weltanschauungen so wenig gemeinsam haben, dass wir kaum noch gemeinsame Sprachen sprechen können.

Wenn wir unsere Augen ein wenig heben, können wir auch sehen, dass wir eine Erweckung erleben. Es gibt ein Wiederaufleben christlicher Familien, wie wir an einigen Orten in Frankreich und Spanien sehen können.

Das Bild eines Ehepaares mit drei oder mehr Kindern bietet eine freudige und liebevolle Vision des Lebens. Hier liegt die Erneuerung. Die christliche Ehe junger Menschen, die großzügig leben, ist die am unmittelbarsten sichtbare zeitgenössische Form christlicher Lebensfreude.

Freude ist das soziale Zeichen dafür, etwas Gutes zu besitzen. Und jene Eltern, die mit mehr Kindern auf die Straße gehen, als der moderne gesunde Menschenverstand diktieren würde, haben eine immense transformative Kraft.

Ende der Übersetzung.

Sehr wahr und sollte von großer Bedeutung für alle sein. Leider wurden einige der neuen Elterngenerationen im Laufe der Jahre sowohl durch Schulen als auch durch soziale Medien in diese neue Denkweise indoktriniert.

Öffentliche Schulen sind die Indoktrinationszentren, in die Eltern ihre Kinder für 6 Stunden pro Tag schicken, um jede abweichende sexuelle Wahl als normal zu lernen, anstatt Mathematik, Naturwissenschaften und kritisches Denken zu lernen.

Sie erhalten Bücher in der Schule, die Lehrer und Schulbehörden wegen Pornografie zur Sprache bringen sollten. Stattdessen wird uns gesagt, dass dies Kindern die sozialen Fähigkeiten verleiht, mit anderen unterschiedlichen Überzeugungen auszukommen. Unsinn!

Das ist im Kern satanisch, die Menschen müssen aufwachen, bevor es zu spät ist.

„Sie“ benutzen heute die Wissenschaft; als Werkzeug, das benutzt, missbraucht und zerstört. KI wird geschaffen, um die Kontrolle der Menschheit zu optimieren. Ausgerottet, sobald diese Kontrolle konzipiert ist.

Wie nahe „sie“ auch immer gekommen sind, die Menschheit entzieht sich weiterhin der endgültigen Einschließung.

Werden wir weiter überleben?

