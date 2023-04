Vorausgesagter US-Bürgerkrieg rückt immer näher (Videos)

In den niederländischen Medien sieht man es kaum, aber in den USA ist viel los. Die kürzeste Zusammenfassung ist, dass Joe Biden absichtlich das Polizeibudget gekürzt hat, die Grenzen geöffnet hat und dass das Ausrauben von Geschäften bis zu 950 Dollar straffrei bleiben wird. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Das heißt, man kann kostenlos einkaufen, ohne angehalten zu werden. Das eigentliche Problem ist jedoch, dass schwarze Gemeinden beginnen, aggressive „Mobs“ (Menschenmengen) zu bilden, die plündern.

Darüber hinaus gibt es Geräusche aus der LGBT-Gemeinschaft, die von gewalttätigem Verhalten gegen jeden sprechen, der sich ihnen in den Weg stellt.

Das folgende Video handelt von dem Mob junger Menschen in Chicago. Die jungen Leute sind hungrig, so der Bürgermeister, aber es scheint, dass es sich um koordinierte Unruhen handelt.

Video:

Das folgende Video zeigt, wie eine Transgender-Person dazu aufruft, Menschen anzugreifen, die sich daran stören, dass eine Transgender-Person eine Mädchentoilette aufsuchen möchte. Er bedroht sie persönlich und ruft andere Transgender dazu auf, sich zu bewaffnen.

Video:

Wir sehen deutlich, dass sich hier das abspielt, was ich am 30. Dezember 2021 vorausgesagt habe, nämlich die Vorbereitung auf einen Bürgerkrieg.

Es gibt die „Woke“-Gemeinschaft und die schwarze Gemeinschaft, und beide scheinen absichtlich geschürt zu werden, um jeden, der nicht in diese Kategorie fällt, als Feind zu sehen, den es anzugreifen gilt.

Inzwischen sehen wir auch, dass der weiße Mann zunehmend ersetzt wird. Immer mehr Schwarze in der Politik und in den Medien, und wir sehen diesen Trend auch in den Niederlanden.

Ich berichte dies nicht, weil ich ein Rassist bin oder gegen Schwarze bin. Ich berichte es als Beobachtung, ohne ein Werturteil darüber abzugeben. Wir sehen auch immer mehr Transgender in der Politik und in den Medien.

Manchmal noch „versteckte Transgender“, die wir für Frauen oder Männer halten, aber wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass an ihnen ein bisschen herumgebastelt wurde. Zunehmend auch offen.

Es scheint ein Trend zu sein, der darauf abzielt, den weißen Amerikanern das Gefühl zu geben, dass sie beginnen, ihr Land an die Woke-Community und die schwarze Community zu verlieren, mit dem Ziel, diese beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen.

Die eine Gruppe könnte als links und demokratisch definiert werden: die schwarze Gemeinschaft und die LGBT/Woke-Gemeinschaft. Die andere Gruppe könnte als rechts und republikanisch eingestuft werden: die Trump-Anhänger.

Die letztgenannte Gruppe ist ebenfalls überwiegend evangelisch-christlich, pro Israel und für die Bewahrung vertrauter historischer und familiärer Werte. Die linke Gruppe ist meist antichristlich, will die Geschichte neu schreiben und alle alten Normen und Werte loswerden.

Eine wunderbare Mischung für ein Pulverfass.

So sagte ich am 30. Dezember 2019: „Was mich betrifft, so wird 2020 das Jahr der Stromschnellen und des hypersonischen Tempos des Wandels sein. Veränderungen, die es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Die Zeit läuft für die Herrscher dieser Erde ab.“

Diese Vorhersage wurde wahr. Plötzlich gab es Abriegelungen, soziale Distanzierung, Mundschutz und den Rest des Schreckens, der die gesamte Gesellschaft erschütterte.

Am 30. Dezember 2021 habe ich etwas Konkreteres vorausgesagt. Dabei sagte ich einen Bürgerkrieg in den USA, das Ende der Hegemonie der USA und des Dollars als Weltstandard, Lebensmittelknappheit aufgrund des Zusammenbruchs der Logistik, Hyperinflation und den Spitzenanstieg von Bitcoin, den Zusammenbruch der NATO und das Wiederaufleben des Faschismus voraus.

Mit dieser Vorhersage war ich ein Jahr zu früh dran. Es sieht jedoch so aus, als würde es dieses Jahr tatsächlich passieren. Oder um Tucker Carlson zu zitieren: „Wow, es kommt nicht nur, es ist schon da.“ (und lesen Sie mehr unter dem Video)

Video:

Als ich die Bilder aus Chicago sah, wurde ich an die Ausschreitungen der Vlogger in Zaandam erinnert. Sie erinnern sich vielleicht an die Ausschreitungen in dem Supermarkt in Zaandam mit Ismail Ilgun im September 2016. Das war damals in den Niederlanden ein großes Thema in den Nachrichten. Sogar Mark Rutte mischte sich ein.

Als jedoch ein Leser dieser Website sich die tatsächlichen Ausschreitungen ansah, stellte sich heraus, dass die Jungen, die sich vor der Kamera feindselig und aggressiv verhielten, Selfies miteinander machten, bevor die Kamera lief. Miteinander und mit Dennis Schouten, dem anwesenden „Moderator“ und „Reporter“ von Powned. Überzeugen Sie sich selbst (und lesen Sie weiter unter dem Video).

Video:

In Chicago sah man auch all diese jungen Leute mit Handys herumlaufen. Würden sie kontrolliert werden wie der Mini-Mob in Zaandam während der komplett inszenierten Vlogger-Krawalle?

Es scheint, dass es sich um dieselbe Kategorie handeln könnte: ein vollständig koordinierter Prozess mit gezielten Ausschreitungen zur Bilderzeugung. Könnte es auch authentisch sein? Ja, natürlich. Alles ist möglich, aber woher kommt das plötzlich?

Hatten wir das vor ein paar Jahren auch schon, oder gab es Vorzeichen dafür? Nichts dergleichen. Es scheint also durchaus geplant und wahrscheinlich koordiniert zu sein. Schließlich will man ja, dass die beiden genannten Gruppen aufeinander wütend werden, und dazu muss man Bilder produzieren, viele Bilder.

Und dann sorgt man dafür, dass die Flamme Feuer fängt und die Milizen beider Seiten aktiviert.

Es ist Teil des Drehbuchs, über das hier viel diskutiert wird, dass die USA fallen sollen. Ich glaube, ich habe dieses Drehbuch hier seit Jahren erkannt.

So habe ich nicht nur die letzte Pandemie-PsyOp im Jahr 2014 vorausgesagt, sondern auch, dass den Massen Impfungen aufgezwungen werden würden. Und jetzt ist es Zeit für einen Bürgerkrieg.

All dies sollte dann zur Beseitigung der „bösen Jungs“ des Deep State führen, damit die „guten Jungs“ die Macht ergreifen können, unter der Illusion der Erlösung, wie in diesem Artikel vom 25. Januar 2023 beschrieben.

Auch wenn es so aussieht, als ob nichts passiert, läuft das Skript auf Hochtouren.

Es wird nicht lange dauern, bis wir die in diesem Artikel erwähnten großen Veränderungen sehen werden.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 25.04.2023