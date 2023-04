Welche Vorhersagen werden in naher Zukunft eintreffen? (Videos)

Wenn wir den Medien folgen, scheint alles viel besser zu sein als vorhergesagt. Die NATO gibt es immer noch, auch mit der EU scheint wenig nicht in Ordnung zu sein und der Dollar ist immer noch nicht abgestürzt.

Auch die Bankenrettungen scheinen ihre Wirkung zu entfalten, denn der erwartete Dominoeffekt scheint auszubleiben. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Und was ist mit den Erwartungen an die Zerschlagung der internationalen Pädophilennetzwerke? Das britische Königshaus ist immer noch ein Haus, abgesehen von einigen Wechselfällen zwischen König Charles und seinem Bruder Prinz Andrew und dessen Sohn und Schwiegertochter Harry und Megan.

Auch Joe Biden ist immer noch nur der Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist sogar mit seinem Sohn Hunter Biden nach Nordirland gereist, und auch dort scheint es keine Probleme zu geben.

Und dann hatten wir die Erwartung, dass die Plasmakuppel, über die hier schon viel diskutiert wurde, in Betrieb gehen würde. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein riesiger Nordlichteffekt am Himmel vorhergesagt, und während der Inbetriebnahme dieser Plasmakuppel würden wir die Reflexionen von 87 anderen Plasmakuppeln sehen.

Das sähe aus wie sich drehende bunte kreisförmige Scheiben, und dieser Effekt würde dann mit der Begründung erklärt, dass der Deepstate mit dem Blue-Beam-Projekt der Area 51 eine außerirdische Invasion inszenieren würde. Auch das ist bisher nicht geschehen.

Was jedoch bereits geschehen ist, ist, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping es geschafft hat, alle möglichen Länder zusammenzubringen, die zuvor in das Lager der Vereinigten Staaten eingereiht werden konnten.

Saudi-Arabien und Brasilien wickeln ihre Geschäfte, wann immer möglich, in chinesischen Yuan ab, und Xi Jinping hat sogar ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zustande gebracht. Die Hegemonie der Vereinigten Staaten und die Macht des Dollars bröckeln also zusehends. (Drei berühmte Propheten im Angesicht der Apokalypse und was ihre Visionen für die Menschheit bedeuten)

Obwohl Finnland der NATO beitreten durfte, was den Anschein erweckt, als sei die NATO unzerstörbar, könnten wir dies auch als den letzten Versuch betrachten; den letzten Versuch des Pfaus, der sein Gefieder ausbreitet, während der Park, in dem er sich befindet, immer mehr einem Sumpf ähnelt und alle benachbarten Parks ihn auslachen, weil seine Beine immer tiefer im Schlamm versinken.(Top-Astrologin prophezeit: Weltweite große Säuberungsaktion in der Schweiz – das WEF wird zerfallen! (Video))

Wir haben die symbolische Kreuzigung von Donald Trump zu Ostern miterlebt, und jetzt sehen wir, dass Trump tatsächlich von den Toten auferstanden ist.

Er hat den Judas in dieser Geschichte (seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen) auf eine halbe Milliarde Dollar verklagt, und in der Zwischenzeit werden die Medien immer kritischer gegenüber Joe Biden.

Biden weigert sich, Pressekonferenzen zu geben, und antwortet nur auf Zurufe, wenn er in der Nähe eines rotierenden Hubschraubers steht, so dass seine vagen Antworten hinterher immer mit der Ausrede der Lärmbelästigung neu interpretiert werden können.

Wir befinden uns in der Ruhe vor dem Sturm. Und dass dieser Sturm kommen wird, ist unumstößlich.

Das alles wird sich in den kommenden Wochen und Monaten entfalten. Und wenn Sie die hier gemachten Vorhersagen ernst nehmen, die Vorzeichen erkennen und sich nicht von der falschen Realität ablenken lassen, die die Medien über Ihre Wahrnehmung legen, werden Sie finanziell und geistig vorbereitet sein.

Stellen Sie sicher, dass Sie zu Hause Reserven haben, um zu überleben, wenn die Versorgungsleitungen unterbrochen werden, die Hyperinflation eine totale Geldentwertung verursacht und die Regierung versucht, Sie in die Rationierung der digitalen Zentralbankwährung zu manövrieren.

Denken Sie daran, wenn die Stromnetze und das Internet ausfallen.

Juni 2023 die größte Depression aller Zeiten, Ihr Haus wird kurzfristig 50% weniger wert sein und die Babyboomer werden am meisten verlieren

Es gibt Leute, die nur die Mainstream-Medien verfolgen. Für sie ist alles unter Kontrolle und wir in den Niederlanden haben unsere Banken und Finanzangelegenheiten in Ordnung. Dann gibt es Menschen, die die alternativen Medien verfolgen und insgeheim genauso anfällig für die Illusion von Experten sind. Nur eine kleine Gruppe denkt wirklich selbst und erkennt, dass Mainstream- und alternative Medien nur zwei Seiten derselben Medaille zeigen.

Wann haben Sie die Aufmerksamkeit der Menschen? Bei den meisten Menschen hat man nur Aufmerksamkeit, wenn es um ihr Portemonnaie geht. Wann glauben die Leute nur Ihnen? Die meisten glauben Ihnen erst, wenn Sie einen Experten zitieren.

Die Covid PsyOp hat gezeigt, dass die Experten schlichtweg gelogen haben. Die Experten in den alternativen Medien haben ebenso gelogen. Sie hielten die Viruslüge aufrecht, durften sie aber ein wenig herunterspielen und als Grippe bezeichnen. Die Menschen sind lernfähig, und solange jemand mit einem Professor-, Arzt- oder Expertentitel am Tisch sitzt und alle Ränge kollektiv die gleichen Leute zitieren, hat man die kritische Masse erreicht.

Diejenigen, die erkennen, dass die Mainstream-Medien lügen, werden so in einem neuen Netz, auf der anderen Seite desselben Schiffes, überrumpelt.

Wenn es um die Finanzmärkte geht, sind die Menschen vielleicht sogar sensibler dafür, etwas weiter in die Zukunft zu schauen. Man kann den Leuten ganz leicht eine Nadel in den Arm stecken, aber wenn sie in Gefahr sind, ihre Ersparnisse oder ihr Haus zu verlieren, hat man die ganze Aufmerksamkeit. Und dieser Moment wird kommen.

Seit Jahren wird dieser Finanzcrash an dieser Stelle vorausgesehen und vorhergesagt. Doch welches Spiel wird gespielt? Die kontrollierten alternativen Medien propagieren dieselbe Expertenreligion und bedienen sich eigentlich desselben pyshologischen Spiels wie die Mainstream-Medien. Sie setzen Experten vor die Kamera, die dann den Zuhörer mit einer (für den Durchschnittsbürger) leicht verständlichen Terminologie überhäufen, so dass eine leicht verständliche Geschichte so klingt, als ob sie mindestens einen Doktortitel erfordert.

Dadurch wird das Gehirn in einen unbewussten Zustand der Unterwerfung versetzt und tatsächlich eine hypnotische Induktion ausgelöst. Beobachten Sie einfach, wie die Techniken der Gesprächshypnose funktionieren, und Sie werden ihre Macht verstehen.

Es ist an der Zeit, dass Sie erkennen, dass Sie von all diesen Experten für dumm gehalten werden. Sie sitzen da und tun so, als ob sie kompliziert wären, damit du denkst: „Nun, ich verstehe nichts davon, aber ich werde ihren Rat befolgen, denn es klingt so, als ob sie etwas verstehen würden. Schließlich müssen sie ja dafür studiert haben.“

Der Zweck der Artikel, die Sie auf dieser Website finden, ist, dass Sie aus dieser Hypnose aufwachen. Oder darf ich es Psychose nennen?

Die Experten wollen Ihnen weismachen, dass Sie zu einfältig sind, um es zu durchschauen. Sie wenden Techniken an, die Ihren Verstand von links nach rechts schießen lassen, und sie überschütten Sie mit Begriffen, die so teuer klingen, dass Sie als Laie sie nicht verstehen können.

Wenn Sie die alternativen Medien verfolgen, werden Sie mit denselben Techniken konfrontiert. Einfache Sachverhalte werden in schwammige Begriffe verpackt, so dass man anfängt, dem neuen Hirten hinterherzulaufen, weil der Hirte etwas versteht und man sich sicher fühlt, ohne zu wissen, dass der neue Hirte eigentlich für denselben Stallmeister arbeitet.

Das war die Einführung; eine notwendige Einführung. Nun zu Ihrem Geld, Ihrer Brieftasche. Ja, am 30. Dezember 2021 habe ich eine Vorhersage gemacht. Ich habe dies nicht als Experte getan. Und warum nicht? Weil die „Experten“-Lüge die größte Lüge ist, von der Sie aufwachen müssen. Es gibt keine Experten, es gibt nur Wahrnehmungen und Herdenmanager.

Bei mir lernen Sie, aus dieser Hypnose aufzuwachen und selbst zu denken. Und diese Vorhersage damals war glasklar. Ich sagte voraus, dass der Dollar fallen würde, zusammen mit der Hegemonie der Vereinigten Staaten über die Welt. Ich sagte eine Hyperinflation, den Zerfall der NATO, einen Bürgerkrieg in den USA und einen Anstieg des Bitcoin voraus.

Ich habe auch das Chaos in Europa und eine Intervention der Türkei vorausgesagt. Es ist alles noch im Gange, und Sie brauchen den Nicht-Experten nicht zu glauben, aber es ist an der Zeit, aus Ihrer Hypnose und Ihrem Bedürfnis nach Experten aufzuwachen.

Oder dachten Sie, Sie können es erst verstehen, wenn Sie Begriffe wie quantitative Lockerung, quantitative Straffung, Bullenmarkt, Bärenmarkt, Anleihen und anderes Blabla verstehen? Manche Finanzexperten sagen Ihnen, dass keine Inflation kommt, sondern Deflation oder Stagflation.

Alles Begriffe, die Sie kennen sollten, oder? Nein! Sie müssen nur eine Sache verstehen. Wenn die Zentralbanken Geld aus dem Nichts erschaffen, pumpen sie mehr Geld in die Wirtschaft. Das ist wie ein Luftballon, den man immer weiter aufbläst. So voll, dass die Spannung auf den Ballon zu groß wird und er schließlich platzt.

Einfach, oder? Das ist alles, was Sie wissen müssen. Und wenn Sie das verstanden haben, dann spielt es keine Rolle, ob es sich um Deflation, Stagflation oder einen anderen Begriff handelt. Es bedeutet einfach, dass alles extrem teuer wird und Geld den Wert von Toilettenpapier annimmt. Das ist ein historisch belegter Vorgang, aber vor allem ist es bäuerliche Logik.

Verabschieden Sie sich also zunächst einmal von Ihrem Vertrauen in die Experten. Sie haben noch nie eine Krise richtig vorhergesagt, und das sollen sie auch nicht, denn ihre Aufgabe ist es, die Massen bei der Stange zu halten, und zwar auf beiden Seiten des Spielfeldes: die Anhänger des Mainstreams und die Anhänger der getriebenen Alternative.

Und wenn Sie dann langsam aus Ihrem Expertenglauben erwachen, werde ich Ihnen noch einmal ein Video zeigen. Aber von jemandem, der die Dinge nicht absichtlich verkompliziert. Ich zeige Ihnen jemanden, der Ihnen sagt, was ich hier seit Jahren vorhersage, nämlich dass es krachen wird.

Sie werden noch einmal einem Experten zuhören dürfen, aber dann ist Schluss! Es ist an der Zeit, dass Sie anfangen zu erkennen, dass Sie den Akzent vermindern müssen.

Zunächst müssen Sie den Transformationsprozess durchlaufen, bei dem Sie den Kokon als Mauer gegen die 2D-Welt errichten, die Ihre Wahrnehmung bestimmte. Dann transformieren Sie Ihren Geist. Das braucht einige Zeit. Nimm dir die Zeit. Es ist die Zeit in deinem Kokon, in der du einen ruhigen Blick auf dein altes Leben wirfst; auf deine alte Wahrnehmung der Welt. Dann beginnst du zu transformieren.

Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, durchbrichst du den Kokon und kommst als wunderschöner Schmetterling heraus. Plötzlich können Sie fliegen und die 3D-Darstellung von oben sehen. Von nun an können Sie selbst die Punkte miteinander verbinden und das große Ganze sehen.

Und dann wiederum, wenn Sie sich ein Video wie das folgende angehört haben und verstehen, dass Häuser bis zu 50 % weniger wert sein könnten und ein großer Crash bevorsteht, erkennen Sie, dass Sie fliegen lernen und anfangen müssen, die Welt unabhängig aus dem Hubschrauber zu betrachten.

Dann werden Sie Phase 1 erfolgreich abgeschlossen haben. Sie können über sie hinwegschweben. Von da an ist es an der Zeit, ein wenig höher zu fliegen und zu entdecken, dass das Bild noch größer ist. Machen Sie sich immer noch Sorgen um Ihre finanzielle Situation? Dann sind Sie noch lange nicht am Ziel. Dann haben Sie noch nicht entdeckt, dass diese Sorge Teil Ihres Raupendaseins war. Sie können jetzt damit beginnen, zu entdecken, dass alles geplant ist und dass es ein Master-Skript gibt.

Im Moment können Sie noch einmal auf einen Experten wie die Raupe hören. Ich empfehle Ihnen jedoch, den Transformationsprozess zu beginnen und fliegen zu lernen.

…

Videos:

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 19.04.2023